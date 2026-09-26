Kāpēc sievietes pēc kāzām maina uzvārdu - kā patiesībā radās šī tradīcija
Uzvārda maiņa pēc laulībām daudziem pāriem šķiet ierasta kāzu sastāvdaļa. Taču patiesībā šī tradīcija veidojusies gadsimtu gaitā, un dažādās valstīs tai bijušas savas īpatnības.
Komentārā "Unian" vēsturniece Nadežda Voitoviča pastāstīja, kā radusies šī tradīcija un kā sievietes dēvēja pirms mūsdienu uzvārdu sistēmas izveidošanās, savukārt psiholoģe Jūlija Gricenko skaidroja, ko uzvārda maiņa nozīmē sievietei un vīrietim. Tikmēr priesteris Mihails Omeljans, rabīns Dāvids Milmans un šeihs Junuss Fazairovs atbildēja uz jautājumu, vai dažādās reliģijās sievietei pēc laulībām ir obligāti jāpieņem vīra uzvārds.
Kāpēc sieva pieņem vīra uzvārdu – ko vēsta vēsture?
Kā stāsta Voitoviča, mūsdienās daudziem šķiet, ka uzvārda maiņa pēc laulībām ir ļoti sena un pašsaprotama tradīcija, taču vēsturiski tā nebūt nav.
"Dažādās Eiropas sabiedrībās šī tradīcija veidojās pakāpeniski, dažādos laikos un atšķirīgos apstākļos. Anglijā šāda prakse sastopama jau vēlīnajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā, pakāpeniski kļūstot par sociālo normu. Tā jāaplūko plašākā tā laika ģimenes modeļa kontekstā. Anglijas tiesībās pastāvēja tā dēvētā coverture sistēma, saskaņā ar kuru pēc laulībām precētas sievietes juridiskā patstāvība tika būtiski ierobežota, savukārt vīrietis ieguva ievērojamu kontroli pār ģimenes īpašumu un juridiskajiem jautājumiem. Šādā sabiedrībā vīra uzvārda pieņemšana atbilda plašākam modelim, kurā ģimene tika uztverta kā vienota sociāla un mantiska vienība, bet sabiedrībā to galvenokārt pārstāvēja vīrietis," skaidroja zinātniece.
Vienlaikus nevajadzētu uzskatīt, ka visā Eiropā sievietes pēc laulībām vienmēr mainīja uzvārdu. Tradīcijas būtiski atšķīrās atkarībā no valsts, reģiona, likumiem un reliģijas.
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Daudzās valstīs šāda prakse plaši izplatījās tikai ievērojami vēlāk – 19. un 20. gadsimtā, kad valsts pārvaldes un civilstāvokļa reģistrācijas sistēmu attīstības rezultātā uzvārds kļuva par nozīmīgu personas oficiālās identifikācijas daļu, uzsvēra vēsturniece.
"Sievietēm bija arī savi uzvārdi. Taču šeit ir svarīgi mūsdienu uzvārdu sistēmu nepārnest uz pagātni. Viduslaiku un agro jauno laiku sabiedrībā cilvēku identificēšanas veidi bija daudzveidīgāki. Sievieti varēja identificēt pēc dzimtas uzvārda, tēva vai vīra, izcelsmes vietas, profesijas un citiem apzīmējumiem. Tātad cilvēka vārds un tas, kā viņu dēvēja sabiedrībā, ne vienmēr bija viens un tas pats. Savukārt uzvārda maiņa pēc laulībām ir atsevišķs vēsturisks process," rezumēja Voitoviča.
Mūsdienās vairākās valstīs ir ierasts, ka sieviete pēc laulībām nepieņem vīra uzvārdu:
- Francijā katrs laulātais saglabā savu dzimšanas brīdī iegūto uzvārdu, lai gan ikdienā vai administratīvi var izmantot otra laulātā uzvārdu kā nom d'usage jeb lietojamo uzvārdu.
- Spānijā cilvēkam tradicionāli ir divi uzvārdi, kas saistīti ar tēva un mātes dzimtas līniju. Tāpēc laulības nenozīmē, ka sievietes uzvārdi tiek aizstāti ar vīra uzvārdu.
- Islandē vēsturiski izveidojusies patronīmu un matronīmu sistēma. Personas uzvārds var norādīt uz izcelsmi no tēva vai mātes, nevis uz visu ģimenes locekļu piederību vienam kopīgam, mantotam uzvārdam.
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Kā ir Latvijā?
Latvijā sievietei, stājoties laulībā, nav obligāti jāpieņem vīra uzvārds. Laulības reģistrā tiek norādīts katra laulātā uzvārds gan pirms, gan pēc laulības noslēgšanas.
Tādējādi sieviete var saglabāt savu līdzšinējo uzvārdu vai izvēlēties laulātā uzvārdu. Latvijas likumi ļauj arī pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu. Turklāt šīs tiesības nav attiecināmas tikai uz sievietēm – laulātā uzvārdu var iegūt vai savam uzvārdam pievienot jebkurš no laulātajiem.
Latvijā vīra uzvārda pieņemšana pēc kāzām ir pašu laulāto izvēle, nevis sievietes juridisks pienākums.
Kāpēc sievietes sāka pieņemt vīra uzvārdu – vai to ietekmēja reliģija?
Daļa cilvēku uzskata, ka sievietes jau izsenis sākušas pieņemt vīra uzvārdu arī reliģisku apsvērumu dēļ, tomēr tas neatbilst patiesībai.
Kristietība
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Ukrainas Pareizticīgās baznīcas Kijivas metropolijas virspriesteris un preses sekretārs Mihails Omeljans skaidroja, ka Baznīca laulību vienmēr uzskata par sakramentu. Taču no dogmatiskā un kanoniskā viedokļa nav nekādu norādījumu par to, kādam uzvārdam jābūt sievietei.
"No Baznīcas viedokļa nav grēks vai kaut kas nepareizs, ja sieviete, piemēram, pieņem vīra uzvārdu, saglabā savu pirmslaulības uzvārdu vai izvēlas dubultuzvārdu. Tas ir tikai sociāls jautājums, un lēmumu pieņem laulātais pāris," skaidroja priesteris.
Islāms
Kā skaidro Ukrainas Musulmaņu garīgās pārvaldes pārstāvis šeihs Junuss Fazairovs, islāmā liela nozīme tiek piešķirta radniecības saišu saglabāšanai – arī ar attālākiem radiniekiem –, kā arī savas dzimtas un izcelsmes apzināšanai. Viens no veidiem, kā saglabāt šo saikni, ir uzvārds. Atbildot uz jautājumu, vai islāmā sievai, ņemot vērā kultūras tradīcijas, būtu jāpieņem vīra uzvārds, viņš sacīja: "Manuprāt, nosacīti var izdalīt divas pieejas, kas izplatītas dažādās valstīs un tautās, kurās praktizē islāmu."
Pirmā – sieviete vēlas uzsvērt savu piederību vīram un bērniem, bet otrā – saglabāt un uzsvērt piederību savai dzimtai. Speciālists norādīja, ka daudzās musulmaņu valstīs sieviete pēc laulībām saglabā savu uzvārdu, piemēram, Sīrijā, Libānā, Jordānijā un Saūda Arābijā.
Tas ļauj cilvēkiem izsekot savas dzimtas vēsturei daudzu paaudžu garumā, pat vairākus gadsimtus senā pagātnē. Savukārt, ja sieviete pēc laulībām vēlas uzsvērt savu piederību jaunajai ģimenei, viņa var izvēlēties dubultuzvārdu, bet bērni tradicionāli tiek pieskaitīti tēva dzimtai.
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Jūdaisms
Savukārt rabīns un Ukrainas Bruņoto spēku jūdaisma kapelāns Dāvids Milmans norādīja, ka uzvārda maiņa ir tikai civiltiesisks jautājums, jo šāda prakse radusies daudz vēlāk nekā pati reliģija.
"Parasti jūdaisma kultūrā sieviete pēc laulībām pieņem vīra uzvārdu, jo tādējādi simboliski kļūst par daļu no viņa ģimenes. Taču mēdz būt situācijas, kad sievietes uzvārdam ir daudz lielāka sabiedriskā nozīme vai tas ir pazīstamāks nekā vīra uzvārds. Tad viņa var saglabāt savu uzvārdu, ja laulātie par to savstarpēji vienojas," norādīja eksperts.
Kā norādīja rabīns, pati reliģija neprasa nedz mainīt uzvārdu pēc laulībām, nedz obligāti saglabāt savu. Laikā, kad tika rakstīti svētie raksti, uzvārda jēdziens tādā izpratnē, kādu to pazīstam mūsdienās, vienkārši nepastāvēja.
"Pirms hupas (kāzām – red.) vīrietis un sieviete savā starpā vienojas par visu – vai sieviete mainīs uzvārdu, vai vīrietis nēsās bārdu, cik reižu nedēļā viņiem būs intīmas attiecības un pat par vissīkākajām detaļām. Tāpēc šajā jautājumā viss ir atkarīgs no pašiem laulātajiem."
Kā vīra uzvārda pieņemšana ietekmē sievieti no psiholoģijas viedokļa?
Psiholoģe Jūlija Gricenko skaidroja, kas notiek, ja sieviete pēc laulībām nemaina uzvārdu, un kā šī tradīcija var viņu psiholoģiski ietekmēt. Pēc viņas teiktā, sievietes to var uztvert ļoti atšķirīgi – vienām vīra uzvārda pieņemšana rada lielāku tuvības sajūtu ar partneri, savukārt citām tā var radīt sajūtu, ka tiek zaudēta daļa savas identitātes.
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Pēc psiholoģes domām, mūsdienās sievietes biežāk izvēlas saglabāt savu uzvārdu: "Domāju, tas saistīts ar to, ka kopumā sievietes ir kļuvušas neatkarīgākas – finansiāli, profesionāli un sociāli."
Kā norāda eksperte, arī laulība arvien retāk tiek uztverta kā sievietes pāriešana vīra ģimenē, bet drīzāk kā divu patstāvīgu pieaugušo savienība. "Turklāt tam ir arī ļoti praktiska puse – dokumenti, diplomi, profesionālajā vidē jau atpazīstams vārds, bet šķiršanās gadījumā tas viss atkal būtu jāmaina," skaidroja Gricenko.
Viņa uzsvēra, ka jautājumā par uzvārda maiņu svarīgākais ir, lai tas būtu brīvs lēmums, jo viena lieta ir teikt: "Es vēlos, lai mums būtu kopīgs uzvārds," bet pavisam cita – "tā ir pieņemts" vai "vīrs apvainosies".