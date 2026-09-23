Vēl nekrāpj, bet viss uz to iet? Attiecību eksperts nosauc satraucošu pazīmi
Par neuzticības priekšvēstnešiem mēdz uzskatīt pēkšņas pārmaiņas partnera uzvedībā – telefona slēpšanu, emocionālu atsvešināšanos vai arvien biežākus strīdus. Tomēr problēmas attiecībās var sākties daudz agrāk un izpausties kādā šķietami nevainīgā veidā.
Un tā ir pastāvīga vēlme partneri glābt, mainīt un risināt viņa problēmas.
Amerikāņu rakstnieks un attiecību tēmu autors Nīls Strauss pievērsis uzmanību pievērsis psiholoģijā pazīstamam attiecību modelim – emocionālajai saplūšanai jeb "enmeshment".
Tajā robežas starp diviem cilvēkiem kļūst neskaidras un viens sāk justies atbildīgs par otra emocijām, labsajūtu un problēmām.
Šāda attiecību dinamika var veidoties jau bērnībā. Piemēram, bērns var pierast justies atbildīgs par kāda no vecākiem noskaņojumu vai emocionālajām vajadzībām. Tā vietā, lai pats saņemtu atbalstu no pieaugušā, viņš pamazām iemācās par pieaugušo rūpēties.
Mīlestība pārvēršas partnera glābšanā
Strauss uzskata, ka cilvēks, kurš pieradis pie šādas attiecību dinamikas, pieaugušā vecumā var izvēlēties partnerus, kuriem, viņaprāt, nepieciešama palīdzība. Viņš cenšas otru glābt, mainīt vai atrisināt viņa problēmas, jo tieši tā pats jūtas vērtīgs.
Sākumā šādas attiecības var šķist pat ļoti tuvas un mīlestības pilnas. Viens partneris nemitīgi rūpējas par otru, piekāpjas un ir gatavs daudz ko upurēt.
Taču ar laiku var nākties saskarties ar nepatīkamu patiesību – otru cilvēku nav iespējams mainīt, ja viņš pats to nevēlas. Tad cilvēks, kurš uzņēmies glābēja lomu, var justies vīlies un aizvainots. Viņš jūtas noguris. Attiecības, kurās viņš reiz jutās neaizstājams, pamazām var sākt līdzināties slazdam.
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Pēc Strausa domām, daļa cilvēku šādā situācijā emocionāli attālinās, sāk uzvesties destruktīvi vai meklē tuvību ārpus esošajām attiecībām.
Tas gan nenozīmē, ka vēlme palīdzēt partnerim pati par sevi ir slikta. Brīdinājuma signāls drīzāk ir situācija, kurā cilvēks jūt pastāvīgu nepieciešamību partneri pārveidot un otra cilvēka problēmu risināšana kļuvusi teju par attiecību pamatu.
Psihoterapeits: problēma sākas, kad pazūd robežas
Līdzīgu attiecību dinamiku 2026. gada septembrī vietnē Psychology Today skaidro psihoterapeits Roberts Taibi. Viņš norāda, ka emocionālās saplūšanas gadījumā robežas starp partneriem kļūst neskaidras – abi ir ārkārtīgi jutīgi pret otra cilvēka noskaņojumu un var sākt uzņemties pārāk lielu atbildību par viņa emocionālo stāvokli.
Piemēram, ja partneris ir sliktā noskaņojumā, arī otrs sāk justies slikti. Savukārt, ja partnerim ir problēma, rodas sajūta, ka tā nekavējoties jāatrisina, lai pašam atkal būtu mierīgi.
Tā var izveidoties apburtais loks – jo vairāk viens cenšas regulēt otra pašsajūtu, jo lielāka spriedze var rasties attiecībās. Arī psihoterapeite Ivonna Kastaņeda vietnē Psychology Today norāda, ka tā dēvētais glābēja komplekss var novest pie nelīdzsvarotības attiecībās, kā arī aizvainojuma un konfliktiem.
Cilvēks tik ļoti koncentrējas uz otra vajadzībām un problēmām, ka var atstāt novārtā savējās. Savukārt partneris savukārt var kļūt arvien atkarīgāks no šādas palīdzības.
Tas vēl nenozīmē, ka partneris šļūks pa kreisi
Tomēr nav viena droša signāla, pēc kura būtu iespējams paredzēt neuzticību.
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Ja cilvēks pārmērīgi rūpējas par partneri vai uzņemas atbildību par viņa problēmām, tas vēl nenozīmē, ka viņš katrā ziņā ir tendēts uz krāpšanu.
Arī Strausa paustais skatījums nav vienīgais iespējamais skaidrojums. Cilvēki ar izteiktu glābēja lomu var nevis meklēt jaunas attiecības, bet, gluži pretēji, pārāk ilgi palikt partnerattiecībās, kurās paši jūtas nelaimīgi vai sāpināti.
Turklāt bērnības pieredze, kurā bērns spiests rūpēties par pieaugušā emocionālajām vai praktiskajām vajadzībām, var būt saistīta ar tā dēvēto parentifikāciju – situāciju, kad bērnam faktiski tiek uzticēta pieaugušajam raksturīga atbildība.
Tāpēc svarīgāk ir vērtēt nevis vienu partnera īpašību, bet kopējo ainu attiecībās. Uzmanību vērts pievērst situācijai, kad viens pastāvīgi glābj, bet otrs ļaujas glābšanai, partneri atklāti nerunā par vilšanos un savām vajadzībām, uzkrājas aizvainojums, bet tuvību pakāpeniski aizstāj dusmas un emocionāla atsvešināšanās.
Psychology Today eksperti kā vienu no risinājumiem min skaidrāku robežu veidošanu. Veselīgās attiecībās iespējams atbalstīt otru cilvēku, vienlaikus neuzņemoties atbildību par visām viņa emocijām un problēmām. Taibi iesaka partneriem ik pa laikam izvērtēt, kas attiecībās ir mainījies, kā katram pietrūkst un ko abi vēlētos mainīt. Tādēļ nav jāgaida neuzticība vai nopietna attiecību krīze. Ja viens partneris arvien vairāk kļūst par otra glābēju, vērts laikus izrunāt savstarpējās robežas, atbildību un to, ko katrs patiesībā sagaida no attiecībām.