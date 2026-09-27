Viens no senākajiem sieviešu vārdiem joprojām nezaudē popularitāti: ko tas nozīmē
Lai gan mūsdienās vecāki arvien biežāk izvēlas retāk sastopamus vārdus, šis klasiskais vārds joprojām ir pārliecinošs līderis dažādu paaudžu vidū.
Polijā noskaidrots visizplatītākais sieviešu vārds, kuru pašlaik nes vairāk nekā miljons valsts iedzīvotāju. Par to, atsaucoties uz Polijas iedzīvotāju reģistra PESEL oficiālajiem datiem, vēsta izdevums "Antyradio".
Runa ir par vārdu Anna, kas cēlies no senebreju vārda Hanna. Tā nozīme tiek skaidrota kā "žēlastība", "labvēlība" vai "labvēlīga attieksme". Tas ir viens no senākajiem sieviešu vārdiem, kas pazīstams daudzās kultūrās un valodās. Polijā tas izplatījās jau 13. gadsimtā. Saskaņā ar datiem 2025. gada sākumā vārds Anna Polijā bija oficiāli reģistrēts 1 068 330 sievietēm.
Šī vārda popularitāte Polijā aizsākās jau 13. gadsimtā. Būtiska nozīme tā izplatībā bija kristīgajai tradīcijai, jo tieši Anna bija Jaunavas Marijas mātes vārds.
Tomēr jaundzimušo vidū šis vārds pakāpeniski zaudē popularitāti.
2023. gadā vārds Anna tika dots 1581 meitenei, ierindojoties tikai 28. vietā populārāko vārdu sarakstā. Neraugoties uz to, vārds joprojām ir plaši pazīstams un iecienīts. Šā vārda ilgās popularitātes noslēpums ir tā universālums un gaišā nozīme. Latvijā ir 19446 Annas.