“Paņemšu slimības lapu un atpūtīšos” - cik tālu drīkst iet un kur sākas pārkāpums?
Darbnespējas lapa ir paredzēta situācijai, kad cilvēks veselības stāvokļa dēļ patiešām nevar strādāt. Taču praksē rodas jautājums – vai slimības lapu iespējams iegūt arī bez pietiekama medicīniska pamatojuma? To jaunākajā numurā skaidro žurnāls "Likums un Taisnība".
Vai ārstu var pierunāt, ietekmēt vai pat uzpirkt, lai viņš pacientam izsniegtu vai ilgstoši pagarinātu darbnespējas lapu? Šī nav tikai darbinieka un ārsta privāta lieta. Nepamatota darbnespējas lapa var radīt zaudējumus darba devējam, papildu slodzi kolēģiem un, protams, izmaksas sociālās apdrošināšanas sistēmai.
Par kopējo situāciju saruna ar Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vadītāju Ilzi Dzerkali.
Diezgan aktuāla ir problēma ar nepamatoti izsniegtām darbnespējas lapām. Nereti tādas parādās, ja cilvēkam darbā ir kādas nepatikšanas vai vienkārši gribas paņemt pauzi un atpūsties. Kādi ir Veselības inspekcijas dati – vai pēdējā laikā šajā jomā ir vērojamas kādas tendences?
Veselības inspekcija saņem iesniegumus, telefona zvanus un e-pastus gan no pacientiem, gan no ārstniecības personām. 2024. gadā inspekcija saņēma 495 iesniegumus. 361 bija par izsniegšanas pamatotību, 87 par izsniegšanas kārtību un citiem jautājumiem. 117 gadījumos bija nepieciešams veikt korektīvas darbības. 2025. gadā tika saņemti 479 iesniegumi. 360 par pamatotību, 88 par izsniegšanas kārtību un citiem jautājumiem. 124 gadījumos bija nepieciešams veikt korektīvas darbības. Savukārt 2026. gada pirmajā pusgadā saņemti jau 297 iesniegumi. 226 par pamatotību, 58 par izsniegšanas kārtību un citiem jautājumiem. 66 gadījumos bija nepieciešams veikt korektīvas darbības. Līdz ar to jāsaka, ka šogad tendence saistībā ar saņemto sūdzību skaitu ir paaugstinājusies. Ir iesniegumi ne tikai par darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību, bet arī par izsniegšanas kārtības ievērošanu, anulēšanas kārtības ievērošanu un citiem jautājumiem, piemēram, par noteikto darbnespējas cēloni.
Ko praksē nozīmē Veselības inspekcijas noteiktās korektīvās darbības? Kādi pasākumi ārstniecības iestādēm šādos gadījumos ir jāveic?
Korektīvā darbības ir dažādas – sākot no uzdošanas anulēt darbnespējas lapu un beidzot ar to, ka inspekcija konstatē, ka darbnespējas lapa ir izsniegta pamatoti, bet, piemēram, ir nepareizi atzīmēts darbnespējas cēlonis vai arī ir nepareizi izsniegta A vai B darbnespējas lapa. Tad šī kļūda ir jālabo. Kopumā tendence attiecībā uz gadījumiem, kad ir jāuzdod veikt korektīvās darbības, samazinās. Taču, kā jau minēju, sūdzību skaits šajā gadā ir pieaudzis.
Sūdzības par it kā nepamatoti aizsniegtām darba nespējas lapām jūs saņemat no darba devējiem?
Sūdzības mēdz būt ne tikai no darba devējiem, bet arī no trešajām personām. Ir viens kuriozs gadījums, ko es varu minēt. Reiz mēs saņēmām sūdzību no kādas personas kaimiņa. Viņš bija devies iepirkties un ieraudzīja, ka sieviete, kam it kā izsniegta darba nespējas lapa, strādā veikala kasē. Veselības inspekcija lūdza ģimenes ārstam sniegt paskaidrojumu par šo situāciju. Ārsts paskaidroja, ka pacientei noteikta darba nespēja un izsniegta darba nespējas lapa, bet viņai ir dvīņumāsa, kura strādā veikalā. Mēdz būt arī šādi gadījumi. Pieredze rāda, ka visas situācijas vienmēr ir ļoti rūpīgi jāpārbauda un jāizvērtē, lai nonāktu pie pēc iespējas pareizākā slēdziena un korektākā risinājuma.
Jebkurš var iesniegt sūdzību un prasīt pārbaudīt, piemēram, kaimiņa darba nespējas lapu?
Persona, iesniedzot sūdzību Veselības inspekcijai par izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību, norāda apstākļus, kas ļauj apšaubīt šīs darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību. Nevar vienkārši pateikt: “Šim cilvēkam ir izsniegta darbnespējas lapa, un es vēlos, lai jūs to pārbaudāt.” Normatīvais akts pasaka, ka tādā gadījumā jums ir jānorāda apstākļi – kāpēc jūsu ieskatā darba nespējas lapa varētu būt nepamatoti izsniegta.
Visu interviju lasi žurnāla “Likums un Taisnība” 5. numurā.