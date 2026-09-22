Kāpēc smadzenes tik ļoti pievelk sliktas ziņas - un kā šo ieradumu pārtraukt
Karš, katastrofas, noziegumi, ekonomiskās problēmas – reizēm šķiet, ka ziņu plūsmā viena slikta vēsts seko nākamajai. Lai gan jūtam, ka tas mūs nogurdina un satrauc, nolikt telefonu malā ne vienmēr izdodas. Psihologi skaidro – tam ir vairāki iemesli, un ilgstoša dzīvošana negatīvas informācijas plūsmā var ietekmēt ne tikai emocionālo, bet arī fizisko pašsajūtu.
Kāpēc sliktas ziņas pievelk vairāk nekā labas?
Situācija ir pazīstama daudziem: telefonā atveram vienu satraucošu ziņu, tad vēl vienu, pēc tam pārbaudām sociālos tīklus, un nemanot pagājusi pusstunda. Šai parādībai ir pat savs nosaukums – "doomscrolling" jeb nepārtraukta negatīvu un satraucošu ziņu ritināšana.
Viens no iemesliem meklējams cilvēka psiholoģijā. Mūsu uzmanība dabiski spēcīgāk reaģē uz negatīvu un potenciāli bīstamu informāciju.
Vietne Psychology Today skaidro, ka tā dēvētais negatīvisma aizspriedums savulaik palīdzēja cilvēkiem laikus pamanīt draudus un izdzīvot. Mūsdienās mums vairs nav nepārtraukti jāuzmana apkārtne, vai netuvojas plēsējs. Taču smadzeņu reakcija uz iespējamiem draudiem nekur nav pazudusi. Tāpēc satraucošs virsraksts var piesaistīt uzmanību daudz spēcīgāk nekā neitrāla informācija.
Īpaši izteikta šī vēlme var kļūt nenoteiktības periodos. Jo mazāk spējam kontrolēt notiekošo, jo vairāk informācijas mēdzam meklēt, cerot iegūt skaidrību un drošības sajūtu.
Taču var izveidoties apburtais loks – satraucošās ziņas palielina trauksmi, savukārt trauksme rada vēl lielāku vēlmi pārbaudīt, vai nav parādījusies jauna informācija.
Savu lomu spēlē arī sociālo tīklu uzbūve. Starp nepatīkamām ziņām ik pa laikam parādās kaut kas interesants, smieklīgs vai patīkams, tāpēc mēs turpinām ritināt, gaidot nākamo šādu mirkli.
Psychology Today šo mehānismu salīdzina ar mainīgu atalgojumu – cilvēks nezina, kad parādīsies kaut kas, kas viņu iepriecinās vai ieinteresēs, tāpēc turpina meklēt.
Jo vairāk lasām, jo lielāks satraukums
Problēma sākas brīdī, kad vēlme būt informētam pārvēršas par pastāvīgu atrašanos trauksmes režīmā.
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Amerikas Psihologu asociācija (APA), atsaucoties uz pētījumiem par krīžu atspoguļojumu medijos, norāda uz savdabīgu atgriezenisko saiti:
cilvēki, kuri jūtas vairāk satraukti, var biežāk meklēt informāciju, savukārt intensīvāka saskare ar satraucošu saturu var vēl vairāk palielināt emocionālo spriedzi.
Spilgts piemērs iegūts pēc 2013. gada Bostonas maratona sprādzieniem. Kalifornijas Universitātes pētnieki konstatēja, ka cilvēkiem, kuri nedēļā pēc notikuma vismaz sešas stundas dienā sekoja ar sprādzieniem saistītajam mediju saturam, bija izteiktāki akūta stresa simptomi nekā cilvēkiem, kuri paši atradās notikuma vietā vai tās tuvumā. Turklāt akūta stresa simptomi pieauga līdz ar mediju patēriņa ilgumu.
Tas nenozīmē, ka ziņu lasīšana pati par sevi ir kaitīga. Būtiska nozīme ir tam, cik ilgi, cik bieži un kādu saturu mēs patērējam, īpaši tad, ja atkārtoti skatāmies vardarbīgus vai citādi emocionāli smagus attēlus.
Kad nogurst ne tikai prāts
Emocionālais nogurums var izpausties kā aizkaitināmība, nemiers, bezspēcības sajūta un grūtības koncentrēties. Var rasties sajūta, ka pasaulē nepārtraukti notiek kaut kas slikts un jebkurā brīdī jābūt gatavam nākamajam satricinājumam.
Ilgstošs stress nav tikai nepatīkama sajūta. Organisma stresa reakcijā iesaistās nervu un hormonālā sistēma, un, stresam kļūstot hroniskam, sekas var skart arī fizisko veselību. ASV Nacionālais papildinošās un integratīvās veselības centrs norāda, ka hronisks stress ir saistīts ar izmaiņām hormonālajā sistēmā, miegā, vielmaiņā, muskuļu darbībā, imūnsistēmā un iekaisuma procesos.
Arī miegs var ciest. Ja satraucošu informāciju lasām vēl gultā pirms aizmigšanas vai pamostoties nakts vidū, organisms nesaņem nepieciešamo atelpu.
Ilgstošs miega trūkums savukārt ir saistīts gan ar imūnās aizsardzības izmaiņām, gan paaugstinātiem iekaisuma rādītājiem.
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Kā saprast, ka ziņu ir kļuvis par daudz?
Viena universāla stundu skaita, pēc kura ziņu lasīšana automātiski kļūst kaitīga, nav. Daudz vērtīgāk ir pievērst uzmanību tam, kā jūtaties pēc ziņu patērēšanas.
Brīdinājuma signāls var būt situācija, kad pēc telefona nolikšanas regulāri jūtaties satraukts, nomākts vai bezspēcīgs, nespējat pārslēgt domas uz ikdienas darbiem, arvien no jauna pārbaudāt ziņas bez konkrēta mērķa vai ziņu lasīšanas dēļ atliekat miegu.
Vērts sev pajautāt: vai šobrīd iegūstu informāciju, kas man tiešām ir vajadzīga, vai arī tikai meklēju nākamo satraucošo jaunumu?
Ko darīt, kad visa kļūst par daudz?
Pilnīga atteikšanās no ziņām nav nepieciešama. Daudz veselīgāka pieeja ir apzināti noteikt, kad un kā mēs tās patērējam.
Speciālisti iesaka ziņu pārbaudīšanai izvēlēties konkrētu laiku, nevis darīt to automātiski visas dienas garumā. Tāpat var izslēgt nevajadzīgos paziņojumus telefonā un izvairīties no ziņu lasīšanas tieši pirms gulētiešanas.
Svarīga ir arī informācijas kvalitāte. Labāk izlasīt dažus pilnvērtīgus materiālus uzticamā medijā nekā desmitiem satraucošu virsrakstu sociālajos tīklos.
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Psihologi iesaka neaprobežoties tikai ar virsrakstu pārskatīšanu, bet izlasīt visu rakstu – tas palīdz informāciju uztvert kontekstā, nevis reaģēt tikai uz emocionāli spēcīgāko vēstījumu.
Palīdz arī pavisam vienkārša fiziska distances radīšana – nolikt telefonu citā telpā, doties pastaigā, sportot, gatavot ēdienu, lasīt grāmatu vai aprunāties ar cilvēku klātienē.
Mērķis nav izlikties, ka pasaulē nekas slikts nenotiek. Mērķis ir dot nervu sistēmai laiku, kurā tai nav nepārtraukti jāreaģē uz nākamo iespējamo apdraudējumu.
Un reizēm svarīgākais ir sev atļaut nezināt visu uzreiz. Informētība nenozīmē nepieciešamību būt pieslēgtam ziņu plūsmai 24 stundas diennaktī. Ja satraukums ilgstoši nepāriet, būtiski traucē miegam, darbam vai ikdienas dzīvei, ir vērts pārrunāt pašsajūtu ar ģimenes ārstu, psihologu vai citu psihiskās veselības speciālistu.