Dzintars Dreibergs par atziņu, pie kuras nonācis ar gadiem: “Veselība ir diezgan ievainojama”
Mūsu vēsturē ir daudz neizstāstītu stāstu, bet ikdienas skrējienā mēdzam aizmirst arī paši par sevi. Režisors Dzintars Dreibergs atklāj, ko darbs pie jaunas filmas viņam licis saprast par pagātni, izvēlēm un veselību.
Man ir sajūta, ka Latvijā par maz runājam par mūsu tautas vērtībām. Atsevišķos notikumos atceramies tās dažas lappuses grāmatās, kuras mums atgādina, ka varam būvēt savu neatkarību un laimi. Pašlaik strādāju pie filmas par latviešu leģionāriem un redzu, ka mums ir ārkārtīgi daudz iedvesmojošu stāstu un cilvēku, par kuriem neko nezinām.
Nav skaidrs, kāpēc skolā tik daudz bija jāmācās par dažādiem pasaules vēstures notikumiem, bet daudz mazāk iespēju bija izzināt pašiem savu vēsturi.
Mūsu valstij un tautai ir unikāla vēsture, un tā ir vērtīga visas pasaules vēstures konteksta saprašanai. Mums nepārtraukti ir vajadzējis pieņemt dažādus lēmumus, kas saistīti ar viltību, izdzīvošanu, diplomātiju.
Ir milzīga starpība starp mūsu vecmāmiņām, kuras piedzīvojušas neskaitāmas varas un valūtas maiņas, un cilvēkiem, kas visu mūžu dzīvojuši stabilos apstākļos.
Tāpēc viens no maniem mērķiem, veidojot filmas, ir rosināt pārdomas un sarunas par vērtībām. Citādi nav viegli atrast ieganstu ar bērnu runāt par to, kas ir stukačs vai kāpēc agrāk nedrīkstēja teikt visu, ko domā. Stāsti ļauj sarunāties par svarīgām lietām nevis teorētiski, bet caur konkrētu cilvēku pieredzi. Tā ir lielākā motivācija strādāt – ja redzu, ka mans darbs ir vajadzīgs.
Ir svarīgi runāt par lielajām tēmām. Man nav bail pievērsties leģionāru jautājumam, man vairāk ir bail neizstāstīt šo stāstu.
Man ir kauns, ka tas tik ilgi nav izstāstīts. Ir tik viegli salikt visus leģionārus vienā katlā, nevērtējot to, ar kādu motivāciju viņi katrs tur bija. Kad iznāks filma, dzīvi būs pavisam maz leģionāru, kas to pieredzēja.
Tāpat kā dzīve, kino nemitīgi ir par izvēlēm. Ja skatītājiem šķiet, ka jauna filma ir jāgaida ļoti ilgi, man tas laiks paiet ārkārtīgi ātri. Izvēle ir katra kino procesa stadijā, bet visvairāk to redzu filmēšanā.
Man katru minūti tiek uzdoti jautājumi, kas pieprasa izvēles: vai aktierim būs zaļa vai sarkana kaklasaite, vai viņš uznāks no kreisās vai labās puses. Katra no šīm izvēlēm kaut ko maina. Scenārija izveidē ir brīvākas izvēles iespējas un vairāk laika lēmuma pieņemšanai, tomēr tāpat ir jāizvēlas, lai varētu uzbūvēt pēc iespējas labāku stāstu.
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Patlaban dzīvē viena no lielākajām izvēlēm ir par to, kā saglabāt sevi, enerģiju un veselību. Gadiem ejot, pamanu, ka veselība ir diezgan ievainojama,
tāpēc ir jāspēj sabalansēt nepārtraukto iekšējo spriegumu par lēmumiem un spēju piebremzēt. Jāsaprot, ka ir svarīgs arī tavs asinsspiediens un pārējās lietas. Man tas neiet viegli.
Tāpēc man dzīves izvēles ir vieglāk upurēt, jo, kamēr veselība neiedod pa galvu, šķiet, ka varu izdarīt ļoti daudz. Savukārt kino izvēles man ir sāpīgas, it īpaši, ja neviena no atbildēm nav perfekta.
Es labāk sevi paplosīšu un izgudrošu visus iespējamos variantus, lai izkalkulētu, kurš ir labākais.
Mēs nevaram izvairīties no izvēlēm un ne vienmēr varam atrast perfektāko, bet mums ir jāspēj uzņemties atbildību par to, ko izvēlamies. Gan dzīvē, gan darbā, gan stāstos, kurus izstāstām.