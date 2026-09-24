“Bullšits!” Jānis Domburs atzīst, ka dusmojas arī tiešajā ēterā
Jānis Domburs ir tiešs, brīžiem ironisks un vienmēr nodrošinājies ar jautājumiem, kas sarunas biedru mēdz iedzīt stūrī. Viņš necieš melus, tukšu muldēšanu un dusmojas, ja, runājot par lietu, kāds "nes figņu".
Jā, viņš dusmojas arī tiešajā ēterā. Tāds ir žurnālists Jānis Domburs, kurš šajā sarunā atzīstas, ka nekad nav tiecies pēc atzinības, bet gan pēc patiesības.
Kādi bija tavi skolas gadi?
Mamma bija māksliniece ar savu darbnīcu, es negāju bērnudārzā. Nesen mamma atcerējās, ka tajā laikā pie viņas bijis bērnu saiets, viņu vidū arī Rēzija un Krists Kalniņi. Ar viņiem mazliet tusēju, arī mācoties Jāzepa Mediņa mūzikas skolā un dziedot korī. Tāpēc droši vien esmu bērnudārza slikto pušu nesačakarēts. Iespējams, sabiedriskošanās ziņā esmu citāds – tāds vienpatis, bez brāļiem, māsām. Kad man bija pieci vai seši gadi, mani aizveda spēlēt klavieres uz mūzikas skolu.
Esmu divu smadzeņu pusložu koncepta piekritējs – viena atbild par radošo, otra par racionālo. Uzskatu, ka liela daļa man piemītošo pozitīvo lietu nāk no tā, ka augu ar mūziku un sportu.
No savas bērnības daudz ko atceros sajūtu līmenī, bet tiešām spilgtas atmiņas ir tikai no dažiem mirkļiem. Viens no tādiem – aptuveni 13 gadu vecumā mūzikas skolā apguvu kompozīciju pie komponistes Maijas Einfeldes. Atceros dažus mēģinājumus kaut ko uzkomponēt, arī to, ka manis uzrakstīto reiz izpildīja stīgu kvartets. Savukārt sports bišķiņ lika sajust asins smaku – ka tev ir, kā reiz teikusi leģendārā Uļjana Semjonova, jāgrauž grīda.
Nesen mājās atradu veselu kaudzi veco liecību. Tās bija nostāvējušas kastēs kopš 90. gadiem, kad pārcēlos. Tajās redzams, ka diezgan labi mācījos. Kaut arī 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā bija ideoloģiskais ārprāts – Ļeņins priekšā un pakaļā, Brežņevs pa vidu, visas tās butaforijas un murgi. Tajā laikā jau nemaz nesapratām, ka tie ir murgi; tikai pēc tam aptver, kā tev ir skalojuši smadzenes.
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Pamatskola beidzās, un es lēni un plūstoši arvien vairāk pievērsos basketbolam, kaut gan patiesībā nopietnam sportam jau bija par vēlu. Mans pirmais un vienīgais turnīrs Rietumos bija tad, kad es vairs īsti netrenējos, jo biju jau žurnālistikā. 1991. gadā sakomplektēja mistisku junioru komandu, un mēs bijām Luksemburgā. Basketbola komandā bija latviska vide, un tas man patika, jo kopš 1988. gada, mana vidusskolas laika, īsti jau vairs nebija LPSR, Atmoda jau gāja vaļā.
Jaunība, Atmoda, pārmaiņas…
Mēs bijām starp tām klasēm, kas sāka boikotēt padomju militāro apmācību, proti, negājām uz stundām. Skolas formas – nost! Apmēram pusklase iestājās komjaunatnē, es ne. Tas bija interesants laiks. Domāju, mums tolaik bija jaudīgs nacionālās apziņas un brīvas Latvijas idejas laiks. To izjutām daudz spēcīgāk nekā jaunieši desmit vai divdesmit gadu vēlāk, kad jau bija globalizācija un Latvija Eiropā.
Kas deva drosmi pretoties – vide, draugi, māksla?
Kompānija bija laba. (Smejas.) Man ļoti paveicās, jo vasarās kaimiņos dzīvoja cilvēks, kura skolasbiedri man bija lieliska kompānija, kaut arī viņi bija piecus gadus vecāki. Tajā ārprāta padomijas laikā viņi man atvēra pasauli uz tobrīd aizliegto Pērkonu, uz Dzeltenajiem pastniekiem, NSRD (“Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca” – latviešu eksperimentālās mūzikas grupa, kuru 1982. gadā nodibināja Hardijs Lediņš kopā ar Juri Boiko – red.), arī uz Rietumu mūziku. Viņi taisīja disenes.
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Man dzīvē ir laimējies ar cilvēkiem, kuri ir pavēruši ļoti dažādas durvis.
Gan mūzikā, gan sportā, lai kļūtu par izcilnieku, ir daudz jāstrādā, tomēr jābūt arī mazai daļiņai talanta. Vai žurnālistikā nav tāpat?
Sacerējumi man padevās. Miglaini atceros, ka man bija atbrīvojumi no visiem eksāmeniem vidusskolā, jo sportoju un dziedāju skolas korī, kas 1990. gadā piedalījās Dziesmu svētkos. No tiem man ir skaistas atmiņas, jo es nesu karogu pa visu Brīvības ielu. Nezinu, kāpēc man to uzticēja.
Garš puisis, karogs sliesies augstāk.
Varbūt. Lai gan korī mēs, daudzi čaļi, nebijām vāji. Par tiem izcilniekiem...
Man patiesībā tas mazliet jocīgi liekas, jo es nekad neesmu tiecies pēc atzinības. Sportā gan vienmēr gribēju uzvarēt. Bet žurnālistikā? Drīzāk tiecos pēc patiesības.
Kā nonācāt televīzijā?
Pastāvīgi televīzijā sāku strādāt, kad biju iekrājis jau zināmu pieredzi žurnālistikā. Domāju, kā tā ir vispareizāk. Tu vispirms iemācies atbildēt par rakstīto vārdu, tad sāc saprast, ko nozīmē verbāli runāts vārds, un tad tu dabū visu pilno spektru. Pretējā gadījumā viss var sanākt ačgārni.
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Sporta akadēmijā nebija doma stāties?
Nē, tādā aspektā sports mani neinteresēja. Man patika spēlēt. Ar basketbolistu Uvi Helmani esam viena gada, daudz esam spēlējuši viens pret otru. Uvi 1990. gada rudenī paņēma armijā, un viņš tika sporta rotā. Es tajā laikā biju Atmodas redakcijā. Pēc četriem mēnešiem bija barikādes. Principā mēs varējām būt viens otram pretī… Tas laiks bija tik ļoti īpatnējs. Nezinu, kāpēc izvēlējos žurnālistiku, visdrīzāk to ietekmēja tā brīža notikumi. Varbūt kāds garāmejot pateica – nu paskaties, tu taču proti rakstīt, ko tu čakarējies!
Kas ir laba žurnālistika šodien un pirms trīsdesmit gadiem? Lielās lietas ir kopīgas?
Vienmēr esmu teicis, ka labā žurnālistikā vajag ķert laukumu un lai ir čujs, ņuhs un poņa. Ir jāizdara mājasdarbs, lai tu vispār pie kāda darba pieķertos. Atšķiras, protams, tehnika, kā mājasdarbs tiek pildīts. Kad sāku rakstīt, bija rakstāmmašīnas. Pēc tam bija internets ar iezvanpieeju, kas nemaz nebija tik vienkārši. Varbūt 1993. gadā tiku pie pirmā datora. Tajā laikā avots bija vai nu fizisks arhīvs, ko es ļoti agri sāku taisīt, vai arī informāciju ieguvi, runājot ar cilvēkiem klātienē. Nācās zvanīt pa stacionāro telefonu, bet ne jau visi sēdēja pie tā telefona!
Tad bija jāstaigā apkārt, lai noskaidrotu. Jautājums bija un joprojām ir – kā tu vari izdarīt, mājasdarbu nehalturējot? Jo tu ej pie cilvēkiem runā, meklē, dari. Tagad daudzi žurnālisti tikai sēž pie datora, tāpēc nohalturēt ir daudz vieglāk.
Un mājasdarba jautājums ir fundamentāls. Tas ir iemesls, kāpēc līdz pat šim laikam mani vienmēr kaitina pilsoņi, kas garāmskrienot kaut ko nievājošu pasaka par manu darbu Kas notiek Latvijā?. Ar tādu tekstu: “Atnāci, pasēdēji, pamuldēji.” Es to uztveru kā absolūti bezatbildīgu attieksmi pret demokrātijas sastāvdaļu. Jā, tik augstiem vārdiem. Žurnālistika tāpat kā jebkura lieta ir maza daļiņa no visa lielā demokrātijas pīrāga. Un pilsonim, manuprāt, pret to ir jāattiecas cieņpilni. Viņš var piekrist vai nepiekrist kaut kādiem viedokļiem, bet tev cieņpilni jāattiecas pret pašu būvi un tajā būvē funkcionējošajiem.
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Man šķiet, nevar neredzēt, cik ļoti esmu katram raidījumam gatavojies. Vēl viena lieta – nevajag piesārņot ēteru. To attiecinu uz jebko. Ja tu vienkārši smuki aizrakstīsi lapu, kuru tev kāds ir iedevis...
Piemēram, Atmodā es jau sākumā tiku pie savas puslapas – lūk, tev ir vieta, kur izpausties par doto tēmu. To var aizpildīt tā un šitā. Tas gan nav mainījies.
Kā atceraties lasītāju un klausītāju reakciju, kad sākāt strādāt?
Izmantojot jebkuru gadījumu, arī šo, es vienmēr saku un gribu teikt paldies visiem, kuri man ir rakstījuši un kuriem es neesmu atbildējis. Un tad, ja es tikšu līdz pensijai... Man mājās stāv kastes, pilnas ar vēstulēm, ko es no Zaķusalas pārvedu, kad pirmajā piegājienā 2011. gadā beidzās Kas notiek Latvijā?. Tolaik, pirms sociālo tīklu ēras, cilvēki rakstīja vēstules ar roku, nu jau kādu laiku tās saņemu e-pastā.
Vai ar roku rakstītas vēstules nešķiet mazliet vērtīgākas par e-pastu vai īsu ziņu?
Bullšits. Vēstules var būt gan uz papīra, gan elektroniski – ļoti piesātinātas un labas.
Komentārus arī lasāt?
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Sociālajos tīklos kaut ko daru ļoti reti. Es tur esmu, lai sekotu līdzi. Piemēram, kad bija kovida ņemšanās ap fake masku iepirkšanu, es tur ļoti intensīvi strīdējos ar Cipuli (NMPD vadītāja Liene Cipule – red.) un vēl vienu otru. Vajadzēja cīnīties pret to figņu, kas tur notika. Bet vispār neaizraujos ar to visu. Es lasu. Gan X, gan Facebook. YouTube paskatos komentārus pie raidījuma fragmentiem vai manām intervijām. Tagad gan komentāri ir nopelējuši, reti kur ir baigie simti. Palasu komentārus arī par kaut kādām norisēm – vai tā būtu Alvja Hermaņa daudzpartiju sāga vai kāds cits skaļš notikums. Palasu arī Gobzemu. Sekoju līdzi ne tikai tam, ko runā un raksta par mani.
Esat viens no Latvijā zināmākajiem žurnālistiem, un gandrīz ikvienam ir kaut kas, ko par jums pateikt. Patīk šī uzmanība?
Gribu teikt, ka visa tā zīmēšanās, kas bija 90. gados, kad tu dabū to popularitāti, arī divtūkstošajos, kad sākās Kas notiek Latvijā? – tie bija citi gadi, cita paaudze, līdz ar to cits iekšējais stāvoklis. Tad jutos pilnīgi citādi nekā tagad.
Šobrīd man to visu nevajag. Piekrītu intervijām, jo uzskatu – ja par daudz sākšu atteikt, tad kaut kas būs slikti, jo nedrīkst kolēģiem tik daudz atteikt. Šur tur es atsaku, bet reti.
Atceros, man kādreiz teica – tu pat pie Kiviča aizgāji! Bet tas ir medijs, tā ir mana nozare. Tas nenozīmē, ka es raujos pēc uzmanības. Arī šobrīd es vienkārši daru savu darbu.
Noprotu, ka jūsu vērtības pa gadiem ir mainījušās. Kas šodien ir svarīgi un kas vairs ne?
Nav man pie sienas pielikti vērtību saraksti. Reizi pa reizei kāds mani vēl aicina ārpus televīzijas vadīt kaut kādus pasākumus. Tieši šodien kādam uzrakstīju: “Jūs man piedāvājat honorāru, kas man asociējas ar pietuvināšanos haltūrai, bet haltūras es negribu, līdz ar to vai nu jūs maksājat, vai šķiramies kā draugi.” Man gribas izdarīt lietas, cik pēc savas saprašanas es tās redzu labas esam.
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Ja man tagad jāsaka, kā es toreiz piegāju rakstīšanai – par bandītiem 90. gadu vidū, par dzīvokļu dalīšanu tepat netālu Teātra ielā –, kā es piegāju raidījuma veidošanai pirms divdesmit gadiem un kā šodien, es nevaru atbildēt. Katru reizi cenšos izdarīt pēc iespējas labāk. Protams, pieredze ir sasodīti liela. Joprojām jūtu stresu pirms tiešraidēm, tikai tas ir pilnīgi atšķirīgs. Agrāk tas bija drebulis, kas brīžiem bremzēja domāšanu, tagad tā ir vibrācija – gandrīz fizioloģiski to jūtu. Un tas ir labi. Šāds stress vairs netraucē, bet palīdz savākties. Tikai vēlāk jūtu, cik koncentrējies biju, un pēc tam esmu tāda švamme. Interesanti, atceros Delfi posmu, no 2017. līdz 2021. gadam, pēc kura atsākās Kas notiek Latvijā?. Pauzes starp tiem faktiski nebija – dažas nedēļas.
Bet televīzijas studijā tomēr tas stress bija atgriezies tāds, kā ļoti sen nebija bijis. Domāju, tas ir atbildības stress, ētera nepiesārņošanas stress. Ticu – ja tāds tev ir pēc 35 darba gadiem, tas ir ļoti labi!
Vai tiešraide, jūsuprāt, šodien ir pats godīgākais žurnālistikas žanrs? Mūsdienās patiesības, fakti un interpretācijas mainās gandrīz vai ik stundu.
Viennozīmīgi. Tagad skatos seriālu The Capture, ko BBC One pirmizrādīja 2019. gadā. Tas ir britu mistēriju trilleris, kura centrālā tēma ir mūsdienu tehnoloģiju ietekme uz patiesības uztveri – īpaši, kā video liecības un deepfake (viltus sejas, balsis – red.) manipulācijas var likt mums šaubīties par to, kas ir īsts un kas ir viltots. Man pie šī jautājuma kļūst ļoti neomulīgi, pat bailīgi. Ka tas arī pie mums te notiks pēc dažiem gadiem. Bet manā studijā cilvēki nofeikot nevar. (Smejas.) Viņi ir reāli. Tas ir visgodīgākais žanrs.
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Kad sarunas biedrs sāk izvairīties vai ietur garāku pauzi, tā ir laba zīme? Trāpīts tieši tur, kur vajag? Reiz minējāt, ka melošanu nevar izfiltrēt, bet var sajust. Vai šī sajūta ar gadiem kļūst asāka?
Es tā esmu teicis? Laikam biju jauns un naivs. (Smejas.) Līdz galam sajust nevar neko. Nevar pateikt, vai tā ir izvairīšanās vai kaut kas cits. (Ietur pauzi.) Es neticu universālām intervēšanas metodēm. Ar katru cilvēku ir jādomā citādi. Nav iespējams paredzēt visas reakcijas. Var tikai sagatavoties un mēģināt sarunu novest līdz vietai, kur skatītājs ierauga lietas būtību – verbālu un neverbālu. Piekrītu, ka pauze ir tikpat brīnumaini daiļrunīga kā runāšana. Ir ļoti reti izņēmumi, kad esmu plānojis – šajā raidījumā uz kādu palikšu tik dusmīgs, cik tajā raidījumā brīžiem palieku. Kas notiek Latvijā? režisors Armands Zvirbulis to atceras vēl no pirmajiem raidījuma gadiem. Man mēdz ieslēgties tāds kā iekšējais klikšķis. Es to sajūtu, saprotu, ka tas ir noticis, un tad seko nākamais iekšējais lēmums – vai šo klikšķi laist vaļā, vai arī bišķiņ pieturēt. Dusmīgs kļūstu, ja zinu – mēs runājam par lietu, bet otrs nes figņu. Dažkārt, skatoties ierakstu, domāju – žēl, ka te tas klikšķis neieslēdzās, jo tiešām vajadzēja.
Noskatāties un izvērtējat visus raidījumus?
Nē. Ar ļoti retiem izņēmumiem, kad man liekas, ka vajadzēja pārčekot kaut kādas vietas. Es pēc raidījuma nejaucos tajā, kādus fragmentus mani kolēģi izgriež sociālajiem tīkliem, dažreiz kādus akcentus tikai pasaku. Savukārt caur mani – un dažkārt arī ar manu veto – iet virsraksti rakstiem, kuros ir norādes uz konkrētām epizodēm. Šķiet, tikai vienu reizi virsraksts nav izgājis caur mani. Raidījumus skatos, kad mēs vai nu atgriežamies pie noteiktas tēmas un taisām kaut kādus follow-up, vai citējam raidījuma viesus nākamajā raidījumā vai rakstā. Vai arī, pavisam svaigi, uz visiem gada noslēguma raidījumiem. Tagad noklausījos visu raidījumu, kas bija par godu Siliņas 4x4 restartam, lai atsvaidzinātu kontekstu kopumā, kā mēs ar Šuvajevu, Ašeradenu un Valaini trijatā tur ņēmāmies. Man ir interesanti paskatīties, kā es liku akcentus. Tagad, ar laika distanci, domāju, ko nav jēgas vairs kustināt, ko ieliku vēstures mēslainē un kas izdevās forši – malacis, ka šo pacēlu, aiziet, padarbinām tālāk!
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Vai ar gadiem ir mainījusies jūsu spēja saglabāt mieru sarežģītās sarunās? Šķiet, pirms 20 gadiem reakcija bija asāka.
Man katra intervija ir kā vingrinājums, kura laikā es varbūt kaut ko jaunu secināšu par dzīvi. Un varbūt ne. Bet – nepamēģināsi, neuzzināsi. Tādā izpratnē esmu kļuvis mierīgāks.
Man bija bez dažām nedēļām 30 gadi, kad sākās "Kas notiek Latvijā?". Tad sabiedrība mani uztvēra kā jauno, lecīgo – kas tu tāds esi, ko tu dzīvē vispār esi redzējis? Tagad esmu krietni vecāks. Man vairs nav iemesla kaut ko parādīt, pierādīt, apliecināt.
Pirms salīdzinoši neilga laika sarakstījos ar vienu ministru, viņš man saka – nākšu, nenākšu, nenākšu, nākšu. Lūk, tas mani briesmīgi kaitina! Turklāt par topiku, kas tevi skar, kas ir tava atbildība!
Esat vairākkārt teicis, ka Latvijā trūkst ambiciozu personību. Kā jums šķiet, kāpēc tā?
Stāsts ir par to, ka tu redzi kaut kādu situāciju, kas varbūt mazliet ir ārpus tevis. Banāli runājot, te iederas vecais teiciens par to, ka esmu pasaules daļa un gribu, lai tā pasaule būtu mazliet labāka. Pa lielām šaibām var to visu neredzēt, aizvērt acis, uzbūvēt savu šauro tuneli, kas saucas mans mietpilsoniskais, egoistiskais pasaules skatījums, un ejiet jūs visi, kur gribat. Un viss – dzīvo mierīgi. No vienas puses, šādiem cilvēkiem nav ko pārmest, jo tā vilšanās padarīšana ir pamatota un pašsaglabāšanās instinkts ir loģisks. Tomēr man šķiet, ka kaut kādam procentam, kas skatās plašāk, tomēr vajadzētu būt. Būtībā tas sazobējas ar to, ko es sapratu, taisot 4. maija republiku, kur es to tā arī noformulēju. Ko es līdz ar to dziedu visus šos desmit gadus.
Tas attiecas uz elitēm. Piemēram, kāpēc mums mediju jomā daudzas lietas joprojām nav sakārtotas sistemātiski? Mediju eliti veido uz rokas pirkstiem skaitāmi īpašnieki vai izdevēji – saucam, kā gribam. Juristu, ārstu, mākslinieku, sportistu eliti arī veido maza saliņa nozares pārstāvju. Viņos ieklausās, citē, uz viņiem atsaucas. Tas, kādu toņkārtu viņi uzliek publiskajā telpā, pievēršas vai ne konkrētam jautājumam – tieši no tā ir atkarīgas daudzas lietas. Latvijā jau cik Saeimu redzam, kā atnāk tie pasaules glābēji, kas neko nav izglābuši lokāli, savā miestā, un sola, ka tagad visus izglābs valstiski. Es redzu, ka ambīciju patiesībā pietrūkst tieši tiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāda loma un ietekme sabiedrībā, līdz ar to viņu iespēja uzrunāt plašāku auditoriju būtu pietiekami liela. Tur gan ir ziepes.
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Varat nosaukt vienu labu piemēru?
Pārējie visi apvainosies. (Smejas.) Viņam jau nav jābūt visu laiku, pastāvīgi. Atceros, Viesturs Kairišs bija dabūjis Lielo Kristapu par Melānijas hroniku. Un bija sazīmēts, ka es viņu nākamajā rītā intervēju. Viņš tikko arī bija uzstājies Latgales kongresā. Kaut kā tā saruna gāja, un es sāku vilkt uz zoba, ka viņš tāds jocīgs Latvijas pilsonis – ik pa brīdim viņš uzpeld un stāsta par to, kas Latvijā ir pareizi, kas nepareizi, kā jādara, un tad pazūd. Tā es viņu toreiz mazliet apcēlu.
Kontekstā visam šim, ko runāju, ir pilsoņa loma republikā. No vienas puses, nav slikti, ka ir šādi iznācieni. Bet no otras puses... Ar vairākiem cilvēkiem, kuri 2003. gadā nāca uz debatēm par stāšanos Eiropas Savienībā, man bija ļoti interesantas sarunas. Viņi bija nevis eirsokeptiķi, bet eirobažīgie. Nora Ikstena bija viena no viņiem. Mēs nebijām draugi, bet zinājām viens otru sen. Ar Noru ilgi runājām pirms raidījuma un arī pēc. Pēc tam tikāmies vēl vairākas reizes un atkal runājām. Kad viņa aizgāja, es sameklēju mūsu pēdējo saraksti, kas bija pirms gada. Viņa kādā rakstā bija lasījusi manis teikto, un par to viņai bija kāda atsauksme, un tad atsauksme uz atsauksmi, un tad atsauksme vēl uz kaut ko, ko Alvis Hermanis bija teicis. Viņai iekšā bija tas pilsoniskais nemiers. Svarīgi, ka cilvēks jūtas līdzatbildīgs.
Cik tad mums ir to cilvēku – tādu domātāju, ko aicināt piedalīties raidījumos? Līdz ar to nav tādu baigi labo piemēru. Ir tādi, uz kuriem es skatos un domāju – viņš tā rullē pa to dzīvi, viņš ir talantīgs un izcils, viss kārtībā ar viņu, bet to nervu nejūtu…
Tikko braucu mašīnā no Pļavniekiem un klausījos Arni Kaktiņu Krustpunktā. Viņam var daudzos jautājumos nepiekrist, pēdējos gados var saklausīt pesimismu un žultainību, bet var just, ka viņu uztrauc un viņam sāp tās lietas. Šķiet, tas bija Godmanis, kurš reiz teica apmēram tā – politiķis var nesaprast, kas notiek riņķī apkārt, bet vistrakākais, ja viņam nesāp, kas notiek. Tad ir ziepes. Ja tagad paskatāmies uz mūsu varoņiem, es par tām sāpēm baigi uztrauktos.
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Daudzi jums raksta un izsaka savas domas, kā to darīja Nora Ikstena?
Ir tie, kas publiski vazājas un runā riņķī apkārt, un ir tādi, kuri man uzraksta vai piezvana. Man ir pazīstami daži bijušie Augstākās Padomes deputāti. Divi no viņiem man šad tad piezvana, kā paši smejas – reizi gadā. Bet viņiem ir ko pateikt par kaut kādu topiku. Esmu par to priecīgs un to novērtēju. Man nevajag, lai viņi zvanītu katru nedēļu, Dieva dēļ! Un viņi to saprot. Trešajam, ko pazīstu, es biežāk piezvanu pats, nekā viņš man.
Savulaik Oļģertu Kroderu aicināju uz sarunu, kad Vaira Vīķe-Freiberga brauca uz Maskavu. Aicināju tieši ar domu – tu esi režisors, kas redz lietas kā režisors, bet vienlaikus tu esi represētais, tev ir pilnīgi cits skats. Zināju, ka viņam ir lieliska humora izjūta. Es prasīju, ko viņš par to visu domā, un viņš sacīja: “Tas, kas man nāk prātā – mēs visi, visticamāk, esam bijuši šajā situācijā skolā. Ir klase, bērni paliek dauzonīgi, aizmugurē jau mētājas ar papīra lidmašīnītēm, viens otram bizes rausta, bet pirmajā solā vienmēr ir tā ļoti apzinīgā meitene, kura ceļ roku.” Bez komentāriem – un pateica, ka raidījumā nepiedalīsies. Pēc tam mēs ik pa laikam sazvanījāmies. Reiz viņš man tādā kolosālā ironijā teica: “Es klausos, ka citi zvana uz Brīvo mikrofonu, bet es tev piezvanu.”
Ir režisori, kuri ārkārtīgi daudz izdara teātrī vai kino mākslinieciskajā valodā, un man nav nekādu pretenziju, ka viņiem būtu jāskrien pa studijām un jāsniedz simtiem interviju par sociālpolitiskām tēmām. Tomēr kopumā es savu tēzi par ambīcijām apstiprinu. Jo ir vēl kāda būtiska lieta, ko ar gadiem aizvien vairāk apzinos. Kas notiek Latvijā? neradās tāpēc, ka Zaķusalā to kāds izdomāja. Es biju atgriezies pēc tiesāšanās ar Latvijas Televīziju, kad LTV ģenerāldirektora amatā atnāca Rolands Tjarve un mēs izlīgām par iepriekšējo atlaišanu. Es vadīju raidījumu, kas bija daudz mazāka formāta. Tas bija valsts nozagšanas periods – brieda liela mēroga valsts krīze. Tieši tad vairāki inteliģences pārstāvji – Māra Zālīte, Jānis Vanags, Imants Ziedonis, Pēteris Bankovskis, Alberts Bels, Juris Rubenis, Ilmārs Lazovskis un Jānis Rožkalns – vērsās gan Radio un televīzijas padomē, gan Latvijas Televīzijā ar skaidru vēstījumu: mums ir vajadzīgas publiskas debates! Viņi arī gribēja šo procesu pieskatīt – labā nozīmē. Lai tie, kas nenāks uz debatēm, varētu kratīt ar pirkstu, par ko, es domāju, viens otrs uzmeta lūpu. Kā tieši, kurā kabinetā, kurā sarunā nonāca līdz manai kandidatūrai, es īsti nezinu. Neesmu īpaši nevienu tirdījis – ne Tjarvi, ne kādu citu. Taču man tika dota iespēja šīs debates izdomāt un uzbūvēt visu šo konstrukciju no nulles. Kopā ar režisoru Armandu Zvirbuli un producenti Ilzi Strengu, kura deva milzīgu pienesumu. Tagad atskatoties – tie bija cilvēki, kuri savstarpēji komunicēja ar vārdu, kuri spēja ar šādu impulsu kaut ko panākt. Ja mēs šodien tā dziļi simboliski skatāmies, man šķiet, ka Alvja Hermaņa iznāciens bija tāds – no radošajiem dziļi vientuļš iznāciens. Broks, Vītols, Šmits – ne par to tas kino. Jautājums, kur tad ir šī saucamā inteliģence – radošā, neradošā, pusradošā? Nav jau visiem uzreiz jāstājas partijās un jākandidē uz Saeimu, taču vienmēr var nākt klajā ar kādu kopīgu vēstījumu.
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Īpaši Grenlandes sāgas kontekstā man šķiet, ka šobrīd ir ļoti labs mirklis atgriezties pie jautājuma – vai mēs pietiekami mācāmies par savu valsti? Man bija ļoti interesanta saruna ar sievieti, kura bija precējusies ar dāni. Par to, kā Dānijā skolās māca ne tikai vēsturi, bet vispār – kas ir konstitūcija, kāpēc tā tāda ir, kāda ir valsts uzbūve.
Kaut ko jau māca arī Latvijā.
Bet kā māca? Vai māca to, no kā sastāv demokrātijas stiprums vai vājums? Te es varētu citēt vienu epizodi, kurā, godīgi sakot, pats sevi trīs reizes apmetu salto kūlenī. Taisot 4. maija republiku ar Antru Cilinsku, strīdējāmies līdz ārprātam, jo es filmā gribēju salikt ārkārtīgi daudz informācijas. Kad rakstīju un runāju aizkadra tekstu, Juris Kalniņš sēdēja un klausījās, vai vispār tik ātri un tā drīkst runāt. Vai, kas tik tur nebija! Tā kūleņu mešana bija par to, ka tu izmal visus tos notikumus un tad atgriezies pie tā, par ko filmā ir runa, – par ko tad mēs 4. maijā Augstākajā Padomē gribējām balsot? Es nezinu, vai šo reāli māca skolā, bet tas ir pamatu pamats. Kas ir labs kapitālisms? Labi, tas ir ļoti diskutabls jēdziens, bet tieši tāpēc – aiziet, padiskutējam! Sadalāmies trīs grupās un mēģinām saprast, kas ir labs kapitālisms un kas ir slikts kapitālisms. Patinam laiku atpakaļ, vēl pirms Artusa Kaimiņa Kam pieder valsts?, un uzdodam jautājumu – kurā brīdī no Latvijas valsts kaut kas pazuda?
Kāda pašlaik ir sajūta – vai Latvijai viss būs labi?
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Negribas to teikt, bet daudz kas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem. Sekoju līdzi tam, kas notiek Ukrainā, vairāk nekā tam, kas notiek Amerikā. Lai gan pēdējā laikā... Tas ir labs jautājums. Esmu personību lomu piekritējs vēsturē. Domāju, visus klikšķus nosaka tas, ko ir izdarījuši konkrēti cilvēki. Un atbildēt, ko izdarīs konkrētie cilvēki, konkrētajā brīdī nav iespējams. Es tam neticu. Vai Latvijā viss būs labi? Pēc desmit, piecdesmit, simt gadiem?
Pieņemsim, pēc desmit gadiem.
Lasot ASV nacionālās drošības stratēģiju, man liek aizdomāties, ka viņi runā par to, ka vairākās Eiropas valstīs pēc dažiem desmitiem gadu kontroli par pilsonisko un politisko vairākumu var noteikt cilvēki, kuri nav no Eiropas. Un tā ir taisnība. Par to runā Mišels Velbeks savā darbā Pakļaušanās. Ja mēs tajā virzienā skatāmies… (Nopūšas.) Tas ir interesanti. Atceros, 1995. gadā intervēju Bruni Rubess, kurš tolaik bija Latvijas Bankas padomē. Viņš intervijā klusi, mierīgi un cieti stāstīja par to, ka ir rūpīgi jāskatās pasaulē, kā dažādas valstis realizē pilsonība par cenu programmas.
Cietu seju viņš man teica – latvieti, nepadodies, nelaižam nevienu iekšā! Tagad esam nonākuši pie diskusijas, cik mēs šos kebabu vadātājus laidīsim vai nelaidīsim iekšā. Ar Šlesera uzturēšanās atļauju atbalstīšanas sāgu, kad bagātie varēja iegūt zelta pilsonību, esam ielaiduši arī daudz krievu.
Vai būs labi? Man jācitē dzejnieks Māris Melgalvs. Kādreiz Latvijas Televīzijā bija raidījums Viss notiek. Automātiski radās vārdu spēle kas notiek – viss notiek. Un Melgalvs, būdams vārdu meistars, man toreiz teica: “Šis viss ir nepareizi. Nav tā, ka viss notiek. Viss kaut kas notiek.” Man gribas atbildēt to pašu. Vai Latvijai būs labi? Viss kaut kam, viss kaut kur būs labi. Un viss kaut kam, viss kaut kur nebūs labi. Tas tā vienmēr ir bijis un būs. Jautājums jau ir – kas kam ir labi?
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Paskatāmies uz Ukrainu – tur ir labi dažiem cilvēkiem, kuri trīsreiz ir ievainoti, un viņi iet atpakaļ uz ierakumiem, un cepuri viņiem nost! Ir labi arī tiem, kuri uztaisījuši falšus dokumentus un aizlaidušies.
Man šķiet, ka problēma patiesībā ir iespēja. Iespēja mēģināt savā starpā sarunāties citādi. Un, lai tas vispār būtu iespējams, ir vajadzīgi ambiciozi līderi. Nav tik svarīgi, kā viņu sauc – prezidents, premjers, dzejnieks vai rakstnieks. Mums ir liela iespēja, mums ir kārtējais gads, kurā visi šie pilsoņi daudz runās, neskaitot prezidentu; viņam vēl viens gads rezervē. Visi daudz un smuki runās, un mēs visi varēsim skatīties, vai viņi pilda sarunāto, vai arī atkal uzkāpsim uz tā paša grābekļa.