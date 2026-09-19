Aiz katras mājas slēpjas stāsts. Lilita Eglīte atklāj, kā radās TV raidījums "Ielas garumā"
Lilitas Eglītes veidotais raidījums “Ielas garumā” jau gadiem atklāj pilsētu caur cilvēku dzīvesstāstiem, nevis tikai tās arhitektūru. Tā ir klusa, bet neatlaidīga pretestība aizmirstībai un vienlaikus apliecinājums tam, ka ikkatra cilvēka pieredzei ir nozīme.
Lilita runā par ceļu, kas izvēlēts bez kompromisiem, par spēju noturēties un par to, kāpēc pat visvienkāršākais stāsts var izrādīties vissvarīgākais.
Kuras ir tavas dzīves svarīgākās vietas un ielas?
Ja raugos vēsturiski un emocionāli, ļoti svarīgs man ir Grīziņkalns, jo tur dzīvoja mana vecvecmamma un tur dzimis vectēvs. Tieši tāpēc raidījumu Ielas garumā sāku ar Artilērijas ielu. Zinu arī, ka mana dzimta dzīvojusi Zvaigžņu ielā, taču precīzo adresi, lai gan esmu meklējusi, neesmu atradusi. Mūsu ģimene daudz pārvākusies. Vecvecmamma pēc otrajām laulībām pārcēlās uz laukiem, vectēvs strādāja par mazbānīša stacijas priekšnieku, līdz ar to manas vietas ir izkaisītas. Patlaban mana ir Brīvības iela, kur dzīvoju jau ilgāku laiku, taču emocionāli tuvas ir daudzas vietas, arī ārpus Rīgas, jo īstā piesaiste veidojas nevis pašai ielai, bet cilvēkiem un atmiņām.
Iela ir stāsts par cilvēkiem vai par to, ko cilvēks vēlas parādīt?
Protams, iela ir arī mājas, fasādes, arhitektūra, bet man vienmēr ir gribējies tajās fasādēs un pagalmos ieiet iekšā. Jo brīdī, kad tev ir zināšanas un informācija, tu sāc to ielu patiešām saprast. Kā saka arhitekts Pēteris Blūms, tu iemācies lasīt pilsētu. Tad pēkšņi viss iegūst jēgu – kāpēc māja ir tieši tāda, kāda tā ir, kas tur kādreiz ir bijis, kas tur noticis. Ir arī vietas, kas vairs nepastāv sākotnējā veidolā, bet cilvēki joprojām tās atver caur savām atmiņām, un ap tām atkal veidojas jaunas nozīmes. Tā pilsēta dzīvo tālāk. Ja tu redzi tikai ēku, tās skaisto fasādi, zini arhitekta vārdu – tas vēl nav viss. Brīdī, kad tu uzzini, kas tur ir dzīvojis, kādi likteņstāsti tur risinājušies, viss kļūst dzīvs.
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Atceries Ielas garumā sākumu?
Ļoti labi atceros pašu pirmo ielu – Artilērijas. Visu Grīziņkalnu izstaigāju neskaitāmas reizes, dažādos laikos, vērojot, klausoties, mēģinot saprast. Tajā brīdī es patiesībā zināju ļoti maz. Tikko bija iznācis pirmais Rīgas ielu enciklopēdijas izdevums, un tas bija ārkārtīgi vērtīgs. Žēl tikai, ka netika tālāk par K burtu, bet arī tas, kas bija, deva milzīgu ieskatu mūsu vēsturē, arī tajā daļā, kas ilgus gadus bija it kā izdzēsta no cilvēku apziņas. Par cilvēkiem, kuriem reiz piederēja mājas, par tiem, kuri pazuda, tika izsūtīti, aizbrauca un vairs neatgriezās. Enciklopēdijas autori, piemēram, Raimonds Zalcmanis, ar raidījumu ir kopā līdz šai dienai, un mēs noteikti esam tikuši tālāk par K burtu. (Smejas.)
Ejot pa ielu, es vienkārši sāku runāt ar cilvēkiem, mēģinot saprast, kā vispār šos stāstus meklēt. Sākumā cilvēki bija piesardzīgi, tie tomēr bija agrie 2000. gadi, bija jūtamas bailes, jautājums – kāpēc jūs man to prasāt? Bet pamazām viņi atvērās. Un tas bija milzīgs prieks, kad, skatoties arhīvos, varēja redzēt, kam šīs mājas kādreiz piederējušas, un tad izrādās – cilvēki tās atgūst, šodien ar tiem pašiem uzvārdiem. Aiz katras mājas jau ir dzimtas stāsts – kā viņi ienāca Rīgā, kā strādāja, pelnīja, uzcēla, kā pēc tam viss tika atņemts un kā atkal kaut kas tika atgūts. Protams, ne visi šie stāsti bija laimīgi, bet tie bija ļoti dzīvi.
Man ārkārtīgi daudz deva arī cilvēki, bez kuriem šis raidījums nebūtu iespējams, – arhitekti un pilsētpētnieki Andrejs Holcmanis, Jānis Krastiņš, Jānis Lejnieks, kurš bija klāt jau pašā sākumā. Viņu zināšanas un skatījums bija nenovērtējams. Un, protams, Voldemārs Eihenbaums, ar kuru kopā nogājām ilgu posmu, kurš sēdēja arhīvos un cēla ārā stāstus.
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Tā bija tava ideja?
Raidījumu izveidoju viena pati. Sākumā uzrunāju vairākus režisorus, šķiet, kādus septiņus, bet dažādu iemeslu dēļ neviens nepiekrita. Tur bija arī praktiski apsvērumi – darbs milzīgs, bet atalgojums neliels. Tajā brīdī man jau viss bija sagatavots – pusgadu biju konsekventi pētījusi, lasījusi, izstaigājusi pusi Rīgas, runājusi ar cilvēkiem, atradusi arhitektus, izveidojusi konceptu. Bet televīzijā man nebija komandas, ar ko to realizēt.
Tad producents Gvido Zilūzis ieteica ņemt studentus. Un tā arī notika – pirmajā gadā raidījumu faktiski palīdzēja uzbūvēt jaunas meitenes no Kultūras akadēmijas Astrīda Konstante un Inese Kļava, kura tagad ir pazīstama režisore. Mums nebija naudas, budžets bija vismazākais, kāds vien varēja būt. Tehniski iespējas bija ierobežotas – viens operators ar smagu kameru, īss laiks gan filmēšanai, gan montāžai. Par droniem vai kaut ko līdzīgu mēs pat nesapņojām. Šis raidījums tik ilgi ir noturējies, jo tā centrā vienmēr ir bijis cilvēks. Tas nav tikai mans stāsts. Es drīzāk esmu starpnieks, kas mēģina atklāt citiem cilvēku pieredzi, viņu pārdzīvojumus, zināšanas. Jo pilsētas īstais stāsts jau rodas caur tiem, kuri tur dzīvo. Viņi ir galvenie. Tas patiesībā ir rīdzinieku stāsts, valmieriešu stāsts, cēsnieku stāsts. Manuprāt, tieši tas ir pats svarīgākais.
No kurienes tev šī lielā mīlestība pret cilvēkiem, pret Latviju? Vēlme iekapsulēt atmiņas, stāstus?
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Neviens mani nav tā speciāli virzījis, mācījis, tas vienkārši bija ģimenē. Mana vecmamma, kuru jau pieminēju, daudz stāstīja, jo viņai bija tā laime vai nelaime dzīvot turbulenču laikā. Rīgā viņa pieredzēja gan Pirmo pasaules karu, gan Bermontu. Pēc tam no cita skatu punkta Otrais pasaules karš, kad viņa jau dzīvoja laukos.
Mūsu ģimenē bija gan izsūtīšana tēva ģimenē, gan padomju laiks ar visām no tām izrietošajām peripetijām, iespējām piemēroties, dzīvot. Mēs dzīvojām tāpat kā citi. Bet latviešu kultūra un vēsture man vienmēr ir bijusi svarīga.
Smejos, ka man patiesībā nekad nav bijusi cita tēma kā Latvijas vēsture, kultūra un cilvēki. Jau pats pirmais mans autorraidījums Zaļais kvadrāts, ko veidoju, strādājot skolēnu redakcijā, būtībā bija ļoti līdzīgs tam, ko vēlāk darīju Ielas garumā. Mēs ar bērniem braucām pa Latviju, skatījāmies vietas, iepazinām tās no viņu skatu punkta, lai gan, protams, es organizēju un virzīju šo procesu. Pēc tam sekoja konkursi Ejam meklēt un Pieturiet – tas viss bija vēl 80. gadu beigās un 90. gados –, un vēlāk, strādājot kultūras redakcijā, mana tēma nemainījās. Tā vienmēr bija Latvija.
Kas tevi šajā darbā joprojām aizrauj?
Ir saistoši pēc gadiem atgriezties vietās, kur kādreiz esi bijis. Piemēram, pirms pāris gadiem pēc 30 gadu pārtraukuma atkal nonācu Subatē. Iepriekš tur biju vēl bērnu redakcijas laikā. Tad tā bija dzīva vieta ar skolu, bērniem, kustību, bet šoreiz piedzīvoju pavisam citu sajūtu, jo skolu slēdza, cilvēku palicis maz. Ēkas vēl stāv, bet dzīve tajās ir mainījusies. Tas ir sāpīgi, īpaši Latvijas malās, kur šo tukšumu izjūt vēl asāk. Vienlaikus tur ir tik daudz skaistuma un vērtību, ka neviļus rodas jautājums – vai pietiks spēka to visu saglabāt, lai šīs vietas nepazustu?
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Taču katrā vietā sastopu apbrīnojamus cilvēkus. Es pat nezinu, no kurienes viņiem rodas spēks un idejas, bet viņi turpina dzīvot, radīt, darīt. Protams, mēs varētu aizbraukt un parādīt arī drūmākas ainas, bet tās jau var ieraudzīt arī tepat Rīgā. Man vienmēr ir bijis svarīgi parādīt tos cilvēkus, kuri Latviju notur, un nevis tāpēc, ka upurētos, bet tāpēc, ka dzīvo pilnvērtīgu, interesantu dzīvi savā vietā. Kā man reiz Ludzā teica brīnišķīgā Līga Kondrāte: “Es zinu, ka man te ir jāstāv. Man te ir jāpaliek, un es te būšu.” Jaunatklājums daudziem bija raidījums par Auci, no kurienes nāk daudz mākslinieku, mūziķu un aktieru. Tur satiku fantastisku un zinošu bibliotekāri Baibu Veismani. Katrā pilsētā ir savi zinātāji, vietas turētāji, un pēdējos gados šādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Tas dod cerību. Turklāt daudzi iedvesmojas arī no mūsu stāstiem, un tad rodas tā mierīgā sajūta, ka tas viss nepazudīs, ka būs, kas turpina.
Un vēl ir tas pārsteiguma moments, cik Latvija patiesībā ir maza. Aizbraucot uz kādu vietu, vienmēr atklājas negaidītas saiknes, stāsti par cilvēkiem, kurus esmu kādreiz pazinusi, bet nezināju viņu saknes. Tas viss kopā rada iedvesmojošu, vērtīgu un pat svētu sajūtu – kā piederību vienam kopīgam Latvijas audumam, lielai segai, kur katram ir sava krāsa.
Kā izskatās raidījuma Ielas garumā nākotne?
Tas nav vienkāršs jautājums, jo arvien grūtāk kļūst atrast, ar ko vēl varētu pārsteigt. Agrāk bija daudz jaunu, lielu atklājumu, nu tādu vairs gandrīz nav. Sākumā mums šādu odziņu bija daudz, un īpaša pateicība par to Voldemāram Eihenbaumam, kurš, strādājot arhīvos, atrada lietas, ko citur nevarēja izlasīt, jo tās dzīvoja māju un ielu stāstos. Tagad vairāk redzu iespēju iet dziļumā, atgriezties vietās, kur jau esmu bijusi, un skatīties uz tām no cita skatu punkta. Reizēm pati sev jautāju – ko vēl varētu izdomāt, ja viss jau ir parādīts?
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Esmu ļoti pateicīga par to, kas jau ir bijis. Par darbu, par cilvēkiem, par visiem, kas ir bijuši līdzās šajā Ielas garumā gājumā: kolēģiem, režisoriem, operatoriem, visiem, kas ir piedalījušies un līdzdarbojušies. Šajos gados pilnībā nomainījusies komanda, operatoriem – vesela paaudze. Pēdējos piecus gadus strādāju kopā ar režisori Lindu Veinbergu, bet jau 15 gadus raidījumu montē video inženieris Ģirts Ģērmanis. Tieši Ģirtam un visiem septiņiem režisoriem, kas ir strādājuši, var pateikt paldies par raidījuma vizuālo tēlu. Ielas garumā nav viegls gājums, jo strauji mainās tēmas, notikumi un cilvēki. Katram jāpiemērojas, apslāpējot savu ego.
Tevi pašu arī vairs nekas nepārsteidz?
Mani vienmēr pārsteidz cilvēki. Katrs stāsts ir dzīvs un unikāls, un tajā slēpjas tas, kas turpina mani interesēt. Es vairāk runāju par lielajiem faktiem – tie kļuvuši retāki. Protams, vēl ir vietas, kur neesmu bijusi vai neesmu paguvusi aizbraukt. Rīga jau izstaigāta, tagad Liepājas pilsētpētnieki palīdz no jauna atklāt mazzināmo Liepāju. Piemēram, Ezerkrasts – vieta, par kuru man stāstīja, ka pat daudzi liepājnieki to īsti nepazīst, jo nav iemesla turp doties, ja nav personīgas saiknes. Interesanti, cik daudz paliek neiepazīta tikai tāpēc, ka tas nav mūsu ikdienas maršrutos.
Domājot par nākotni, laikam svarīgākais ir turpināt stāstīt, jo īpaši cilvēku stāstus. Man arī ir sajūta, ka esmu paspējusi nointervēt paaudzi, kas piedzīvojusi ļoti daudz ko. Nevis lasījusi vai dzirdējusi, bet dzīvojusi cauri notikumiem. Viņu stāsti bija organiski, dziļi, ar personīgu pieredzi.
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Kā tu raksturotu sevi – nevis kā žurnālisti, bet kā cilvēku, kurš iet pa dzīvi?
Noteikti neesmu no tiem, kuri jūsmo par visu. Drīzāk vēroju un cenšos saskatīt procesus, sakarības, lietu dziļumu, un mani patiesi var pārsteigt tieši cilvēka potenciāls – tas, ko viņš spēj izdarīt, kāds viņš var būt. Priecājos, ka dzīvē sastopu šādus cilvēkus. Laikam jau esmu arī optimiste, tikai ne tādā deklaratīvā nozīmē. Man vienmēr bijis grūti runāt lielos, pacilātos vārdos. Ir cilvēki, kuriem tas nāk dabiski, bet es neesmu no viņiem. Ikdienā vēroju, ļauju lietām nosēsties un tikai tad izdaru secinājumus. Neesmu impulsīva, neesmu tā, kas uzreiz metas iekšā situācijā. Man svarīgi ir saprast, izvērtēt un tikai tad rīkoties, lai gan, protams, viss atkarīgs no konkrētā brīža.
Darbā tas izpaužas līdzīgi. Man nešķiet, ka es kādreiz eju pa gaisu vai reaģēju strauji tikai tāpēc, ka kaut kas nepatīk. Drīzāk ilgi paciešu, sekoju līdzi, mēģinu saprast, bet, kad robeža ir sasniegta, varu būt gana stingra un arī asa. Mani var nokaitināt atrunas, nepatiesība, intrigas un augstprātība.
Kas pēc visiem šiem nostrādātajiem gadiem tev šķiet visgrūtākais? Ir bijuši brīži, kad licies – jāmet viss pie malas?
Vienmēr būs kāds, kurš teiks, ka tas jau ir viens un tas pats, ka tur nekā īpaša nav. Ar kritiku ir jārēķinās. Bet es zinu, cik daudz darba un domu ir ieguldīts katrā raidījumā. Ļoti nopietni tiem gatavojos – esmu braukusi uz vietām iepriekš, pētījusi, meklējusi cilvēkus, būvējusi stāstu. Ir grūti, ja tavs darbs tiek noniecināts, un ne vienmēr cēlu mērķu vārdā. Arī komandā ne vienmēr viss ir ideālā saskaņā, lai gan kopumā rezultāts ir labs.
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Tomēr neteiktu, ka būtu bijusi doma visu pamest. Drīzāk mainās attieksme. Esmu piedzīvojusi dažādus laikus, sākot ar padomju periodu, un līdz ar to arī atšķirīgu izpratni par to, kas ir vajadzīgs un kas ir svarīgs. Vienmēr esmu turējusies pie cilvēka stāsta – tā man ir bijusi galvenā līnija. Varbūt tāpēc neesmu bijusi tur, kur konkrētajā brīdī bija izdevīgi vai aktuāli būt, bet esmu palikusi pie sava. Mans ceļš ir bijis šis, un es to esmu gājusi. Ielas garumā uzreiz tika pamanīts un ieguva lielu skatītāju mīlestību, bet pēc pirmās sezonas to pēkšņi gribēja pārtraukt. Tādas vēlmes atkārtojās arī vēlāk. Kāpēc? Šis jautājums paliek atklāts. Ja paskatās, cik daudz līdzīgu raidījumu pēc tam ir radušies, iespējams, tur ir arī daļa atbildes.
Šis raidījums ir dzīvs tik ilgi viena ļoti vienkārša iemesla dēļ – skatītāju dēļ. Tie ir cilvēki, kurus es satieku, kuri pienāk klāt, saka labus vārdus. Gandrīz katru nedēļu kāds pasaka paldies. Reizēm tie ir jaunieši, un tas vienmēr ir aizkustinoši. Bērnībā skatījušies kopā ar vecmammām, tad kādu laiku Iela nav bijusi viņu interešu lokā. Tagad, kad pašiem ir sava dzīvesvieta, interese atkal atgriežas. Vai nav fantastiski, ka cilvēki domā līdzi un arī iesaka ielas?! Vai citādi es būtu atradusi mazo, bet tik iedvesmojošo Ābeļu ielu Liepājā?
Esi teikusi, ka šajā laikā vissvarīgākā ir cerība. Kas tev pašai dod cerību šajos laikos, kad pasaule virzās ne tik labā virzienā?
Cerību man dod tas, kas ir manā ģimenē, mani tuvākie cilvēki, kā arī tie, kurus sastopu savā darbā. Jebkas labs, kas nāk no cilvēkiem. Viņu entuziasms, aizrautība, idejas. Es gribu ticēt, ka lielākā daļa no mums tomēr dzīvo un dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, ka mēs cenšamies darīt tā, lai pašiem būtu prieks un lai arī citiem līdzās būtu labi, un lai mēs cits citam nedarītu pāri. Tās ir ļoti vienkāršas lietas, bet tieši tās dod pamatu. Man šķiet svarīgi, ka cilvēkam ir savi pieturas punkti, sava iekšējā mēraukla. Bieži domāju par savu vecvecmammu – vai viņa priecātos par to, kā es dzīvoju, kā strādāju, kā domāju. Tā sajūta, ka tu vari sev atbildēt uz šo jautājumu, dod drošību. Es redzu, ka arī citiem tas ir svarīgi – šī saikne ar saknēm, ar iepriekšējām paaudzēm, ar to ētikas un garīguma kodu, kas nāk no ģimenes.
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Mēs jau dzīvojam tā, lai mūsu dzīve būtu interesanta un piepildīta, un es patiesi priecājos par savu ģimeni – par māsīcām, brālēniem, par to, ka mēs visi dzīvojam, mācāmies, darām, ka šī lielā ģimene savā ziņā ir arī Latvija. Man tas šķiet ļoti svarīgi. Ja nav, pie kā pieturēties, tad ir grūti.
Es vienmēr saku, ka viss būs labi. Ne tāpēc, ka neredzu, kas notiek, bet tāpēc, ka es vēroju un mēģinu saprast, kā lietas mainās. Un tajā visā ir arī ļoti daudz labā. Piemēram, mēs veidojam raidījumu par Uzvaras parku, un ir redzams, cik daudz tur izdarīts, cik daudz cilvēku ar savu darbu ir radījuši pārmaiņas. Tie ir cilvēki, kuri var būt gandarīti par paveikto, un par šādiem cilvēkiem ir svarīgi stāstīt.
Varbūt tas, kā mums visvairāk pietrūkst, ir spēja paskatīties apkārt ar lielāku atvērtību un cerību, ne tikai meklēt negatīvo. Jo līdzās vienmēr ir kāds, kurš dara labas lietas. To nevar nevienam uzspiest, bet var par to stāstīt. Redzu, ka daudzviet ir cilvēku kopas, kas satiekas, rada, dara, mēģina dzīvot interesanti. Mums viņiem ir jāpalīdz – parādot, izceļot, pastāstot. Varbūt tas liek arī kādam citam aizdomāties, novērtēt savu vietu, savu iespēju.
Kā tu atpūties?
Patiesībā mans darbs lielā mērā ir arī dzīvesveids, jo tas, kas mani interesē, bieži sakrīt ar to, par ko es veidoju raidījumus. Tāpēc robeža starp darbu un atpūtu nemaz nav tik skaidra. Pēdējā laikā man svarīga kļuvusi lauku māja, kuru atrada krustdēls Kristaps. Ilgu laiku mums tādas nebija, bet tagad tā pamazām top netālu no vietas, kur dzīvoja mana vecvecmāmiņa. Tā atrodas Mēmeles krastā, šī upe man ir īpaši mīļa. Tur ir visa mana bērnība – vasaras, ko pavadījām ar brāļiem, visa ģimene, kas tur pulcējās. Tā vieta savā ziņā bija mūsu garīgais centrs. Mūsu ģimene ir četrās paaudzēs – tantes, onkuļi, māsīcas, brālēni, bērni un mazbērni. Kā mēs smejamies, radi un pieprecētie.
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Tagad es jūtu, cik svarīgi ir tur atgriezties, kaut mazliet izrauties no pilsētas. Jo citādi ir grūti nošķirt dzīvi no darba – visu mūžu esmu gājusi uz koncertiem, teātriem, izstādēm, un tā vienlaikus ir gan atpūta, gan arī daļa no darba. Tāpēc šī būšana dabā, klusumā, pie upes man dod pavisam citu sajūtu. Tur var vienkārši būt. Man patīk vienai iet gar jūru garus gabalus – vasarā Plieņciemā vai no Vaivariem līdz Majoriem. Tāpat, ar kājām ejot cauri pilsētai, nogurums ātri pazūd. Regulāri braucu ceļojumos ar interesantiem, inteliģentiem cilvēkiem – gan lielākā pulkā, gan pavisam nelielā lokā.
Daudzus gadus biji Kilograms kultūras žūrijā. Kāda bija šī pieredze?
Pieredze, protams, bija ļoti interesanta, jo tu ne tikai pats skaties un vērtē, bet dzirdi, kā citi uztver tos pašus darbus, kā veidojas diskusija, kā no dažādiem skatpunktiem pamazām iezīmējas kopējā aina. Tas man bija vērtīgi.
Tomēr jāatzīst, ka pati vērtēšana un īpaši sarindošana pa vietām man šķiet diezgan mokoša. Mākslu ir neticami grūti salīdzināt, katrā darbā ir kaut kas savs, un tas, kas vienam šķiet nozīmīgs, citam var būt pavisam citādi uztverams. Protams, balvas saņemt ir patīkami, bet vērtēšana ir subjektīvs process. Arī skatītāju balsojums bieži vien atspoguļo to, ko viņi paši ir redzējuši un kas viņiem ir paticis, jo visu jau nemaz nevar paspēt ne noskatīties, ne noklausīties.
Man šī pieredze patika, bet es jutu, ka pietiek. Desmit gadu ir daudz, paaudzes mainās, ienāk citi cilvēki ar savu skatījumu. Man tuvāk ir būt vērotājai, nevis tai, kura stingri pieņem galīgo lēmumu.
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Ja man jānosauc pēdējā laika spilgtākais kultūras piedzīvojums, tas bija Montekarlo baleta trupas iestudējums Romeo un Džuljeta Dailes teātrī. Māksla tās izcilākajās formās.
Ja tev būtu jāveido raidījums par savu dzīvi, kāds būtu tā nosaukums?
Vai dieniņ… Piedzīvots jau ir daudz kas, bet to visu ielikt vienā vārdā vai teikumā nav nemaz tik vienkārši. Man vienmēr ir patikuši labi virsraksti, savulaik ļoti uzrunāja Vaidas Villerušas grāmatas nosaukums Gājums. Tas ir ļoti precīzs vārds – tāds, kas ietver gan kustību, gan laiku, gan pieredzi. Varbūt arī manā gadījumā tas būtu kaut kas līdzīgs. Bet, godīgi sakot, es nekad tā īsti neesmu domājusi par sevi kā par stāstu, kuram vajadzētu nosaukumu.
Vai rakstīsi grāmatu par saviem piedzīvojumiem?
To man cilvēki prasa jau daudzus gadus. Stāsti ir dzīvi, un es tos atceros – ļoti labi atceros. Man ir arī daudz burtnīcu, varētu būt kādas piecdesmit, kur esmu pierakstījusi cilvēkus un viņu stāstus. Tas viss ir saglabāts. Bet es īsti nezinu, vai un kā tas varētu pārtapt grāmatā. Lai rakstītu grāmatu, ir vajadzīgs kaut kāds pamats, uz kā to visu uzlikt, un es vēl neesmu atradusi to formu, to pieeju. Esmu pat teikusi cilvēkiem – ja kāds varētu pasacīt priekšā, kā tas būtu visinteresantāk… Jo vienkārši rakstīt par vietām vai to vēsturi… Tagad jau ir daudz laba uzrakstīts. Arī tie cilvēki, kuri bijuši manā raidījumā, ir radījuši brīnišķīgus stāstus, piemēram, par Čiekurkalnu un citām vietām. Vai kādreiz saņemšos to visu salikt grāmatā, es nezinu. Pagaidām vēl ne.
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Ko tu pati vēl gribētu piedzīvot?
Neteiktu, ka man ir kāds viens liels un konkrēts sapnis. Patiesībā katra diena jau ir kaut kas jauns – kaut kas, ko tu ieraugi, ko tu satiec, ko tu saproti. Dzīve pati par sevi nepārtraukti notiek.
Es gribētu, lai mēs vismaz spējam dzīvot ar lielāku iekšējo harmoniju, novērtēt tos mirkļus, kad viss ir līdzsvarā. Lai ieklausāmies tajos cilvēkos, kuri ir daudz pieredzējuši, kuriem ir bijis jāizdzīvo ļoti smagi laiki. Mums, salīdzinot ar vecvecākiem un arī vecākiem, bijis daudz vieglāk, esam auguši salīdzinoši labvēlīgos apstākļos. Protams, arī padomju laiks ar visām savām absurdajām lietām ir piedzīvots, un to es gan skaidri zinu – nekad negribētu, lai tas atgriežas.
Un tomēr katrā laikā cilvēki cenšas dzīvot savu dzīvi – būt sirsnīgi, darīt to, kas viņiem pašiem un citiem ir labs. Tas laikam arī ir svarīgākais. Esmu daudz ceļojusi, un joprojām ir vietas, kuras, iespējams, vairs nesanāks apmeklēt. Piemēram, Antarktīda. Bet vai par to vajag skumt? Es nepārstāju ticēt, ka vēl būs labas lietas, ko piedzīvot. Es ceru. Man šķiet, ka cilvēki, kuri arī Latvijā jūtas labi un dzīvo pilnvērtīgi, bieži domā līdzīgi – viņi novērtē katru dienu, to, ko tā atklāj. Ja tā var dzīvot, tad es arī tā gribētu. Varbūt izdosies. Nekad jau nevar zināt.
Vai mēs apzināmies savu vērtību?
Jau pašā sākumā, kad rakstīju raidījuma konceptu, man bija svarīgi parādīt, ka ikviens cilvēks ar savu pieredzi, savām sajūtām, domām un zināšanām ir vērtīgs. Bija veselas paaudzes, kurām šī pašapziņa bija noliegta, nospiesta vai izdzēsta. Represiju dēļ, vēstures dēļ, dažādu režīmu dēļ. Cilvēkiem tika iestāstīts, ka viņi nav nekas, ka viņu dzīvei nav īpašas nozīmes. Man tas likās nepareizi.
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Sākumā ļoti bieži bija tā, ka cilvēks saka – ko tad es, te jau nekā nav. Tas latviešiem ir diezgan raksturīgi. Bet patiesībā aiz tā vienmēr ir stāsts. Vienkārši cilvēks pats nav pārliecināts, ka tas, ko viņš ir piedzīvojis, sapratis, izjutis, kādam varētu interesēt. Mani tas vienmēr ir interesējis. Un ļoti skaisti, ka tas izrādījies svarīgi arī citiem. Tas varbūt nekad nav bijis kaut kas skaļš vai uzkrītošs, bet tas ir bijis patiesi. Tas ir bijis svarīgi tiem cilvēkiem un arī man, un tad izrādās, ka tas rezonē vēl plašāk.
Inese Zandere savā Dzirnavu ielā Dobelē pateica ļoti precīzu domu – šeit tu vari rakstīt par visu. Daudziem tas nenozīmēs neko, bet tiem, kas te dzīvo, tas nozīmē pilnīgi visu. Man šķiet, tas ļoti labi izsaka arī Ielas garumā būtību. Jo, pat ja vietas ir dažādas, cilvēku pieredzē vienmēr ir kaut kas kopīgs. Laika izjūta, pārdzīvojumi, arī smagās pieredzes savā starpā sasaucas un savijas. Un, kad tu to dzirdi, tu to atpazīsti. Tajā brīdī kļūst skaidrs, ka tas nav tikai viens atsevišķs stāsts, bet daudz plašāks, dziļāks kopīgs vēstījums par mums visiem.