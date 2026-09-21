Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Māris un Agris
Sveicam Matīsus, Vanesas, Mārus, Agrus, Vandas, Modrus, Agritas, Gundegas, Venerandas, Rodrigo, Ilgoņus, Ādolfus, Raulus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Māris (11598).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Agris (3843), Matīss (3716), Modris (1845), Gundars (1546), Rodrigo (1359) un Agrita (1095).
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Mārica (6), Venija (39), Knuts (72) un Maigurs (95). Vēl vārda dienu šonedēļ svin 954 Vandas, 810 Vanesas, 604 Ilgoņi, 521 Kurts, 516 Venerandas, 433 Rauli, 269 Marisi un 197 Ādolfi.