Iespējams, labākie ilgdzīvotāju padomi, kādus jebkad būsiet dzirdējuši
Cilvēki, kuri sasnieguši un pārsnieguši 100 gadu vecumu, dalījušies pārbaudītos noslēpumos, kas palīdz saglabāt aktivitāti un možumu.
Viņi apliecina, ka arī tik cienījamā vecumā iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un iztikt bez citu palīdzības, vēsta "Today.com".
108 gadus vecā Sjūzena Janga Brauna ir pārliecināta, ka tieši fiziskās aktivitātes palīdz viņai uzturēt sevi formā. Katru rītu viņa vingro uz grīdas, izstaipās un veic līdzsvara vingrinājumus. "Es pieceļos, pieeju pie sienas un izvingrinu kājas. Es vienmēr parūpējos, lai kājas saņemtu fizisku slodzi," stāsta Brauna. Sieviete dzīvo viena Delavēras štatā, iztiek bez spieķa un joprojām pati vada automašīnu.
Sirsnīgi rituāli un socializēšanās
101 gadu vecais Džons Kerols un viņa 100 gadus vecā sieva Džerija ir kopā jau 80 gadus un joprojām aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Viņiem ir nemainīga tradīcija – katru piektdienu brokastot "McDonald’s". Šis iknedēļas rituāls ļauj viņiem satikt dažāda vecuma draugus un paziņas un nepiespiesti aprunāties pie kafijas tases. "Galvenais – nenorobežoties no citiem," iesaka Džerija.
148 pētījumu analīze liecina, ka ciešas sociālās saites par 50% palielina iespēju nodzīvot ilgāk, palīdz aizsargāt psihisko veselību un mazina iekaisuma procesus organismā.
Zaļumi ikdienas uzturā
105 gadus vecais veterāns Dominiks Kritelli spēlē saksofonu un pats rūpējas par saimniecību mājā, kuru savulaik uzcēlis savām rokām. Jau kopš bērnības vīrietis ievēro Vidusjūras diētu un īpaši iecienījis pieneņu lapas.
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"Esmu tās ēdis visu mūžu. Kas zina – iespējams, tieši pateicoties tām, var nodzīvot ilgāk," saka ilgdzīvotājs. Zinātnieki atgādina, ka zaļie lapu dārzeņi var palīdzēt palēnināt ar vecumu saistīto smadzeņu darbības pasliktināšanos un ir bagāti ar vitamīniem.
Bez negatīvisma
100 gadus vecā Eleina Lalanna, fitnesa guru Džeka Lalanna atraitne, ir pārliecināta, ka optimisms palīdz saudzēt sirdi. "Esmu ļoti pozitīvs cilvēks un neļauju nekam sevi sarūgtināt. Ja cilvēki atbrīvotos no negatīvisma, viņi būtu daudz laimīgāki," uzsver sieviete. Viņa atceras, ka vīrs vienmēr mēdzis atkārtot: "Šajā mājā par negatīvo nerunā."
Iemīļota nodarbe, nevis sēdēšana dīvānā
101 gadu vecā Anna Andžioleti jau vairākus gadu desmitus vada savu juvelierizstrādājumu veikalu Ņūdžersijā un negrasās pilnībā mest mieru darbam.
"Tas man dod iemeslu piecelties no gultas, ieiet dušā, apģērbties, uzkrāsoties, saposties un izbaudīt to, ko daru. Tas viss man sagādā prieku," viņa skaidro.
Eksperti norāda, ka dzīves jēga nav obligāti jāmeklē uzņēmējdarbībā – to var sniegt arī brīvprātīgais darbs, dārzkopība vai rūpes par četrkājaino draugu.
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Priecīga notikuma gaidīšana
Rūta Kundsina 103 gadu vecumā joprojām trenējās sporta zālē kopā ar treneri. Viņas noslēpums – vienmēr ieplānot kaut ko patīkamu, ko ar nepacietību gaidīt.
"Ir ļoti svarīgi, lai būtu kaut kas, ko gaidīt ar nepacietību. Ja priekšā nekā nav, dzīve kļūst pelēka un garlaicīga. Bet man vienmēr kaut kas ir ieplānots, un, ja nav neviena iemesla priecāties, es to radu pati – piemēram, sarīkoju ballīti. Es zinu – lai cik draņķīgi es justos, pavisam drīz man atkal būs labi," stāsta sieviete.
Pilnīgs miers par sīkumiem
101 gadu vecā Džokleta Vilsone kļuva pazīstama kā vecākā ASV veikalu tīkla "Home Depot" darbiniece. Viņas dzīves princips – saudzēt nervus. "Es vienmēr atkārtoju – neuztraucieties par sīkumiem. Neraizējieties. Neļaujiet nekam jūs izvest no līdzsvara. Dusmas atņem pārāk daudz spēka un laupa labāko no jūsu dzīves," brīdina ilgdzīvotāja.