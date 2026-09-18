Rīgas Teikas vidusskola ar mākslīgo intelektu radījusi ieteicamās literatūras sarakstu - tajā ir neeksistējošas grāmatas un drukas kļūdas
Laikā, kad visapkārt tik daudz tiek runāts par to, cik nozīmīgi ir veicināt bērnos vēlmi lasīt grāmatas, rakstniece un tulkotāja Emija Grigorjeva, kas cieši saistīta arī ar bērnu literatūru, internetā pamanīja, ko, maigi izsakoties, – dīvainu. Aplūkojot Rīgas Teikas vidusskolas sagatavoto ieteicamās literatūras sarakstu 2. klasei, ir skaidri redzams, ka tas radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Kas pats par sevi it kā nebūtu nekas nosodāms, ja vien šis mākslīgais intelekts nebūtu piedāvājis lasīt grāmatas, kādas vispār nemaz neeksistē.
E. Grigorjeva savā Facebook kontā dalījusies ar ierakstu: "Šodien esmu ļoti dusmīga, jo kādas Rīgas skolas 2. klases skolēni saņēma šādu MI veidotu ieteicamās literatūras sarakstu vasarai. Tajā ir neeksistējošas grāmatas. Aizkrāsoju skolu, jo mans mērķis nav kaunināt mācību iestādi. Es vienkārši nesaprotu, kā kaut kas tāds var būt iespējams? Vai tas ir pedagogu trūkums un pārslodze? Attieksme pret grāmatniecības nozari? Grāmatas nāve.
Aplūkojot nu jau internetā bēdīgi slaveno literatūras sarakstu, tiešām paveras visai skumja aina. Piemēram, Mārtiņa Zuša grāmata ‘’Nenotikušais atklājums’’ šajā sarakstā nodēvēta par ‘’Nenorunātie tikšanās’’. Šim autoram piedēvēta arī grāmata ‘’Saldumu laupīšana’’, kāda vispār nekad nav eksistējusi. Savukārt labi pazīstamajai autorei Inesei Zanderei esot grāmata ‘’Kaķis uz dīvāna un kaķis uz jumta’’. Realitātē gan autore sarakstījusi grāmatas ‘’Kaķa vijole’’, ‘’Kaķis uz klavierēm’’, ‘’Kaķis brīvdienās". Deivida Valjamsa grāmata ‘’Gangsteromīte’’ pārtapusi par pilnīgi nesaprotamu ‘’Gangstermomīti’’. Rakstnieces Rūtas Briedes uzvārds ar mazo burtu…
Vecāki izmisīgi meklē neeksistējošas grāmatas
E. Grigorjevas ierakstu Facebook komentējusi arī izdevniecības ‘’Liels un Mazs’’ vadītāja Alīse Nīgale, kura stāstīja, ka nesen kādā gadatirgū tiešām dzirdējusi vecākus meklējam šajā literatūras sarakstā minēto Ineses Zanderes grāmatu ‘’Kaķis uz dīvāna un kaķis uz jumta’’. Jo kurš gan attiecībā uz grāmatām apšaubīs skolotājas teikto…
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Sarunā ar ģimenes portālu Mammamuntetiem E. Grigorjeva atzīst, ka notikušais viņu tiešām sarūgtina. Viņasprāt, nekas slikts jau nav, ja tiek izmantots mākslīgais intelekts, tomēr šajā gadījumā pat nav pārbaudīts, kas gala rezultātā sanācis. Viņa arī stāsta, ka bērnu literatūras jomā cilvēki strādā ar visu savu sirdi un dvēseli, saņemot ne to lielāko atalgojumu, tāpēc ir ļoti sāpīgi, ka tas netiek īsti novērtēts, jo galu galā tieši skolotājs ir tas, kas nodod bērniem šo vēstījumu līdz galam. Šis konkrētais literatūras saraksts Rīgas Teikas vidusskolas mājaslapā tika publicēts maijā, šī iemesla dēļ rakstniecei radies arī gluži loģisks jautājums: Kā šīs kļūdas netika pamanītas agrāk? Šis fakts diemžēl neviļus liek domāt, ka arī bērnu vecāki ne visai daudz uzmanības pievērš ieteicamās literatūras sarakstiem.
Skolas direktore atzīst, ka skolotāja sarakstu veidojusi ar mākslīgā intelekta palīdzību un nav pārbaudījusi
Šobrīd pēc gana skaļajām diskusijām sociālo tīklu vidē skola šo literatūras sarakstu no savas mājaslapas izņēmusi. Rīgas Teikas vidusskolas direktore Guna Pudele sarunā atzīst, ka skolotāja tik tiešām esot izmantojusi mākslīgā intelekta palīdzību un pēcāk tā veikumu nav pārbaudījusi. Direktore atvainojās bērniem un vecākiem, kā arī pauda, ka skolai ļoti, ļoti žēl, ka šādi noticis. Sīkākus komentārus G. Pudele šobrīd nevēlējās sniegt.