47 gadu vecumā Zane Balode beidzot izvēlējās sevi: “Visu mūžu biju jauka meitene”
Gadiem viņa centās būt laba sieva, mamma un sieviete, kurai “viss der”, līdz kādā brīdī saprata – tā vairs nav viņa pati. Zane Balode atklāti stāsta par drosmi aiziet no šķietami perfektas dzīves, sākt visu no jauna un 47 gadu vecumā beidzot izvēlēties sevi.
Šī saruna ir tāda, kā Zane runā. Ļoti ātri, pārklājoties tēmām. Kad domāju, kas jums noteikti būtu jāzina par Zani Balodi, izlēmu, ka pietiks ar vienu faktu: cilvēki viņai zvana, lai sarunātu tikšanos un izrunātos. Jo viņi pēc šīm sarunām sajūtas labi. Un es zinu, kāpēc tā ir – jo Zane ir ļoti īsts cilvēks, kam nav vienalga par citiem. Viņa pati saka, ka mīl visus bērnus, bet man liekas, ka ir vēl trakāk – viņa mīl visus cilvēkus. Un vēl viņa sākusi radīt dievīgas smaržas.
Pirms sarunas teici frāzi – “tā jau tāda tukša diršana”, bet es zinu, ka tu vispār neesi rupja tieši nemaz un necik! Tā teici, jo…
… jo dažreiz jānoņem tas pieklājības plīvurs, kurš neļauj skaidri redzēt. Pat nenojautu to, cik ļoti pati esmu aizdirsusies no savas patiesības, no tā, kāda esmu. Nemaz nezināju, kas esmu. Domāju, ka vienkārši esmu ļoti jauka meitene. Šobrīd varu pateikties visiem savas dzīves vīriešiem: viņi ir bijuši kā spogulis, izgaismojot visu, arī manu tumsu, bet to apzināties un skaidri redzēt esmu sākusi pavisam nesen.
Kā tu uzvedies kā “jauka meitene”?
Man vienmēr viss derēja. Vienmēr esmu bijusi gatava pielāgoties. Ja tev vajag, lai es būtu ar gariem matiem, būšu garmataina. Ja gribi mani ar īsiem matiem, man būs īsi. Ja nenāc mājās uz vakariņām un nezinu, cikos tu būsi, – nekas, nekas, viss ir labi, es saprotu. Un tā par visu. Savā bijušajā laulībā – varbūt mans bijušais vīrs šeit varētu mani labot – es reprezentēju diezgan perfektu sievu. Viņš pats man teica, ka mājās nākot kā uz templi. Tā bija iluzora miera osta, kur nekad nav konfliktu. Es pati kā kino producente lieliski zinu, ko nozīmē smagi strādāt: virsstundas, nākt vēlu mājās, strādāt brīvdienās. Bet vienā brīdī attapos, ka savā jaukumā vispār esmu apklusinājusi savu dziļāko jušanu, savas patiesās vēlmes un vajadzības.
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Mans tēvs nomira ar vēzi, kad man bija trīs gadi, māsai – divi, brālim – seši mēneši. Naktī, kad viņš aizgāja, es esot piecēlusies gultā stāvus un kliegusi, ka vairs negribu dzīvot, un līdz tīņa vecumam es no dzīvespriecīga bērniņa kļuvu par “mirtantiņu” – daudz domāju par nāvi, gatavojos mammas nomiršanai, atbalstīju viņu ikdienas gaitās, kā vien spēju, un jau tad centos būt maksimāli laba un ērta, lai viņai būtu vieglāk. Laikam savā zemapziņā biju nosolījusies: kad izaugšu liela, man būs ģimene, kurā ir abi vecāki un kur viss ir, kā vajag. Un tā arī bija: man bija vīrs, kurš par mums rūpējās, bijām finansiāli labi nodrošināti, daudz ceļojām, rīkojām svinības. Kamēr dēli bija mazi, varēju atļauties nestrādāt un braukt uz retrītiem, mācībām un palīdzēt savējiem, kam bija nepieciešams atbalsts. Skaista dzīve. Bet vienā brīdī attapos, ka esam kā divi svešinieki. Un ka manī ir aizvainojumi, kurus meistarīgi izvēlos neredzēt. Sāku slimot. Tas man bija tāds wake up call.
Tikai fiziski slimoji? Garīgi juties labi?
Kad sapratu, ka mūsu laulība jau ilgāku laiku ir pamatīgi sašķobījusies un mēs abi diezgan meistarīgi izliekamies, ka viss ir labi, sāku meklēt atbildes. Pateicoties Flērai Birmanei, kura ir man tuva draudzene un kuras mamma ir viena no retajām budistu mūķenēm Latvijā, iepazinos ar budismu. Tas man bija liels atbalsts. Kaut jau kopš 25 gadu vecuma regulāri praktizēju jogu, bet jogas filozofijā nebiju iedziļinājusies, tikai vingroju, neēdu gaļu un iluzori fokusējos uz labo. Divas dienas pirms vecākā dēla Manu piedzimšanas vēl stāvēju uz galvas, divas nedēļas pēc dzemdībām atkal biju uz jogas paklājiņa, bet tas mani netuvināja dziļākai izpratnei, tikai nodrošināja skaistu vēdera presi un labu fizisko formu. Caur budisma studijām lēnām sāku redzēt, cik dziļi esmu aizpendelējusies no sava centra. Sāku slimot – kļuvu visa dzeltena, bet Rietumu medicīna bija bezspēcīga. Tad iepazinos ar Ķīnas medicīnu, cigunu un sāku sevi lēnām atdzīvināt, un pirmo reizi uzzināju, ka nefunkcionējoša akna var būt saistīta ar apspiestām dusmām, vilšanos, nespēju pieņemt lēmumus.
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Vai šiem aizvainojumiem ir nosaukumi vārdos?
Tajā brīdī pat vēl nenojautu, ka līdz ar tēva nāvi esmu iemantojusi dziļu aizvainojumu, ka viņš mani ir pametis. Laulībā gadiem jutos nesadzirdēta, kaut praktiskajā plānā man bija viss un tiku lutināta ar dāvanām. Mūsu komunikācija ar vīru bija cieņpilna un atbalstoša, bet mēs vairs nesatikāmies dvēseles līmenī. Un tajā brīdī man nebija instrumentu un zināšanu, lai apjaustu, ka vienīgais cilvēks, kuru es patiesi nebiju satikusi, biju es pati. Iedomājies – divpadsmit gadu laikā ne reizi nepacelt balsi uz savu vīru…
Pēc šķiršanās jau nākamajās attiecībās sāku redzēt savus uzvedības paternus skaidrāk. Un pēdējās attiecības beidzot kristāldzidri izspoguļoja manu pamestības traumu – ja mani kāds neizvēlas, man tā ir kā nāves pieredze. Kad sāku to apjaust, sapratu, cik ļoti esmu iekrampējusies konceptā piedzīvot mīlestību ārpus sevis. Praktiski visu laiku biju neapzināta pieprasījuma stadijā.
Jau ir pagājuši trīs pilni gadi, kopš esmu solo. Varu teikt, ka beidzot sāku pieaugt un skaidri redzēt un esmu pārsteigta par to, kāda īstenībā esmu. Izrādās, varu būt arī diezgan liela sučka! (smejas) Beidzot varu pateikt skaidru “nē” bez vainas sajūtas, novilkt robežas bez nepārtrauktas sevis paskaidrošanas. Bet sākumā tas nāca ar tādu pretestību! Katrs “nē” bija no sevis jāizvelk, katrs “stop” bija kā mazā nāve, jo tagad būšu sliktā meitene. Tā nu sanāk, ka tikai pusmūžā, savos četrdesmit septiņos, beidzot esmu sākusi veidot patiesas attiecības ar sevi, kaut garīgo ceļu eju ilgi. Jau 13 gadu vecumā Jaunajā paaudzē (pavadīju tur apmēram gadu) runāju valodās, meklēdama attiecības ar Dievu. Nereti, meklējot gaismu, tiek izslēgta tumsa, bet tur ir tik daudz atbilžu, bez kurām savu spēku un veselumu nepiedzīvot.
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Ko tu savos garīgajos meklējumos darīji nepareizi?
Neko. Katrs solis, ceļabiedrs, katra prakse ir bijusi vērtīga. Bet vienalga nevaru nevienam neko ieteikt. Cik reižu var kāpt uz viena grābekļa? Izrādās, ka daudzas, kamēr neatveras vaļā tā dziļi noslēptā trauma, kas ir atņēmusi spēku būt brīvai. Kas ir likusi izlūgties mīlestību, pieprasīt, izklāties otra priekšā, vispār nejūtot, kas man ir vajadzīgs, kas esmu es pati. Tagad vairs nevaru tik viegli ieiet attiecībās tieši šī iemesla dēļ. Vēlos attiecības ar vīrieti, ar kuru skatāmies vienā virzienā, kuram nav kā bērnam jāpaskaidro elementāras lietas gan par apzinātību, gan pārību. Ne visi, kas kaut ko praktizē, ir patiesās attiecībās ar sevi un Dievu, bet esmu tādus cilvēkus satikusi, tāpēc man ir mierīga sirds.
Viena palikt negribi?
Viena beidzot jūtos labi, bet palikt viena nevēlos. Esmu iepazinusi tantras spēku. Tas ir senās zināšanās balstīts apzinātības ceļš, kur ķermenis netiek uzskatīts par šķērsli, bet par superjaudīgu instrumentu, ļaujot katram sevī izkopt klātbūtnes meistarību, enerģijas brīvu plūsmu un pieredzēt līdzsvaru starp sievišķo un vīrišķo, ieraugot dievišķo it visā. Esmu piedzīvojusi, kā satiekas divas dvēseles, divi pretpoli un mijiedarbībā rada skaistāko lūgšanu Dievam, kāda ir pieejama, cilvēka ādā esot, kaut pieņemu, ka ir arī citas formas, kur tā ir vēl skaistāka.
Bet, ja reiz esmu šeit izvēlējusies atnākt sievietes ādā, vēlos piedzīvot to, ko mana matērija ir spējīga radīt, – zināt, ko nozīmē orgasms bez fiziskas saplūsmes, ko nozīmē ceļošana laikā un telpā, esot fiziskā mijiedarbībā ar otru. Saplūšanas akts pārvēršas par tādu kosmisku ceremoniju, kas pleš apziņu līdz bezgalībai. Esmu to piedzīvojusi, un jāatzīstas savā alkatībā vēlēties to vēl.
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Dzīvības enerģija ir ļoti spēcīgs instruments. Braucot uz retrītu pie Pētera Kļavas, biju ļoti pateicīga iepazīties ar Laija jogu, kas ir izšķīšana jeb atgriešanās absolūtā gaismā. Tās ir jogas elpas un meditācijas tehnikas, kuras praktizēju un mācu citiem, bet nekad nebiju pieredzējusi tik meistarīgi saliktu sekvenci, kas ļāva piedzīvot pamatīgu paplašinājumu. Ilgstoši praktizējot, enerģētiskie kanāli kļūst arvien tīrāki un aug visa veida jūtīgums. Nereti meditācijas laikā mani caurstrāvo spēcīgas pulsācijas, ķermeņa trīsas vai pat orgasms, kas varbūt izklausās smieklīgi vai mulsinoši, bet tā strādā enerģija. Jo enerģija jau ir viena un tā pati – dzīvības. Caur Pētera meistarīgi pasniegtajām zināšanām ievēroju, ka strauji kļūstu par atomelektrostaciju un tam man nav vajadzīgs partneris. Bet viena palikt es tāpat negribu! (smejas)
Nokļūstam atpakaļ laicīgajā dzīvē, kurā tu biji kino cilvēks. Tu tāpat biji smaidīga, priecīga un taisīji kino.
Kino manā dzīvē ienāca gandrīz uzreiz pēc augstskolas, kaut, jau studējot, piestrādāju par moderatoru Vides filmu studijā. Ejot uz Kultūras akadēmiju, nevēlējos kļūt par starpkultūru sakaru speciālistu Latvija–Dānija, lai arī ko tas nozīmētu. Vēlējos studēt režiju, bet režisoru tajā gadā nebija. Trīs gadus nomaucu tos kultūras sakarus, pēdējā gadā nosacījums bija, ka pusgads jāstudē Dānijā. Tieši tajā gadā parādījās režisori, bet man nebija jaudas vēl četrus gadus pavadīt šajā skolā, biju sevi tur izsmēlusi. Bet tā kino lieta manī klusi virmoja, un arī mans draugs bija režisors. Braucām uz Parīzi filmēt filmu par van Goga un Gogēna attiecībām, palīdzēju tapt arī viņa kursabiedru darbiem. Pēc studijām gadu nostrādāju Teātra darbinieku savienībā, tad izturēju 60 cilvēku konkursu uz projektu vadītāja vietu Latvijas Institūtā. Ar Ojāru Kalniņu nostrādājām kopā tik pāris mēnešu, kad saņēmu zvanu no Vilka studijas, jo biju izsūtījusi Rīgas lielākajām filmu studijām ļoti mākslinieciskus CV uz zila papīra par to, ka gribu strādāt kino, tikai man nav pieredzes, bet esmu gatava pienest kafiju. Mani aicina uz kino producenta amatu, bet es saku, ka no tā neko nesaprotu, jo esmu nupat beigusi skolu. Un mans darba devējs Vadims Aleksejevs – esmu viņam daudz pateicības parādā, jo viņš man uzticējās – teica: mani neinteresē tavi papīri un pieredze, mani interesē, ko tu vari. Un Mārtiņš Tauriņš, skaņu režisors, kuru biju CV iekļāvusi kā referenci, jo pie viņa taisījām Anša Rūtentāla Kustību teātra, kurā dejoju, izrāžu skaņu celiņus, esot noblefojis un Vadimam pateicis: es nezinu, vai tu Zani dabūsi, viņa ir tik pieprasīta… Un es to darbu dabūju. Es iepazinu to kino laikmetu, kas nu jau ir aizgājis, mēs vēl paguvām filmēt uz lentēm. Pārsvarā gan taisījām reklāmas un mūzikas video, un lielas pieredzes filmās man nav. Man ir trīs īsfilmas, viena – Vilka studijas ietvaros, divas – jau savā studijā Tarhun Sisters strādājot. Vēl ar visu punci skraidīju un Tele2 un Latvenergo filmēju reklāmas. Man ļoti patika šis darbs. Domāju, ja nebūtu pieteikušies bērni, es varbūt vēl joprojām producētu kino.
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Varbūt tad tu būtu tos orgasmus guvusi no darba.
Guvu jau arī. Katru rītu modos ar tādu yes! sajūtu. Kino producēšana ir bijis mans sirds darbs kopš augstskolas līdz laikam, kad bērni aizgāja skolā.
Vēl ar vecāko dēlu pie krūts Kultūrkapitāla fondam rakstīju projektu. Una Rozenbauma uzaicināja kopā uztaisīt mūsu pirmo īsfilmu, abas šajā procesā mācījāmies. Biju pārsteigta, ka tikām atbalstītas. Varbūt tāpēc, ka mums bija brīnišķīga komanda. Mans uzdevums kā producentam ir dabūt labākos – ja es gribu labāko rezultātu, vajag labākos cilvēkus. Vīrs divus mēnešus nevarēja samaksāt īri, jo es visus ģimenes ietaupījumus iztērēju šai filmai. Esmu super pateicīga, ka viņš mani tik ļoti atbalstīja. Visi, izņemot mūs ar Unu, saņēma kārtīgas algas, Gundars Āboliņš teica, ka nekad neesot kino saņēmis tādu honorāru par vienas dienas filmēšanos.
Kā tā filma saucās un par ko bija?
Logs. Pēc angļu rakstnieka H. H. Munro stāsta The Open Window. Pat tikām A klases festivālā – Londonā Raindance festivālā bija filmas pirmizrāde.
Bet vienā brīdī sapratu: ko es daru? Man ir mazi bērni, un vai tiešām maksāšu naudu kādam, kas būs ar maniem bērniem un piedzīvos viņu pieaugšanu, kamēr es strādāšu? Pirms tam pat nenojautu, ka esmu tāda mamma. Skandināju, ka negribu bērnus, ka jau ir pilna pasaule ar cilvēkiem; ja ļoti vajadzēs, labāk adoptēt. Klausījos draudzenēs, kuras cita pēc citas sāka dzemdēt, un domāju: jūs esat sajukušas prātā! Kas ar jums noticis? Mēs ar jums vairs nerunājam par kultūru un mākslu, bet tikai par bērniem un pamperiem! Un, kad pati tur nonācu, es pat vienai kolēģei zvanīju un atvainojos par kādreiz pateikto. Jo nezināju neko par to mīlestību, ko iemanto brīdī, kad tev rokās ieliek tavu jaundzimušo bērnu.
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Tad piedzima otrs dēls.
Miķelis piedzima pēc četriem gadiem.
Un tu kļuvi par pilna laika mammu.
Atnākot otrajam bērnam 2014. gadā, reklāmu jau biju nolikusi malā un kādus četrus gadus biju pilna laika mamma. Atceros to ego lūzumu sākumā – visas draudzenes stāsta par saviem jaunajiem projektiem. “Un tu, Zane? Ko tu?” – “Es ar bērniem.” Sākumā neizjutu par to gandarījumu, tas bija izaicinājums. Bet tagad ar lepnumu varu teikt, ka biju reāli foršā, klātesošā mamma.
Tagad tas atsaucas?
Jā, man ir sešpadsmitgadnieks, kurš…
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… visu grib darīt kopā ar mammu?
Nē, galīgi nē. Bet viņš jūtas droši manā laukā. Pirmās attiecības, pirmā salauztā sirds – viņš par visu var ar mani runāt. Es atceros sevi sešpadsmit gados – mamma pat nezināja, ka man ir bijis sekss, jo kāpēc runāt par šādu pieredzi ar mammu… Man 18 gados uzdāvināja to Zālīša grāmatu, nevarēju stāstīt, ka viss jau sen ir noticis. Esmu priecīga, ka abi mani dēli ir ļoti atklāti un var ar mani dalīties lietās, par kurām es nekad ar savu mammu neesmu varējusi runāt, kaut mana mamma priekš tā laika bija brīvdomātāja un audzināja mūs diezgan alternatīvi.
Bet bērni paaugās, un tu producentes darbu nomainīji pret jogu.
Bērni paaugās, un sapratu – ir jāiet atpakaļ kino vai jāsāk darīt kaut kas cits. Man tas sakrita ar šķiršanos.
Šķiršanās iniciators bija kurš?
Es. Esmu drosmes bruņiniece, tā kāds man reiz teica. Kovida laikā sešas nedēļas nodzīvojām kopā, ieslēgti mūsu dzīvoklī. Nezinu, vai tev ir tā pieredze, kad policija nāk pie tevis divas reizes dienā un liek pa logu pamāt ar roku. Bet tiem pirmajiem slimotājiem tā bija, mums tā bija.
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Vīrs atveda no Skandināvijas komandējuma to stāstu mājās, un es arī pārmantoju. Viņš visu laiku bija komandējumos. Kad kādreiz atgriezās mājās ātrāk par astoņiem vakarā, bērni brīnījās: “Tēti, ko tu te dari?” Nebija raduši viņu tik agri redzēt pārnākam. Pateicoties epidēmijai, es skaidri ieraudzīju, kas mēs viens otram esam.
Bija tur arī tava vaina?
Nekad nav tā, ka tikai viens pie kaut kā ir vainīgs. Par šķiršanās iemesliem publiski nevēlos izteikties, bet pie cita vīrieša neaizgāju, vienkārši aiz matiem izvilku ārā sevi no stagnācijas, kur biju iesprūdusi savu baiļu dēļ. Ārēji viss izskatījās teju perfekti, bet tur bija ļoti vientuļi, un diemžēl bija jāizkāpj no šīs spēles, lai ieraudzītu, kas ir mani patiesie ciešanu iemesli.
Kā tu noticēji sev kā jogas pasniedzējai?
Viss sākās ar to, ka Zane Tetere, mana mīļa draudzene un arhitekte, ieraudzīja mani kustībā un teica: es arī gribu tādus muskuļus kā tev; nāc un māci manējiem arhitektiem jogu! Līdz tam biju aizvietojusi savus jogas skolotājus un saņēmusi atzinīgu novērtējumu no jogotājiem par manu sniegumu, bet pati sevi diez ko augstu nevērtēju. Vasarā aizbraucu uz Krieviju izmācīties par skolotāju un jau rudenī sāku vadīt nodarbības OAD arhitektiem, ar kuriem sadarbojos joprojām. Arī pati Zane joprojām nāk uz iknedēļas privātajām nodarbībām, un varu tikai noliekt galvu viņas darbaspēju un disciplinētības priekšā, redzot, cik ļoti ir progresējusi viņas fiziskā un garīgā prakse.
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Starp Krieviju un Indiju izvēlējos Krieviju, jo mani vienmēr interesējis pētīt, kā zinātne satiekas ar garīgumu. Visam apakšā ir jābūt kārtīgai bāzei, un krievi man iedeva kārtīgu bāzi – mācoties brakšķēja smadzenes. Bet tur man neierādīja nekādas mudras, mantras – tas viss ir apgūts pašmācības ceļā. Indijā, starp citu, vēl joprojām neesmu bijusi. Man ir bijusi ļoti laba pašmāju skolotāja Ineta Ķirse, kurai ir patiešām dziļas zināšanas, bet tāda autentiskā pieredze man vēl ir priekšā. Esmu izveidojusi savu autorprogrammu. Radīju tādu praksi, kādu būtu gribējusi pieredzēt kā klients, liekot pastiprinātu uzsvaru uz elpas tehniku apguvi, pozu pareizu izpildi un meditāciju, kas mani šobrīd interesē visvairāk. Jogas prakse šo gadu laikā ir mainījusies līdz ar mani.
Mēs lielākoties izmantojam aptuveni 5 % no savas kapacitātes, maz. Un mani interesē, kāda tā ir. Attīrīt sevi no visa, kas traucē enerģijai brīvi plūst, un pieredzēt absolūtu esības prieku bez ārējiem kairinātājiem. Pagājušogad 14 dienas aizgāju ūdens gavēnī, piecas no tām neēdu un nedzēru arī ūdeni. Pirmo reizi pieredzēju, cik jūtīgs un jaudīgs var būt cilvēks. Tu sāc dzirdēt caur sienām. Nevienam to neiesaku, tas prasa īpašu fizisku un mentālu sagatavotību un prāta stāvokli. Visas šīs prakses to jūtīgumu ir uzkačājušas, bet šobrīd vairs negribas iet nekādās galējībās. Gaidot pirmdzimto, atvadījos no sava jautrā dzīvesveida, kur bija alkohols un zāle. Tas viss piestāv jaunībai un kino pasaulei, bet šobrīd tīrība ir mans lielākais baudījums, kas ļauj būt arvien nepastarpinātā kontaktā ar augšu, kas ir milzu spēks un būtiskākais atbalsts šajā sevis piedzīvošanā ceļā uz veselumu.
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Ko vēl tu nelieto? Ko nedari?
Es mēģinu nemelot ne sev, ne citiem. Tas ir visgrūtākais – nemelot un klausīties. Līdz otrajam bērnam daudzus gadus neēdu gaļu. Tagad esmu par līdzsvaru, par jūtīgu ieklausīšanos savā ķermenī. Tas, ko varam mācīties no japāņiem, – nepārēsties. Maz lietoju piena produktus, patiesībā tikai skābpiena produktus. Ikdienā nelietoju maizi, tikai pilngraudus. Griķus, kinoju, dažreiz rīsus, bet arī tos maz. Vairāk pārtieku no zivīm, dārzeņiem, pākšaugiem un olām. Esmu atteikusies arī no kafijas. Tas bija izaicinoši, bet manai nervu sistēmai tā ikdienā nav vajadzīga. Vairs gandrīz nelasu naktīs. Kad bērni bija mazāki, apzināti plānoju savu dienu tā, lai man būtu laiks lasīšanai un lai arī bērni redzētu, ka lasīšana notiek dienā. Citādi viņi netic, ka tās grāmatu kaudzes pie manas gultas attiecas uz mani, ja tās tiek “apēstas” naktī. Es joprojām mācos laicīgi iet gulēt, kas ir mans lielākais izaicinājums, jo man patīk tas nakts klusums un miers.
Cilvēki dažkārt man prasa: palīdzi, Zane, izdzīt ļaunos garus, tikt galā ar manu tumsu. Tad es uzdodu vienkāršus jautājumus. Par dienas rutīnu, hormonu analīzēm, par asins ainu, par miega kvalitāti, par prieka avotiem. Par visādām elementārām lietām, kurām ar ezoteriku nav nekāda sakara. Beigās cilvēks man samaksā lielu naudu, lai noskaidrotu, ka viņam ir jāguļ, jākustas, jādzer ūdens un jāelpo ar diafragmu.
Šo esi pārvērtusi darbā un peļņā?
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Nevienam neesmu paziņojusi, ka esmu koučs vai atbalsta personāls. Kaut nesen vienam uzņēmumam novadīju nervu sistēmas regulācijas prakšu nodarbību, kurai bija jau pavisam maza saistība ar jogu, bet ar apzinātību gan. Bet cilvēki tiešām šobrīd pie manis nāk un lūdz palīdzību, pat nezinot, kādu. Viņi atnāk, es viņos klausos, uzdodu jautājumus, un mēs runājam. Nu jau arī par smaržām. Es netaisu smaržas, lai tām būtu skaists aromāts. Tās ir mans instruments darbā ar savas sistēmas harmonizēšanu jau 16 gadus. Lai radītu smaržas kādam citam, nevaru vienkārši paprasīt, vai viņam patīk jasmīns vai pačūlija, – man ir jādzird, jājūt cilvēks, jāskatās, kas no viņa nāk, kā viņš par sevi runā, ko par sevi domā. Un interesanti, ka nereti pati saruna šķiet vērtīgāka un transformējošāka par smaržu kodu, ko radu pēc tikšanās, lai ļautu cilvēkam caur augu spēku atcerēties savējo.
Kā tu sajūti cilvēkus? Labs vai slikts?
Manuprāt, sliktu cilvēku nav. Lielākoties cilvēki ir vienkārši traumu rezultātā aizvēruši savu sirdi, bieži vien tas ir noticis, lai izdzīvotu. Man ir diezgan liela iecietība pret cilvēkiem. Cenšos nedalīt labajos un ļaunajos, patīk vai nepatīk. Kad satiekos ar cilvēku, īpaši, ja esmu atslābināta, sāku just lauku. Pirms kāda laika sāku just arī citas būtnes, kas ir telpā. Tas ir bijis jau kopš bērnības, bet tad to “noraku”, jo man bija grūti gulēt – ik pa brīdim kāds sēdēja kājgalī. Tad iemācījos apsegt galvu ar segu un viņus neredzēt. Bet tagad saprotu, ka mana dvēseles dziesma sāk aktivizēties un es vairs nevaru to noslēpt, nevaru paslēpt galvu zem segas un izlikties, ka nejūtu to, ko īstenībā jūtu. Es jūtu enerģētisko centru blokus, redzu bildes no citām dzīvēm, bet esmu iemācījusies to neaktivizēt un nebarot šos stāstus, kuriem šobrīd vairs nav nekādas nozīmes, kaut tie var palīdzēt izprast, kur aizplūst enerģija.
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Arvien skaidrāk apzinos, ka visa šī pasaule ir iluzora, mana prāta radīta. Kā Matrix – kā liela, dievišķa spēle. Tādējādi varu to neitrālāk uztvert, redzēt, kā mēs veidojam stāstus par mums pašiem. Es vēl joprojām mācos nevienu nemācīt, bet tajā brīdī, kad rodas šī vēlme, arvien skaidrāk ieraugu, ka tas, ko vēlos uzlabot citos, ir stāsts tikai par mani pašu.
Ir cilvēki, kuri redz bildes. Es visu piedzīvoju caur ķermeni. Tikko biju tantras praksē, kur sēdēju ar aizvērtām acīm un apraudājos, sajūtot, cik spēcīgs lauks ir cilvēkam, kas man apsēdies pretī un pat vēl nav pieskāries. Un šī augošā jūtīguma dēļ arvien mazāk apmeklēju publiskus pasākumus, jo visas tās enerģijas caur mani dragā. Tāpēc izvērtēju, kuru komunikāciju vēlos burtiski uz savas ādas izbaudīt un kuru nē.
Atpakaļ pie tavas laulības – cik ilgi šķīries?
Domas par to man sākās jau pirms otrā bērna piedzimšanas. Mana mīļā ģimenes ārste Ilze Aizsilniece ir tā, kura man iemācīja domāt plašāk, izprast pašdiagnostiku, psihosomatiku, sakarības. Atnācu uz kaut kādu pārbaudi, viņa man uzlika pulsometru un pajautāja: “Kā tev mājās iet?” – “Labi.” Viņa: “Bet tev pulss tikko uzskrēja. Aizej uz terapiju.” Līdz tam nekad dzīvē nebiju bijusi pie psihoterapeita. Aizgāju pie Ilzes ieteiktas speciālistes uz trīs seansiem. Pateicoties tam, es tiku pie otrā bērna. Viņa man pajautāja: nu, ko tu vēlies, Zane? Uztaisīt kino un vēl vienu bērniņu – es atbildēju. Uztaisīju filmu un piedzemdēju Miķeli. Paldies terapijai.
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Bet izšķīrāties kā?
Viegli, tāpat kā dzīvojām. Pēc slimošanas ar kovidu bērnus ar vīru palaida uz Pāvilostu, mani ar “vāji pozitīvs” nepalaida. Nekur nevarēju tajās 10 dienās aizskriet. Sēdēju uz palodzes Antonijas ielā un pirmo reizi dzīvē dienām ilgi vēroju, kā kastanis no pumpuriem uzplaukst ziedos. Pirmo reizi pēc ilgiem gadiem sajutu sevi. Domāju: kur es esmu aizdzīvojusies? Toreiz biju sākusi vadīt jogu tiešsaistē, bija jānovada trīs nodarbības nedēļā. Pārējais laiks bija reāls pašretrīts. Pēc tam ar ziediem aizbraucu pie vīra un pateicu: šķiramies.
Tu pasniedzi ziedus vīram?
Jā. Pateicībā par visu. Vēl joprojām vēlu viņam visu to labāko, viņš ir manu bērnu tēvs. Viņi ir mani skolotāji, paldies par to, ka viņi atnāca un atvēra manī sievieti un māti. Tagad esmu māte visiem bērniņiem. Ja kāds kaut kur raud, esmu gatava paņemt un pielikt pie krūtīm. Man nav svešu bērniņu, jebkurš ir manējais. Pēc dēlu atnākšanas apstājos. Sāku redzēt, ka apkārt ir ciešanas. Sāku iedziļināties procesos. Kino laikā es vienkārši smagi strādāju un smagi izklaidējos. Un vēl kārtīgi gāju uz jogu, lai nesajuktu prātā.
Bērni atvēra ciešanu failu.
Nē. Izpratnes failu. Līdzcietības failu.
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Cik stipri mainījās tava dzīve, kad paliki viena?
Tās bija dramatiskas izmaiņas, tieši pirmajos mēnešos. Biju pieradusi dzīvot ar vīra kredītkarti. Varēju audzināt bērnus un nedomāt par naudu. Tas bija reizē liels izaicinājums un dāvana – sākt kustēties aktīvāk. Bet man viss kaut kā labi saslēdzās. Kaut atzīšos, ka brīžiem ļoti sagurstu no tās “viss jāvar un jādara vienai” noskaņas. Kaut kopumā esmu pat pārsteigta, ka šos septiņus gadus esmu ne tikai izdzīvojusi, bet arī dzīvojusi, ceļojusi. Neesmu pārtikusi tikai no auzu pārslām.
Pat bijusi diezgan garā ceļojumā.
Taizemē mēnesi.
Nebija tā, ka vīrs mani atstāja bez nekā. Šķiroties pārdevām māju, dabūju daļu naudas no tā. Citādi, domāju, ar savu jogas skolotājas naudu nebūtu varējusi iztikt, būtu jādomā cits pamatdarbs. Sākumā biju šokā, ieraugot, cik kas maksā, piemēram, ziemas riepas! Dzīves kvalitāte ļoti mainījās, bet es no tā necietu, jo par brīvību, par izvēlēm ir jāmaksā. Tā cena nebija liela, jo pāriet no Sky uz Rimi nav lielas ciešanas.
Iemācījos pazemību. Iemācījos ļoti daudz ko. Redzu, ka arī naudas plūsma ir tiešā veidā saistīta ar manu pašpraksi. Bet es dzīvoju arī praktisko dzīvi un teikšu tā – ar Dievu uz pusēm, jo bieži vien nezinu, no kādas naudas rēķinus nomaksāšu.
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Ko tu negribētu darīt, bet tāpat uz to ir jāpiespiežas?
Maksāt rēķinus. Labprāt pasniegtu jogu, taisītu smaržas un nedomātu par izdzīvošanu. Kaut gan īstenībā es daru darbu, ko par darbu nenosauksi. Katru reizi tiešām no sirds pasakos, ka joga ir ne tikai mans ceļš, bet arī mans darbs.
Pēc šķiršanās tev ir bijušas vēl divas attiecības.
Trīs.
Diezgan daudz septiņiem gadiem.
Kā to ņem. Vēlētos neizplūst detaļās, bet tieši šajās attiecībās bija iespēja beidzot skaidri ieraudzīt, kur klūpu. Vienas bija īsas, vasaras garumā, otras – divus gadus ilgas, kur vīrietis uzreiz bija gatavs mani precēt un es izbaudīju tādas rūpes kā nekad dzīvē. Mums bija daudz kā kopīga. Skaistas attiecības, tiešām biju iemīlējusies. Tās attiecības mani sasildīja pēc ilgu gadu vientulības ar kredītkarti, bet vienā brīdī sapratu, ka es atkal piemērojos otram, nevis godīgi klausos sevī. Tajā brīdī, kad satikāmies, vēl nesapratām, ka lieliski viens otram nospēlējām ielāpa lomu. Tur nebija lielu strīdu vai konfliktu, bet vienā brīdī sāku saprast, ka mans gars sāk smakt un sāku kļūt toksiska sev un citiem. Draugi mani divus gadus nebija redzējuši Rīgā. Nav tā, ka kāds spieda tur, laukos, būt, pati gribēju. Bet vienā brīdī apjautu, ka atkal esmu aizklīdusi no sevis.
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Pēc tam devies uz Taizemi?
Ne uzreiz, pēc gada, kad pa vidu biju nokļuvusi vēl vienā īpašā stāstā, kas man krāšņā un skarbā veidā beidzot atvēra acis, lai ieraudzītu, ka visu savu dzīvi caur vīriešiem esmu alkusi piedzīvot nesaņemto agri mirušā tēva mīlestību. Taizeme bija mans pirmais solo ceļojums, lielā mērā pateicoties tuviem draugiem – Tomam un Laurai Šteinbergiem, kuri ziemoja Koh Phangan un uzaicināja mani ciemos. Tas kļuva par vienu no visbūtiskākajiem posmiem sevis atgūšanas ceļā, kā mēs mēdzām pasmieties – “patiess dziedinājums”, kādi gan mani tur piemeklēja teju ik pārdienas, veselu mēnesi gandrīz burtiski esot tikai ar sevi bez pienākumiem, maršrutiem un mērķiem. No rīta uzsēžoties uz motorollera un ļaujot dzīvei sevi vest tur, kur sirds sauc, un tā mani izvizināja patiesi brīnumaini.
Un pavisam nogriezi matus.
Matus nogriezu pēc mēneša Taizemē. Tas bija spontāns akts ar vēlmi enerģētiski atbrīvoties no tā, kas vairs neesmu es. Pirmo reizi, kad nogriezu matus līdz nullei, skatoties spogulī, domāju: bāc, cik skaista sieviete man veras pretī! Citi sevi sastop caur terapiju, manā dzīvē ienāca cilvēks, kurš man skaidri parādīja neglīto patiesību par manu aklo dzīvošanu ārpus sevis. Tā bija izgaismojoša komunikācija, pēc kuras tiešām skaidri sāku redzēt. Beidzot bez ilūzijām sapratu, ka esmu gadiem ilgi iekrampējusies upura lomā, pati par to vispār nenojauzdama. Tad ļāvu savai sučkai sākt mosties. Sāku ļaut sev piedzīvot, kā ir nelocīties citu priekšā. Iepriekš kā ūdenszālīte, viss man derēja. Nezinu, kāda būšu, kad atkal nonākšu pārībā, jo tagad esmu pavisam citāda, nekā sevi pazinu visās iepriekšējās attiecībās. Smejos, ka man tagad ir nu jau nedaudz ieildzis medusmēnesis pašai ar sevi, kaut ik pa brīdim profilaksei aizeju uz kādu randiņu, lai pārbaudītu savu frekvenci darbībā, bet tās acis, kurās nevar beigt skatīties, vēl nav sastaptas.
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Pastāsti, kā dzimst tavas smaržas citiem.
Ir pāris klientu, kuri man ļoti uzticas un saka: Zane, uztaisi man smaržas, es gribu kaut ko tādu vai tādu. Tad es saslēdzos ar viņiem, sajūtu un spēlējos, un līdz šim ir sanācis trāpīt. Bet parasti mēs tiekamies, un es tās saucu par dziļurbuma sarunām. Runā lauks, un tas, ko cilvēks sevī glabā, pamazām izgaismojas. Dažreiz tās ir aizkustinājuma asaras, citreiz tās ir sāpīgas atziņas, pieredzes, kuras iznirst, mēģinot būt maksimāli godīgiem šai sarunā. Nav tā, ka es gribu atklāt tavu tumsu, tā pati atnāk. Smaržas man ir tāds kā burvju mētelis. To uzvelkot, notiek gan sazemēšanās, gan centrēšanās, gan sirds telpas atvēršana, gan sakabe ar dievišķo, kas ir visa pamatā un ko veidoju kā virsnoti katrā augu stāstā. Nav tā, ka es zinu atbildes, es tik palīdzu atcerēties. Kāds atnāk pēc brīvības vai vīrišķās sakralitātes, kādam nepieciešama drošība, vēl kādam – spārni vai atcerēšanās. Un nereti mums šķiet, ka mums kaut kā trūkst, bet parasti tik nepieciešams atgādinājums par to, kas patiesībā esam. Atgādinājums par savu unikalitāti, spēku, plašumu, radošumu, skaistumu un prieku.
Kādas ir tavējās smaržas?
Man ir dažādas. Dažreiz pamostos un uzjaucu pilnīgi jaunu sajūtu. Tā ir mana alķīmija, man ēteriskā eļļa ir super atbalsts. Atbraucot no Pētera Kļavas retrīta, es radīju sev netipiski maigu smaržu, ko nosaucu par Klusumu starp notīm. Aromāts, kas atbalsta manu lūgšanu, manas attiecības ar sevi klusumā, mierā un trauslā jūtīgumā. Smaržas, kas rada tempļa sajūtu. Tās, ko tu šodien pamēģināji un kas tev patika, ir pretējas – tajās ir kaisle, dzīvības spēks un sievišķā jauda –, radītas brīdī, kad man tā visa trūka. Tur ir satikusies tabaka, vībotne, Himalaju ciedrs, lavanda, Peru balzams, magnolija, fragonija, greipfrūts, ingvers, neroli, vaniļa, vetivērijs un vīraks. Manis veidotajos ēterisko eļļu stāstos, kas top uz jojobas eļļas bāzes, vidēji ir 7–14 augi. Aromterapijā parasti ir 3–5. Zinātāji teiktu, ka esmu tās sabojājusi, bet man kaut kā izdodas pārkāpt noteikumus, klausīt savai sajūtai un radīt kaut ko skaistu, dziļu un paliekošu.
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Man augu ēteri ir gandrīz kā aptieciņa. Arī bērni no agras bērnības ir iemācījušies to pašu. Viņu ikdienas terapija ir vanna. Es viņiem ļauju šķiesties ar ūdeni, cik tīk, jo nevaru iztēloties labāku terapeitu par ūdeni. Sākumā pievienoju eļļiņas, viņi sāka par tām jautāt. Tagad jaunākais pats izvēlas un zina, ka, piemēram, piparmētra attīra prātu, apelsīns priecē, fragonija nomierina. Bet viņam gribas ko jaunu, un tad es viņam rādu un stāstu. Vecākais vispār ir smaržu fans jau kopš agras bērnības un nesen uztaisīja pats savu pirmo vasaras aromātu Manu Scent.
Augi katrs savā veidā atgādina, kas mēs esam, kad beidzam baidīties. Mūsos ir tik daudz baiļu, kas ir galvenais, kas apslāpē mūsu dzīvības enerģiju, spēju radīt, piedzīvot un būt veseliem. Mans mērķis ir radīt smaržu, kas ļauj ķermenim atslābt un tev atcerēties, kas tu patiesībā esi. Savu potenciālu, savu spēku un dievišķo dabu.
Tavas smaržas smaržo pēc smaržām, nevis aromterapijas.
Tieši tā. Esmu apvienojusi neapvienojamas lietas.
Īsta parfimēre! Burve!
Tā arī strādāju – neracionāli un intuitīvi. Es mācos, man ir kaudze ar eļļām, kuras nav izdevušās. Mans uzdevums ir radīt ilgnoturīgas, kaifīgas smaržas, kas vienlaikus strādā kā dziedniecība. Un klāt es rakstu arī stāstu, izskaidroju, ko kurš augs tevī ienes.
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Klusi sāku sapņot šo nodarbošanos, kas pašreiz vairāk ir kā hobijs, lai gan jau sāk nest nedaudz naudas, pārvērst par labu, stabilu ienākumu avotu. Lai varu ceļot, bērniem parādīt pasauli un strādāt attālināti. Pirmo reizi dzīvē esmu atvērusies iespējai padzīvot ārpus Latvijas, kam iepriekš teicu: nē, nekad, esmu Latvijas patriote. Mans tēvs ir leģionārs. Esmu uzaudzināta ļoti patriotiski, katru reizi, stāstot bērniem par 11. novembri, raudu. To visu uztveru ļoti personīgi. Bet tagad ieraugu, ka mans gars ir lielāks par vienas valsts robežām. Šīs ir manas mājas, bet gribu sevi piedzīvot plašāk. Šeit uz mani bieži vien skatās kā uz tādu dīvainu putnu, kurš daudz smejas, apskaujas, uzreiz ir ļoti atvērts un tiešs. Kad aizbraucu uz Taizemi, sapratu: pasaule taču ir pilna ar šādiem cilvēkiem! Man šeit brīžiem ir grūti. Neteikšu, ka smoku, jo man ir savs brīnumains burbulis ar īpašiem ceļabiedriem, bet esmu atvērta pasaulei.
Un vēl tev patīk valkāt kimono.
Jā, man, kas kādreiz mūždien bija krekliņos un džinsos! Man kimono – tā ir priesterienes enerģijas iemiesošana, kas man ir kas absolūti jauns. Kopš esmu nogriezusi matus, kaut kas ļoti nomainījās. Man šobrīd patīk savi īsie mati. Dēli saka: Zane, vajag atpakaļ tavas melnās čirkas, tev tik smuki izskatījās, bet man tiešām ļoti patīk, kā šobrīd sevi nesu.
Kad uzvelku kimono, pilnīgi jūtu, kā man iztaisnojas mugura, kā esmu daudz klātesošāka. Ienāk tāds īpašs jūtīgums. Man patīk staigāt kedās, bet šobrīd vēroju, cik garšīgi ir sajust sievišķību labos materiālos. Labprāt ģērbtos tikai zīdos un linos, bet tas man vēl jānopelna. Kādreiz mans vīrs par to parūpējās, bet tad tas man nebija ne interesanti, ne aktuāli.
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Šobrīd piedzīvoju to savu neierasti skaisto iekšieni, kur vairs nav tik daudz trokšņa. Mazais, nesamīļotais bērniņš iekšā vairs netrokšņo, ir sadziedējies un mīļi ieritinājies man klēpī. Tagad varu palīdzēt vēl kādam, jo mans mājasdarbs, kas ilgi ir liedzis būt savā patiesā spēkā, ir beidzot izdarīts. Tu nevari nevienam iedot no tukša vai pustukša trauka, vari tikai dalīties ar savu pieredzi. Bet tagad jūtu, ka varu sākt dot, jo tas trauks šobrīd ir pilns.
Es gribu nēsāt kimono un zeltu, tādu cēlumu, ko jūtu iekšā, tās manas attiecības ar dievišķo, ko vēlos izpaust arī ārpusē. Un es mācos nekautrēties no vēlmes gribēt. Beidzot esmu ieraudzījusi: jogas cilvēkam nav jābūt pieticīgam. Visas manas jogas bikses ir izvalkātas līdz pēdējam. Es taču esmu jogas skolotāja, man neko nevajag. Bet nesen draugiem paziņoju, ka gribu būt jogas skolotāja Gucci brillēs. Un vairs neredzu tur pretrunas. Tas nenozīmē, ka man ir svarīgs statuss vai zīmols, no tā neko nesaprotu. Esmu pie tevis atnākusi pidžamā, man patīk ērti ģērbties, patīk krāsas. Esmu aktīva, man patīk iet mežā, visur, cik varu, eju ar basām kājām, tāpēc man patīk arī apģērbs, kas man pieskaras maigi, zīžaini. Ja man ir brīvi līdzekļi, es ar vecajām sandalēm drīzāk aizbraukšu ceļojumā, nevis nopirkšu jaunas kurpes un mirdzēšu Rīgā.
Draugi?
Draugi ir mana vislielākā bagātība. Viņi ir tie, kas man ir ļāvuši veldzēties savā sirds siltumā un palīdzējuši nenogrimt, kad ir bijis patiesi smagi. Kaut lielākoties ar savu tumsu nedalos – kad man ir grūti, uz visu dienu labāk brienu mežā vai eju garus jūrgabalus, kas ir mana terapija. Būt kādam blakus viņa tumsas brīžos ir kaut kā daudz pierastāk, bet mācos šo paternu līdzsvarot.
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