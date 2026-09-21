Tieši šajā vecumā sievietēm īpaši jāuzmanās no alkohola, brīdina eksperti
Jauns pētījums liecina, ka sievietes noteiktā vecumā būtu jāinformē par veselības riskiem, ko rada liekais ķermeņa tauku daudzums un alkohola lietošana.
Pētījumā atklāts, ka konkrēti dzīvesveida faktori, kas ietekmē vēža risku, var atšķirties atkarībā no sievietes vecuma un dzīves posma, vēsta "Independent.co.uk".
Medicīnas speciālisti jau iepriekš secinājuši, ka aptuveni katru ceturto krūts vēža gadījumu iespējams novērst, ievērojot veselīgus dzīvesveida paradumus, tostarp regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, uzturot veselīgu ķermeņa svaru un ierobežojot alkohola lietošanu.
Tomēr jaunie pētījuma dati uzsver, ka dažādos dzīves posmos pastāv atšķirīgi riska faktori. Tas ļauj veselības aprūpes speciālistiem sniegt mērķētākus ieteikumus tieši tajā laikā, kad profilaktiskie pasākumi var būt visefektīvākie.
Londonas Imperiālās koledžas vēža epidemioloģijas un profilakses profesors Marks Ginters (Marc Gunter) sacīja: "Mūsu pētījums liecina, ka pusaudžu gadi un agrīnais pieaugušo vecums var būt īpaši nozīmīgs laiks, kad mudināt cilvēkus būt fiziski aktīviem un palīdzēt novērst strauju svara pieaugumu."
"Savukārt agrīnais un vidējais pieaugušo vecums – aptuveni no 30 līdz 50 gadiem – varētu būt īpaši nozīmīgs periods, kad jāpievērš uzmanība pieaugošam ķermeņa masas indeksam (ĶMI) un alkohola patēriņa pieaugumam."
"Nosakot, kuros dzīves posmos šādas uzvedības pārmaiņas visbiežāk notiek, pētījuma rezultāti varētu palīdzēt izstrādāt mērķētākas sabiedrības veselības stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt krūts vēža risku sabiedrībā kopumā."
Pētījumā Londonas Imperiālās koledžas un Londonas Vēža pētniecības institūta zinātnieki analizēja datus par vairāk nekā 110 000 sieviešu, kuras piedalījās "Breast Cancer Now Generations Study" pētījumā.
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Žurnālā "Scientific Reports" publicētie pētījuma rezultāti parādīja, kā dzīves laikā mainās būtiskākie ar dzīvesveidu saistītie krūts vēža riska faktori, piemēram, alkohola lietošana, smēķēšana, fiziskās aktivitātes un ķermeņa svars.
Alkohola lietošana, smēķēšana un fiziskās aktivitātes visaugstāko līmeni sasniedza vēlīnā pusaudžu vecumā, savukārt ķermeņa tauku daudzums pieaugušā vecumā pakāpeniski palielinājās, augstāko līmeni sasniedzot pēc 60 gadu vecuma.
Eksperti arī atklāja, ka sievietēm, kuras dzimušas laikā no 1960. līdz 2003. gadam, dzīves laikā kopumā bija augstāka ķermeņa masas indeksa (ĶMI) dinamika, bet smēķēšana un alkohola lietošana augstāko līmeni sasniedza jaunākā vecumā nekā sievietēm, kuras dzimušas no 1908. līdz 1959. gadam.
Pētījumu finansējušās organizācijas "Breast Cancer Now" galvenais zinātniskais vadītājs Dr. Saimons Vincents (Simon Vincent) sacīja: "Mēs zinām, ka vismaz 23% krūts vēža gadījumu būtu iespējams novērst, ieviešot veselīgas dzīvesveida pārmaiņas, tostarp esot fiziski aktīvām, saglabājot veselīgu ķermeņa svaru un lietojot mazāk alkohola.
Šis pētījums sniedz mums vērtīgu ieskatu par to, kuros dzīves posmos šie paradumi visbiežāk mainās. Izpratne par šiem nozīmīgajiem dzīves posmiem varētu palīdzēt mums labāk atbalstīt sievietes, lai viņas ieviestu noturīgas pārmaiņas, kas samazina krūts vēža risku."
Londonas Vēža pētniecības institūta "Generations Study" vadītāja Eimija Beringtone (Amy Berrington) sacīja: "Šie dzīvesveida faktori izraisa arī virkni citu hronisku slimību, tostarp diabētu, sirds un asinsvadu slimības un citus vēža veidus, tāpēc šādām sabiedrības veselības stratēģijām būtu daudz plašāka ietekme uz sieviešu veselību."
Apvienotajā Karalistē katru gadu krūts vēzis tiek no jauna diagnosticēts aptuveni 59 000 sieviešu un 420 vīriešiem.
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Atsevišķi veikts cits jauns pētījums liecina, ka sievietēm, kurām agrīnā pieaugušo vecumā ir liekais svars, varētu būt mazāks risks saslimt ar krūts vēzi pēc menopauzes. Tas varētu būt saistīts ar ilgstošām pārmaiņām krūts audu struktūrā.
Tomēr pētnieki uzsver, ka svara pieaugums nepasargā no vēža. Gluži pretēji – liekais svars ir saistīts ar paaugstinātu vairāku vēža veidu risku.
Pēc pētnieku teiktā, šis atklājums parāda, ka dažādu veselību ietekmējošu faktoru iedarbībai agrākos dzīves posmos var būt sekas, kas saglabājas vēl vairākus gadu desmitus.
Mančestras Universitātes un "Manchester University NHS Foundation Trust" pētnieki norāda, ka saistība starp ķermeņa masas indeksu (ĶMI) un krūts vēzi ir "sarežģīta".
Viņi uzsver, ka paaugstināts ĶMI pusmūžā ir saistīts ar lielāku krūts vēža risku.
Savukārt iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka augsts ĶMI bērnībā un agrīnā pieaugušo vecumā var būt saistīts ar mazāku krūts vēža risku pēc menopauzes.
Pētnieki norāda, ka abi šie novērojumi liecina – pārmērīgs ķermeņa tauku daudzums dažādos dzīves posmos var ietekmēt krūts vēža risku ar atšķirīgu bioloģisko mehānismu starpniecību.
Pētījuma autori analizēja datus par sievietēm, kuras piedalījās Apvienotās Karalistes PROCAS pētījumā. Tajā iesaistījušās gandrīz 58 000 sieviešu no Lielās Mančestras reģiona, kuras, uzsākot dalību pētījumā, bija vecumā no 46 līdz 73 gadiem.
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Sievietes pētījumam tika piesaistītas laikā no 2009. līdz 2015. gadam, kad viņas apmeklēja regulāras krūts vēža pārbaudes.
Pētnieki apkopoja datus par sieviešu ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kā arī pašu dalībnieču sniegto informāciju par to, kāds viņu ĶMI bijis 20 gadu vecumā.
Kopumā bija pieejami dati par 33 816 sievietēm pēc menopauzes.
Vidēji desmit gadus ilgajā novērošanas periodā 1261 no šīm sievietēm tika diagnosticēts krūts vēzis.
Pētnieki atklāja, ka sievietēm, kurām 20 gadu vecumā bija augstāks ĶMI, bija mazāks risks saslimt ar krūts vēzi pēc menopauzes.
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Savukārt sievietēm ar augstāku ĶMI vēlākā pieaugušo vecumā un lielāku krūšu audu blīvumu risks bija paaugstināts.
Pētnieki analizēja arī krūšu audu blīvumu, izmantojot mamogrāfijas izmeklējumos iegūtos datus. Krūšu audu blīvums raksturo šķiedraino un dziedzeru audu daudzumu krūtīs salīdzinājumā ar taukaudiem.
Sievietēm ar blīvākiem krūšu audiem ir lielāks risks saslimt ar krūts vēzi.
Pētnieku komanda atklāja, ka sievietēm, kurām 20 gadu vecumā bija augstāks ĶMI, vēlāk dzīvē kopumā bija mazāks krūšu audu blīvums un arī mazāks risks saslimt ar krūts vēzi pēc menopauzes.
Kopumā pētnieki secināja, ka, ĶMI 20 gadu vecumā palielinoties par katriem pieciem punktiem, risks saslimt ar krūts vēzi pēc menopauzes bija aptuveni par 15% mazāks.
Pētījums liecina, ka mazāks krūšu audu blīvums varētu izskaidrot 59% no šīs saistības.
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Pētnieku komanda uzskata, ka nozīme varētu būt arī tam, kurā dzīves posmā palielinās ķermeņa svars.
Tā kā pusaudžu gados un agrīnā pieaugušo vecumā krūtis vēl attīstās, svara izmaiņas šajā periodā, iespējams, var radīt ilgstošas pārmaiņas krūšu audu struktūrā.
"Augstāks ĶMI agrīnā pieaugušo vecumā var radīt ilgstošu ietekmi, mainot krūšu audu sastāvu un samazinot uzņēmību pret ļaundabīgu procesu attīstību, īpaši pubertātes periodā, kad notiek strauja krūšu audu augšana," pētnieki raksta žurnālā "British Journal of Cancer".
Pētījuma vecākais autors, Mančestras Universitātes vēža pētniecības un ķirurģijas profesors Endrū Renehans (Andrew Renehan), piebilda: "Šie rezultāti nenozīmē, ka svara pieaugums pasargā no vēža.
Tie sniedz mums papildu ieskatu par to, kā sievietes dzīves laikā var mainīties krūšu audi un līdz ar to arī krūts vēža risks – un mēs vēlamies šos mehānismus izprast vēl labāk."
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"Veselīga ķermeņa svara saglabāšana joprojām ir ļoti svarīga, jo liekais svars vēlākā pieaugušo vecumā ir saistīts ar paaugstinātu krūts vēža un daudzu citu nopietnu slimību risku.
Tomēr šis pētījums papildina arvien plašāko pierādījumu klāstu, kas liecina, ka dažādu faktoru ietekmei agrīnā dzīves posmā var būt ilgstoša ietekme uz veselību pat vairākus gadu desmitus vēlāk."