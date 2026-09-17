Pat daži eiro var būt sākums - kas jāzina pirms pirmās investīcijas
“Man nav pietiekami daudz naudas, lai investētu” – tas ir viens no biežākajiem mītiem. Taču patiesībā pat daži eiro var kļūt par sākumu ceļā uz gudrāku finanšu nākotni.
Vēl pirms dažiem gadiem investēšana daudziem šķita kā tēma, kas paredzēta tikai cilvēkiem uzvalkos – baņķieriem, uzņēmējiem vai finanšu ekspertiem. Šodien par investēšanu arvien biežāk dzirdam podkāstos, lasām ziņu portālos un redzam sociālajos tīklos, kur ar savu pieredzi dalās cilvēki, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar finanšu nozari. Investēšana no šauras profesionāļu tēmas lēnām, bet pārliecinoši kļūst par ikdienas sarunu tematu.
Tas nav nejauši. Dzīves dārdzība pieaug, inflācija samazina naudas pirktspēju, un arvien vairāk cilvēku saprot, ka ar naudas krāšanu vien var nepietikt, lai sasniegtu savus ilgtermiņa mērķus.
Turklāt investēšana ir kļuvusi pieejamāka nekā jebkad agrāk. Nav nepieciešami simtiem eiro, lai sāktu – daudzviet iespējams investēt jau ar dažiem eiro, komisijas maksas ir ievērojami samazinājušās, bet ieguldījumus var pārvaldīt pat no mobilā tālruņa. Tieši tāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas ne tikai krāt, bet arī ieguldīt savu naudu ar mērķi ilgtermiņā palielināt tās vērtību.
Ja strādā algotu darbu Latvijā un par tevi tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, visticamāk, tu jau esi investors.
Daļa tavu ienākumu tiek novirzīta 2. pensiju līmenim, kur tā tiek ieguldīta finanšu tirgos ar mērķi ilgtermiņā palielināt tavu pensijas uzkrājumu. Tas nozīmē, ka pirmo investīciju, iespējams, esi veicis jau sen – tikai pats to neapzinājies.
Kas jāzina, pirms sāc investēt?
1. Ir dažādi ieguldījumu veidi: valsts krājobligācijas, uzņēmumu akcijas un obligācijas, ieguldījumu fondi, ETF (biržā tirgotie fondi), nekustamais īpašums un citi. Ja tikai sāc investēt, labs sākumpunkts bieži ir banku ieguldījumu fondi, plaši diversificēti ETF vai banku un investīciju platformu automatizētie ieguldījumu risinājumi (roboinvestori). Tie ļauj sākt investēt ar nelielām summām, dažkārt jau no viena eiro, un nav nepieciešams pašai analizēt katru atsevišķu uzņēmumu.
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Šie ieguldījumu risinājumi parasti apvieno daudzu investoru naudu un iegulda to simtos vai pat tūkstošos uzņēmumu visā pasaulē. Tas nozīmē, ka, iegādājoties vienu fonda vai ETF daļu vai izmantojot roboinvestoru, tu netieši ieguldi plašā uzņēmumu lokā. Daudzu šādu fondu portfeļos ir pasaulē zināmi uzņēmumi, piemēram, Apple, Microsoft, Amazon un Alphabet. Šādu pieeju sauc par diversifikāciju – ieguldījumi tiek sadalīti starp daudziem uzņēmumiem un nozarēm, kas palīdz samazināt risku salīdzinājumā ar ieguldīšanu tikai vienā uzņēmumā.
2. Laiks ir tavs lielākais sabiedrotais – jo agrāk sāc investēt, jo lielāku efektu var sniegt saliktie procenti. Tie ļauj pelnīt ne tikai no sākotnēji ieguldītās naudas, bet arī no jau gūtās peļņas. Tāpēc īpaši nozīmīgs kļūst periods, kurā nauda tiek ieguldīta.
Piemēram, katru mēnesi ieguldot 100 eiro un pieņemot vidējo ienesīgumu 7 % gadā, pēc 10 gadiem uzkrājums varētu sasniegt aptuveni 17 300 eiro. No tiem 12 000 eiro būtu tavas iemaksas, bet aptuveni 5300 eiro – ieguldījumu peļņa.
Savukārt, ieguldot 100 eiro mēnesī 25 gadus, uzkrājums varētu sasniegt aptuveni 81 000 eiro. Šajā laikā tu pats būtu iemaksājis 30 000 eiro, bet aptuveni 51 000 eiro veidotu potenciālā ieguldījumu peļņa. Tas labi parāda, ka ilgtermiņā arvien lielāku daļu no uzkrājuma veido nevis pašu iemaksas, bet gan salikto procentu efekts.
7 % gadā nav garantēts ienesīgums nevienam ieguldījumam. Tas ir vēsturiski bieži izmantots pieņēmums, modelējot ilgtermiņa ieguldījumus plaši diversificētos akciju tirgos.
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3. No investīciju peļņas jāmaksā nodokļi.
Investējot svarīgi atcerēties, ka no gūtās peļņas ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Vienkāršoti sakot, nodoklis tiek aprēķināts no peļņas – starpības starp cenu, par kādu ieguldījumu iegādājies, un cenu, par kādu to pārdevi. Piemēram, ja akcijas nopirki par 100 eiro, bet vēlāk pārdevi par 150 eiro, peļņa ir 50 eiro – nodoklis tiek aprēķināts tieši no šīs summas.
No 2025. gada 1. janvāra ienākumiem no kapitāla pieauguma Latvijā tiek piemērota 25,5 % nodokļa likme. Salīdzinājumam – citās Eiropas valstīs kapitāla pieauguma nodoklis var būt gan zemāks, gan ievērojami augstāks, dažviet sasniedzot pat vairāk nekā 30 %.
Ja investē, izmantojot ieguldījumu kontu, nodokļa samaksa tiek atlikta līdz brīdim, kad no konta izņem vairāk naudas, nekā tajā kopumā esi iemaksājis. Tas ļauj visai ieguldītajai summai turpināt strādāt tavā labā, jo nodoklis nav jāmaksā pēc katra atsevišķa darījuma.
Kas jāsakārto, pirms sāc investēt?
- Sakārto savu 2. pensiju līmeni.
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Lai gan 2. pensiju līmenī tu, visticamāk, jau uzkrāj līdzekļus, ir vērts pārliecināties, ka izvēlētais ieguldījumu plāns atbilst tavam vecumam, gatavībai uzņemties risku un ilgtermiņa mērķiem. Ja pati nekad neesi izvēlējies pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, tas tev tika piešķirts automātiski.
Tā kā 2. pensiju līmenī katru mēnesi tiek ieguldīta daļa no tavām sociālajām iemaksām, pat šķietami nelielas atšķirības starp ieguldījumu plāniem ilgtermiņā var būtiski ietekmēt uzkrājuma apmēru. Vietnē manapensija.lv vari salīdzināt visus 2. pensiju līmeņa plānus, to komisijas maksas un vēsturiskos rezultātus. Piemēram, pēdējo piecu gadu vidējā gada atdeve dažādiem plāniem svārstās no aptuveni –0,5 % līdz vairāk nekā +11 % gadā.
- Izveido drošības spilvenu.
Par drošības spilvenu sauc naudas rezervi, kas paredzēta neparedzētiem izdevumiem. Parasti ieteicams izveidot uzkrājumu 3–6 mēnešu ikdienas izdevumu apmērā. Tas var noderēt, piemēram, darba zaudēšanas, veselības problēmu, neplānota auto remonta vai citu negaidītu situāciju gadījumā.
Drošības spilvenu visvieglāk izveidot, regulāri atliekot daļu no saviem ienākumiem. Pat nelielas ikmēneša iemaksas laika gaitā pārvēršas par uzkrājumu, kas sniedz finansiālu drošību negaidītos brīžos. Tāpēc jau no pirmajiem regulārajiem ienākumiem ir vērts ieviest paradumu daļu naudas atlikt malā jeb algas dienā vispirms “samaksāt sev”, nevis iztērēt visu un mēneša beigās cerēt, ka kaut kas paliks pāri.
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Svarīgi atcerēties, ka investīcijas nav tas pats, kas drošības spilvens.
Finanšu tirgos ieguldījumu vērtība nepārtraukti svārstās, un nav iespējams paredzēt, kad notiks cenu kritums. Ja neparedzēti izdevumi rodas brīdī, kad tavu ieguldījumu vērtība ir samazinājusies, var nākties tos pārdot ar zaudējumiem. Tāpēc drošības spilvenu ieteicams glabāt drošā un viegli pieejamā vietā, piemēram, bankas krājkontā vai termiņnoguldījumā, savukārt investīcijas veidot ar domu par ilgtermiņu.
Banku piedāvātie krājrīki/krājkonti vai termiņnoguldījumi ļauj nopelnīt nelielus procentus par uzkrāto naudu. Daudzas bankas ļauj uzkrājumu sadalīt vairākos termiņnoguldījumos – tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā vari izņemt tikai daļu uzkrājuma, nepārtraucot pārējos noguldījumus. Ja izvēlies termiņnoguldījumu, noteikti iepazīsties ar bankas nosacījumiem. Lielākajā daļā banku, izbeidzot noguldījumu pirms termiņa, parasti tiek zaudēti uzkrātie procenti vai to daļa, taču nosacījumi dažādās bankās un noguldījumu produktos var atšķirties. Retos gadījumos var tikt piemērota arī maksa vai līgumsods par noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanu.
Latvijas Bankas vietnē bank.lv, sadaļā Kredītiestāžu piedāvātās noguldījumu procentu likmes, reizi nedēļā tiek apkopota informācija par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm, kas ļauj likmes ērti salīdzināt starp kredītiestādēm.
- Izmanto 3. pensiju līmeņa priekšrocības.
Pensiju 3. līmenis ir brīvprātīgs uzkrājums vecumdienām. Tu vari izvēlēties, cik bieži un cik lielas iemaksas veikt. Tā ir viena no izdevīgākajām ilgtermiņa uzkrājumu iespējām, jo par paša veiktajām iemaksām vari saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu likumā noteiktajā apmērā. Uzkrāto naudu vari saņemt jau no 55 gadu vecuma.
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Arī 3. pensiju līmenī ir svarīgi izvēlēties savam vecumam un riska tolerancei atbilstošu ieguldījumu plānu. Vietnē manapensija.lv vari salīdzināt dažādu 3. pensiju līmeņa plānu aprakstus, komisijas maksas un vēsturiskos rezultātus. Atšķirības starp plāniem var būt ievērojamas, piemēram, pēdējo piecu gadu vidējā gada atdeve svārstās aptuveni no –0,9 % līdz +11,37 % gadā. Tāpēc ir vērts veltīt dažas minūtes, lai pārliecinātos, ka tavs uzkrājums tiek ieguldīts tev piemērotākajā plānā.
Kad ir izveidots drošības spilvens, sakārtots 2. pensiju līmenis un apsvērta iespēja veidot uzkrājumu 3. pensiju līmenī, ir vērts pievērsties regulārai investēšanai citos finanšu instrumentos.
Laiks pirmajai investīcijai
Kad esi sakārtojis drošības spilvenu un pensiju uzkrājumus, vari spert nākamo soli – sākt regulāri investēt.
Viens no pirmajiem lēmumiem ir izvēlēties ieguldījumiem piemērotu kontu. Latvijā visbiežāk tiek izmantoti divi kontu veidi: vērtspapīru konts un ieguldījumu konts. Lielākajai daļai privāto investoru, kuri iegulda ilgtermiņā, izdevīgāks ir ieguldījumu konts. Tā galvenā priekšrocība ir nodokļu piemērošanas kārtība – iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā pēc katra veiksmīga darījuma, bet tikai tad, kad no konta izņemtā naudas summa pārsniedz kopējo tajā iemaksāto summu. Pirms atver kontu, pārliecinies, ka banka vai ieguldījumu platforma piedāvā ieguldījumu kontu, un salīdzini komisijas maksas par darījumiem, valūtas maiņu un konta uzturēšanu.
Ja investē pirmo reizi, viens no vienkāršākajiem risinājumiem ir bankas ieguldījumu fondi vai roboinvestori. Tie ļauj sākt ar nelielām summām, nodrošina plašu diversifikāciju un neprasa pašai izvēlēties atsevišķus uzņēmumus. Pirms ieguldīšanas iepazīsties ar fonda ieguldījumu stratēģiju, riska līmeni, komisijas maksām un līdzšinējo atdevi.
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Kad jūties drošāk un labāk izproti finanšu tirgu darbību, vari apsvērt arī ieguldījumus ETF fondos, atsevišķu uzņēmumu akcijās vai uzņēmumu obligācijās. Nav nepieciešams iegādāties visus ieguldījumu veidus – daudzi investori ilgtermiņā veiksmīgi veido savu portfeli tikai no viena vai vairākiem plaši diversificētiem ETF fondiem.
Uzņēmumu obligācijas pēdējos gados kļuvušas arvien populārākas arī Baltijā. Iegādājoties obligāciju, tu uz noteiktu laiku aizdod uzņēmumam naudu, pretī saņemot regulārus procentu maksājumus. Lai gan obligācijas parasti uzskata par mazāk svārstīgām nekā akcijas, arī tās nav bez riska, tāpēc pirms ieguldīšanas ir svarīgi izvērtēt uzņēmuma uzticamību.
Biežākās kļūdas, ko pieļauj iesācēji
Viena no lielākajām kļūdām ir neinvestēt vispār vai gadiem ilgi gaidīt “īsto brīdi”. Patiesībā neviens nespēj regulāri paredzēt, kad tirgus sasniegs zemāko vai augstāko punktu, tāpēc šāda gaidīšana bieži nozīmē garām palaistas iespējas. Ilgtermiņa investēšanā daudz svarīgāk ir sākt pēc iespējas agrāk un ieguldīt regulāri.
Vēl viena bieža kļūda ir vēlme ātri nopelnīt. Cerot uz lielāku peļņu, iesācēji nereti iegulda naudu atsevišķās akcijās vai riskantos aktīvos, līdz galam neizprotot iespējamos riskus. Tikpat izplatīta kļūda ir investīciju pārdošana brīžos, kad finanšu tirgi piedzīvo kritumu. Svārstības ir normāla investēšanas sastāvdaļa, un ilgtermiņa investoriem tās parasti ir jāpārdzīvo, nevis jācenšas paredzēt īsto brīdi pirkšanai vai pārdošanai. Tāpat ir svarīgi pievērst uzmanību komisijas maksām, jo tās ilgtermiņā var būtiski samazināt ieguldījumu atdevi. Vēl viena izplatīta kļūda ir nepietiekama diversifikācija – visa nauda tiek ieguldīta vienā uzņēmumā, nozarē vai aktīvu klasē. Lai mazinātu risku, ieguldījumus ieteicams sadalīt starp vairākiem uzņēmumiem, nozarēm vai izmantot plaši diversificētus ieguldījumu fondus vai ETF.
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Galvenais ir sākt
Skaidrs, ka par investēšanu var runāt gari un plaši – par šo tēmu ir sarakstītas grāmatas, izveidoti mācību kursi un pat studiju programmas. Tāpēc šo rakstu uztver kā pirmo soli ceļā uz investēšanu. Zināšanas un pieredze veidojas pakāpeniski, un viens no labākajiem veidiem, kā turpināt mācīties, ir veidot sev kvalitatīvu informatīvo vidi.
Vērtīgs informācijas avots ir Latvijas Banka, kas regulāri sociālajos tīklos publicē materiālus par investēšanu un personīgo finanšu pārvaldību.
Ja tikai sāc interesēties par investēšanu, labs nākamais solis var būt arī grāmatas. Iesācējiem īpaši noderīgas ir Jāka Rosāres Bagātības rokasgrāmata, Morgana Hauzela Naudas psiholoģija un Skota Galoveja Bagātības algebra. Katra no tām investēšanai pieiet no cita skatpunkta, sākot no praktiskiem ieguldīšanas principiem līdz domāšanas veidam un finanšu psiholoģijai.
Zināšanas vari papildināt arī kvalitatīvos podkāstos, ziņu portālos un sociālajos tīklos, kur pieredzē dalās finanšu eksperti.
Ja vēlāk vēlies tēmu apgūt padziļināti, Latvijā pieejami arī investēšanas kursi. Piemēram, STARS platformā periodiski tiek piedāvātas ar finanšu pratību saistītas mācību programmas.
Svarīgākais nav atrast ideālo ieguldījumu vai nopelnīt visvairāk. Svarīgākais ir spert pirmo soli.
Tev nav jāzina viss, nav jāgaida lielāka alga, īstais brīdis vai perfekta stratēģija. Lielākā daļa veiksmīgu investoru nesāka ar lielām summām – viņi vienkārši sāka un ļāva laikam strādāt savā labā. Zināšanas nāk ar pieredzi, bet laiku nevar atgūt. Pat nelielas, regulāras investīcijas ilgtermiņā var izaugt par daudz lielāku uzkrājumu, nekā šodien šķiet iespējams.
Noderīgi linki:
Latvija.gov.lv – sadaļā VSAA informācija un pakalpojumi vari apskatīt savu 1. un 2. pensiju līmeņa uzkrājumu, darba stāžu un citu informāciju par sociālajām iemaksām. Savukārt pakalpojumā Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēles par uzkrātā kapitāla mantošanu reģistrēšana vari norādīt, kas notiks ar tavu 2. pensiju līmeņa uzkrājumu, ja nomirsi pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.
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https://www.manapensija.lv/ – vienuviet vari salīdzināt 2. un 3. pensiju līmeņa plānus, to komisijas maksas, vēsturiskos rezultātus un citus būtiskus rādītājus, lai izvēlētos sev piemērotāko plānu.
https://www.naudasskola.lv/ – izglītojoša vietne, kas palīdz uzlabot finanšu pratību. Tajā pieejami raksti, video un raidieraksti par personīgajām finansēm, uzkrājumiem un investēšanu.
Šim rakstam ir informatīvs un izglītojošs raksturs. Tas nav uzskatāms par individuālu investīciju, finanšu vai nodokļu konsultāciju. Rakstā minētie aprēķini ir ilustratīvi – ieguldījumu ienesīgums var svārstīties un netiek garantēts. Pirms pieņemt investīciju lēmumus, izvērtējiet savu finanšu situāciju un, ja nepieciešams, konsultējieties ar licencētu finanšu speciālistu. Investīciju vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un pagātnes rezultāti negarantē nākotnes ienesīgumu.