“Dzīve nav beigusies” - Annija Lāce par liktenīgo avāriju, mīlestību un jaunu sākumu
Talsiniece Annija Lāce vēl pirms vairākiem gadiem, pēc liktenīgās autoavārijas, sacīja – “nepareizā mašīna, nepareizais laiks un nepareizā vieta”, taču sekas pēc tās turpinās teju katru dienu. Šī ir pirmā intervija, kurā Annija ir gatava runāt atklātāk par citām reizēm.
Par dzīvi ratiņkrēslā, avārijas izaicinājumiem un prasmi piedot, pieņemt un atlaist. Saruna ikvienam atgādinās, ka dzīvība ir trauslāka, nekā mums šķiet, un mīlestība ir skaistākā dāvana, kāda vien uz šīs zemes iespējama.
Dzīvība ir vienīgais, kas nav tavās rokās
Man bija skaista bērnība. Es uzaugu mīlošā ģimenē, kurā netrūka ne atbalsta, ne rūpju. Kad vecāki šodien saka, ka esmu stipra un spēju iet uz priekšu arī sarežģītos brīžos, es viņiem vienmēr atgādinu – tas lielā mērā ir viņu pašu nopelns. Tieši viņi mani tādu izaudzināja, un to uzskatu par vienu no lielākajām dzīves svētībām.
Pieaugot mēs paši sākam veidot savu paplašināto ģimeni – cilvēkus, kurus izvēlamies ielaist sev tuvu. Šobrīd mana lielākā bagātība ir tieši cilvēki, kuri man ir līdzās. Taču jaunībā vēl neprotam saskatīt visas nianses un ne vienmēr spējam novērtēt, kādu patiesu pienesumu mūsu dzīvē sniedz katrs cilvēks. Tāpēc reizēm nonākam kompānijās un situācijās, kuru nozīmi saprotam tikai daudz vēlāk. Arī mans dzīves pagrieziena punkts bija saistīts ar cilvēkiem, kuri tolaik atradās man blakus. 2013. gada 5. septembrī kopā ar savu bērnības draudzeni un draugu cietu autoavārijā tikai dažus kilometrus no mājām – tas pilnībā mainīja manu dzīvi. Pie stūres toreiz bija mana tā laika tuvākā draudzene.
Pirms avārijas man bija skaista dzīve, taču pēc tās sapratu, ka daudz ko biju uztvērusi nepareizi. Kā jau jaunībā, biju izniekojusi laiku lietām, kurām patiesībā nebija lielas vērtības. Avārija man ļoti skarbi iemācīja, ka daudzas lietas dzīvē var izdarīt no jauna, nopelnīt vai sakrāt, taču veselība un dzīvība nav kaut kas pašsaprotams vai pilnībā mūsu kontrolē.
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Šā gada septembrī būs pagājuši jau trīspadsmit gadi kopš liktenīgās avārijas. Man pašai tas šķiet gandrīz neaptverami. Par notikušo esmu stāstījusi daudz, tomēr katru reizi cenšos savu pieredzi pasniegt viegli un saprotami. Patiesībā tas ir bijis ārkārtīgi garš ceļš. Arī šodien turpinu apzināties, kā avārija un dzīve ratiņkrēslā ir ietekmējusi mani, manas izvēles un attiecības ar pasauli.
Šobrīd ikdienā strādāju arī Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, kur palīdzu pacientiem un dalos savā pieredzē. Stāsts par avāriju manā dzīvē joprojām izskan bieži – īpaši, satiekot jaunus cilvēkus. Tas ir kļuvis par daļu no mana dzīvesstāsta, taču noteikti nav viss, kas mani raksturo.
Piecelties, dzīvot un mainīties
Pašu avārijas dienu atceros miglaini. Zinu, kā tas notika, taču šķiet, ka tas bija ļoti sen. Tagad domājot, tā noteikti nebija sliktākā diena manā mūžā, bet gan diena, kas mainīja manu dzīvi. Es nevēlētos tai iet cauri vēlreiz, tomēr raugos uz to arī kā uz iespēju no jauna piecelties, dzīvot un mainīties, satikt brīnišķīgus cilvēkus un novērtēt iespēju būt šeit.
Traumu bija daudz, un joprojām ikdienā dzīvoju ar stiprām sāpēm. Taču jautājums ir, cik lielā mērā ļaujam tām sevi ietekmēt. Kāds ir mūsu emocionālais fons? Vai esam laimīgi? Vai mums līdzās ir cilvēki, kuri mūs atbalsta?
Šobrīd nopietni esmu pievērsusies savai mentālajai veselībai. Pirms diviem gadiem piedzīvoju depresiju pēc pirmās laulības izjukšanas. Tad arī sapratu, kāpēc biju nonākusi vardarbīgās attiecībās. Daudzas lietas sevī nebiju atrisinājusi un nebiju apzinājusies, cik ievainojama esmu. Atklāju sevī lielu emocionālu robu, ar kuru tagad strādāju.
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Diemžēl daudzas sievietes joprojām cieš vardarbīgās attiecībās. Arī mana pirmā laulība bija šāda pieredze. Šobrīd rakstu grāmatu, un ceļš vēl ir ejams, tomēr vēlos atgādināt – mums, sievietēm, attiecību dēļ nav jācieš. Nevienam nav tiesību diktēt mūsu dzīvi.
Mēs pašas esam atbildīgas par saviem lēmumiem, taču nevaram uzņemties atbildību par cilvēku, kurš manipulē un kontrolē. Arī pirmās attiecības, līdzīgi kā avāriju, nevaru izdzēst no savas dzīves. Tā ir mana bagāža, taču šodien izvēlos no tās paņemt sev līdzi vērtīgāko. Mums bieži šķiet, ka pašas ar visu tiksim galā un palīdzība nav nepieciešama. Tikai pēc vienpadsmit gadiem, sākot risināt avārijas atstātās sekas, sapratu, ka tas bija jādara jau uzreiz.
Diemžēl cilvēki joprojām nonāk līdz brīdim, kad sev jautā: “Kāda tam visam ir jēga?” Mentālās veselības jautājumus aizvien pavada stigma, tāpēc arī sociālajos tīklos par tiem runāju atklāti. Jo dziļāk problēmās ejam vieni, jo grūtāk kļūst. Terapija nav nekas apkaunojošs. Reizēm mentālā veselība ir pat svarīgāka par fizisko, jo ne visu dzīvē spējam salikt pa plauktiņiem paši.
Kas būs tālāk?
Laiks reanimācijā bija murgu pilns un ļoti smags. Es apzinājos, ka notikusi avārija, taču nesapratu tās patiesās sekas un dzīvoju savā ziņā utopiskā sajūtā. Atceros, ka pēc pamošanās mammai jautāju: “Kas ar mani ir noticis?” Viņa pat īsti nevēlējās nosaukt visu, kas bija noticis.
Situācijas nopietnību sāku apzināties vēlāk. Pamodos uz operāciju galda, guļot uz vēdera, un sapratu, ka man veikta nopietna muguras operācija. Tad viss pamazām kļuva skaidrāks.
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Vienīgā reize, kad šķita, ka nomiršu, bija brīdis, kad sākās elpas trūkums. Biju tikko pārvesta no reanimācijas uz palātu un sapratu, ka pati vairs nespēju paelpot. Man bija astoņpadsmit gadu, un es nodomāju, ka savā dzīvē vēl neko neesmu paveikusi. Taču, ja man būs jāaiziet, acīmredzot tā tam ir jābūt. Zināmā mērā tieši šī paļāvība mani virzīja uz priekšu.
No vienas puses, loģiski būtu pretoties un cīnīties, bet tajā brīdī tu esi pilnīgi bezspēcīgs. Es nevarēju pakustināt ne rokas, ne kājas. Nezināju, kas notiks tālāk un kā mana dzīve turpināsies.
Sākumā biju pārsteidzoši mierīga. Man vairāk bija žēl sevis, jo šķita, ka vēl tik daudz varēju piedzīvot. Tikai vēlāk sapratu: ja man ir dota iespēja palikt, šī dzīve ir jāturpina un jāpiedzīvo no jauna. Mans stāsts pierāda, ka baiļu dēļ mēs dzīvē varam daudz ko palaist garām. Ir jāuzdrīkstas turpināt dzīvot, pat ja tas jādara pavisam citādi.
Pēc avārijas man astoņpadsmit gadu vecumā pēkšņi bija jāpieaug. Lai gan šajā vecumā vēl esam nenobrieduši, ļoti ātri sapratu, ka manā vietā neviens neko neizdarīs. Lai cik ļoti vecāki centās palīdzēt, atbildība par manu dzīvi bija jāuzņemas man pašai.
Ne velti cilvēki, kuri ilgstoši sadzīvo ar slimību vai veselības problēmām, bieži šķiet nobriedušāki par saviem vienaudžiem. Arī es kā vecākais bērns ģimenē vienmēr esmu jutusi, ka man jābūt piemēram. Šī apziņa – ticība, ka esmu stipra, spēcīga un spēju turpināt, man palīdzējusi tikt galā ar avārijas sekām.
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Dzīve apstājās, bet es centos tai nepadoties
Sākumā mans vienīgais mērķis bija atkal staigāt. Jautājums “Vai kādu dienu atkal staigāsi?” bija pirmajā vietā. Darīju visu, lai tas būtu iespējams, taču pamazām nācās apzināties, ka avārijā gūtā trauma ir ļoti smaga. Ārsti teica, ka nervi nav pilnībā bojāti un varētu atjaunoties, un pie šīs cerības es turējos.
Uzsākot rehabilitāciju Vaivaros, sapratu, ka tas būs milzīgs darbs visa mūža garumā. Avārijas ir nežēlīgas – tās var sabradāt ne tikai viena cilvēka, bet arī visas ģimenes dzīvi. Tas ir pārbaudījums vecākiem, vecvecākiem un visiem pārējiem.
Daudzas lietas manā dzīvē apstājās, tomēr centos turpināt. Tolaik mācījos 12. klasē un sākumā mēģināju tikt pārējiem līdzi, bet beigās izlēmu vienu gadu izlaist, lai varētu pilnvērtīgi sagatavoties eksāmeniem. Vēlāk noskatījos, kā mani klasesbiedri pabeidz skolu.
Toreiz vēl nezināju, ko vēlos darīt profesionāli, taču vienu zināju droši – vēlos ģimeni un bērnus. Šodien, balstoties savā pieredzē, saprotu, ka varu palīdzēt arī citiem.
Ik pa laikam aizdomājos: kāpēc tieši es? Mēs visi vēlētos dzīvot pasaulē bez kara, ļaunuma, slimībām un avārijām, taču tādas pasaules diemžēl nav. Iespējams, manī bija potenciāls, kuru, turpinot iepriekšējo dzīvi, es nemaz nebūtu īstenojusi.
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Vienmēr esmu bijusi ļoti taisnīga, tāpēc man ir grūti pieņemt pasauli, kurā joprojām ir tik daudz netaisnības. To redzam gan lielos pasaules notikumos, gan tuvāko cilvēku attiecībās. Reizēm labi cilvēki nonāk situācijās, kurās viņiem nekad nevajadzēja nonākt.
Cenšos neapvainoties uz pasauli, tomēr reizēm jūtu dusmas. Viena no tēmām, par kuru runāju visvairāk, ir iekļaušana un aizspriedumi – ne tikai pret cilvēkiem ar invaliditāti, bet pret ikvienu, kurš kaut kādā ziņā atšķiras. Ir grūti noskatīties, kā cilvēki cieš un tiek pamesti brīdī, kad viņiem visvairāk nepieciešams atbalsts.
Iespējams, atbilde uz manu “Kāpēc tieši es?” slēpjas tajā, ka manī joprojām ir cīņas spars. Cenšos mainīt lietas un panākt, lai cilvēki domātu citādi. Man vairākkārt ir bijusi iespēja parādīt savu dzīvi un mainīt priekšstatus par cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr visvairāk mani aizskar tas, ka joprojām ir cilvēki, kuri sarunājas ar mani, bet vienlaikus uzskata mani par nevarīgu un turpina žēlot.
Liktenīgais pagrieziens
Pēc laika sapratu, ka avārija nebija smagākais, kas ar mani dzīvē noticis. Jā, es pārvietojos ratiņkrēslā, taču man ir divas funkcionējošas rokas. Esmu sastapusi cilvēkus, kuri vairs nespēj pakustināt pat galvu.
Ilūzija, ka atkal staigāšu, ilgu laiku neļāva man pieņemt sevi, un daudzas lietas dzīvē pagāja garām. Es koncentrējos tikai uz vienu mērķi. Sākumā sev devu pusgadu, vēlāk gadu, bet pēc diviem gadiem sāku apzināties, ka, iespējams, nestaigāšu un man šis fakts būs jāpieņem.
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Manu domāšanu ļoti izmainīja arī nometne Norvēģijā cilvēkiem ar spināliem bojājumiem. Tieši tur sapratu, ka varu atkal dzīvot. Man bija daudz jāmācās, tostarp kļūt neatkarīgākai. Kopā ar cilvēkiem, kuriem bija līdzīgi funkcionāli traucējumi, no jauna mācījāmies baudīt dzīvi un saskatīt iespējas ārpus ierastajām robežām.
Tas man atvēra acis. Es sāku pieņemt, ka mana dzīve turpmāk būs citāda un es pārvietošos ratiņkrēslā. Traumas bija smagas, bija paredzēta vēl viena operācija, taču ārsti no tās atteicās, jo sekas varēja būt vēl sarežģītākas. Doma, ka varētu vairs nestaigāt, mani pavadīja divus gadus. Man tas bija arī jāizsēro, taču, tiklīdz to pieņēmu, daudz kas sāka mainīties.
Sociālajos tīklos pamanīju kādu sievieti Amerikā, kura arī pārvietojās ratiņkrēslā, taču bija starojoša, valkāja kleitas un svārkus, bija izveidojusi ģimeni. Toreiz sapratu – arī es tā vēlos.
Pucēšanās man kļuva par nozīmīgu soli ceļā uz sievišķību un sevis pieņemšanu. Ilgu laiku tu galvenokārt esi pacients – dzīve sastāv no vingrošanas, procedūrām un nodarbībām. Atgūstot sevi, sapratu, ka drīkstu uzdrīkstēties, kaut vai ar apģērba izvēli. Sākumā man nepatika, ka mani fotografē ratiņkrēslā, bet tagad tas vairs netraucē. Atceros, kā viena no terapeitēm reiz teica: “Es paskatos uz tevi, un man arī gribas sapucēties!”
Neatkarīgi no fiziskā stāvokļa ir svarīgi atļaut sev būt. Diemžēl pirmajā laulībā dzīvoju kā krātiņā. Lai gan sevi jau biju pieņēmusi, man atkal bija jāmainās un jāpielāgojas, lai būtu pietiekami laba otram. Tagad esmu pavisam cita Annija. Liela nozīme tajā ir arī manam otrajam vīram, kurš ļāvis man uzplaukt un būt tādai, kāda esmu. Savulaik aizrāvos ar mākslīgajām skropstām, matiem un mākslīgu skaistumu, bet šobrīd atkal jūtos pati. Kad paskatos spogulī, es sevi atpazīstu. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām dāvanām.
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Ceļš parabobslejā un Latvijas izlase
Parabobslejā mani uzaicināja Vita Kotāne – manā dzīvē ļoti nozīmīgs cilvēks. Mums kopā bijis daudz piedzīvojumu, un ceru, ka kādu dienu dzīve mūs atkal savedīs kopā. Vita ar savu tā laika kolēģi Alvilu Brantu atbrauca pie manis un paziņoja, ka man ir divas nedēļas, lai sagatavotos lidojumam uz nometni Amerikā. Tas bija drosmīgs lēmums gan man, gan maniem vecākiem, jo līdz tam ratiņkrēslā biju lidojusi tikai vienu reizi, turklāt starpkontinentāls lidojums bija pavisam cits izaicinājums.
Esmu pateicīga, ka saņēmos un aizbraucu. Ļoti ātri attapos Amerikā, kas vienmēr bija bijusi mana sapņu zeme. Nometnē pirmo reizi izmēģināju parabobsleju un uzreiz sapratu, ka tas mani aizrauj. Tas bija sporta veids, ar kuru varēju nodarboties neatkarīgi no saviem ierobežojumiem. Lai gan esmu siltuma mīle un sākumā man nebija ne iemaņu, ne lielas izpratnes par bobsleju, es mēģināju. Drīz sapratu, ka lielākais izaicinājums patiesībā ir mentālais. Iemaņas var iegūt treniņos, taču ārkārtīgi svarīgi ir tas, kas notiek tavā galvā. Parabobslejā bobs netiek iestumts, bet palaists ar īpašu mehānismu, tāpēc izšķiroša ir gan fiziskā sagatavotība, gan spēja koncentrēties un savaldīt emocijas.
Kad ienācu šajā sportā, man bija tikai 22 vai 23 gadi. Biju jauna sieviete sporta veidā, par kuru gandrīz neko nezināju, taču biju apņēmības pilna. Tagad, iespējams, vairs nespētu būt tik bezbailīga. Nesen mans brālis stāstīja, ka trase, pa kuru agrāk braucis bez bažām, tagad šķiet bīstama. Es viņam atbildēju: “Tu vienkārši esi pieaudzis un kļuvis viedāks!” Tāds ir jaunības maksimālisms – jauns un traks, tu daudz ko izdari, pat neapzinoties riskus.
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Es trenējos un galu galā Kanādā izcīnīju pirmo vietu. Tā bija sirreāla sajūta – Latvijas vārds pasaulē, un man tas bija izdevies. Kad sāku nodarboties ar parabobsleju, objektīvi raugoties, neviens no manis negaidīja lielus sasniegumus. Tolaik šis sporta veids vēl bija salīdzinoši jauns, tajā kopā sacentās gan vīrieši, gan sievietes. Daudzi mani uztvēra kā patīkamu kompāniju ārpus trases, nevis nopietnu konkurenti. Taču biju ļoti labā fiziskā un mentālā formā, veiksmīgi trenējos un noķēru pozitīvu vilni. Viss sakrita, un man izdevās. Kāpēc aizgāju? Tolaik manā privātajā dzīvē notika emocionāli satricinājumi, kuru dēļ no sporta atteicos. Taču nožēlas nav. Man palikusi pieredze, sasniegumi un ļoti skaistas atmiņas.
Ļauties dzīvei!
Dzīves zemākajā punktā sapņoju par brīdi, kad viss atkal būs kā agrāk, taču tā bija ilūzija. Cilvēkiem, kurus dzīve nav nolikusi uz ceļiem, pateicība reizēm var šķist mistisks un grūti izprotams jēdziens. Es apzinos – bez avārijas un tās sekām nebūtu kļuvusi par cilvēku, kāda esmu šodien.
Manas lielākās bailes šobrīd ir saistītas ar veselību un to, kā būs nākotnē. Daudzas lietas, kas ir mana ikdiena, cilvēka ķermenim fizioloģiski nav paredzētas, piemēram, nepārtraukta atrašanās sēdus stāvoklī. Esmu domājusi arī par dienu, kad aiziešu no šīs pasaules, jo tas reiz notiks ar mums visiem. Taču svarīgākais jautājums ir: ko es vēlos aiz sevis atstāt?
Saviem tuvākajiem esmu teikusi, ka nevēlos kapa vietu. Vēlos, lai cilvēki atstāj man vietu savā sirdī, jo pārējam nav lielas nozīmes. Ceru, ka, pateicoties man, cilvēki ir spējuši citādi paskatīties uz cilvēkiem ar invaliditāti. Gribu ticēt, ka mana taisnīguma izjūta un cīņasspars veido kaut ko lielāku un nekur nepazūd.
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Mūsu lielākā bagātība ir tagad. Mana bagātība nebija tikai laikā, kad varēju staigāt, skriet un dejot un šķita, ka visa pasaule ir atvērta. Arī šobrīd esmu laimīga, jo dzīvoju mīlošās, cieņpilnās un atbalstošās attiecībās. Savam otrajam vīram un jaunām attiecībām sākumā nebiju gatava, jo biju ļoti sāpināta. Tomēr nolēmu, ka neļaušu pieredzei, kas mani gandrīz iznīcināja, stāties ceļā kaut kam skaistam. Šī atziņa caurvij arī manu avārijas stāstu. Jā, tas notika. Jā, bija sāpīgi un grūti. Taču reizēm dzīvē kaut kas ir jāpieņem, no tā jāmācās un pēc tam jāatlaiž.
Ja ļaujam nelaimēm, grūtībām un citiem cilvēkiem mūs pilnībā salauzt, turpināt kļūst ļoti grūti. Tāpēc ir jāstrādā ar sevi. Šobrīd studēju personālvadību un cenšos vairāk ļauties dzīvei.
Mans mīļākais vārds pasaulē ir “mīlestība”. Tā man nozīmē kaut ko gaišu un visaptverošu. Savā dzīvē esmu daudz par to mācījusies, arī caur grūtībām. Pēc avārijas iepazinu daudz mīlestības pilnu cilvēku un sajutu milzīgu atbalstu no tiem, kuri vēlējās palīdzēt. Esmu pateicīga, ka vecākiem mani nebija jāzaudē pavisam.
Tieši pateicība mani mudina turpināt un neapstāties. Esmu piedzīvojusi situācijas, kad cilvēki smējās par manu vēlmi iesaistīties vai apšaubīja manas spējas. Taču vēlos atgādināt – iespējas ir mums visiem. Kad galvā ieslēdzas smilšu pulkstenis, saproti, ka katra sekunde rit un nevienu smilšu graudu nedrīkst izniekot.
Man reiz tika atņemta ticība pasaulei un cilvēkiem. Šķita, ka nekad vairs nespēšu veidot attiecības vai ielaist savā dzīvē jaunus cilvēkus, tomēr manā dzīvē ienāca īstākā dāvana. Dzīves grūtības vienatnē pārvarēt ir ļoti grūti, tāpēc apkārtējo atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Ceru, ka ikvienam, kurš nonācis smagā dzīves posmā, blakus ir atbalsta personāls: otrā pusīte, ģimene un draugi. Tā ir vislielākā dzīves dāvana.
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