Kā izaudzināt bērnu, kurš prot pelnīt naudu. Eksperti nosauc 5 noteikumus
Jau no aptuveni trīs gadu vecuma bērniem tiek mācīts, kā naudu tērēt. Kabatas nauda, zobu fejas atstātās dāvanas un Ziemassvētku dāvanu kartes bērna dzīvē parādās vēl pirms viņš vispār ir iemācījies, kā naudu nopelnīt. Tas veicina domāšanu, kurā pirmajā vietā ir patēriņš, un vienlaikus sekmē finanšu pratības līmeņa pazemināšanos visā pasaulē.
Finanšu pratība pasliktinās laikā, kad mums vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams, lai bērni izaugtu finansiāli spējīgi, patstāvīgi un noturīgi. Mēs dzīvojam vēl nepieredzētā laikā, kad notiek vēsturē lielākā bagātības nodošana no vienas paaudzes nākamajai.
Triljoniem dolāru nonāk jaunākās paaudzes rokās, arvien spilgtāk izgaismojot to, ko Elīza Filbija dēvē par "mantojuma aristokrātijas kultūru" – sistēmu, kurā mantotā bagātība, sakari un privilēģijas arvien vairāk nosaka cilvēka iespējas un panākumus, apšaubot ilgstoši pastāvējušo meritokrātijas ideālu.
Mūsdienu bērni mantos lielāku bagātību nekā jebkura paaudze pirms viņiem, taču vienlaikus strauji pieaug studentu parādi, kavēto kredītkaršu maksājumu īpatsvars ir divreiz lielāks nekā iepriekšējām paaudzēm, bet ātri un viegli pieejami finanšu pakalpojumi kopumā negatīvi ietekmē cilvēku spēju pārvaldīt savas finanses.
Jaunākās paaudzes ir pārlieku aprūpētas, vienlaikus augot sabiedrībā, kurā naudas jēdziens kļuvis abstrakts un neredzams un tā galvenokārt asociējas ar patēriņu, nevis pelnīšanu. Jauniešiem trūkst finanšu pratības un būtisku prasmju, kas nepieciešamas, lai spētu atteikties no tūlītēja labuma par labu lielākam ieguvumam nākotnē. Turklāt digitālajā vidē balstīta mācīšanās ir saistīta gan ar izpildfunkciju spēju pasliktināšanos, gan būtiski izkropļotu izpratni par finanšu riskiem.
Mums ir vairāku gadu desmitu pieredze, konsultējot uzņēmumu īpašnieku un turīgas ģimenes par bērnu finanšu audzināšanu. Apvienojot pedagoģisko un praktisko pieredzi, mēs vēlamies palīdzēt vecākiem saprast, kā izaudzināt finansiāli spējīgus un noturīgus bērnus neatkarīgi no viņu vecuma vai ģimenes turības, raksta "www.imd.org."