Cita pasaule
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Pazīstams ārsts uzskatīja, ka šis šķietami nevainīgais ieradums var novest sievieti kapā
Dzīve 19. gadsimtā nebija domāta vājiem nerviem. Ārsti pacientiem izrakstīja kokaīnu un opiju, apģērbu krāsoja ar indīgo arsēnu, bet vēlāk nonāca pat tik tālu, ka zīdaiņus daudzdzīvokļu namu logos ievietoja īpašos metāla būros, lai viņi varētu elpot svaigu gaisu. Turklāt mūsdienu cilvēku ne mazāk pārsteidz padomi, kas tolaik tika doti jaunām sievietēm.
Pirms parādījās sieviešu žurnāli, raidieraksti par attiecībām un neskaitāmas padomu slejas internetā, pēc dzīves gudrībām nācās vērsties pie grāmatām.
Viens no aktīvākajiem padomu devējiem bija amerikāņu ārsts Džons Hārvijs Kellogs. Jā, uzvārds šķiet pazīstams ne velti – viņš un viņa jaunākais brālis Vils Kīts Kellogs izstrādāja slavenās "Kellogg's" kukurūzas pārslas.
Tomēr Džona Hārvija Kelloga intereses sniedzās daudz tālāk par brokastīm. Veselība bija viņa aizraušanās, un īpaši lielu nozīmi viņš piešķīra seksuālai atturībai. Saskaņā ar viņa uzskatiem jaunas sievietes tikumību un veselību apdraudēja ļoti daudzas lietas.