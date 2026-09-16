Uzveikt atkarību un gandrīz 50 gadu vecumā sākt ko pilnīgi jaunu: Alijas Asmusas drosmīgā uzdrīkstēšanās Anglijā
Pēc intervijas ar Aliju Asmusu domāju, kas ir viņas kā digitālā satura veidotājas fenomens. Un tad es sapratu – vērojot viņas video, rodas sajūta, ka tu klausītos senu draudzeni, kuru ikdienā nesatiec lielā attāluma dēļ.
Iztēlojos pavisam iespējamu dzīves situāciju – katru dienu viņa nosūta tev video ziņas, lai pastāstītu, kā pagāja diena, kas notiek piemājas dārziņā, kādus nedarbus sastrādājis suns, ko interesantu atradusi labdarības veikalā, ko pagatavoja vakariņās, cik daudz našķus naktī apēdusi un kādus labumus nopirkusi vietējā poļu pārtikas veikaliņā.
Alija arī pati atzīst – cilvēkus piesaista viņas dabiskums. Un es ticu, jo no viņas virmo sirsnība un patiesums. Bet sarunas noslēgumā viņa mums visiem neviļus atgādina par to, kas dzīvē ir svarīgākais.
Alija Asmusa ir Latvijā dzimusi satura veidotāja, kura vairāk nekā desmit gadus dzīvo Hullā, Anglijā. Viņa atklāti stāsta par dzīvi ārzemēs, labdarības veikalu atradumiem, atkarības pārvarēšanu un drosmi gandrīz piecdesmit gadu vecumā sākt ko pilnīgi jaunu.