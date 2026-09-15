“X failu” zvaigzne Džiliana Andersone 58 gadu vecumā paziņo, ka ir panseksuāla. Ko tas īsti nozīmē?
Aktrise Džiliana Andersone, kuru miljoni skatītāju pazīst kā aģenti Danu Skalliju kulta seriālā "X faili", 58 gadu vecumā publiski nosaukusi savu seksuālo orientāciju - viņa sevi identificē kā panseksuālu. Skaidrojam - ko tas vispār nozīmē?
Lai gan Andersone jau daudzus gadus atklāti stāstījusi par attiecībām gan ar vīriešiem, gan sievietēm, līdz šim viņa savu seksualitāti nebija tik nepārprotami raksturojusi ar vienu konkrētu apzīmējumu.
Džiliana Andersone saka – viņa ir panseksuāla
Par savu seksuālo orientāciju Andersone runājusi jaunā intervijā Austrālijas laikrakstam The Australian. Izdevums norāda, ka aktrise sevi raksturojusi kā panseksuālu – proti, cilvēku, kurš var izjust pievilcību pret dažādu dzimumu cilvēkiem. Andersone intervijā arī atgādināja, ka jaunībā viņai bijušas attiecības ar sievietēm.
Jau 2012. gadā intervijā žurnālam Out aktrise atklāja, ka vidusskolas laikā viņai ilgstoši bijušas attiecības ar meiteni un vēlāk dzīvē bijušas arī citas attiecības ar sievietēm. Toreiz Andersone vienlaikus uzsvēra, ka viņu saistījuši arī vīrieši un attiecības ar sievietēm viņas dzīvē bijušas retākas.
Šā gada augustā intervijā The Sunday Times Andersone par šo dzīves posmu runāja vēl atklātāk. Vienas no viņas pirmajām attiecībām bijušas ar vecāku meiteni vidusskolā.
Tolaik šīs attiecības nācies slēpt, un Andersone atzina, ka jaunībā viņai vienkārši neesot bijis atbilstošas valodas, lai definētu savu seksualitāti. Viņa neuzskatīja sevi par lesbieti, jo viņu piesaistīja arī vīrieši.
Vēl 2024. gadā sarunā ar The New Yorker Andersone pati apsvēra, kurš apzīmējums viņai būtu piemērotāks – biseksuāla vai panseksuāla. Tagad viņa ir izvēlējusies otro.
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Ko īsti nozīmē būt panseksuālam?
"Planned Parenthood" panseksualitāti definē kā seksuālu vai romantisku pievilcību pret visu dzimumu cilvēkiem. Savukārt LGBTQ+ jauniešu atbalsta organizācija The Trevor Project skaidro, ka ar panseksualitāti var saprast pievilcību pret jebkura dzimuma cilvēkiem vai pievilcību neatkarīgi no cilvēka dzimuma. Vārda daļa “pan” cēlusies no grieķu valodas un nozīmē “viss”.
Vienkāršāk sakot – panseksuālam cilvēkam potenciālā partnera dzimums pats par sevi nav šķērslis romantiskai vai seksuālai interesei. Tas gan nenozīmē, ka panseksuāls cilvēks automātiski izjūt pievilcību pret visiem cilvēkiem. Tāpat kā jebkuras citas orientācijas gadījumā, cilvēkam ir savas individuālās simpātijas, gaume un izvēles.
Panseksualitāte visbiežāk tiek salīdzināta ar biseksualitāti, un robeža starp abiem jēdzieniem ne vienmēr ir stingra. "The Trevor Project" uzsver, ka biseksualitāte parasti nozīmē pievilcību pret vairāk nekā vienu dzimumu, savukārt panseksualitātes definīcijā biežāk tiek uzsvērta pievilcība pret cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzimuma. Daļa cilvēku abus apzīmējumus lieto gandrīz kā sinonīmus, bet citiem ir svarīgi sevi identificēt tieši ar vienu no tiem.
Panseksualitāte atšķiras no heteroseksualitātes, kurā romantiskā vai seksuālā pievilcība vērsta pret cita dzimuma cilvēkiem, un homoseksualitātes, kurā tā vērsta pret sava dzimuma cilvēkiem.
Būtiski arī nejaukt seksuālo orientāciju ar attiecību modeli. Panseksualitāte pati par sevi nenozīmē nedz poligāmiju, nedz poliamoriju, nedz vēlmi pēc vairākiem partneriem vienlaikus. Panseksuāls cilvēks var dzīvot monogāmās attiecībās tieši tāpat kā heteroseksuāls, homoseksuāls vai biseksuāls cilvēks.
Andersone bijusi precējusies divreiz
Lielākā daļa publiski zināmo Džiliana Andersones ilgstošo attiecību bijušas ar vīriešiem.
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1994. gadā viņa apprecējās ar The X-Files mākslinieciskās nodaļas darbinieku Klaidu Klocu, ar kuru iepazinās seriāla uzņemšanas laikā. Viņiem piedzima meita Paipera, bet laulība pēc dažiem gadiem izjuka. Vēlāk Andersone apprecējās ar dokumentālo filmu veidotāju Džulianu Ozanu, taču arī šī laulība beidzās ar šķiršanos.
Pēc tam viņai bija ilgstošas attiecības ar uzņēmēju Marku Grifitsu, un pārim piedzima divi dēli – Oskars un Fēlikss. Attiecības beidzās 2012. gadā.
Kopš 2016. gada Andersone ir saistīta ar scenāristu un seriāla The Crown veidotāju Pīteru Morganu. Viņu attiecībās bijis arī pārtraukums. Runājot par savu pašreizējo privāto dzīvi, Andersone nesen norādījusi, ka cilvēks, kuru viņa uzskata par savu dzīves partneri, ir vīrietis. Vienlaikus aktrise likusi saprast, ka partnera dzimums viņai nav noteicošais faktors emocionālās saiknes dziļumam.
No aģentes Skallijas līdz seksa terapeitei
Andersone dzimusi 1968. gadā Čikāgā un starptautiska mēroga slavu iemantoja 90. gados, atveidojot FIB aģenti Danu Skalliju kulta seriālā "X faili". Par šo lomu viņa 1997. gadā ieguva gan Emmy, gan Zelta globusu.
Vēlāk viņa pierādīja, ka nav tikai vienas ikoniskas lomas aktrise. Starp pazīstamākajiem darbiem ir seriāli The Fall un Hannibal, bet jaunāka auditorija viņu īpaši iepazina Netflix seriālā Sex Education, kur Andersone spēlēja seksa terapeiti Džīnu Milbērnu. Seriālā The Crown viņa atveidoja Lielbritānijas premjerministri Mārgaretu Tečeri – par šo darbu Andersone 2021. gadā saņēma vēl vienu Emmy balvu.
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Interesanti, ka tieši Sex Education Andersone saista ar savu aizvien atklātāko interesi par seksualitātes tēmu. Aktrise stāstījusi, ka Džīnas Milbērnas loma palīdzējusi sākt sarunas, kas vēlāk noveda arī pie viņas grāmatām Want un More. Tajās apkopotas sieviešu anonīmi iesūtītas seksuālās fantāzijas un stāsti par vēlmēm.