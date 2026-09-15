“Vai tu valkā stringus?” 13 gadu vecā jūrmalniece Anna atmasko vīrieti, kurš viņai sūtīja nepiedienīgas ziņas
Nevainīgs pusaudžu mēģinājums piepelnīties Jūrmalā izvērtās satraucošā notikumā, kurā nācās iesaistīties arī policijai. Likumsargi vīrietim par seksuālu uzmākšanos piemēroja 50 eiro naudas sodu.
Kad 13 gadus vecā Anna (meitenes vārds mainīts) paziņoja mammai, ka vēlas piepelnīties, palīdzot kaimiņiem dārza darbos, sieviete kategoriski bija pret. Acīmredzot mātes intuīcija nostrādāja jau pašā sākumā, jo teorētiski – kas gan tur slikts? Bērns vēlas piepelnīties, visi kaimiņi vairāk vai mazāk zināmi, kluss un ģimenēm draudzīgs privātmāju rajons… Diemžēl pirmajam Annas pašas izveidotajam ‘’biznesam’’ bija lemts pārvērsties īstā spriedzes filmu cienīgā stāstā.
Dārzkopības ‘’biznesu’’ Anna bija nolēmusi veidot kopā ar tikpat enerģisko klasesbiedreni. Neskatoties uz to, ka viņas mamma aizvien pretojās šai idejai un piedāvāja piepelnīties, strādājot pašu ģimenes pagalmā, meitene ietiepīgi palika pie sava. Un it kā jau var saprast – kas tad tas par darbu, ja maksā pašas vecāki. Abas klasesbiedrenes, vecākiem nezinot, sagatavoja lapiņas ar sludinājumu un izlīmēja tās vairākos Jūrmalas privātmāju rajonos.
Sludinājumā minēts, ka divas 13 gadus vecas skolnieces labprāt pēc mācībām piepelnītos, veicot dārza darbus, kā arī norādīts Annas mobilā tālruņa numurs. Kad sāka parādīties pirmie klienti, Anna par izlīmētajām lapiņām atzinās vecākiem. Pēc nopietnas izrunāšanās viņa tomēr saņēma savam darbam vecāku akceptu.
Tiesa gan – tika nopietni sekots līdzi, kur, kad un pie kā meitene dodas piestrādāt. Un sākumā veicās labi. Jūrmalnieki atzinīgi novērtēja kaimiņu bērnu vēlmi strādāt un ik pa laikam uzticēja kādu darbiņu savā dārzā. Kāda vietējā iedzīvotāja, acīmredzot labu gribēdama, meiteņu sludinājumu nopublicēja arī vietējā iedzīvotāju Facebook grupā. Un tieši pēc tam Annai uzrakstīja vīrietis, kura telefona numuru meitene vēlāk saglabāja kā ‘’Trakais un jocīgais’’…
Atsūti bildītes un pastāsti, vai valkā stringus
Šis vīrietis piedāvāja meitenēm viņa dārzā ‘’izmētāt’’ mulču, par to samaksājot 20 eiro. Jaunās uzņēmējas priecīgi piekrita. Itin drīz no darba pasūtītāja sekoja citi jautājumi – vispirms par to, cik viņām gadu, un dažādām sadzīviskām lietām. Tiesa gan – darbi ik pa laikam tika atcelti, jo ‘’mulča’’ vēl neesot atvesta. Tagad, izvērtējot Annas saglabātās sarakstes, skaidrs, ka vīrietis visdrīzāk mēģināja rūpīgi izvērtēt situāciju, pirms aicināt meitenes pie sevis.
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Tā kā komunikācija norisinājās ar Annu (jo tieši viņas telefona numurs tika norādīts sludinājumā), drīz vien vīrietis sāka pastiprināti interesēties par to, vai meitene pie viņa ieradīsies viena…
Kā Anna vēlāk stāstīja vecākiem, viņa jau pašā sākumā jutusi, ka kaut kas nepavisam nav tā, kā tam būtu jābūt. Aizdomas pilnībā apstiprinājušās, kad vīrietis palūdzis Annai atsūtīt kādu bildīti… Lai arī gan Anna, gan viņas ‘’darba kolēģe’’ pilnībā apzinājušās situācijas nopietnību, tā vietā, lai steigšus par notikušo pastāstītu vecākiem, viņas nolēma likumpārkāpēju atmaskot pašu spēkiem.
Izmeklētājas cienīgas dotības
Anna arī aizsūtīja vīrietim fotogrāfiju. Tiesa gan, ne savējo. Meitene internetā atrada kādu attēlu ar savu vienaudzi. Vēl bērnišķīga sejiņa, tūtiņā savilktas lūpas, nedaudz par daudz atkailināts vēders. Būsim godīgi – burtiski katra pedofila sapnis. Un ‘’Trakais un jocīgais’’ uzķērās. Nekavējoties. Meitenei tika izteikti simtiem komplimentu. Tika sūtītas ziņas no sērijas:
‘’Nevaru vien sagaidīt, kad skaistā Anna mani apciemos’’, ‘’Gribētu tev pateikt dažādas lietas, bet tās būs 18+’’, ‘’Gribu pajautāt, vai tu mēdz kādreiz vilkt stringa biksītes’’, ‘’Piedod, ka jocīgi rakstu, laikam esmu pārāk uzbudināts’’… Šīs ir tikai dažas no frāzēm, ko pieaugušais, aptuveni 30 gadus vecais vīrietis sūtīja 13 gadus vecai meitenei. Tāpat arī pēc tam, kad meitene viņam bija nosūtījusi sava sunīša bildes, viņš izteica aicinājumu visiem trijatā doties ‘’jaukā’’ pastaigā.
Paldies Dievam, Anna jau pilnīgi skaidri apzinājās, ka no šī vīrieša jāturas pa gabalu. Ne vien viņai, bet arī visiem citiem bērniem. Meitene spēra drosmīgu soli un lūdza, lai arī vīrietis atsūta viņai savu fotogrāfiju. Sākumā viņš tā kā nedaudz vilcinājās, taču beigu beigās atsūtīja arī. Un atšķirībā no Annas – viņš padalījās ar savu īsto bildi (bilde apskatāma galerijā raksta pielikumā). Tālāk jau viss attīstījās strauji. Meitene ievietoja šo attēlu interneta meklētājā, un pāris minūšu laikā vīrieša personība tika noskaidrota.
Perversas ziņas, ko 13 gadu veca jūrmalniece saņēma no pieauguša vīrieša
Nevainīgs pusaudžu mēģinājums piepelnīties Jūrmalā izvērtās satraucošā notikumā, kurā nācās iesaistīties arī policijai. Likumsargi vīrietim par seksuālu uzmākšanos piemēroja 50 ...
Uz tikšanos ar potenciālo varmāku dodas Annas tētis
Anna, acīmredzot sapratusi, ka situācija nu jau ir galēji nokaitēta, vīrietim, kurš vēl aizvien aicināja uz ‘’dārza darbiem’’, teica, ka ieradīsies, bet viņu atvedīs tētis. Meitene arī atklāja, ka ir noskaidrojusi viņa vārdu un uzvārdu. Skaidrs, ka šajā brīdī potenciālais varmāka sāka kļūt piesardzīgāks. Tomēr tika norunāta jauna tikšanās.
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Šajā brīdī Anna par visu notikušo izstāstīja vecākiem… Tā brīža paniku un šausmas meitenes mamma un tētis visdrīzāk neaizmirsīs nekad.
Uz tikšanos Annas vietā nekavējoties devās viņas tētis… Acīmredzot, redzot vai jūtot ko nelāgu, vīrietis norunātajā vietā neieradās. Un varbūt pat labi, ka tā, jo, kā vēlāk meitenes tētim teica policijā, šīs lietas jāatstāj viņu ziņā, un tēta emocijas te var novest tikai pie vēl lielākām nepatikšanām. Visiem iesaistītajiem.
Atzīst savu vainu un uzvedību skaidro ar tumšu dzīves periodu un marihuānas smēķēšanu
Tālāk jau Anna kopā ar tēti steigšus devās uz policiju. Tur notikušo uztvēra ļoti nopietni. Tika piefiksētas visas sarakstes un arī visa pusaudzes iegūtā informācija. Nenoliedzami, pat pieredzējuši policijas darbinieki bija visai pārsteigti par Annas stratēģiski pārdomāto izmeklētājas cienīgo rīcību.
Pēc kāda laika Annas vecāki saņēma policijas lēmumu, kurā 13 gadus vecā meitene atzīta par cietušo. Tajā rakstīts, ka vīrietis ieradies policijā uz nopratināšanu, kuras laikā pilnībā atzinies nodarītajā. Proti, ka esot sūtījis nepiedienīgas ziņas mazgadīgajai Annai un aicinājis meiteni satikties.
Tāpat arī šajā lēmumā rakstīts, ka vīrietis ļoti nožēlojot notikušo un turpmāk tā vairs nekad nedarīšot. Tas viņa dzīvē esot bijis ļoti tumšs periods, kura laikā tikusi daudz smēķēta marihuāna un lietots alkohols, un tāpēc viņš īsti neatceroties, ko vispār rakstījis. Iepriekš policijas redzeslokā vīrietis nekad nebija nonācis. Gala rezultātā par nodarīto viņam piespriests naudas sods – 50 eiro apmērā.
Vecākiem jautājumu vairāk nekā atbilžu
Saņemot lēmumu, vecākiem gluži loģiski radušies jautājumi. Proti, vai tiešām 50 eiro ir sods, kas turpmāk tiešām liks rūpīgi padomāt, pirms ko tādu atkārtot? Tāpat arī nav skaidrs, vai šī vīrieša dati tiks iekļauti kādā, tā teikt, ‘’pedofilijas riska grupas sarakstā’’ un vai šādi saraksti mūsu valstī vispār pastāv? Gluži dabiski rodas arī jautājums, vai policija apskatīja vīrieša ierīces, pārbaudot, vai netiek patērēta un saglabāta bērnu pornogrāfija? Jo diemžēl viņa rīcība liek par to aizdomāties.
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Tāpat arī skaidrs, ka vecāki ir nobažījušies gan par savu, gan par citu bērnu drošību. Vēl burtiski pāris dienas atpakaļ Annas tētis kopā ar suņiem bija devies uz vilciena staciju sagaidīt savu otru meitiņu, un turpat netālu relaksēti pastaigājies šis vīrietis… Kā šādā situācijā vispār justies droši par saviem bērniem?
It īpaši tagad, kad sāksies skolas, pulciņi, treniņi, uz kuriem bērni mēdz doties arī patstāvīgi? Vecākiem ir ienākusi prātā doma, ka viņi varētu vīrieša attēlu nopublicēt vietējās iedzīvotāju vai vecāku grupās. Bet vai tas nenovedīs pie tiesas procesa?
Vai 50 eiro sods un pārrunas ar policiju turpmāk atturēs no uzmākšanās mazām meitenēm?
Policijā skaidro: Izvērtējot visus apstākļus, tika konstatēts, ka notikušajā ir saskatāmas administratīva pārkāpuma pazīmes. Likumsargi uzsāka administratīvo pārkāpumu procesu pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. prim 2. panta – par seksuālu uzmākšanos.
Policija savā darbā stingri balstās uz administratīvā pārkāpuma procesu un Krimināllikuma normām. Notikušajā netika konstatētas Krimināllikuma pantu pazīmes. Ņemot vērā vīrieša personību, to, ka viņš iepriekš nav nonācis likumsargu redzeslokā un ka citas līdzīgas sūdzības par viņa uzvedību iepriekš nav saņemtas, tika lemts par naudas soda piemērošanu. Vienlaikus policija ar vīrieti veica preventīva rakstura pārrunas, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos.
Kā pasargāt savus un apkārtējos bērnus?
Lai arī ar iespējamo bērnu izmantotāju policija veikusi pārrunas un viņš apsolījies neko tādu vairs neatkārtot, vecāku sirdī tomēr mīt bažas. Kas ir gluži saprotami – Annas tētis jau vairākkārt manījis vainu atzinušo vīrieti pastaigājoties pilsētas ielās. Ir sācies jauns mācību gads. Bērni nereti vieni dodas savās ikdienas gaitās – uz skolu un nodarbībām. Ņemot vērā, ka likumpārkāpējs pats Annai atsūtīja savu fotogrāfiju (rakstā publicēta šī fotogrāfija ar aizklātu seju), vecāki ir apsvēruši domu to publicēt vietējās vecāku grupās sociālajos tīklos. Tomēr policijā portālam Mammamuntetiem apstiprināja vecāku bažas – šāda rīcība var beigties visai nelāgi.
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Policijas pārstāvis komentē: likumsargi aicina savos sociālajos tīklos neizvietot trešo personu fotogrāfijas bez atļaujas! Pretējā gadījumā personai, kuras foto bez atļaujas izvietots, ir tiesības vērsties tiesībsargājošās iestādēs par iespējamu neslavas celšanu un personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem.
Runāt, runāt un vēlreiz runāt ar saviem bērniem
Policijas pārstāvis piebilst: "Konkrētajā gadījumā meitene ir rīkojusies pareizi, pārtraucot ar vīrieti komunikāciju. Aicinām vecākus ar saviem bērniem pārrunāt rīcību šādās situācijās un to, ka vajag informēt par savu atrašanās vietu un nedoties vieniem tikties ar nepazīstamām pieaugušām personām!"
Ja rodas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, Valsts policija aicina notikuma brīdī zvanīt pa tālruņa numuru 112 vai ziņot par iepriekš notikušiem gadījumiem, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iestādē ar iesniegumu! Valsts policija ikvienu gadījumu, kas saistīts ar nepilngadīgām personām, izskata rūpīgi. Pēdējā laikā nav saņemta informācija par citiem līdzīgiem gadījumiem Jūrmalā.
Rakstam pievienota sodītā vīrieša bilde ar aizklātu seju, Annas internetā atrastā bilde, ko meitene sūtīja potenciālajam varmākam, kā arī tikai dažas no sarakstēm starp mazgadīgo meiteni un pieaugušo vīrieti. Liela daļu ar nepiedienīgajām ziņām paspēja izdzēst pats likumpārkāpējs, dažas gan pirms, gan pēc policijas apmeklējuma izdzēsa pati Anna.