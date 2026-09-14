Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Sandra un Santa
Sveicam Sanitas, Santas, Elitas, Sandras, Veras, Sanijas, Gunvalžus, Sandas, Vairas, Sandijas, Asjas, Asnates, Vernerus, Mariannas, Guntras, Liesmas, Ginterus, Sondras un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Sandra (7434).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Santa (5194), Vera (4633), Sanita (4452) un Elita (2188). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Gunvaris (1), Muntis (22), Vaiva (36), Sondra (56), Alita (81) un Gunvaldis (81).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 873 Sanijas, 790 Sandas, 788 Mariannas, 583 Vairas, 530 Verneri, 491 Vairis, 454 Sandijas, 227 Liesmas, 217 Asjas, 212 Guntras, 126 Asnates, 125 Ginteri un 109 Dāgi.