“Atkal divdesmitgadniece? Nē, paldies!” - Linda Nemiera atklāti par vecumu un sajūtu, ka labākais laiks ir tagad
Rakstnieces Lindas Nemieras grāmatās valda fantāzijas pasaule – pārsteidzoša, aizraujoša un izaicinoša. Tā visa netrūkst arī Lindas ikdienā – viņa spēj ieraudzīt noslēpumaino parastajā, sapņus pārvērst par realitāti un drosmīgi doties pretī nezināmajam. Arī tad, ja ir ļoti bail.
Pragmatiskā dēkaine
Bērnībā Lindu iedvesmoja filmas par Indianu Džonsu. “Es arī gribēju piedzīvojumus, braukt uz izrakumiem, tāpēc iestājos Latvijas Universitātē vēsturniekos. Pāris gadu nomācījos un tad sapratu, ka pabeidzot man būs iespēja strādāt vai nu par skolotāju, vai gidu. Izrakumu nebūs, labākajā gadījumā muzejā putekļus slaucīšu no akmens cirvīšiem un saktiņām, jo tajā laikā finansējums arheoloģiskajiem izrakumiem bija stipri ierobežots. Jāsaka godīgi, ēst arī gribējās, un mana izvēlētā profesija nebijā tā naudīgākā. Tāpēc pārgāju studēt uz Ekonomikas fakultāti un ieguvu bakalaura grādu vadības zinībās. Pēc tam ilgus gadus biju mārketinga speciāliste kosmētikas firmā un tur iemācījos pārdot. Tagad šīs zināšanas lieti noder, kad dodos uz skolām, lai stāstītu bērniem, cik forši ir lasīt.”
Taču tieksme pēc dēkām Lindai ir saglabājusies. Pēdējā laikā gan viņa sevi vairāk uzskatot par “dīvāna eksperti piedzīvojumu ziņā”, bet regulāri dodas ceļojumos ar moci. “Kad tikko ar vīru sāku kopā braukt, man bija nenormāli bail. Tik cieši turējos pie vīra, ka viņam šķita – nožņaugšu. Toties tagad, divdesmit gadus vēlāk, ir cita problēma – kā nenovelties. Jo dažreiz, īpaši pēc pamatīgām pusdienām, ļoti nāk miegs. Pa šiem gadiem krietni kilometri noripoti. Reiz vienā dienā nobraucām gandrīz 800 kilometru – tas bija ceļojums uz Poliju.”
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Atkal divdesmitgadniece? Nē, paldies!
Lindas dzīve gan nesastāv tikai no piedzīvojumiem, izklaidēm un radošuma. “Ja būtu jāpārtiek tikai no radošā darba, tad es būtu uz diētas un super tieva. Bet, ja gribas kaut ko vairāk, tad pragmatiski jāpieņem, ka rakstniecība ir hobijs. Ikdienā strādāju ar cipariem un rēķiniem. Mums ar vīru ir kopīgs kravu pārvadājumu uzņēmums. Te nu noder mans bakalaurs vadības zinībās.” Patiesībā Lindai ilgu laiku bijis grūti par sevi teikt, ka ir rakstniece, un, ja kāds par to jautājis, viņa atbildējusi – es rakstu. “Mēs visi taču kaut ko rakstām – īsziņas, iepirkumu sarakstus, komentārus feisbukā. Bet rakstnieks – tam vārdam jau cits svars, cits dziļums. Stereotipiskais latviešu rakstnieks – sirms, ar bārdu un miris! No tā visa par mani var teikt tikai to pirmo.”
Mati viņai tiešām ir gandrīz pilnībā sirmi, bet Lindu tas neuztrauc, jo tā ir viņas īpatnība, kas padara neatkārtojamu. Viņa arī nebaidoties kļūt veca un smaidot teic, ka no tā kaifojot. “Es divdesmit gadu vecumā neuzkrāsojusies pat miskasti iznest nevarēju. Šodien meitas krājumos meklēju kosmētiku, lai uzkrāsotos pirms bildēšanās. Izbaudu, ka lēnām kļūstu par tādu savvaļas būtni, meža raganu. Ar katru gadu aizvien vairāk izjūtu savu jaudu, savu sazemējumu. Ja man tagad kāds piedāvātu brīnumainā veidā atgriezties divdesmitgadniekos… Nu nē, paldies! Tik labi kā pašlaik neesmu jutusies nekad. Un tās muguras sāpes – kāpēc tad ir izgudrots pretsāpju plāksteris? Bet tas smukums, klasiķa vārdiem sakot, nāk no iekšām.”
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Visi bērni ir tik forši
Linda ir divu bērnu mamma un atzīst, ka bērni viņai vienmēr būs pirmajā vietā, tāpēc rakstīšanai nākoties pagaidīt. “Radošumu atrodu arī sarunās ar bērniem. Pēc savas būtības esmu stāstniece, tāpēc nav tādu jautājumu, no kuriem es vairītos. Mēs runājam par citplanētiešiem, astroloģiju, par to, kurš uzcēla Ēģiptes piramīdas. Citreiz gadās, ka izlasu kaut ko interesantu vai noklausos kādu raidījumu par vēsturi un nevaru vien sagaidīt, kad ar šo tikko iegūto informāciju varēšu padalīties ar bērniem. Tā man ir liela privilēģija – būt klātesošai, kad veidojas jauna cilvēka pasaules redzējums.”
Lai popularizētu lasīšanu, Linda regulāri dodas uz bibliotēkām un skolām. “Tagad modē ir prasme izteikties īsi, kodolīgi, ietvert savu domu noteiktā vārdu skaitā. Tas vislabāk padodas robotiem un datoriem. Vai tiešām mēs arī gribam būt mehāniski? Mēs taču esam cilvēki! Mūsos ir dievišķā dzirksts, kas var izplesties īstā meža ugunsgrēkā. Kāpēc gan sevi ierobežot? Un te talkā nāk lasīšana. Ja tu vārdu neesi izlasījis, nezini, kā tas iegulstas teikumā, kā tad tu pats to vari izmantot? Tad tu paliec pie ierobežota zīmju skaita un konkurē tikai ar robotu. Visi bērni ir tik forši, bet daudzi no viņiem nemaz nezina, ka var lasīt vienkārši tāpat, prieka pēc. Tāpēc es braucu uz skolām un mēģinu viņiem to parādīt.”
Kad bērnības sapnis kļūst par realitāti
“Atmiņas, ko iedodam bērniem, vienmēr pavadīs viņus cauri pašu dzīvei,” pārliecināti saka Linda, sākot stāstīt par savu dēlu un meitu. Dēls esot aizrautīgs makšķernieks, šai vīru lietai pievērsies kopā ar tēti. Rakstniece pati arī zinot vietu, kur labi ķeroties, bet tur viņa ies ar draudzenēm, kad nolems atsākt makšķerēt. Bērnībā ar draugiem tur ķērusi zivtiņas, kas jauki smaržojušas pēc svaigiem gurķiem.
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Savukārt meita esot liela individuāliste, tāpēc pirms pieciem gadiem Linda meklēja viņai kādu nodarbošanos, kas nebūtu saistīta ar komandu sporta veidiem. Un nonāca līdz zirgu sportam pie lieliskas treneres Ievas. Linda redzēja, ka ar katru nodarbību meita kļūst arvien izveicīgāka un drosmīgāka. “Skaļi jau par to nerunā, bet es izjutu lepnumu par savu bērnu.” Viņa pati pirmo pusgadu sēdēja laukuma malā un skatījās, kā meita jāj. “Man ar to pietika, lai fiziski sajustu atvieglojumu no stresa un ikdienas. Es tikai vēroju…”
Kādu dienu trenere uzrunājusi Lindu, lai pamēģinot jāt. “Laikam no malas bija redzams, cik ļoti man acis spīd uz zirgiem. Bērnībā līdz sāpēm ilgojos pēc sava zirga, tie nāca manos sapņos. Lasīju visu, kur bija pieminēti zirgi. Apskaudu laupītāju meitu Ronju, ka viņai izdevās noķert pašai savu zirgu, un Pepiju Garzeķi, kurai zirgs dzīvoja istabā. Man, pilsētas meitenei, tas bija tikpat neaizsniedzami kā zvaigznes debesīs. Tad pieaugu, un šī smeldze piemirsās.” Tomēr, neraugoties uz lielo vēlmi, jutusi arī bailes, un tās atkāpušās tikai brīdī, kad jau sēdējusi zirga mugurā. Pēc pirmās izjādes Lindai āķis bijis lūpā, turklāt tik ļoti, ka tagad viņai jau ir sava tautumeita – ķēve Selga. “Sapņi piepildās!”
Lindas dzīve ir piepildīta – darbs, mājas rūpes, bērni, rakstīšana –, bet viņai ar to nav gana. “Rakstniekiem hobiji ir ļoti nepieciešami. Es teiktu, ka tas ir izdzīvošanas jautājums. Parasti galva ir pilna ar sižetu pavedieniem, svešām problēmām, ko tavi varoņi tev uzveļ. Bet, tiklīdz nonāku stallī, tā viss fona troksnis momentā izgaist. Šis pēc ķīniešu horoskopa ir Ugunīgā Zirga gads. Zirgs ir kustību, brīvības, drosmes un ambīciju simbols. Šogad ir vērts sev uzdot jautājumu – vai es dzīvoju tā, kā patiešām gribu? Vajag uzdrīkstēties dzīvot. Nebaidīties.”
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Fantāzijas pasaules
Sapņu pasaule valda arī daudzās Lindas sarakstītajās grāmatās – tajās ir fantastiski tēli un notikumi. “Katram dzīvē ir kāda daļiņa neikdienišķā, tikai mēs tā skrienam un steidzamies, ka bieži vien to nepamanām. Es caur saviem darbiem gribu lasītāju mudināt apstāties un paraudzīties apkārt. Ja nu kaimiņiene no sestā dzīvokļa tiešām ir īsta ragana, kā visi runā... Varbūt viņa pilnmēness naktīs nevis miskasti iznes, bet pagalma puķu dobē dejo? Vai arī tas radu onkulis, kurš katrās svinībās noķer tevi aiz piedurknes un nelaiž vaļā, kamēr ar savu runāšanu nav tevi sausu izsūcis, tiešām ir vampīrs?”
Arī par kaķiem Lindai ir īpašs stāsts, proti, viņa sarakstījusi grāmatu sēriju, kur galvenā varone pilnmēness naktīs pārvēršas nevis par vilkaci, bet par kaķi. Pašiem tolaik kaķa gan nebija. “Pēc ceturtās grāmatas teicu vīram: “Nav smuki – man ir četras grāmatas par kaķi, bet pašai tādas laimītes mājās nav.” Tagad man ir zelta puika Terijs. Viņš varētu mani iedvesmot uzrakstīt tikai trilleri par sērijveida slepkavām. Kurš varēja iedomāties, ka Burmas šķirnes dīvānkaķis būs tik izveicīgs mednieks! Viņš ļoti rūpējas par savu ģimeni un katru dienu mūs pārsteidz ar dažādiem gardumiem – no pelēm un cirslīšiem līdz pat dzeņiem.”
Ar Rīgu Lindai esot īpašas attiecības – te dzimusi un augusi, tāpēc pilsētu burtiskā nozīmē uztvērusi kā savas mājas. “Tāda paplašināta dzīvokļa sajūta. Mācījos 1. ģimnāzijā, tāpēc Bastejkalns un Esplanāde man ir kā darbistaba. Aiziet uz Vecrīgu – kā pie omītes ciemos. Uz katra stūra vēsture. Bet vismīļākā iela man ir Tērbatas, tajā ir kaut kas tik omulīgs! Tāpēc arī manos darbos Rīga vienmēr ir spilgts tēls, tā nekad nav tikai fons. Rīgas raganās pat galvenā varone! Man bija iespēja parādīt tās raksturu caur jūgendstila un vēstures prizmu.”
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Rakstniece godīgi atzīst – ir arī dienas, kad viņa vēlētos, lai dzīvē būtu mazāk mistikas. “Pirms kāda laika mums mājās bija iemitinājies gariņš, kas čiepa sīkas lietiņas un paslēpa tās pašās jocīgākajās vietās. Pēdējais salmiņš bija manas mūzikas austiņas. Izmeklējos – nav, un viss! Nācās rūķi piekukuļot. Atstāju pa nakti viņam upeņu balzamu ar cepumiem uz galda un zīmīti: “Cienājies, bet jokus izbeidz!” Ko tu domā, nākamajā rītā manas austiņas atradās uz virtuves galda! Vietā, kur jau biju neskaitāmas reizes meklējusi. Vai pavisam nesen – veļasmašīnas bundulī piepeši atradu garu, baltu putna spalvu. Visus mājiniekus nopratināju – neviens neatzīstas. Laikam mans sargeņģelis bija savus krekliņus mazgājis.”
Tā nu sanāk – jo vairāk tu pievērs uzmanību neikdienišķajam, jo vairāk to pamani savā dzīvē. “Ar sazvērestības teorijām man vispār ir interesanti. Rakstot jaunāko grāmatu Aizliegto grāmatu klubs, piedzīvoju tik daudz ķibeļu ar visādām elektronikām. Grāmatas manuskripts divas reizes no datora pazuda, redaktorei aizsūtu e-pastu – un viss, ar galiem. Ne viņa saņem, ne man aizsūtītajos dokumentos ir saglabājies. Bet labākais laikam bija, kad grasījos sūtīt grāmatu, izmantojot pakomātu. Kamēr vadīju kodu, tas uzkārās. Apdzisa ekrāns – tumšs un melns.”
Prātojot par fantāzijas pasaulēm, kuras varētu atdzīvināt, Linda bilst, ka laikam jau visvairāk uz ekrāna gribētos redzēt Rīgas raganas. “Vispār es esmu vizuāls cilvēks. Gan lasot, gan rakstot grāmatas, man prātā iet kino.”
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Sāpīgās atvadas
“Man ir nepabeigta vēsturnieka izglītība un joprojām patīk rakņāties un pētīt. Izvirzīt savas hipotēzes un pēc tam piemeklēt faktus, kas tās apstiprina. Brīžiem rakstot kļūst neomulīgi – ja nu es nejauši esmu atklājusi kaut ko īstu, pamatotu? Ar pētīšanu ir tā, ka citreiz divas stundas rakājos pa interneta dzīlēm vai grāmatu lapām, lai uzrakstītu vienu teikumu. Gribas, lai mans darbs ir tāds grods, lai tajā jūtas pamatīgums. Protams, tam ir savi riski, tāpēc jau grāmatas tik ātri nerakstās. Bieži gadās uziet kaut ko tik interesantu un jaunu, un tad šķiet – viss jāliek grāmatā. Bet nu tā nevar – lasītājs jāpažēlo.”
Mācīties rakstniecei sanāk visu laiku. Tagad viņa pamazām apgūst mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas, savām grāmatām taisa reklāmas klipiņus un bildes. Pirms tam pašai vajadzēja būt par modeli fotogrāfijām vai video, bet tagad jau var paprasīt MI uzģenerēt kaut ko interesantu. Tikko iemēģinājusi roku arī YouTube videomontāžā. “Neesmu influencere, drīzāk uz to raugos kā papildu materiālu, piemēram, Aizliegtajam grāmatu klubam. Kad rakstu, mēdzu uzrakstīt daudz interesanta materiāla, bet to visu grāmatās nevar ielikt. Tāpēc radīju četru sēriju raidījumu, kurā vairāk pastāstu par zinātniekiem un laiku, ko aprakstu grāmatā. Ja nu kādu lasītāju ieinteresē vai kaut kas nav gluži skaidrs, var ielūkoties.”
Rakstot grāmatu, vienmēr pienāk brīdis, kad tā ir pabeigta. Katru reizi, pabeidzot grāmatu, Linda paraudot un pāris nedēļu sērojot. “Sajūta ir tāda, it kā atvadītos no labiem, tuviem draugiem, kurus vairs nesatikšu. Parasti grāmata top divus gadus. Iedomājies – divus gadus tu esi kopā ar kādu diendienā! Jūs kopā ceļaties, strādājat, atpūšaties. Visu laiku par grāmatas varoņiem domā, pārdzīvo, priecājies un jūti līdzi. Un tad piepeši – viss… Pēc pirmajām grāmatām nevarēju saprast, kas ar mani notiek, bet tagad jau zinu, ka grāmatas nodošana man nav svētki – tā mani iedzen depresijā.” No malas gan to pateikt nevarot – jo grūtāk Lindai ejot, jo viņa skaļāk smejoties. “Ticu, ka jebkurā drūmā vai baisā situācijā var saskatīt komisko. Satīra būs skarba, vairāk tuvosies farsam, tomēr tas ir labāk, nekā sēdēt stūrī un sevi žēlot. No tā jau labāk nepaliek, tikai kabatlakatiņš slapjš.”
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Rakstnieks pēc būtības nevar būt introverts un pārlieku noslēgts, jo, tikai runājot ar cilvēkiem, atverot sevi pasaulei un to piedzīvojot, var dzimt labākie stāsti. “Ja tu sēdēsi viens pats savā tumšajā būcenī un tikai klabināsi taustiņus, tu nespēsi radīt kaut ko tādu, ar ko lasītājs var identificēties, ieraudzīt sevi, atpazīt pats savu pieredzi,” ir pārliecināta Linda. “Lai uzrunātu lasītāju, tev ir jāpazīst pasaule, kurā viņš dzīvo. Tāpēc rakstniekam, lai arī cik īdzīgs mūdzis viņš būtu, ir jāpamet savs midzenis un jāļaujas dzīvei.”
Lai feini un interesanti uzrakstītu, rakstniekam ir jābūt vērīgam. Kā tādam vācējam, krājējam jāvāc visādi neparasti atgadījumi, personāži un sajūtas. “Tas piespiež būt klātesošam un uztvert dzīvi maksimāli – ar visām maņām. Jāsadzird, kā gurkst sniegs zem kājām, un tad ir jārunā skaļāk, lai blakusgājējs tevi sadzirdētu. Kā smaržo pavasarī gaiss pēc uzsilušas zemes, un kāpēc tev no tā kut pirkstu gali. Tādas sīkas lietiņas, bet tās tevi sazemē un ļauj izbaudīt daudz vairāk.”