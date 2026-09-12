Te piemirstas, ka viņš ir mūziķis - ciemos pie Igo viņa īpašajā Ceplī
Mūziķis un mākslinieks Igo šodien savu ikdienu dala starp skatuvi, radošo darbu un saimniekošanu mākslas centrā "Ceplis". Viņš atklāj, kā mainījusies viņa dzīve, atceras spožākos karjeras gadus un stāsta par to, kas viņam svarīgs šodien.
Mūziķis, dziedātājs, dzejnieks, dziesmu tekstu un mūzikas autors, mākslinieks – tik dažādi var raksturot Rodrigo Fominu jeb Igo. Nu jau vairākus gadus šīm nodarbēm var pieskaitīt arī pamatīgu saimniekošanu “Ceplī”, kur no pamestības atdzimst jauna kultūrvieta. Turklāt jebko, ko Igo dara, viņš dara no visas sirds, un to jūt ikviens, kas viņā ieklausās.
“Man svarīgs ir process,” teic Igo, kad vaicāju, kura no visām radošajām nodarbēm ir sirdij tuvākā. Viņš ne tikai rada pats, bet dod skatuvi un telpu citiem māksliniekiem. Kopā ar dzīvesbiedri, keramiķi Gitu Straustiņu, viņi Bauskas pusē izveidojuši mākslas centru Ceplis senā ražotņu kompleksā. Tur tiek rīkoti koncerti, ekskursijas, meistarklases, ir izveidots veikaliņš, un viesus viņš cienā ar īpašu Cepļa kafiju, kuru grauzdē vecākais dēls Mikus.
Igo laipni aicina ciemos un ar sirsnību uzņem savā Ceplī Lielupes krastā. Tikšanos viņš ieplāno starp daudziem saimnieciskiem darbiem, vienlaikus izrādot telpas, uzpasējot elektriķu un citu meistaru veikumu. Kā īsts saimnieks viņš pats savām rokām te tīra, mazgā un iekārto, bet brīvdienās dodas koncertēt, kā arī pats organizē koncertus.
Tā nav atgriešanās
Igo kalendārs vasarai ir gana pilns, tostarp šovasar aizvadīti jau vairāki Remix koncerti Pilsēta. Tajos piedalās bijušie grupas dalībnieki Uldis Marhilēvičs un Aivars Hermanis, taču šī koncertprogramma ir īpaša ar to, ka grupas instrumentālā un vokālā mūzika skan Latvijas Radio bigbenda aranžējumā.
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“Tas nav klasisks grupas jubilejas koncerts. Daudzas no šīm dziesmām nekad nav izkritušas ārpus mana repertuāra, tāpēc nav sajūtas, ka jādzied kaut kas sens vai aizmirsts. Vienmēr esmu dziedājis Kā senā dziesmā, Meitenei kafejnīcā, ko izpildu kopā ar Aivaru Hermani. Koncertos cilvēki gandrīz vienmēr pieprasa Dzeltenās kurpes. Ir interesanti, kā ierastās dziesmas skan bigbenda aranžējumā. Koncerts man paiet kā viena sekunde,” par atgriešanos uz skatuves ar daļu no Remix stāsta Igo. Viņš arī uzsver, ka daudzas no šīm dziesmām ir ar nopietnu vēsturi un skanējušas tālu aiz Latvijas robežām. “Savulaik Kā senā dziesmā arī Krievijā izpildīju latviešu valodā. Reiz Sibīrijā pēc kāda koncerta meiteņu fanu grupiņa nostājās un visu šo dziesmu nodziedāja latviešu valodā. Remix dziesmas ir tulkotas un dziedātas ne tikai krieviski, bet arī, piemēram, poliski, vāciski, angliski.”
Kad popularitāte uzšvirkst kosmosā
Igo popularitāte kā dziedātājam burtiski uzšvirkstēja 80. gadu vidū. Viņš atsauc atmiņā notikumu pēc notikuma, kas pavēra arvien jaunas iespējas. Tolaik mūziķa dzīve bijusi tik piesātināta, ka atzinības un dažādi piedāvājumi nākuši cits pēc cita. “Pirmo oficiālo atzinību kā labākais dziedātājs ar grupu Līvi ieguvu konkursā Lietuvā 1980. gadā. Pēc tam bija pirmā vieta konkursā Liepājas dzintars, un tas man kā dziedātājam bija emocionāls grūdiens. Turklāt vienā mirklī kļuvu atpazīstams – nevarēju ne pa Rīgu paiet, ne citviet. Braucām uz Ukrainu, Gruziju, ilgus mēnešus dzīvojām un strādājām Maskavā un Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga – red.). Ikviens taksists un viesnīcas tantiņa mani pazina!”
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Tolaik cilvēki par viņu interesējušies gan kā par mūziķi, gan kā par personību. “Lai tiktu galā ar cilvēku pūļiem, mēs ar Remix menedžeri Ēriku Naļivaiko viesnīcas liftā mainījāmies ar atslēgām – es gāju uz viņa numuru, bet viņš uz manējo. Tas mani pasargāja no uzbāzīgajiem krievu komponistiem, dzejniekiem, producentiem, no meiteņu pūļiem, arī no homoseksuāļiem. Es dzīvoju savā numurā kā dieva ausī, bet Ēriks saņēma visu uzmanību un izšķiroja tos piedāvājumus, kas varētu būt noderīgi,” smejot atminas Igo.
Tiem laikiem bija raksturīga ļoti liela pašatdeve, un mēģinājumos tika aizvadītas garas stundas. “Tagad daudzas lietas ierakstos un koncertos var izpildīt, izmantojot modernās tehnoloģijas. Šodien skaņu studijā vairs neviens tik daudz neķēpājas. Agrāk slīpējot, pārrakstot veltījām stundas un dienas, lai tiktu pie spoža skanējuma. Mēģinājām mežonīgi daudz. Tik daudz, ka pēc tam varējām aizžmiegtām acīm spēlēt un dziedāt. Ne tikai aizžmiegtām, bet dažkārt arī aizlietām. Mēs mēdzām arī iedzert,” Igo iesmejas.
Nelūdzam – pieprasām!
Teju katrs zina spilgto Atmodas laika dziesmu Pie laika. 1988. gadā tā uzvarēja Mikrofona aptaujā. Dziesmas vārdu autors ir Igo. Kad tie tapuši, viņš bijis tikai 26 gadus vecs. “Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs riskējām. Savā ziņā Zigmars Liepiņš ar Māru Zālīti un rokoperu Lāčplēsis bija kā karavadoņi. Viņi uz milzīgas skatuves izveda desmitiem mākslinieku, kas realizēja rokoperu un uz pārpildītām izrādēm pulcēja tautu no visas Latvijas. Tas bija ļoti drosmīgs solis, kas iedrošināja visus.”
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Taču, vērojot videoierakstu no Mikrofona aptaujas ar šodienas acīm, šķiet, ka grupa un solists bija simbols drosmei, un tādos pārmaiņu laikos ir tik svarīgi, ka ir kāds, kurš neklusē, bet lauž ceļu brīvības idejai. “Tolaik mēs daudz domājām par to, kādā situācijā dzīvojam. Koncertējām arī rietumvalstīs un redzējām, kā ir tur. Gribējās, lai pašu zemē arī ir labāk. Viens otru uzmundrinājām un ne no kā īpaši nebaidījāmies. Ik pa laikam mums kratīja ar pirkstu un teica – ja nebeigsim savu propagandu, koncertus aizliegs. Nekad nevarēja zināt, kurš būs pēdējais koncerts. Remix nekad netika aizliegts, bet Līvus diskvalificēja uz pusgadu. Tolaik ar Remix strādājām Latvijas Radio, kas bija svarīgs propagandas avots. Visi tur staigāja uzvalciņos, bet tad pēkšņi parādījās pieci mataini un džinsaini čaļi, kas smējās un par dzīvi runāja mazliet savādāk,” Atmodas laikus atceras mūziķis.
Bet kā ir tagad – vai māksliniekam no kaut kā ir bail? “Ja tā padomā, situācija pasaulē nav neko spīdoša, bet lai teiktu, ka es drebu un baidos, – tā ne. Es paļaujos uz cilvēkiem, kuri ir profesionāļi. Tāpat kā es ierodos laikus uz saviem koncertiem, tā cenšos paļauties uz citiem. Bažas – tas man ir tuvāks vārds. Bažas ir par to, ka es šodien intervijas laikā ilgi neesmu redzējis elektrības meistaru un nezinu, ko viņš tur dara. (Smejas.) No kaut kā jau ik pa brīdim nobaidos, bet, kamēr mēs esam dzīvi un kustamies, kas tur daudz ko raustīties?!”
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Darāmā Ceplī ir ļoti daudz
Staigājot pa Cepli, piemirstas, ka Igo ir mūziķis. Uz mirkli šķiet, ka viņš drīzāk ir amatnieks vai vēsturnieks. Saimniecībā ir trīs plašas, no graustiem atjaunotas ēkas, kurās ierīkotas telpas radošām nodarbēm un atpūtai, vēsturiskām ekspozīcijām un aktuālajām ikmēneša izstādēm māksliniekiem. Kompleksā atrodas arī senā kaļķu dedzinātava – tajā tagad ierīkota ekspozīcijas telpa, kurā apskatāmi vēsturiskie ķieģeļi, seni metāla priekšmeti un vēsturisku māla kapu plākšņu fragmenti no Pirmā pasaules kara laika. Agrāk šeit ražoti ķieģeļi, krāsns podiņi, bijis glazēšanas cehs. Un pareizi Igo saka – lai runātu par Cepli, tas ir jāredz un jāsajūt. Tas ir ne tikai vizuālais un vēsturiskais baudījums – pat gaiss Ceplī smaržo citādi. Mierpilnāk, pamatīgāk.
Telpas Ceplī tiek atjaunotas cita pēc citas jau kopš 2018. gada. “Te bija pamestības un bēdīga likteņa piegarša. Līdz ar mūsu intensīvo darbu redzam – kad piedāvājam interesantas lietas un notikumus, tie tiek atbalstīti, un cilvēkiem patīk.” Ceplī notiek koncerti, un tos visus rīko un kopā tur Igo. Pasākumu dienā viņš pats no agra rīta visu kārto un koordinē. “Ar katru mūziķi un blici pirms tam samēģinām, un koncerta noslēgumā publika vienmēr dzird mūsu kopdarbu. Tas ir process. Arī Ceplis ir process, kad senas ražotnes pārtop par mākslas mājām. Katru gadu sev un apmeklētājiem par prieku parādām jaunu telpu, sakārtotu vidi. Cilvēki brauc, to novērtē – baudot koncertus, izstādes vai ekskursijas.”
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Igo pats mēdzot ieslīgt radošajos procesos uz daudzām stundām un pie viena porcelāna trauka varot strādāt vairākas dienas. “Kad esi apguvis vairākas tehnikas, kad paņem šķēres, krāsu lapas un zini – ideja no tavas galvas realizēsies dzīvē –, tā ir forša sajūta. Kad tu situācijā sāc peldēt, nevis izdzīvot, kad tev parādās savs rokraksts, kad vari pamēģināt kaut ko citu, tad ir lielais notikums. Es tajā ieslīgstu uz vairākām dienām. Kādreiz sāku jau sešos no rīta un tikai pēc vairākām stundām pirmo reizi pieceļos no darba galda.”
Neizdziedams dziesmu pūrs
Kādā no Upes mājas istabām augstā plauktā saliktas dažādas balvas un statujas. Mans skatiens tur pakavējas ilgāk, bet Igo uz tām pat nepaskatās, nepiemin. Viņš aicina tālāk – svarīgāk ir parādīt iekārtotās telpas: istabu ar Remix un citu pasaulslavenu mūziķu fotogrāfijām, jaunu bibliotēku, kuras skapi Igo teicās nesen tīrījis un pulējis. Ceplī pašlaik skatāma fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma izstāde Vieglā atlētika, kas ataino sportistu emocijas un kustību.
Tomēr, zinot Igo muzikālo daiļradi un redzot balvas, jāvaicā, kurš sasniegums, darbs vai notikums uz pašu mākslinieku atstājis vislielāko iespaidu. Interesanti, ka tie nav lielie notikumi, ar ko klausītājiem visbiežāk saistās Igo. “Tie varētu būt pirmie panākumi 70. gados. Un pat ne rokgrupā, bet tad, kad ar Liepājas bērnu mūzikas skolas vijolnieku ansambli ar labiem rezultātiem startējām Latvijas mēroga konkursā. Braucām filmēties uz Rīgu, uz televīziju. Varbūt tie būtiskākie bija arī pirmie aplausi, kurus saņēmu kā rokdziedātājs, kad man blakus spēlēja Ēriks Ķiģelis.”
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Cilvēku prātos Igo dzīvo neskaitāmās dziesmās. Repertuārs ir tik bagātīgs, ka sava 50 gadu jubilejas koncerta noslēgumā, kad pēc teju četru stundu būšanas uz skatuves viņš izpildīja dziesmas pēc publikas pieprasījuma, gandrīz katrs otrais, kurš pēc tam nāca mākslinieku apsveikt, atzina – viņa iemīļotākā dziesma tomēr šajā reizē neizskanēja. Var tikai pabrīnīties par tik produktīvu muzikālo mūžu, bet Igo to skaidro vienkārši: “Ja tu labi un godīgi dari savu darbu, rodas dziesmas, kas cilvēkiem patīk. Viņi dzird stāstu, jūt sirsnību, novērtē atdevi.”
Dažkārt koncerti ilgst stundām un notiek vairākas dienas pēc kārtas, un tad slodze balsij esot liela, bet Igo uz to nekoncentrējas. Daudz svarīgāks viņam ir fokuss tieši pirms paša koncerta, un kādreiz pietiek arī ar piecām minūtēm. “Tā ir dziļā elpošana un vingrinājumi. Ja iespējams, vajag apgulties. Saprast, kurā pilsētā, kurā notikumā es esmu, ar ko es šodien būšu kopā. Ko es teikšu, kad iziešu uz skatuves. Ja atbalstu vajag tieši balsij, palīdz pilīte konjaka vai laba olīveļļa.”
Viņš būs lielisks turpinājums
Uz Rīgu Igo dodas tikai tad, ja tas nepieciešams darbam, bet ikdienu vada Ceplī kopā ar dzīvesbiedri Gitu. Dziedātāja dēli jau devušies savā dzīvē – vecākais, Mikus, ir uzņēmējs, un kafija ir viena no viņa kaislībām, jaunākais dēls Dāvids dzīvo Rīgā, nodarbojas ar tetovēšanu un foto. Jau piecus gadus Igo ir vectētiņa godā – Mikus un vedeklas Ievas ģimenē aug dēls. “Borisam ir lieliski vecāki. Tā kā viņi dzīvo Liepājā, mēs baudām tos retos brīžus, kad varam būt kopā. Nesen, manā dzimšanas dienā, Boriss piezvanīja, un mums bija ļoti gara saruna; nekad tik ilgi nebijām runājuši pa telefonu. Tā kā bija mana dzimšanas diena, Boriss man nodziedāja sveicienu. Mēs izrunājāmies, ko katrs darām, kur viņš tobrīd ir aizceļojis. Viņš būs izcils turpinājums mūsu ģimenei,” pieklusināti teic Igo.
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Darba Igo netrūkst, viņa kalendārs ir saplānots jau gadu uz priekšu – būs gan dziedātāja jubilejai veltīta koncertu sērija, gan arī kāds jauns muzikāls darbs. “Ir jārada, lai ietu uz priekšu. Aizvien apgūstu ukuleles spēli, bieži dienu sāku ar vingrinājumiem. Pirms trim četriem gadiem ukuleli nespēlēju. Ja tu kaut kam regulāri pievērsies, ja pareizi to attīsti, tad parādās arī rezultāts.”
Sarunas noslēgumā Igo, lai arī jau bažījas, ka jāatgriežas pie saimniecības darbiem, paņem rokās ukuleli, spēlē un dzied. Aizslīd minūtes – viena melodija pāraug citā, skanējumā iepinas tautasdziesmas. Atskan arī Kā senā dziesmā, Smilšu rausis. “Tā varu ilgi,” muzicēšanu smejot pārtrauc Igo un atzīst, ka šādi solokoncerti tagad esot bieži.
Uz atvadām vaicāju, vai Igo vēl kādreiz padauzās kā jaunībā. Viņš dziļdomīgi pasmaida un atbild apstiprinoši: “Ik pa brīdim uzdauzos arī tagad, tomēr tas ir citādi. Spēki ir jāsargā. Varētu teikt, ka es šodien visu dienu esmu dauzījies. Esmu nesis, mazgājis, tīrījis. Man visas malas sāp! Un tagad arī mēs dauzāmies. Man vajadzētu beigt šo sarunu un iet apskatīties, vai ar elektrību nav kaut kas aizgājis šķērsām.”