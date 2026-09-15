Jaunākā korejiešu tendence - glass hair
Skaisti, veseli un dzīvīgi mati sākas ar galvas ādas labsajūtu – rūpīgu attīrīšanu, līdzsvarotu kopšanu un mērķtiecīgi radītām kosmētikas līdzekļu formulām, kas palīdz saglabāt matu spēku, elastību un dabisku spīdumu. Korejas skaistumkopšanas eksperti secinājuši, ka arī matiem vajag savu kopšanas rutīnu ar serumiem, esencēm, aktīvajām vielām un, protams, daudz vairāk uzmanības.
Pavisam nesenā pagātnē piedzīvojām laiku, kad par matu kopšanu viss bija apmēram skaidrs, – šampūns, kondicionieris, reizi nedēļā maska, īpašos gadījumos kāds līdzeklis spīdumam. Ja mati bija sausi, uzlikām eļļu, ja taukaini, mazgājām. Ja nekas no tā nelīdzēja, devāmies pie friziera un cerējām uz brīnumu.
Tā vien šķiet, ka Korejas skaistumkopšanas industrija uz šo visu paskatījās un nolēma – nē, nē, tā mēs pie veselīga spīduma matos netiksim! Glass skin savulaik kļuva par K-beauty lielo eksporta preci, un 2026. gadā spīdums ir nonācis arī matos. Glass hair – īpaši gludi, zīdaini un tik spīdīgi mati, ka tie teju atstaro gaismu, – ir viena no jaunākajām skaistumkopšanas tendencēm. Matu veselība šajā gadā kļūst par galveno skaistuma indikatoru. Profesionāļi uzsver galvas ādas kopšanas nozīmi – tieši tā nosaka matu kvalitāti. Regulāra attīrīšana, mitrināšana un aizsardzība pret karstumu palīdz saglabāt matu elastību un spīdumu.
Viss sākas pie saknēm
Glass hair ir viena no jaunākajām skaistumkopšanas estētikas interpretācijām, kurā galvenie varoņi ir izteikti gludi, spīdīgi un vienmērīgi mati. Taču, tāpat kā glass skin gadījumā, arī šeit spīdums nav tikai vizuāls triks. Ideja ir pavisam vienkārša – gaismu atstaro veselīgi mati. Matu skaistuma lielā revolūcija, iespējams, notiek vietā, par kuru līdz šim domājām vismazāk, proti, uz galvas ādas.
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Ādas kopšana pārceļas uz matiem
Šo parādību skaistumkopšanas industrija jau ir nodēvējusi par skinification of hair – ādas kopšanas principu pārnešanu uz matiem. Vēl pavisam nesen tādi vārdi kā peptīdi, keramīdi, aminoskābes, eksosomas vai PDRN galvenokārt “dzīvoja” sejas serumu sastāvā, bet tagad tie arvien biežāk parādās arī matu un galvas ādas kopšanas produktos. Protams, būtu mazliet naivi cerēt, ka serums ar skaļu sastāvdaļu sarakstu pēkšņi pārvērtīs matus par laboratorijā izaudzētu zīdu, taču matu kopšana kļūst arvien līdzīgāka ādas kopšanai – rūpīgāka, pārdomātāka un personalizētāka.
Kas īsti ir glass hair?
Tie nav vienkārši spīdīgi mati. Lai mati vienmērīgi atstarotu gaismu, to ārējai kārtai jeb kutikulai jābūt pēc iespējas gludākai. Ja tā ir bojāta, raupja vai nevienmērīga, gaisma tiek izkliedēta un mati izskatās nespodri. Tātad slavenais stikla efekts patiesībā ir diezgan fizisks stāsts. Jo gludāka matu virsma, jo vairāk gaismas tā atstaro, jo veselīgāka un labāk kopta kutikula, jo tuvāk esam tam, ko tagad sauc par glass hair. Tas nozīmē, ka spīdumu nevajadzētu mēģināt panākt tikai ar pēdējā brīža spīduma spreju. Vispirms jāparūpējas par pašu matu – mazāk bojājumu, vairāk mitruma, saudzīgāka mazgāšana, termoaizsardzība. Un tikai tad spīdums pudelē.
Jaunais modes termins – galvas ādas mikrobioms
Arī galvas ādai ir savs mikroorganismu līdzsvars, un interese par to arvien vairāk izpaužas matu kopšanā. Pārāk agresīva mazgāšana, produktu uzkrāšanās, vides ietekme un dažādi citi faktori var šo līdzsvaru izjaukt, tāpēc jaunās paaudzes matu kopšanas produkti arvien vairāk runā nevis par “perfekti tīru” galvas ādu, bet par veselīgu galvas ādas vidi. Tas ir diezgan būtisks pavērsiens. Skaistumkopšanā mēs pamazām sākam saprast, ka tīrāks ne vienmēr nozīmē labāks.
No matu kopšanas uz matu labsajūtu
Glass hair ir kaut kas vairāk nekā tikai TikTok estētika. Labs mats ir rezultāts labai videi, tāpēc līdzās spīdumam uzmanība tiek pievērsta mitrināšanai, galvas ādas komfortam, matu šķiedras aizsardzībai un bojājumu mazināšanai. Arvien populārāki kļūst viegli serumi un esences, ko var lietot arī ikdienā, nebaidoties, ka mati izskatīsies tā, it kā būtu nejauši iemērkti olīveļļas pudelē.
Vai mati kļūs par jauno ādu?
Cerēsim, ka ne. Mums jau tā ir pietiekami daudz serumu. Taču virziens ir skaidrs. Matu kopšana kļūst arvien sarežģītāka, un Korejas skaistumkopšanas industrija atkal ir viena no tām, kas šo pārmaiņu padara īpaši pamanāmu. Laipni lūdzam jaunajā matu kopšanas laikmetā!
Izmēģini!
LA'DOR Keratin LPP bezsulfātu šampūns satur keratīnu un eļļas, kas palīdz atjaunot matu struktūru un piešķir tiem spīdumu, savukārt LA’DOR Eco Hydro LPP Treatment mitrinoša maska matiem satur hidrolizētu kolagēnu, keratīnu un eļļas, kas intensīvi baro un atjauno matus.
LA'DOR Perfect Hair Fill-up ampulu matu atjaunošanai var lietot kā intensīvu kopšanas līdzekli 2–3 reizes nedēļā. Šis fillers palīdz panākt glass hair efektu. Tā sastāvā ir hidrolizēts keratīns, hidrolizēts kolagēns, hidrolizēts zīds un keramīdi, kas veicina matu atjaunošanu, gludumu un spīdumu. Savukārt LA'DOR Wonder Hair Oil mitrinoša eļļa matiem ir noslēdzošais solis matu kopšanas rutīnā. Tas palīdz atjaunot matus, piešķir tiem gludumu un spīdumu. Kā alternatīvu var izmantot jebkuru no LA’DOR parfimētām matu eļļām.