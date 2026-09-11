“Sākumā nebija viegli atvērties” - Eduards Rediko par cīņu ar sevi un ceļu līdz īstam māksliniekam
Dziedātājs, mūziklu aktieris un komponists Eduards Rediko sarunā stāsta par lomu izrādē “Meža gulbji”, mūzikas spēku un savu ceļu mākslā. Viņš atklāj, kāpēc patiesums un vēlme ar dziesmām cilvēkiem dāvāt gaišumu viņam ir tik svarīga.
Es sevi uzskatu par topošo mākslinieku, kuram jau ir neliels pamats. Muzikālā un izrāžu pieredze pamazām krājas, bet vēl gana daudz ir jāapgūst, lai attīstītos un pilnveidotos.
Manuprāt, mūziķiem tāpat kā ārstiem ir jāmācās visu mūžu. Tev ne tikai jāseko līdzi jaunākajām muzikālajām tendencēm, bet arī jāaug kā personībai.
Man vienmēr svarīgs ir bijis patiesums – gan pret sevi, gan klausītājiem un skatītājiem. Sākotnēji nebija viegli šo sajūtu atrast, bet, laikam ejot, esmu spējis atvērties un neslēpt savu būtību. Varbūt tādēļ, ka esmu vienlaikus gan introverts, gan ekstraverts. Introvertā puse visspilgtāk parādās, kad esmu vienatnē vai kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem, kuriem patiešām varu parādīt savu dvēseli un kuru sabiedrībā jūtos brīvi un komfortabli. Tad nu mēģināju no savas introvertās puses aizņemties šo patiesumu un paust to publikai.
Interesanti, ka ne tikai izrādē Meža gulbji, bet arī dzīvē esmu jaunākais brālis – man ir divas vecākas māsas. Tādēļ ir divtik patīkami spēlēt šo lomu. Šajā laikā gan Agate (Grīnhofa), gan Katrīna (Altenburga), kas izrādē spēlē Elīzas lomu, man arī kļuvušas teju kā māsas, izrādes laikā pārdzīvoju līdz ar viņām. Bet ir vēl kāds zīmīgs fakts saistībā ar šo izrādi.
2024. gada 29. novembrī, kad notika Meža gulbju pirmizrāde, man bija 21 gads, un es atskārtu, ka tieši pirms desmit gadiem dziesmu "Kad man maziņam" dziedāju vokālajos konkursos.
Tā bija dīvaina sajūta – izpildīt šo dziesmu pēc desmit gadiem, jau pieaugušā vecumā, un ar citādu izpratni par tajā ietērpto domu un jēgu. Manā uztverē tas ir stāsts par to, ka, neraugoties uz visu slikto, kas noticis, jaunākais brālis mēģina atgriezties pie savas būtības un brāļiem, atbalstīt viņus un teikt – atcerēsimies to gaišo, labo, kas bijis, skaistos mirkļus! Viņš mēģina iedvesmot brāļus, lai tie nepadotos. Savukārt dziesma Glābiet māsu man ir kā turpinājums šai domai, bet ne tikai izrādē; tur ir daudz plašāks konteksts. Ik reizi, dziedot šo dziesmu, cenšos nodot skatītājiem sajūtu, ka ikviens no mums var mainīt un ietekmēt pasauli, padarīt to mazliet labāku un mierīgāku, neraugoties uz visu haosu, kas notiek visapkārt. Tāds kā dvēseles kliedziens – ieklausieties manī, mēs varam, es gribu jums iedot kaut mazliet gaišuma! Lai cilvēkiem kļūtu vieglāk. Visu laiku dziedu ar šo domu, katru reizi gribas to pateikt.
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Man pašam pēdējā laikā šo gaišuma izjūtu palīdz radīt komponēšana, it īpaši koriem. Mans pirmais oriģināldarbs – neliela miniatūra ar Ojāra Vācieša dzejoļa Aiz loga vārdiem – pavisam nesen izskanēja Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla programmā Pirmatskaņojumi.
Dzīvē mēģinu sekot saviem instinktiem. Ja man ir ideja, sekot tai, nebaidīties, bet iet un darīt. Vēl man ir svarīgi caur katru darbu meklēt jēgu. Tiklīdz ir jēga, tev ir arī enerģija, tu nejūties noguris vai nomākts. Manuprāt, ja esi godīgs pret sevi un dari to, kas tiešām patīk, tu kļūsti dvēselē bagātāks. Tad var kalnus gāzt un iet pretī jauniem izaicinājumiem.