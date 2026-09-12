Zēns vai meitene - vai ieņemšanas diena patiešām var ietekmēt bērna dzimumu?
Daudzi pāri, plānojot grūtniecību, vēlas uzzināt, vai iespējams palielināt iespēju ieņemt zēnu vai meiteni. Speciālisti skaidro, kā patiesībā veidojas bērna dzimums, vai ovulācijas laiks var to ietekmēt un kuri populārie mīti par bērna dzimuma plānošanu neatbilst zinātnei.
Plānojot grūtniecību, pāri bieži jautā ārstam, kurās dienās iespējams ieņemt zēnu vai meiteni.
Godīga atbilde ir tāda, ka dabiskas apaugļošanās gadījumā nav iespējams iepriekš paredzēt gaidāmā bērna dzimumu. Tomēr pastāv teorija, kas norāda, kurās dienās teorētiski varētu palielināt iespēju ieņemt zēnu, taču šī informācija nav medicīniska rekomendācija vai obligāts rīcības plāns.
No kā atkarīgs bērna dzimums?
Ja pāris plāno grūtniecību, ginekologs skaidros, ka bērna dzimums ir atkarīgs no hromosomas, ko pārnēsā spermatozoīds.
Sievietes olšūna satur tikai X hromosomu, savukārt spermatozoīds var saturēt gan X, gan Y hromosomu. Ja apaugļošanās laikā veidojas kombinācija XX, piedzimst meitene, bet XY gadījumā – zēns.
Šo procesu nevar ietekmēt ne dzimumakta poza, ne uzturs, ne Mēness fāzes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pastāv hipotēzes par atšķirībām starp X un Y spermatozoīdiem, taču nav zinātniski pierādītu datu, ka, izvēloties konkrētu cikla dienu, būtu iespējams selektīvi "novirzīt" noteikta tipa spermatozoīdus līdz olšūnai.
Vai noteiktās cikla dienās iespējams ieņemt zēnu?
Pastāv teorija, ka zēna ieņemšanai dzimumakts jāplāno pēc iespējas tuvāk ovulācijas brīdim. Šīs teorijas piekritēji apgalvo, ka Y hromosomu nesošie spermatozoīdi ir ātrāki, taču mazāk izturīgi, tādēļ olšūnas izdalīšanās brīdī teorētiski varētu būt lielāka iespēja izveidoties XY kombinācijai.
Tomēr mūsdienu medicīnā šī metode nav pierādīta. Pat ļoti precīzi nosakot ovulācijas laiku, nav iespējams apgalvot, ka konkrētā dienā noteikti tiks ieņemts zēns.
Toties ovulācijas noteikšana ir svarīga, lai palielinātu iespēju iestāties grūtniecībai.
Kā noteikt auglīgākās dienas bērna ieņemšanai?
Lai aptuveni noteiktu auglīgo periodu var izmantot vairākas metodes. Regulāra menstruālā cikla gadījumā var izmantot kalendāro metodi, taču tā ne vienmēr precīzi nosaka ovulācijas dienu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Labāk izmantot vairākas metodes vienlaikus, piemēram, sekot līdzi:
- bazālās temperatūras izmaiņām cikla laikā;
- dzemdes kakla gļotu izmaiņām;
- mājas ovulācijas testu rezultātiem;
- folikulometrijas datiem ultrasonogrāfijā;
- individuālām sajūtām, kas dažkārt pavada ovulāciju.
Ja menstruālais cikls ir neregulārs vai grūtniecība ilgstoši neiestājas, ieteicams vērsties pie speciālista ginekoloģijas centrā, lai izvērtētu cikla īpatnības, iespējamo ovulācijas periodu un izslēgtu faktorus, kas var traucēt ieņemšanu.
Tomēr nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu konkrētu dienu, jo spermatozoīdi saglabā spēju apaugļot olšūnu vairākas dienas. Regulāri dzimumakti auglīgajā periodā palielina iespēju iestāties grūtniecībai.
Kas patiešām ietekmē grūtniecības iestāšanās iespējamību?
Veiksmīgas ieņemšanas iespēja ir atkarīga no daudziem faktoriem. Vislielākā nozīme ir sievietes vecumam, regulārai ovulācijai, abu partneru reproduktīvās sistēmas veselībai un spermas kvalitātei.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pirms grūtniecības plānošanas jāņem vērā:
- menstruālā cikla regularitāte un ovulācijas esamība;
- sievietes un vīrieša vispārējais veselības stāvoklis;
- neārstētu reproduktīvās sistēmas infekciju neesamība;
- atteikšanās no smēķēšanas un pārmērīgas alkohola lietošanas;
- pilnvērtīgs uzturs, pietiekams miegs un mērenas fiziskās aktivitātes.