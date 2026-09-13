Nosaukta ideālā vecuma starpība ilglaicīgām un veiksmīgām attiecībām
Mēdz teikt, ka "vecums ir tikai skaitlis", tomēr attiecībās, kurās partneriem ir ievērojama vecuma starpība, nākas saskarties ar īpašiem izaicinājumiem.
Sabiedrības nosodījums, ģimenes viedoklis un atšķirīgs dzīvesveids – tie ir tikai daži no tiem. Raidījuma "Loose Women" zvaigzne Kolīna Nolana nesen atklāja, ka sākotnēji šaubījusies, vai veidot attiecības ar savu draugu Raienu Brokbenku, kuram ir 46 gadi un kurš ir gandrīz 15 gadus jaunāks par viņu. Raidījumā viņa atcerējās: "Es uzreiz pateicu: Nē, tu esi pārāk jauns."
Viņa piebilda, ka tieši pašas nedrošība viņu iepriekš atturējusi no attiecībām ar jaunākiem vīriešiem. "Man šķita, ka es viņus tāpat nevarētu interesēt, jo man ir 61 gads. Un, ja tomēr interesētu, es prātotu – kāpēc?" viņa sacīja.
Tomēr viņa piebilda: "Kad satiec īsto cilvēku un tās ir patiesas attiecības, tam visam vairs nav nozīmes."
Vai Kolīnai ir taisnība? Vai vecuma starpībai attiecībās tiešām nav nozīmes? Vai tomēr pastāv ideāla vecuma starpība, kas palielina izredzes uz ilgstošām attiecībām? Eksperti uzskata, ka tāda patiešām pastāv.
Ideālā vecuma starpība starp partneriem ir no nulles līdz trim gadiem. "Pētījumi liecina, ka šāda vecuma starpība palielina iespēju, ka attiecības būs ilgstošas," izdevumam "Metro" skaidro psihoterapeite Eloīze Skinere.
Iemesls ir pavisam vienkāršs – partneri atrodas līdzīgos dzīves posmos. "Visticamāk, jums būs līdzīgas gaidas finanšu jautājumos – attiecībā uz tēriņiem, uzkrājumiem un ieguldījumiem –, kā arī līdzīga situācija veselības ziņā," viņa piebilst.
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Eloīze arī skaidro, ka partneriem ar nelielu vecuma starpību, visticamāk, būs līdzīgas fiziskās iespējas, tāpēc viņi varēs kopā nodoties vienādām brīvdienu aktivitātēm, dalīt rūpes par bērniem un viņiem pat varētu būt līdzīgas vēlmes attiecībā uz ceļošanu.
Viņa piebilst, ka pētījumi liecina – pāriem ar ievērojamu vecuma starpību apmierinātība ar attiecībām laika gaitā samazinās. "Pētījumi liecina, ka pāriem ar lielu vecuma starpību var būt grūtāk pārvarēt sarežģītus brīžus laulībā nekā līdzīga vecuma partneriem," skaidro Eloīze.
Protams, ir daudz laimīgu pāru ar lielu vecuma starpību, taču jārēķinās, ka, gadiem ejot un partneriem novecojot, attiecību dinamika var mainīties vēl vairāk.
Vai vecuma starpība var būt pārāk liela?
Par šo jautājumu iepriekš diskutēts arī "Metro" podkāstā "Just Between Us".
22 gadus vecā klausītāja Keitija piezvanīja raidījumam pēc tam, kad bija izdarījusi satraucošu atklājumu par savu 32 gadus veco draugu.
"No rīta gribēju izstaipīties, kā jau parasti, un mana roka nejauši paslīdēja zem viņa spilvena, kur kaut ko sataustīju," viņa stāsta. "Pacēlu spilvenu un ieraudzīju izlietotu prezervatīvu. Tas bija briesmīgi."
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Ja vēl ir kādas šaubas – šim prezervatīvam nebija nekāda sakara ar viņu. Šokēta par redzēto, Keitija nomazgājās dušā, apģērbās un aizgāja. Ar to viņu attiecības arī beidzās.
Taču pēc notikušā Keitija sāka prātot, vai problēma nav viņas ieradumā izvēlēties vecākus vīriešus. Vai viņai vienkārši nepaveicās ar konkrēto partneri, vai tomēr tik liela vecuma starpība attiecībās jau pati par sevi rada problēmu risku?
"Vecuma starpība var kļūt par problēmu, ja tās dēļ partneriem būtiski atšķiras brieduma līmenis, ko varētu dēvēt arī par "emocionālo vecumu", dzīves pieredze, vērtības, prioritātes un gaidas," skaidro Eloīze.
"Var rasties arī nopietnāki un praktiskāki dzīves izaicinājumi, piemēram, jautājums par ģimenes veidošanu. Ja viens no partneriem ir ievērojami vecāks, var rasties grūtības ar bērna ieņemšanu, atšķirties uzskati par bērnu audzināšanu, kā arī pastāv lielāka iespēja, ka bērns vienu no vecākiem zaudēs, vēl būdams salīdzinoši jauns.
Problēmas var radīt arī atšķirīga finanšu plānošana – piemēram, viens partneris jau gatavojas pensijai, kamēr otrs savās finanšu izvēlēs vēl ir gatavs uzņemties lielākus riskus."
Lai gan Eloīze skaidro, ka nav konkrētas vecuma starpības robežas, kuru jau varētu uzskatīt par pārāk lielu, katram pārim vajadzētu izvērtēt savas vajadzības attiecībās un reālistiski apdomāt, vai partneri spēj viens otram sniegt tādu dzīvi, kādu katrs no viņiem vēlas.
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Tomēr Eloīzei ir kādas bažas saistībā ar lielu vecuma starpību partneru starpā.
"Attiecībās ar ievērojamu vecuma starpību var rasties nevienlīdzīgs spēku samērs – piemēram, ja vienam partnerim ir lielāki finanšu resursi, veiksmīgāka karjera vai augstāks sociālais statuss," viņa skaidro.
"Protams, šāda nevienlīdzība var pastāvēt arī attiecībās starp līdzīga vecuma cilvēkiem. Lai attiecības būtu stabilas un ilgstošas, partneriem vēlams būt līdzīgā līmenī emocionālā un psiholoģiskā brieduma ziņā, kā arī saskanēt vērtībām, mērķiem un vēlmēm. Lielāka iespēja, ka šāda saskaņa pastāvēs, ir pāriem ar nelielu vecuma starpību vai bez tās."