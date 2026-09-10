Mati sākuši izkrist. Kad vaina nav šampūnā?
Mati paliek uz spilvena, dušā un matu sukā. Pirmā doma parasti ir pavisam vienkārša: nopirkt jaunu šampūnu, vitamīnus vai serumu. Taču, ja mati tiešām sākuši izkrist ievērojami vairāk nekā agrāk, iemesls bieži meklējams daudz dziļāk.
Mēs aprunājāmies ar HUMAN Clinic galveno ārsti Dinu Mihailovu un dermatoloģi Kseniju Kramiču par to, kad matu izkrišana uzskatāma par normālu, kāpēc ar šampūnu ne vienmēr pietiek, ar ko sākas diagnostika un kādas metodes mūsdienās izmanto dermatoloģijā un triholoģijā.
Kad matu izkrišanu vairs nevajadzētu norakstīt uz sezonālām pārmaiņām?
Dina Mihailova: Svarīgi ir vērtēt nevis vienu dienu, bet gan izmaiņas ilgākā laika periodā. Ja cilvēks pamana, ka mati izkrīt ievērojami vairāk, zirgaste kļuvusi plānāka, matu celiņš platāks vai parādījušās vietas, kur galvas āda kļuvusi redzamāka, ir vērts noskaidrot iemeslu.
Īpaši tad, ja šāda situācija turpinās vairākas nedēļas vai pat mēnešus.
Kāpēc mati var pēkšņi sākt izkrist?
Iemesli var būt ļoti dažādi. Dažkārt pastiprināta matu izkrišana sākas vairākus mēnešus pēc spēcīga stresa, infekcijas, operācijas, strauja svara zuduma vai ļoti ierobežojošas diētas.
Tipiska situācija ir šāda: cilvēks ir pārslimojis kādu slimību, pēc laika pamana izteiktu matu izkrišanu un sāk vainot šampūnu. Taču patiesais iemesls var būt radies jau krietni pirms brīža, kad mati sāka aktīvi izkrist.
Cits scenārijs attīstās pakāpeniskāk. Sieviete pamana, ka matu celiņš kļūst arvien platāks un mati zaudējuši agrāko kuplumu, lai gan uz matu sukas to nemaz nav tik daudz. Arī šādā situācijā svarīgāk ir nevis eksperimentēt ar kosmētikas līdzekļiem, bet noskaidrot, kas notiek ar matu folikuliem.
Vai šampūns vispār var apturēt matu izkrišanu?
Šampūns galvenokārt iedarbojas uz galvas ādu un palīdz rūpēties par matu kvalitāti. Tas var būt nozīmīga matu kopšanas sastāvdaļa, īpaši tad, ja ir galvas ādas kairinājums, sausums vai blaugznas. Taču, ja matu izkrišanas iemesls ir, piemēram, uzturvielu deficīts, hormonālas pārmaiņas, stress vai matu augšanas cikla īpatnības, ar šampūnu vien nepietiks.
Tāpēc izteiktas matu izkrišanas gadījumā pirmajam solim nevajadzētu būt kārtējā līdzekļa iegādei. Vispirms ieteicama dermatologa konsultācija.
Kas notiek konsultācijas laikā?
Svarīgi ir ne tikai apstiprināt, ka mati patiešām izkrīt pastiprināti, bet arī mēģināt noskaidrot iemeslu.
HUMAN Clinic dermatoloģe Ksenija Kramiča nodarbojas ar ādas, matu un nagu slimību diagnostiku un ārstēšanu. Konsultācijas laikā ārste novērtē galvas ādas un matu stāvokli, ievāc anamnēzi, noskaidro, kad sākusies matu izkrišana un kādi notikumi vai veselības izmaiņas varētu būt bijušas pirms tās.
Ja nepieciešams, diagnostika var ietvert laboratoriskos izmeklējumus un to rezultātu interpretāciju. Vienota analīžu saraksta, kas būtu piemērots ikvienam matu izkrišanas gadījumam, nav. Izmeklējumi tiek izvēlēti individuāli, ņemot vērā simptomus, anamnēzi un iespējamo matu izkrišanas iemeslu.
Tas ir būtiski, jo diviem cilvēkiem vizuāli līdzīga matu izkrišana var būt saistīta ar pilnīgi atšķirīgiem iemesliem. Līdz ar to atšķirsies arī ārstēšanas pieeja.
Kādas procedūras var izmantot, ja matiem nepieciešama papildu stimulācija?
Dina Mihailova: Triholoģijā varam izmantot dažādas metodes, taču ir svarīgi saprast, ka neviena procedūra neaizstāj diagnostiku. Piemērotā metode tiek izvēlēta atbilstoši matu un galvas ādas stāvoklim.
HUMAN Clinic, piemēram, tiek izmantota Fotona HairRestart lāzertehnoloģija, kas paredzēta darbam ar matu un galvas ādas problēmām. Tā ir viena no iespējām, ko ārsts var iekļaut individuālā ārstēšanas plānā.
Vēl viena klīnikā izmantota metode ir PRP terapija jeb plazmoliftings. Procedūrā tiek izmantota paša pacienta asins plazma. Ja ir atbilstošas indikācijas, šo metodi var izmantot kā daļu no kompleksas pieejas matu problēmu risināšanā.
Tātad galvenais jautājums nav par to, vai izvēlēties lāzerprocedūru vai injekcijas. Vispirms ir jāsaprot, kāpēc mati sākuši izkrist, un tikai pēc tam var lemt, vai procedūra ir nepieciešama un kura metode konkrētajā situācijā būtu piemērotākā.
Vai uzturs tiešām ietekmē matu stāvokli?
Jā, uzturam var būt nozīme, īpaši tad, ja ēdienkarte ir ļoti ierobežota, cilvēks strauji zaudē svaru vai uzturā trūkst olbaltumvielu un citu organismam nepieciešamo uzturvielu.
Tomēr arī šajā gadījumā nevajadzētu rīkoties pēc principa: ja izkrīt mati, tātad man vajadzīgi visi vitamīni uzreiz.
Dažkārt cilvēkam patiešām nepieciešama uztura korekcija. HUMAN Clinic šādos gadījumos iespējams papildus konsultēties ar uztura speciālisti Olgu Aizbalti, lai izvērtētu ēdienkarti un dzīvesveidu kopumā.
Ko var darīt jau tagad?
Nevajadzētu katru nedēļu mainīt šampūnu. Tāpat nevajadzētu bez ārsta ieteikuma sākt lietot dzelzs preparātus vai lielas vitamīnu devas. Un nav vērts gaidīt pusgadu, ja mati turpina kļūt acīmredzami plānāki.
Noderīgi ir vienādos apgaismojuma apstākļos nofotografēt matu celiņu un deniņu zonu un pēc tam ik pēc dažām nedēļām fotogrāfijas salīdzināt. Tas palīdz pamanīt izmaiņas, kuras, katru dienu skatoties spogulī, var būt grūti objektīvi novērtēt.
Ja matu izkrišana sākusies pēkšņi un ir ļoti izteikta, parādījušies laukumi bez matiem, nieze vai galvas ādas iekaisums, vai arī mati turpina kļūt arvien retāki, ieteicams sākt ar dermatologa konsultāciju.
Galvenais princips ir vienkāršs: matu izkrišana ne vienmēr liecina tikai par problēmu galvas ādā. Dažkārt mati kļūst par pirmo pamanāmo signālu, ka organismā kaut kas ir mainījies. Jo ātrāk izdodas noskaidrot iemeslu, jo vairāk iespēju izvēlēties piemērotāko rīcības un ārstēšanas taktiku.
Dr. Dina Mihailova
- Sertificēta dermatoloģe, veneroloģe un estētiskās medicīnas speciāliste
- Latvijas Estētiskās dermatoloģijas asociācijas (LEDA) prezidente
- HUMAN klīnikas dibinātāja
- Vairāk nekā 15 gadu klīniskā pieredze
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