Tā radās daudziem pazīstamais "maisiņš ar maisiņiem". Paradumi, kas uzreiz nodod padomju laikos augušu cilvēku
Dzīve pastāvīga preču deficīta apstākļos radīja virkni sadzīves paradumu, kurus miljoniem cilvēku turpina piekopt vēl šodien, lai gan praktiskas nepieciešamības pēc tiem vairs nav.
Blogeris un padomju laika sadzīves pētnieks Maksims Mirovičs apkopojis vairākus šādus paradumus, kas īpaši raksturīgi padomju laikos augušiem cilvēkiem, vēsta "Oboz.ua".
Pētnieks uzsver, ka daļa šo paradumu saglabājušies pat visai turīgās ģimenēs – nevis tāpēc, ka kaut kā trūktu, bet gan tādēļ, ka tā savulaik rīkojās vecāki. Tā ir no paaudzes paaudzē pārmantota uzvedība, kas veidojusies laikā, kad cilvēki nevarēja būt droši, ka vajadzīgo preci nākamajā dienā vēl varēs nopirkt.
Visuzskatāmākais piemērs ir tādu lietu labošana, kas faktiski jau bija nokalpojušas savu laiku. Cauras zeķes nevis izmeta, bet lāpīja, izmantojot īpašus paņēmienus – trikotāžu uzvilka uz spuldzītes, lai saglabātu tās formu, un lāpīja tik ilgi, līdz audums jau sāka irt pirkstos.
Līdzīgi rīkojās arī ar apaviem, kuru iegāde varēja izmaksāt ievērojamu daļu algas. Zoles šuva, papēžu daļu laboja, noberzto ādu piekrāsoja – nereti pat vairākas reizes. Daudzām ģimenēm bija arī "savs" kurpnieks, kurš, kā uzskatīja, apavus salabo labāk par citiem.