Mode
Šodien 06:16
Pieci sieviešu vārdi, kas 60. gados bija ārkārtīgi populāri, bet mūsdienās kļuvuši par retumu
Bērnu vārdu mode mainās līdz ar katru paaudzi, un vārdi, kas savulaik šķita moderni un skanīgi, ar laiku var gandrīz pilnībā izzust no aprites.
1960. gadu sākumā populārāko sieviešu vārdu simtnieka pirmajā vietā bija Marija, kurai sekoja Eva, Ilona un citi, raksta Ungārijas izdevums "Gyerekszoba". Tomēr sarakstā bija arī citi skaisti vārdi, kas mūsdienās sastopami reti un jaunākajai paaudzei var šķist pat neparasti.
Tolaik vecākiem bija savi iecienītākie vārdi, un tikai daži klasiski vārdi – piemēram, Anna vai Viktorija – savu popularitāti saglabājuši līdz pat mūsdienām. Pārējais populārāko vārdu saraksts kopš tā laika ir gandrīz pilnībā mainījies.
Lūk, pieci skaisti sieviešu vārdi, kas 60. gados bija popularitātes virsotnē.