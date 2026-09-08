Radio balss Magnuss Eriņš: “Svarīgi nedzīvot autopilotā”
Radio balss, dīdžejs un televīzijas raidījumu vadītājs Magnuss Eriņš intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” atklāj, kā, nebaidoties izmēģināt ko jaunu, veidojis savu profesionālo ceļu. No saksofona spēles bērnībā līdz darbam radio, televīzijā un pie dīdžeja pults – Magnuss vienmēr centies ieklausīties sevī un saprast, kas viņu patiesi aizrauj.
Tagad viņam arvien svarīgāk ir neļaut dzīvei aizritēt automātiski, bet apzināti izvēlēties, kam veltīt uzmanību un enerģiju. Šovasar Magnuss kopā ar draudzeni devās uz Maljorku, kur sagaidīja savu 36. dzimšanas dienu un klātienē vēroja pilnu Saules aptumsumu. Interese par šo dabas parādību viņam radās jau deviņu gadu vecumā, kad Latvijā bija redzams daļējs Saules aptumsums. Toreiz piedzīvotā pārsteiguma sajūta palikusi atmiņā uz visu mūžu, tāpēc Magnuss sev apsolījis – kad būs iespēja redzēt pilnu aptumsumu, viņš dosies to vērot. “Debess ķermeņi parāda priekšā, cik mazs puteklītis tu, cilvēk, esi. Tomēr arī katram puteklītim ir sava pieredze, savs stāsts,” saka Magnuss. Tieši tāpēc viņš uzskata, ka ikvienam jārūpējas par to, kā pats veido savu dzīvi. “Manuprāt, ir svarīgi nedzīvot autopilotā.”
Pēdējos gados Magnuss arvien vairāk pievērsies apzinātībai. Viņš sevi mēdz pieķert no rīta automātiski sniedzamies pēc telefona, lai nemanot atkal nonāktu sociālajos tīklos. Tāpēc viņš mācās apstāties, atgriezties tagadnē un sajust, kas notiek viņā un apkārt. Viņaprāt, cilvēkam nepieciešama arī garlaicība – kaut vai pusstunda dienā bez ekrāniem un nemitīgiem kairinājumiem, jo tieši šādā klusumā rodas jaunas idejas un atbildes.
Spēja ieklausīties sevī savulaik palīdzēja Magnusam saprast, ka klasiskā mūzika – saksofona spēle, nav viņa īstais ceļš. Bet mūziku viņš nepameta. Kādā agrā 2012. gada rītā, ballējoties klubā, Magnuss saprata, ka atrasties dejotāju vidū viņam vairs nav interesanti, bet dīdžeja vietā gan viņš varētu sevi iztēloties. Drīz vien tika iegādāta aparatūra un sarunāta pirmā uzstāšanās Vecrīgā. Par astoņu stundu darbu viņš nopelnīja 15 latu un trīs bezmaksas dzērienus. Tagad Magnuss atzīst, ka sniegums bijis diezgan briesmīgs, tomēr viņš nepadevās un turpināja pilnveidoties.
Līdzīgi viņa dzīvē ienāca arī radio. Jau vidusskolā Magnuss zināja, ka vēlētos tajā strādāt, un iespēja intervēt Tomu Grēviņu un paviesoties Radio SWH studijā šo pārliecību tikai nostiprināja. Pēc sešiem gadiem viņš izturēja konkursu un kļuva par Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ētera balsi.
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