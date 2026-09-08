Indra Vilipsone par Noru Ikstenu: "Ar māsu bijām kā dvīnes, viena otru izjutām"
Indra Vilipsone intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” atklāti stāsta par dzīvi pēc māsas – rakstnieces Noras Ikstenas – aiziešanas. Abas bijušas ļoti atšķirīgas, taču vienlaikus tik cieši saistītas, ka reizēm sazvanījušās pat sešas vai septiņas reizes dienā. Tagad Indra atzīst: “Esmu tāda kā pazaudējusies.”
Viņa joprojām sarunājas ar māsu, lūdz padomu un sajūt Noru sev līdzās. “Mēs abas bijām kā dvīnes. Mums ir divu gadu starpība, bet visa mūsu dzīve ritēja tādā kā paralēlē, viena otru stipri izjutām.” Indra neslēpj, ka māsas dzīves grūtākajos posmos centusies viņu noturēt un palīdzēt atgriezties dzīvē. Noras emocionālās ciešanas un vilšanās bijušas dziļas, un ģimene ne vienmēr spējusi saprast, kas īsti notiek viņas sirdī un domās. “Tu nevari saprast, kas darās otram cilvēkam galvā, sirdī un dvēselē. Kāpēc viņš ir tik ārkārtīgi vīlies, kāpēc viņš tik ļoti negrib dzīvot.”
Pēdējos četrus Noras dzīves mēnešus māsas lielākoties pavadījušas kopā. Indra ir pateicīga par šo laiku, kurā varēja sarunāties un samīļoties. Lai Noras stāsts turpinātos, Indra kopā ar rakstnieces draugiem veido “Noras māju” – dzimšanas dienas nedēļu ar grāmatām, koncertiem, lasījumiem un kino. Tā nebūs pompoza piemiņas pasākumu virkne, bet gan sirsnīga dzīves svinēšana, kāda patiktu pašai Norai. Nosaukums pārņemts no Noras savulaik izveidotā rakstīšanas kursa, un iecerēts, ka “Noras māja” kļūs par tradīciju.
Šobrīd Indra cenšas no jauna atrast arī pati sevi. Pēc ilgstoša sasprindzinājuma viņa vairs nespēj dzīvot agrākajā nežēlīgajā darba ritmā un vēlas vairāk darīt to, kas sagādā prieku – rakstīt, intervēt cilvēkus, ceļot un baudīt mākslu. Bet māsas Indrai ļoti ietrūkst, tāpēc viņa bieži Noru vizualizē: “Kamēr cilvēks tevī dzīvo, kamēr viņš ir tavā prātā un atmiņās, tikmēr viņš kaut kādā veidā joprojām ir ar tevi.”
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