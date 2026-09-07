Cilvēki apspriež "Alpu šķiršanos". Kas ir šis nežēlīgais attiecību fenomens?
Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās diskusijas par “Alpu šķiršanos”, kas jau kļuvis par jaunu attiecību fenomenu. Nosaukums ir šķietami nevainīgs un var izklausīties pat romantiski, taču aiz tā slēpjas nežēlīga rīcība – partnera pamešana vienatnē pārgājiena laikā, kas dažkārt pat var apdraudēt dzīvību.
Romantisks pārgājiens kalnos, skaisti skati un divi cilvēki, kuri kopā dodas jaunā piedzīvojumā. Taču vienā brīdī vīrietis paātrina soli, pazūd aiz nākamā līkuma un vairs negaida. Sieviete paliek viena – svešā vietā un bieži vien bez telefona sakariem.
Viņai bieži vien nav ne šādu pārgājienu pieredzes, ne piemērota ekipējuma, ne arī skaidras nojausmas, uz kuru pusi ir mājas un kā turp nokļūt. Sociālajos tīklos šādai rīcībai dots biedējošs nosaukums – “Alpu šķiršanās” jeb Alpine divorce.
Lai gan nav pierādījumu, ka tā būtu plaši izplatīta jauna šķiršanās metode, 2026. gadā šis jēdziens kļuvis ārkārtīgi populārs sociālajos tīklos. Sievietes sākušas publiski stāstīt par gadījumiem, kad partneris pārgājiena laikā viņas vienkārši pametis. Visbiežāk tas beidzies ar pamatīgām bailēm, stresu un attiecību izjukšanu. Taču ir arī gadījums, kad "Alpu šķiršanās" beigusies ar nāvi.
Kāpēc attiecībās kļuvis tik viegli pamest savu partneri
Mūsdienās romantiskās attiecības piedzīvo savdabīgu laiku. Iepazīšanās lietotnes dod iespēju satikt cilvēkus, kurus citādi nekad nesastaptu, taču vienlaikus tās var radīt sajūtu, ka arī partneri iespējams izvēlēties gluži kā preci. Ja vienā kaut kas nepatīk vai ir sajūta, ka cits būs labāks, tad ar vienu pirksta kustību var meklēt nākamo.
Amerikas Psihologu asociācija publicējusi pētījumu par iepazīšanās lietotnēm, kurā tieši norādīts, ka
Tinder un līdzīgas iepazīšanās lietotnes rada risku, ka potenciālos partnerus uztveram drīzāk kā katalogu, no kura var izvēlēties īsto preci vai produktu. Nevis kā dzīvus cilvēkus. Pētījuma autori secinājuši, ka empātiju un romantisku interesi savukārt veicina tas, ja aiz profila ieraugām reālu cilvēku un viņa dzīvesstāstu.
Likumsakarīgi, ka ar to rokrokā iet vēl kāda mūsdienās izplatīta parādība – ghosting jeb pēkšņa pazušana bez paskaidrojuma. Psiholoģe Dženisa Vilhauere sarunā ar Amerikas Psihologu asociāciju norādījusi, ka internetā cilvēkiem ir mazāka sociālā atbildība vienam pret otru. Partneri bieži vien nav kopīgā draugu lokā, tāpēc kļūst daudz vienkāršāk attiecības pārtraukt, pat nepaskaidrojot otram, kas noticis. Viņa to saista arī ar sava veida patērētāja domāšanu attiecībās – pārliecību, ka vienmēr kaut kur atrodams vēl labāks variants.
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“Alpu šķiršanās” savā galējā izpausmē būtībā ir šīs attieksmes turpinājums: cilvēks vairs ne tikai emocionāli, bet arī fiziski aiziet no otra.
Kas īsti ir “Alpu šķiršanās”?
Ar Alpine divorce sociālajos tīklos apzīmē situāciju, kad viens partneris pārgājiena, kāpiena vai citas aktivitātes laikā attālā vietā pamet otru. Tas var notikt pēc strīda, dusmu uzplūdā vai vienkārši tāpēc, ka viens cilvēks ir ātrāks, fiziski spēcīgāks un nevēlas pielāgoties otram.
Īpaši bīstami tas kļūst tad, ja pieredzējušākais cilvēks ir aizvedis mazāk pieredzējušo partneri vietā, no kuras viņš pats nespēj droši izkļūt.
Kalnos šķietami vienkāršs strīds var kļūt par dzīvības un nāves jautājumu. Temperatūra krītas, iestājas tumsa, pazūd mobilie sakari, cilvēks var apmaldīties, nokrist, gūt traumu vai nosalt.
Tādēļ partnera pamešana šādā situācijā nav salīdzināma ar sadzīves drāmu, kad kāds dusmīgi aiziet no restorāna vai dzīvokļa. Cilvēks, kurš zina maršrutu, kuram ir lielāka pieredze vai pie kura atrodas nepieciešamais ekipējums, faktiski var atstāt otru likteņa varā, bez iespējas parūpēties par savu drošību.
“Sliktākā sestdiena manā dzīvē”
Plašāku uzmanību jēdziens ieguva 2026. gada februārī pēc TikTok lietotājas @EverAfterIya video. Tajā redzama raudoša sieviete, kura viena pati iet pa akmeņainu taku. Viņa šo dienu nosauca par “sliktāko sestdienu manā dzīvē”. Video bija pievienots paskaidrojums – tu dodies ar viņu pārgājienā kalnos, viņš atstāj tevi vienu, un tu saproti, ka patiesībā viņam nekad neesi patikusi.
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Video ieguva vairāk nekā 19 miljonus skatījumu, un komentāros citas sievietes sāka aprakstīt līdzīgu pieredzi.
Taču šādi stāsti bijuši jau daudz agrāk. Žurnāliste un pieredzējusī alpīniste Meja Silvera atceras 2011. gada pārgājienu nomaļā kanjonā Kolorādo. Toreiz viņa vēl bija nepieredzējusi kalnu pārgājienos. Viņas draugu sāka kaitināt tas, ka sieviete nespēj iet tik ātri kā viņš. Viņš vienkārši gāja "savā tempā", bija viņai krietnu gabalu priekšā un pazuda.
Silvera aptuveni divas stundas pavadīja viena. Viņa bija apmaldījusies un līdz nāvei nobijusies, ka netiks ārā no kanjona. Kad abi atkal satikās, Meja bija ļoti dusmīga. Dažus mēnešus vēlāk pāris izšķīrās. Tagad, kad Silverai ir daudz vairāk pieredzes kalnos, viņa atzīst – šis notikums varēja beigties arī pavisam citādi.
Viņš jau iepriekš bija pametis sievieti kalnos
Vissmagākais ar “Alpu šķiršanās” diskusiju saistītais reālais gadījums notika Austrijā, kad "Alpine divorce" nonāca starptautisko mediju uzmanības lokā.
2025. gada janvārī 37 gadus vecais Tomass Plambergers kopā ar savu 33 gadus veco draudzeni Kerstinu Gurtneri devās ziemas pārgājienā Austrijas augstākajā kalnā - Grosgloknerā. Sieviete bija ievērojami mazāk pieredzējusi. Pāris būtiski atpalika no plānotā grafika, bet aptuveni 50 metrus zem 3798 metrus augstās virsotnes Gurtneres spēki bija izsīkuši un viņai parādījās hipotermijas pazīmes. Plambergers viņu atstāja kalnā un devās meklēt palīdzību. Sieviete nomira no hipotermijas.
2026. gada februārī Insbrukas tiesa Plambergeru atzina par vainīgu nonāvēšanā rupjas neuzmanības dēļ. Viņam piesprieda piecu mēnešu nosacītu cietumsodu un 9600 eiro naudas sodu. Tiesnesis uzsvēra, ka vīrieša pieredze kalnos bijusi nesalīdzināmi lielāka nekā viņa draudzenei un ka sieviete, visticamāk, būtu izdzīvojusi, ja laikus būtu pieņemti pareizi lēmumi. Piemēram, ja pāris būtu devies atpakaļ vai palīdzība izsaukta agrāk.
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Tiesas procesā atklājās vēl kāda zīmīga detaļa. Plambergera bijusī draudzene Andrea Bergenere liecināja, ka vīrietis jau agrāk nakts pārgājiena laikā Grosgloknerā bija pametis arī viņu vienu. Toreiz Andreai izdevās pašai droši nokāpt no kalna.
Alpu šķiršanās “maigā” versija
Ne katra tā dēvētā “Alpu šķiršanās” beidzas ar glābēju iesaistīšanos vai traģēdiju. Daudz biežāk sociālajos tīklos aprakstīta tās “maigākā” versija: pāris sastrīdas pārgājiena laikā, un viens partneris dusmās aiziet pa priekšu, negaida otru, vai demonstratīvi atsakās iet lēnāk, abiem pieņemamā tempā.
No malas tas var šķist kā parasts strīds. Taču nozīme mainās atkarībā no tā, kurā vietā tas notiek.
Ja tuvējā parkā tepat pilsētā, tad partneris, visticamāk, vienkārši dosies mājās. Taču, ja esat kaut kur "nekurienē" mežā vai kalnos, tad, tuvojoties tumsai un bez telefona sakariem, tā pati rīcība var radīt paniku un reālu bīstamību dzīvībai.
Ko par to saka psihologi?
Psiholoģijas un attiecību eksperti aiz “Alpu šķiršanās” saskata ne tik daudz jaunu šķiršanās modi, cik jau sen zināmas problēmas – empātijas trūkumu, nespēju regulēt emocijas, izvairīšanos no konflikta un varas nevienlīdzību attiecībās.
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Psiholoģijas izdevumā Psychology Today ārsts un profesors Brūss Y. Lī norāda, ka cilvēkam, kurš spēj otru pamest bīstamā situācijā, var trūkt empātijas vai spējas kontrolēt savas emocijas.
Dusmas vai aizkaitinājums tādā brīdī var nomākt veselo saprātu. Viņš iesaka pievērst uzmanību tam, kā partneris reaģē, kad otram nepieciešama palīdzība, vai viņš spēj pamanīt, ka otrs ir satraucies, un vai viņam nav raksturīgi nekontrolēti emociju izvirdumi.
Attiecību eksperte un sociālā darbiniece Minaa B savukārt norāda, ka pamešana nepazīstamā vai nedrošā vietā var izraisīt ļoti spēcīgu stresa reakciju – bailes un dezorientāciju. Viņa “Alpu šķiršanos” salīdzina ar ghosting galēju formu: cilvēks, kurš nespēj atklāti runāt par vēlmi pārtraukt attiecības, vienkārši aiziet – tikai šoreiz nevis pazūd no telefona ekrāna, bet fiziski pamet otru.
Arī attiecību pētnieka Džona Gotmena ilgstošie pētījumi rāda, cik bīstama attiecībām ir nicinoša attieksme. Gotmena institūts to raksturo kā vienu no postošākajiem uzvedības modeļiem – attieksmi, kurā viens partneris nostāda sevi augstāk par otru, izrāda necieņu un liek otram justies mazvērtīgam.