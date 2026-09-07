Šonedēļ populārākie vārdi - Eva, Evita un Regīna
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Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Eva, Evita un Regīna

Dzīvesstila nodaļa

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Sveicam Evas, Ilgas, Evitas, Bruno, Regīnas, Signes, Izabellas, Ernas, Signijas, Ermīnus un citus, kuri šajā nedēļā svin vārdadienu!

Šonedēļ populārākie vārdi - Eva, Evita un Regīna...

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Eva (3290), Evita (3278) un Regīna (3129).

No šoedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ilga (2846), Bruno (1606) un Signe (1502). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Iza (9), Albertīne (9), Jausma (38), Telma (40)  un Ermīns (65).

Vēl vārda dienu šonedēļ svin 545 Izabellas, 261 Signija un 225 Ernas.

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