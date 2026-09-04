Paula Freimane: “Pavārgrāmatu uzrakstīt ir ātrāk nekā radīt labu proteīna batoniņu”
Veselīga dzīvesveida satura veidotāja un trīs pavārgrāmatu autore Paula Freimane intervijā septembra “Jauns OK” stāsta par profesionālo ceļu, kas veidojies pakāpeniski – no intereses par fitnesu un uzturu līdz receptēm, grāmatām un saviem proteīna batoniņiem.
Paula atzīst, ka agrāk gatavošana nebūt nebija viņas stiprā puse. Viss mainījās līdz ar aizraušanos ar sportu un interesi par uzturu, kas pamazām pārauga recepšu radīšanā un vēlāk arī pavārgrāmatās. Savukārt pēc otrās grāmatas izdošanas radās vēlme pamēģināt ko jaunu –
izveidot pašai savu proteīna batoniņu. Ideja šķita vienkārša, taču ceļš līdz gatavam produktam izrādījās daudz garāks, nekā sākotnēji cerēts.
Arī produktu izstrādē Paula nevēlas palikt tikai pie idejas autores lomas – viņa pati piedalās recepšu veidošanā, testē garšas, proporcijas un tekstūras. Pirmo divu batoniņu izstrāde aizņēmusi gandrīz divus gadus. “Pavārgrāmatu uzrakstīt ir ātrāk nekā radīt vienu patiešām labu proteīna batoniņu,” viņa smej.
Šodien Paula pati plāno savu darba ritmu, attīsta jaunus projektus un turpina meklēt nākamās idejas. “Man nav jāiet uz ofisu, neviens nenosaka, cikos jāceļas un kur jābūt – es pati varu plānot savu dienu. Tā brīvība, par ko toreiz sapņoju, šodien ir mana ikdiena,” viņa saka.
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