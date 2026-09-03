“Sieva ir pelnījusi zināt, bet…” Draudzenes romāns ar precētu vīrieti mani nostādījis grūtas izvēles priekšā
Kāda sieviete vairāk nekā gadu glabā draudzenes noslēpumu – viņa zina, ka draudzene ir attiecībās ar precētu vīrieti. Tagad viņa nonākusi smagas morālas izvēles priekšā: klusēt vai atklāt patiesību.
“Es cerēju, ka tas beigsies, bet nekas nav mainījies”
Sieviete stāsta, ka viņas labākā draudzene jau vairāk nekā gadu uztur romānu ar precētu vīrieti. Draudzene par to viņai pastāstījusi pati, taču šis noslēpums kļuvis par emocionālu slogu.
Sākumā viņa izvēlējusies klusēt, jo uzskatījusi, ka tā nav viņas darīšana - iejaukties svešā laulībā. Turklāt viņa cerējusi, ka attiecības ar laiku beigsies pašas no sevis.
Tomēr tas nav noticis, un tagad viņa jūtas iesprostota starp lojalitāti draudzenei un sajūtu, ka klusēšana var kaitēt citam cilvēkam.
Dilemma starp draudzību un godīgumu
Situāciju vēl sarežģītāku padara fakts, ka kāda cita viņas tuva draudzene šo vīrieša sievu uzskata gandrīz par ģimenes locekli. Ja viņa atklātu patiesību otrai draudzenei, pastāvētu risks zaudēt attiecības ar savu labāko draudzeni. Turklāt viņa varētu vienkārši nodot šo smago lēmumu citam cilvēkam – vai atklāt neuzticību sievai. Taču, ja viņa turpinās klusēt, viņai jāsadzīvo ar sajūtu, ka viņa palīdz slēpt informāciju, kas varētu ietekmēt citas sievietes izvēles par savu laulību.
Kam cilvēks ir parādā lojalitāti?
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Par šo sarežģīto situāciju raksta laikraksta The New York Times rubrikas “The Ethicist” autors, kurš aplūko ikdienas dzīves morālās dilemmas.
Viņš norāda – cilvēki bieži vien daudz mazāk zina par citu laulību patieso būtību, nekā viņiem šķiet.
Nav iespējams pilnībā saprast, kādi kompromisi, vienošanās vai problēmas pastāv starp diviem cilvēkiem, tāpēc iejaukšanās var radīt neparedzamas sekas. Pēc autora domām, svarīgākais jautājums nav “kas situāciju padarīs labāku?”, bet gan “kam un ko es esmu parādā?”.
Šajā gadījumā sievietes galvenā saikne ir ar savu labāko draudzeni. Draudzene viņai uzticējusi noslēpumu draudzības ietvaros, un uzticības saglabāšana ir daļa no šīm attiecībām. Atklājot noslēpumu citai personai, īpaši kādam, kurš, iespējams, informētu vīrieša sievu, viņa pati kļūtu par cilvēku, kurš izraisījis sāpīgu atklājumu vairākām iesaistītajām pusēm.
“Sieva ir pelnījusi zināt. Bet tas nenozīmē, ka tev ir pienākums viņai pateikt”
Eksperts uzsver – var uzskatīt, ka krāptajai sievai ir tiesības zināt patiesību, vienlaikus neuzskatot, ka tieši šai sievietei ir pienākums to atklāt.
Atbildība pirmām kārtām gulstas uz vīrieti, kurš pārkāpis savus laulības solījumus.
Tā vietā sievietei būtu jārunā ar savu draudzeni un godīgi jāizstāsta, kā šī situācija viņu ietekmē. Viņa var mudināt draudzeni pārtraukt attiecības vai pašai uzņemties atbildību par savu rīcību. Ja viņa tomēr nolemtu noslēpumu neatklāt, tad viņai nevajadzētu to izplatīt tālāk citām personām tikai tāpēc, lai pašai kļūtu vieglāk.
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Ko par neuzticību saka psihologi?
Arī psiholoģijas izdevumā Psychology Today eksperti norāda, ka situācijas, kurās cilvēks zina par cita pāra neuzticību, bieži rada spēcīgu iekšēju konfliktu.
Psihologi uzsver – pirms iejaukties, svarīgi saprast savus patiesos motīvus.
Vai vēlme atklāt patiesību rodas no rūpēm par otru cilvēku, vai arī no vēlmes atbrīvoties no paša radītā emocionālā diskomforta?
Speciālisti iesaka vispirms runāt ar cilvēku, kurš atrodas neuzticības centrā, nevis nekavējoties vērsties pie trešajām personām. Atklāta saruna var dot iespēju uzņemties atbildību tam, kurš pieļāvis kļūdu, un izvairīties no vēl lielāka konflikta. Galu galā šādās situācijās nav vienas pareizas atbildes – cilvēkam jāizvērtē, vai viņa rīcību vairāk vada lojalitāte, godīgums vai vēlme samazināt iespējamo kaitējumu.