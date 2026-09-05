Kuri bērnu vārdi ir patiešām latviski? Lielais saraksts zēniem un meitenēm
Latviski bērnu vārdi var pārsteigt – daudzi vārdi, kurus uzskatām par tradicionāli latviskiem, patiesībā cēlušies no citām valodāsm. Apkopojam patiešām latviskas cilmes vārdus zēniem un meitenēm.
Lai gan esam pieraduši domāt, ka tādi vārdi kā Anna, Ilze, Māra, Kārlis vai Jēkabs ir latviešu izcelsmes, tomēr tā gluži nav. Minētie un daudzi citi nāk no bibliskās tradīcijas vai vēl kādas citas kultūras, un tiem ir parasti līdzinieki citās valodās. Protams, daudzi seni personvārdi ir kļuvuši neatraujami no latviešu kultūras jau gadsimtiem, un nu jau uzskatāmi par vārddošanas tradīcijas klasiku arī pie mums. Bet ko tad, ja vārdu bērnam gribas latvisku, taču ne klasisku? Kuri tad īsti ir tie patiešām latviskie personvārdi?
Dažos gadījumos viedokļi par vārda izcelsmi ir pretrunīgi. Vārds Jānis varētu tikpat labi būt atvasinājums no ebreju vārda Johanāns, kā sena pirmskristietības dievība ar senindiešu vārda sakni jāti (iet, kustas, jāj). Par Māru pētnieki strīdas, kas bija pirmais – latviešu dievība vai kristiešu Marija? Šādu piemēru ar vairākām izcelsmes versijām nav maz, piemēram, vārds Valdis (latviešu valdīt vai vācu Waldemar?). Ir arī citi pārsteidzoši atklājumi par personvārdu etimoloģiju – it kā latviskā Dārta ir Dorotejas atvasinājums, kas nāk no grieķu valodas un Latvijā pirmo reizi fiksēts vien 1693. gadā.
Daudzi tiešām skaisti un skanīgi vārdi nāk no pagāniskās tradīcijas, kurā cilvēki tika saukti dabas parādību, dzīvnieku, augu nosaukumos.
Tātad personvārdi, kuru pamatā ir sugasvārdi. Taču patiešām latviski vārdi var būt radušies arī vēlākos vēstures posmos, lai arī balstoties latviešu valodā, Tādi, piemēram, ir vārdi Ilgvars vai Malda, kas pirmoreiz reģistrēti 19. vai 20. gadsimtā, un nereti saistīti ar jaunlatviešu radītajiem latviešu valodas jaunvārdiem.
Brīžiem sanāk pavisam pretrunīgi… Vārds Maija nāk no latīņu valodas, savukārt Paija, kas ir Annas Brigaderes jaunradīts personvārds lugas “Maija un Paija” tēlam, kas ir raksturā pretējs galvenajai varonei, ir latviešu cilmes. Vīrieša vārds Inesis nāk no tāda paša ezera nosaukuma, savukārt sieviešu vārda Inese sākumi meklējami vai nu spāņu vārdā Ines (proti, latīniskās Agneses atvasinājumā), vai senkrievu vārdā Inna, un tā līdzība ar vīrieša-ezera vārdu ir visdrīzāk sakritība.
Vēl daudzi šķietami latviski vārdi kā Vitauts vai Milda patiešām arī ir baltu ciltīm piederīgi, taču nāk no lietuviešu vai senbaltiešu, nevis latviešu valodas.
Lai nu kā… Lai būtu vieglāk izvēlēties, piedāvājam sarakstu ar tiešām latviskas cilmes vārdiem, kas atrodami arī mūsdienu vārda dienu kalendārā. Turklāt alfabētiskā sarakstā, nevis kalendārā starp citiem vārdiem, iespējams uztvert latviskā vārda unikālo, skaidro skanējumu daudz dziļāk. Bet jebkurš vārds ir skaists, ja dots no sirds un ar mīlestību izvēlēts.
Latviski vārdi zēniem
Agris 24.09.
Aigars 31.08.
Ainis 12.04.
Aldis 22.11.
Aldris 22.11.
Alnis 19.01.
Atvars 31.03.
Auseklis 14.12.
Ausmis 26.06.
Austris 22.01.
Austrums 01.09.
Ārvalds 04.04.
Balvis 13.03.
Centis 06.03.
Dailis 17.05.
Dravis 17.01.
Drosmis 19.10.
Druvis 10.10.
Druvvaldis 07.10.
Dzidris 27.05.
Dzintars 04.09.
Dzintris 04.09.
Gaidis 06.05.
Gaitis 17.10.
Gaits 17.10.
Gunvaldis 15.09.
Gunvaris 15.09.
Ilgmārs 30.03.
Ilgonis 27.09.
Ilgvars 01.03.
Ilvars 02.07.
Inesis 18.05.
Jānis 24.06.
Kalvis 31.12.
Laimdots 22.06.
Laimiņš 22.06.
Laimis 29.10.
Laimnesis 01.01.
Laimonis 29.10.
Madars 07.08.
Maigonis 06.09.
Maigurs 22.09.
Meldris 21.07.
Miervaldis 03.01.
Modris 21.09.
Namejs 12.07.
Nauris 13.04.
Raitis 14.01.
Raits 14.01.
Ritvaldis 24.04.
Ritvars 14.07.
Rūsiņš 26.04.
Saivis 14.06.
Sarmis 19.12.
Saulvedis 22.12.
Skaidris 02.10.
Smuidris 20.02.
Spodris 28.01.
Tālavs 03.03.
Tālis 03.03.
Tālivaldis 30.06.
Tālrīts 27.03.
Valgudis 23.08.
Vairis 17.09.
Varis 26.05.
Vents 06.03.
Vidvuds 11.06.
Viesturs 28.06.
Vilnis 29.04.
Vismants 29.08.
Visvaldis 24.04.
Zemgus 14.08.
Ziedonis 01.05.
Zintis 05.01.
Latviski vārdi meitenēm:
Agra 08.11.
Aija 12.03.
Aina 08.10.
Aisma 06.08.
Ausma 26.06.
Austra 05.03.
Ārvalda 04.04.
Balva 23.12.
Banga 16.11.
Brīve 18.11.
Daila 04.02.
Drosma 17.10.
Dzelde 15.08.
Dzelme 21.03.
Dzidra 27.05.
Dziedra 22.03.
Dzinta 06.04.
Dzintra 04.09.
Dzirkstīte 07.12.
Dzīle 02.11.
Egle 24.01.
Gaida 07.06.
Gaisma 14.12.
Gundega 28.04.
Gudrīte 14.04.
Ilga 08.09.
Ilgona 29.12.
Irbe 20.03.
Jausma 10.09.
Jautrīte 19.07.
Jūsma 31.05.
Kaija 12.11.
Laima 11.02.
Laimdota 11.02.
Laimrota 10.03.
Lauma 02.07.
Lāsma 01.10.
Liega 11.08.
Liepa 16.07.
Liesma 18.09.
Līga 23.06.
Līksma 25.04.
Madara 09.08.
Made 20.03.
Maiga 25.06.
Malda 13.02.
Meldra 21.07.
Mētra 26.02.
Miervalda 03.01.
Mirdza 23.03.
Mirga 13.10.
Modra 04.10.
Modrīte 24.10.
Mudīte 08.08.
Mudrīte 24.10.
Mundra 08.06.
Paija 10.05.
Pārsla 30.01.
Raita 03.12.
Rasa 20.06.
Rasma 20.06.
Ritma 20.07.
Rudīte 22.08.
Saiva 14.06.
Sarma 05.12.
Sarmīte 09.12.
Saulcerīte 21.12.
Selga 05.02.
Silga 05.02.
Skaidra 28.02.
Skaidrīte 28.02.
Smaida 11.01.
Smuidra 20.02.
Sniedze 02.12.
Spīdola 02.02.
Spodra 04.01.
Spulga 06.01.
Strauja 14.04.
Strauta 23.01.
Tāle 27.04.
Teika 19.05.
Teiksma 17.12.
Vaida 05.09.
Vaira 17.09.
Valda 04.04.
Veldze 13.12.
Velga 13.08.
Velta 24.11.
Venta 20.05.
Vēsma 19.04.
Vidaga 05.04.
Vija 05.04.
Vijolīte 04.05.
Virma 14.08.
Vizbulīte 04.05.
Vizma 12.08.
Zaiga 09.07.
Zeltīte 21.11.
Ziedīte 20.04.
Ziedone 24.05.
Zilga 06.10.
Zilgma 06.10.
Zinta 06.04.
Zīle 10.04.
Žubīte 09.04.