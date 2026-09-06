Pasaulē arvien populārāka kļūst japāņu matu mazgāšanas metode, kas sola "salona efektu mājās"
Lai mati pēc mazgāšanas izskatītos gludi, spīdīgi un kopti, ne vienmēr nepieciešami dārgi matu kopšanas līdzekļi. Tā dēvētajā japāņu matu mazgāšanas metodē galvenā uzmanība tiek pievērsta galvas ādai, saudzīgai mazgāšanai un pareizai kopšanas līdzekļu lietošanas secībai.
Daudzi ir pamanījuši – pēc friziera apmeklējuma mati nereti izskatās ievērojami labāk nekā pēc mazgāšanas mājās, pat ja izmantoti līdzīgi kopšanas līdzekļi. Atšķirība var slēpties nevis šampūna cenā, bet gan mazgāšanas tehnikā. Internetā popularitāti ieguvusī tā dēvētā japāņu matu mazgāšanas metode balstās uz vairākiem secīgiem kopšanas posmiem un īpašu uzmanību galvas ādai.
1. Sāc ar galvas ādu
Pirms matu mazgāšanas dažas minūtes var veltīt maigai galvas ādas masāžai. Ar pirkstu galiem veiktas saudzīgas apļveida kustības palīdz mehāniski atbrīvot galvas ādu no atmirušajām ādas šūnām un sagatavot to mazgāšanai. Svarīgi galvas ādu neberzt ar nagiem un masāžu neveikt pārāk agresīvi.
2. Ar eļļu jābūt piesardzīgiem
Viena no šīs matu kopšanas metodes variācijām paredz pirms mazgāšanas izmantot kokosriekstu, argāna vai citu matiem paredzētu eļļu. Tomēr šis solis nav obligāts un neder visiem. Cleveland Clinic dermatoloģe Šilpi Khetarpala (Shilpi Khetarpal) norāda, ka eļļas uzklāšana tieši uz galvas ādas dažiem cilvēkiem var veicināt seborejiskā dermatīta jeb blaugznu problēmas.
Tādēļ cilvēkiem ar taukainu, jutīgu vai uz blaugznām tendētu galvas ādu ar eļļām jābūt īpaši uzmanīgiem.
Savukārt sausiem matiem neliels eļļas daudzums matu garumā vai galos var palīdzēt saglabāt mitrumu un padarīt tos vizuāli gludākus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
3. Šampūnu liec galvenokārt uz galvas ādas
Viena no būtiskākajām kļūdām ir šampūna ieberzēšana visā matu garumā. Tā vietā šampūns jāiemasē galvenokārt galvas ādā un pie matu saknēm. To iesaka arī Amerikas Dermatoloģijas akadēmija (AAD). Dermatologi skaidro, ka tā iespējams nomazgāt uzkrājušos kopšanas līdzekļu atlikumus, atmirušās ādas šūnas un lieko sebumu, vienlaikus lieki nesausinot pārējo matu garumu.
Skalojot matus, putas tāpat izplūst cauri visam matu garumam, tāpēc matu berzēšana starp plaukstām nav nepieciešama.
4. Vai šampūns tiešām jālieto divreiz?
Tā dēvētajā japāņu metodē bieži iesaka matus mazgāt ar šampūnu divas reizes – pirmajā reizē nomazgājot lielāko daļu netīrumu un tauku, bet otrajā rūpīgāk attīrot galvas ādu.
Tomēr divkārša mazgāšana nav nepieciešama pilnīgi visiem un katrā matu mazgāšanas reizē.
Dermatologi uzsver, ka matu mazgāšanas biežums un kopšanas režīms jāpielāgo matu un galvas ādas tipam. Piemēram, taukainai galvas ādai un smalkiem, taisniem matiem mazgāšana var būt nepieciešama biežāk, savukārt sausi un cirtaini mati parasti jāmazgā retāk.
5. Mitri mati prasa īpašu saudzību
Mazgājot matus, tos nevajadzētu agresīvi vērpt, burzīt vai berzēt starp plaukstām. Arī pēc dušas nav ieteicams enerģiski berzēt matus ar dvieli. Amerikas Dermatoloģijas akadēmija norāda, ka šāda mehāniska iedarbība var bojāt matus un veicināt to lūšanu. Taisniem matiem pirms ķemmēšanas ieteicams ļaut nedaudz apžūt, savukārt mitru matu atšķetināšanai jāizmanto plata zobojuma ķemme.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
6. Neaizmirsti par kondicionieri
Pēc šampūna lietošanas nākamais solis ir kondicionieris. Tas palīdz mitrināt un atšķetināt matus, padarot tos vieglāk kopjamus. Arī šeit nav viena universāla noteikuma. AAD iesaka smalkiem un taisniem matiem kondicionieri galvenokārt klāt matu galos, savukārt sausiem un cirtainiem matiem to var izmantot visā matu garumā.
Ļoti sausiem, gariem, krāsotiem vai karstuma ietekmē regulāri veidotiem matiem var noderēt arī neizskalojamais kondicionieris.
Dermatologi norāda, ka tas var samazināt matu pūkošanos, atvieglot ķemmēšanu un līdz ar to mazināt matu lūšanu.
7. Vēss ūdens – patīkams noslēgums, bet ne brīnumlīdzeklis
Šīs metodes piekritēji iesaka mazgāšanu noslēgt, matus noskalojot ar vēsāku ūdeni. Tas var radīt patīkamu sajūtu un mati pēc mazgāšanas var šķist gludāki, taču no vēsa ūdens vien nevajadzētu gaidīt būtiskas pārmaiņas matu veselībā.
Daudz svarīgāka ir saudzīga mazgāšana, piemērots šampūns un kondicionieris, kā arī pēc iespējas mazāka matu mehāniska traumēšana.
Svarīgākais nav šampūna cena
Tā sauktās japāņu matu mazgāšanas metodes vērtīgākā atziņa patiesībā ir elementāra – matu izskatu ietekmē ne tikai tas, ko uz tiem uzklājam, bet arī tas, kā tos mazgājam. Amerikāņu dermatologi iesaka izvēlēties līdzekļus atbilstoši savam matu tipam, šampūnu koncentrēt galvenokārt uz galvas ādu, pēc mazgāšanas izmantot kondicionieri un pret mitriem matiem izturēties īpaši saudzīgi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī Cleveland Clinic uzsver, ka nav viena ideāla matu mazgāšanas režīma visiem –
nepieciešamais mazgāšanas biežums ir atkarīgs no matu tipa, garuma, galvas ādas taukošanās un citiem faktoriem. Ja parādās ilgstoša nieze, apsārtums, izteikta zvīņošanās vai blaugznas, ieteicams konsultēties ar dermatologu.
Tātad salona efektam mājās nav viena slepena trika. Daudz vairāk var dot pareiza mazgāšanas tehnika, saudzīga apiešanās ar matiem un tieši savam matu tipam piemērota kopšana.