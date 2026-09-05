Ansis un Monta Klintsoni par 18 gadiem laulībā: “Mēs tā forši paciešam viens otru”
Ansis un Monta Klintsoni laulībā aizvadījuši jau 18 gadus, un abu attiecību pamatā joprojām ir savstarpējs atbalsts, uzticēšanās un brīvība. Pāris atklāti stāsta par kopdzīvi, strīdiem, ģimenes tradīcijām un to, kas palīdz saglabāt stipras attiecības daudzu gadu garumā.
Nākamajā dienā pēc šīs sarunas Ansis un Monta Klintsoni nosvinēja tirkīza kāzu jubileju un Ansis savā Facebook kontā ierakstīja: “Šodien 18 gadi laulībā, un mēs joprojām viens otram visvisvis…” Viņi patiešām ir viens otra atbalsts, iedvesma un kaut kādā ziņā arī spogulis.
Tikšanos un fotografēšanos esam sarunājuši Klintsoniem zīmīgā vietā – pie Laimas pulksteņa. Tieši šeit bija viņu pirmais romantiskais randiņš. Esmu ieradusies pirmā un, kamēr gaidu savus sarunbiedrus un fotogrāfu, vēroju cilvēkus. Un tad rosībā, kas valda visapkārt pulkstenim, pamanu viņus. Abi viegli soļo viens otram līdzās un smaidot sarunājas. Jau pēc brīža var sākties mūsu saruna.
9. februāra tradīcija
“Es varu sākt?” Monta paraugās uz Ansi, kad lūdzu padalīties ar viņu iepazīšanās stāstu. “Sāc, mīļā, tu jau mani atradi,” pasmaida Ansis.
“Kad biju 17–18 gadu veca, sekoju līdzi Anša muzikālajai darbībai, man viņš patika kā mūziķis. Es nebiju samīlējusies, nē, vienkārši, ja būtu jāizvēlas kāds no latviešu mūziķiem, es izvēlētos viņu.
Tad pagāja kāds laiks, man jau bija izjukušas attiecības ar meitas tēvu, un vienu vakaru, sērfojot portālā draugiem.lv, sadaļā par draudzības ieteikumiem pamanīju Ansi. Atcerējos, ka reiz man viņš patika, un nodomāju – ai, joka pēc uzaicināšu draudzēties. Viņš uzaicinājumu pieņēma, sākām sarakstīties. Ansis kādu laiku bija pazudis no Latvijas skatuves, tādēļ apvaicājos, kur viņš palicis un kā veicas profesionālajā darbībā. Izrādījās, viņš vairākus gadus dzīvoja Anglijā un tieši tajā vasarā bija atgriezies Latvijā. Tā dažus mēnešus sarakstījāmies.
Pamanīju, ka Ansis bieži lika sirsniņas pie manām bildēm, un nospriedu – varbūt es viņam drusciņ patīku?” divdesmit gadu senos notikumus atceras Monta. Tolaik viņa vēl dzīvoja Madonā, Ansis – Rīgā, un abi norunāja tikšanos pie Laimas pulksteņa.
Tas 9. februāris bija ļoti auksts. Monta atminas, ka viņai pat skropstas no aukstuma sasalušas. “Mēs varam piestrādāt par meteorologiem un ziņot, kāds pēdējo divdesmit gadu laikā bijis katrs 9. februāris. Jo katru gadu šajā datumā atkal atgriezāmies pie pulksteņa un nofotografējāmies. Tā ir mūsu tradīcija,” saka Ansis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zvaigžņu kari vai Smalkais stils?
Komunikācija dzīvē atšķiras no sarakstes. Nav ne vieglāk, ne grūtāk, bet ir citādi. “Sarakstoties ir jāizmanto vārdi, bet, satiekoties klātienē, tu vari vienkārši būt blakus un klusēt. Un arī tā ir komunikācija,” saka Monta, un Ansis papildina: “Klusumam ir vairāk nekā 50 nokrāsu. Reizēm, kad pavaicāju sievai, vai viss kārtībā, un viņa atbild – jā, jā –, pēc tam ir rūpīgi jāpavēro un jāizrauj antenas, kāds šis klusums īsti ir. Bet, manuprāt, tieši šīs neredzamās antenas, mīlestība, izpratne un arī klusums mūs satur kopā.
Mēs jūtamies labi viens otra klātbūtnē. Monta var lasīt grāmatu vai kaut ko skatīties telefonā, es daru savas lietas, un ir labi, ka viņa ir klāt. Tad ir sajūta, ka šajā brīdī uz pasaules viss ir kārtībā.”
“Ne vienmēr ir kārtībā, mēdzam jau arī pakašķēties,” atklāta ir Monta. Klintsoniem neesot raksturīgas drāmas itāļu stilā, trauki neplīst, drīzāk tie esot mazie kašķīši – pa drusciņai, pa drusciņai. Ansis atrod salīdzinājumu: “Zini, kā divas salas, starp kurām no vienas un no otras puses lido pa akmentiņam, bet tās nav atombumbas.” – “Mēs pie tā esam pieraduši, bet kādam no malas izskatās, ka visu laiku strīdamies. Man tā teica!” Monta iesaucas un turpina: “Man šķiet, labi ir tas, ka mēs viens otru necenšamies speciāli aizvainot. Novest līdz tam, ka otrs apvainojas.
Ja kaut kas ir uz sirds, uzreiz pasakām. Esmu par to, ka, ja kaut kas nepatīk, tas uzreiz ir jāizrunā, nevis jātur sevī, līdz sakrājas par daudz, un tad viss ir slikti. Zinu šādus piemērus, un tādās attiecībās man negribētos būt.”
Pēc Anša domām, labāk, ka pāris var izstrīdēties par sīkumiem un tā nonākt līdz kopīgai izpratnei, lai vēlāk nevajadzētu strīdēties par patiešām būtiskām, fundamentālām lietām. Turklāt labi ir apzināties, ka katrs cilvēks ir atšķirīgs. “Vai tam ir nozīme, ka Monta nespēlē ģitāru un es nenodarbojos ar rokdarbiem? Nē. Vai tam ir kāda nozīme, ka balstā guļus varu pacelt lielāku svaru nekā Monta? Nē. To attiecību šarmu jau rada enerģētiskā saspēle miljonos dažādu aspektu,” viņš rezumē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Vienā brīdī varam būt harmoniskākais pāris uz planētas, bet jau nākamajā dienā nesaprasties, vai skatīsimies Zvaigžņu karus vai Smalko stilu. Mēs tā forši paciešam viens otru,” Monta pasmejas.
Annas podkāsts
Mani sarunbiedri atzīst, ka dzīves uztverē viņu vērtības pārklājas. Piemēram, bērnu audzināšanā. “Kā jau vairumam vecāku, arī mums ir tie grūtie brīži, kad jādomā, cik tālu vari iespaidot bērnu, cik tālu tas ir viņa raksturs un izvēles un cik tālu tev jāļauj viņam pašam apdedzināties. Reizēm viens otru riktīgi pratinām – kā tu domā, kas būtu pareizi? Vai tu arī tā domā, vai tomēr ne? Tikai pēc tam kopīgi nonākam pie lēmumiem,” ieskicē Ansis.
Klintsonu vecākajai meitai Martai jau ir 27 gadi, jaunākajai, Annai, četrpadsmit. “Tā es dzīvoju kopā ar trim dāmām un trim kaķenēm. Tādēļ jau katru dienu trenējos, lai varētu viņas aizstāvēt no lāčiem,” Ansis pajoko.
Viņš ir gandarīts, ka vecākus un meitas vieno atklātība, humors un foršas sarunas. “Mani saldākie brīži ir tad, kad, piemēram, ar Annu varam parunāties par filozofiju, bioloģiju, stoicismu. Fāters kūst, kad skaidro grieķu mitoloģiju. (Smaids) Tagad viņa lasa grāmatu Ne vējš, ne karogs. Tas ir dzenbudisma traktāts, kas rosinājis garīgumu daudziem cilvēkiem visā pasaulē. Tāpat ir tik forši, ka mēs ar Martu varam aprunāties par to, kā viņa meklē darbu, kā viņai klājas, par filmām un grāmatām, kas patika vai, tieši otrādi, nepatika, par to, ko teikusi kāda draudzene. Dažreiz tās ir pavisam vienkāršas sarunas, bet citreiz tajās ir dziļi domugraudi, ko mēs visi atcerēsimies vēl ilgi.”
“Mums arī patīk kopā gatavot,” teic Monta un sīkāk pastāsta par vienu ģimenes tradīciju. Viņi visi kopā gatavo vakariņas un tad sēžas pie viena galda, lai, baudot ēdienu, varētu arī no sirds parunāties par to, kā kuram šajā dienā vai nedēļā ir gājis. “Pat ja kāds no mums tobrīd negrib ēst, tāpat ir jāatnāk un jāpasēž kopā ar pārējiem. Tas jau ir tā iesakņojies, ka dažreiz viena meita otrai aizrāda – tev ir jānāk pie galda! Mēs šīs kopīgās vakariņas saucam par Annas podkāstu, jo viņai ļoti patīk visu ko stāstīt.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ansis ir pārliecināts – ieradumi un tradīcijas krāšņo dzīvi. Tādēļ visai ģimenei ļoti patīk svinēt svētkus – gadskārtu svinības, dzimšanas dienas, valsts svētkus. Arī tādus svētkus, par ko sabiedrībā joprojām lauž šķēpus, vajag svinēt vai nevajag.
“Jau vairāk nekā desmit gadu mūsu ģimenes svētki ir tematiskā Halovīna ballīte. Viss dzīvoklis ir izdekorēts atbilstoši tā gada tēmai, turklāt to uztveram ļoti nopietni. Piemēram, mums bija Halovīns par meža tēmu – vienu istabu atbrīvojām no mēbelēm un savedām tur mežu. Vairākas reizes braucām pakaļ gariem koku zariem, noīrējām gaismu un dūmu iekārtas, visi kopā dekorējām. Vienmēr aicinām ciemos draugus, un visiem ir tērpi, kas atbilst konkrētajai tēmai,” aizrautīgi stāsta Monta. Ansis paskaidro, ka tam nav nekādas sakrālas nozīmes vai pienākuma. “Mums tie ir svētki bez mentālas un emocionālas piesaistes – īru iedibināts plezīrs. Tieši tas man patīk, ka katrs to var tulkot kā vēlas, pārģērbties, kā grib, kamēr vien ir labs garastāvoklis. Galvenais šajā dienā ir justies lieliski. Kāpēc mēs vispār svinam svētkus? Tāpēc, ka tā gribam un vēlamies kolosālu noskaņojumu.” Tiesa, pērn tradicionālā ballīte mājās izpalika, jo klubā Atmoda Klintsoni svinēja grāmatas Kaku stāsti atvēršanu.
Vai tev ir jauns kaku stāsts?
Grāmatas pirmsākumi meklējami radu saietos, kad visi sāka stāstīt dažādus atgadījumus, tostarp, kā kāds iesprūdis tualetē un tamlīdzīgi – gan no savas pieredzes, gan no citiem dzirdētus. Neviļus Klintsoni sāka šos stāstus kolekcionēt. “Katru gadu, tiekoties ar radiniekiem, atcerējāmies aizvien jaunus stāstus un mēdzām arī viens otram jautāt – vai tev ir kāds jauns kaku stāsts? Vienā brīdī, jau pirms padsmit gadiem, pavīdēja doma – hei, mums ir tik daudz stāstu, tie būtu jāapkopo grāmatā! Bet tā tas arī palika,” atceras Monta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kas zina, kā būtu, ja Monta pērn nebūtu pēkšņi palikusi bez darba. Bet tā notika, un vajadzēja domāt, ko darīt tālāk.
“Biju desmit gadus strādājusi vienā uzņēmumā, un piepeši šis stāsts beidzās. Biju pārdomās – meklēt citu darbu uzreiz, vai varbūt šis ir tas brīdis dzīvē, kad varu darīt visas tās lietas, ko kādreiz esmu gribējusi, bet līdz šim nevarēju?
Viena no šīm lietām bija kaku stāstu izdošana grāmatā. Ansis piekrita, ka pietiek šo ieceri tik ilgi atlikt, – ņemam un darām! Padalījāmies ar savu ieceri sociālajos tīklos – ka gribam izdot šādu grāmatu, un lai cilvēki mums sūta savus kaku stāstus. Pieslēdzās arī mediji, un cilvēki sāka sūtīt stāstus. Tad mums uzrakstīja izdevniecība, ka gribētu šo grāmatu izdot. Nolikām datumu, kad jāiesniedz manuskripts, un tad jau nekas cits vairs neatlika, bija jāķeras pie rakstīšanas. Laika mums nebija daudz, apmēram divarpus mēnešu.”
Daļa stāstu bija noglabāti abu atmiņā, un tos vajadzēja uzlikt uz papīra, dažus Ansis jau bija paspējis pierakstīt. Darba dalīšana problēmas nesagādāja – katrs bija atbildīgs par kādreiz sev uzticētajiem stāstiem. Arī iesūtītos stāstus viņi sadalīja brālīgi – vienu daļu apdarināja Monta, otru Ansis. “Dienā uzrakstījām pa diviem stāstiem katrs un pēc tam devām lasīt gan viens otram, gan meitām. Ansis rakstīja epilogu, es – prologu.”
Tikai trīs dienas pēc grāmatas prezentācijas sākās šovs Limuzīns dāvanā, kurā piedalījās arī Monta. Tā noteikumi paredzēja, ka dalībniekiem jāatdod savi mobilie telefoni, tādēļ par to, kā lasītāji uzņēma Kaku stāstus, viņa uzzināja tikai nedēļu pēc tam. “Godīgi sakot, nebijām pārliecināti par cilvēku reakciju, domājām, ka labi nebūs, bet, kad izlasīju Anša atsūtīto ziņu, biju patīkami pārsteigta. Mūsu grāmata bija nonākusi pirktāko desmitniekā!” Jau šoruden pie lasītājiem nonāks otrā Kaku stāstu grāmata. “Ja tu uzrakstīsi prologu,” Ansis paķircina sievu. Monta apsola – būs arī prologs. Šajā grāmatā būs apkopoti ne tikai stāsti, kam pietrūka vietas pirmajā daļā, bet arī cilvēku komentāri un atsevišķa sadaļa, kas veltīta pasaules tualešu kultūrai. Tā teikt, vēsturisks un antropoloģisks pētījums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ansis Klintsons ar sievu randiņos pie "Laimas" pulksteņa
Ansis Klintsons ar sievu jau 15 gadu tiekas randiņos pie "Laimas" pulksteņa.
“Zini, kas bija interesanti? Es ierunāju televīzijas šovu Brīnišķīgie ceļojumi vilcienā, ko producē franču zvaigzne Filips Guglē. Viņš apceļo dažādas interesantas vietas un, viesojoties Lielbritānijā, satika Britu Nacionālā fekāliju muzeja radītāju. Beidzis ierunāt, aizbraucu uz mājām un uzreiz aizrakstīju muzejam vēstuli, pastāstīju par mūsu grāmatu. Kaku stāsti tiks sūtīti uz šo muzeju,” atklāj Ansis.
“Līdz ar otro daļu mēs kaku tēmu noslēgsim,” teic Monta. “Cerams,” Ansis nosaka. “Pilnīgi noteikti, jo mums jau ir plāns nākamajam gadam. Tie atkal būs stāsti, turklāt par sabiedrībā kontroversālu tēmu.” Klintsoni ķersies klāt kapu stāstiem.
Slepenais ceļš uz Romu
Monta Instagram profilā pati sevi raksturo šādi: “Dzīves izaicinājumu cienītāja. Māksliniece pašdarbniece. Kaku stāstu vācēja. Patīk kleitas, sarkasms, realitāte.” Arī šajā sarunā viņa atzīst, ka nebaidās no jauniem izaicinājumiem. Tagad viņa sākusi strādāt šovu veidošanā kā redaktore, kā arī ir nodibinājusi SIA Monta TAXI un pati smej, ka esot slavenību taksiste. Savukārt Ansis vienlaikus žonglē ar dažādiem pienākumiem – viņš ir autors, lektors, mūziķis, mediju personība. Kā abi pavada nedaudzos brīvos mirkļus kopā? “Mēs mēdzam apvienot patīkamo ar lietderīgo. Piemēram, ja man ir paredzēts kāds koncerts, Monta brauc līdzi, un tad mēs mašīnā varam parunāties un pabūt kopā.” Līdzīgi esot, ja kaut kur jādodas Montai. Tad viņa pavaicā Ansim: “Varbūt gribi atbraukt līdzi?” Tajā pašā laikā abi atzīst, ka ir gana pašpietiekami, lai lietas, ko šad tad gribas darīt atsevišķi, arī darītu atsevišķi. Un nebur no tā drāmu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kad vaicāju, ar ko viņi viens otru visvairāk pārsteiguši, pāris uz mirkli iegrimst pārdomās. Pirmais sāk runāt Ansis: “Tas bija pirms dažiem gadiem. Es vēl mācījos Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, lai papildinātu un atsvaidzinātu savu pasaules redzējumu un uztveri. Dienu pirms manas 50. dzimšanas dienas Monta paziņoja, ka šim notikumam par godu grib mani kaut kur aizvest. Kur tieši, to neteica, tas būšot pārsteigums, tikai piekodināja, lai atprasos ātrāk no lekcijas. Atprasījos, izgāju ārā, iesēdos mašīnā. Tāds mazliet stresains, vēl nepārslēdzies no lekcijas – kas te tagad būs? Mēs aizbraucām uz lidostu un pēc tam piezemējāmies Romā. Fantastisks pārsteigums un dāvana reizē! Man tiešām neradās aizdomas, vienīgi šķita dīvaini, ka man piepeši veselas trīs dienas ir brīvas. Jo parasti mana darba dzīve sastāv no ierakstiem, vadīšanām, līgumiem un pienākumiem. Izrādījās, ka Monta bija apzvanījusi visas manas darbavietas, lai šajās dienās neko neieplāno, turklāt vēl piekodinājusi, lai man neko nesaka.”
“Ansis mani vienmēr pārsteidz ar to, ka allaž atbalsta visās iecerēs, arī trakākajās. Zinu, ka visus cilvēkus tā neatbalsta. Piemēram, man gribas piedalīties dažādos televīzijas šovos. Pērn izdomāju, ka pieteikšos Lauku sētā. Pirmais jautājums, ko man atlasē uzdeva, bija: “Vai vīrs tevi laidīs tik ilgi filmēties?” Man tas šķita jocīgi – vai tad var nelaist?! Vēl – kamēr nestrādāju, Ansis mani principā uzturēja un nevienu brīdi neteica, ka man vajadzētu iet un pelnīt naudu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Manuprāt, ir ļoti svarīgi otram ļaut piepildīt sapņus un ieceres. Līdzīgi kā ar bērnu audzināšanu – man nešķiet saprātīgi, ja tēva nav klāt saviem bērniem. Tā ir svētība, tik nenormāli forši! Tāpat, ja pāris ir kopā, tad viņi atbalsta viens otra idejas. Tā ir enerģijas apmaiņa,” Ansis spriež. Monta piekrītoši pamāj ar galvu: “Es jūtos ļoti brīvi, varu darīt to, ko gribu, kas ienāk prātā, un zinu, ka Ansis mani atbalstīs.” – “Diezgan loģiski, ka pāris, kas kopā uzraksta Kaku stāstus, viens otru atbalsta.” Anša lūpās, to sakot, pavīd smaids.
Kad saku, ka viņi atstāj ideāli saliedētas komandas iespaidu, Ansis nevilcinoties atteic – tas tādēļ, ka viņi ir diezgan agresīvi. Un tūdaļ steidz sīkāk paskaidrot, kā viņš to domājis. “Mēs viens otru aizstāvam. Ir gandrīz vienalga, kādus podus esam nogāzuši, jo viens otram esam savējie. Nedarām viens otram pāri, un, ja notiek kaut kāds spiediens no ārpuses, Monta zina, ka te ir viņas plecs. Un otrādi.”