Kaspars Breidaks atklāti par draugiem: “Es dažās attiecībās kļuvu par bezdarbnieku”
Draudzība nav tikai kopā pavadīts laiks – reizēm tā prasa apzinātu izvēli būt otram blakus. Improvizācijas teātra aktieris un pasniedzējs, pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks dalās atziņā par draugiem, kurus sauc par saviem ikdienas varoņiem.
Pirms kāda laika atskārtu, ka man mīļa atziņa, ar kuru biju burtiski saaudzis, nesen piedzīvojusi evolucionāras pārmaiņas. Es mēdzu teikt, domāt un just šādi – man patīk, ja draugi viens otru pieskata; mazāk darba man. Tam bija savi iemesli. Studiju gados kājas slīdēja katra uz savu pusi uz lētā sarkanvīnā piesūcinātiem grīdas dēļiem un acis mirdzēja arvien spožāk no pieaugušo dzīves iespējām.
Tolaik bija ļoti grūti visās draudzībās būt pirmajās skatītāju rindās, turēt roku uz pulsa un izķert dzīves netaisnības, kas draugiem varētu uzglūnēt.
Savienojot draugu kompānijas, veidojās plašāks informatoru tīkls, un pat tad, ja nebiju fiziski klāt, bija sajūta, ka visiem viss būs labi – lai tikai pieskata cits citu. Taču ar laiku draugi tik labi tika galā ar šo uzdevumu, ka es dažās attiecībās kļuvu par "bezdarbnieku".
Visiem zināms fakts, ka paša nopelnīta maizīte ir divtik garda un spēku dod vairāk. Jo lielāka distance starp mani un draugiem, jo mazāk jutos pelnījis būt klāt viņu dzīrēs, kad tika svinēti smagā darba augļi. Tikpat ļoti neiederējos sāpīgākos dzīves brīžos, sniedzot atbalstu. Manis taču nebija klāt – ko uzbāzīšos ar savu “turies, draugs”…
Šie emocionālie novērojumi lika man saprast, ka labāk neaizrauties ar kvantitāti. Man nav jāmēģina zem sava rūpju spārna pastumt visus, ar kuriem esam kopā smējušies vai viens otram garām paskrējuši. Pietiks ar dažiem.
Tas ļāva izveidot jēgpilnākas attiecības un patiesi ieraudzīt, ka mani draugi ir mani varoņi.
Piemēram, Ģirts un Aiga. Viņi atrod arvien jaunus spēkus, lai būtu drosmīgi savās ikdienas gaitās. Ralfs, kurš nesavtīgi dalās ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem. Aleksis, kurš Līgosvētkos izklaidēja trīs dzimtas ar vienas brokastu pakas palīdzību. Es ceru, ka arī jūs domājat par saviem dzīves draugiem. Saviem ikdienas varoņiem.
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Man patīk pieskatīt savus draugus. Tas ir viens no svarīgākajiem manas dzīves uzdevumiem. Man arī ir tapis skaidrs, ka atziņas ir dzīvs organisms, kas turpina augt tāpat kā mēs. Ja jums ir kāds padoms, kā es varu to darīt vēl labāk, sirdsgudrāk, nākamreiz, kad grasāties man paiet garām, apstājieties. Padalieties. Paldies.