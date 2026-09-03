Nauris Brikmanis.
Intervijas
Pieredze
Šodien 06:13
Nauris Brikmanis par izdegšanu: “Tu esi, bet tu neesi”
Mūziķis, improvizators un “Radio SWH” ētera personība Nauris Brikmanis intervijā septembra “Jauns OK” atklāti stāsta par brīžiem, kad darba, projektu un pienākumu kļuvis tik daudz, ka apstāties piespiedis pats ķermenis.
Izdegšanu Nauris piedzīvojis vairākkārt. Bijis arī tā, ka sešos no rīta nācies nonākt slimnīcas uzņemšanā ar paaugstinātu asinsspiedienu un trīci, bet ieplānotās uzstāšanās atcelt. “Tu esi, bet tu neesi,” viņš raksturo vienu no šādiem brīžiem.
Nauris atzīst, ka ilgu laiku nav pratis pateikt “nē” – gribējies pieņemt visus projektus, visu apvienot un sev apsolīt, ka atpūsties varēs vēlāk. Līdz ķermenis pats nospiedis STOP pogu. “Izdegšana un veģetatīvā distonija man iemācīja pateikt – nē,” viņš saka.
Intervijā Nauris stāsta arī par ģimeni, lielajiem rudens plāniem, jaunu posmu mūzikā un to, kā šodien cenšas daudz rūpīgāk izvērtēt, kam veltīt savu laiku un enerģiju.
Vairāk lasi žurnāla “Jauns OK” septembra numurā!