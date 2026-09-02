Inna Bertāne par labu stilu: mazāk trendu, vairāk kvalitātes
Foto: Liāna Brūvere (Koshumm)
Inna Bertāne
Stila jaunumi

Inna Bertāne par labu stilu: mazāk trendu, vairāk kvalitātes

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

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Stiliste Inna Bertāne zina, cik daudz tēlu spēj mainīt viena precīzi izvēlēta detaļa. Viņas veidotie slavenību tēli uz sarkanā paklāja reti paliek nepamanīti, taču tikpat pārdomāta ir arī pašas Innas garderobe un skaistuma izvēles.

Inna Bertāne par labu stilu: mazāk trendu, vairāk ...

Savu stilu Inna šobrīd raksturo ar vienu vārdu – precīzs. “Kopumā teiktu, ka mans stils ir aptuveni 70 % miera un 30 % krāšņuma – spilgtas, mirdzošas un mazliet dramatiskas lietas,” viņa atklāj. Ikdienā Inna dod priekšroku mierīgākiem tēliem, bet šoruden viņas garderobē īpaša vieta atvēlēta sarkanajai krāsai.

Foto: Liāna Brūvere (Koshumm)
Inna Bertāne
Inna Bertāne

Stiliste atklāj arī, kurās garderobes lietās, viņasprāt, ir vērts investēt, kādi zīmoli viņu šobrīd iedvesmo un bez kuriem trim aksesuāriem nav iedomājama viņas stila vizītkarte.

Savukārt skaistumkopšanā Inna pieturas pie principa “mazāk ir vairāk” un atzīst – vislabāk joprojām strādā paši pamati: labs miegs, ūdens, sports un veselīgs uzturs.

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