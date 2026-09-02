Inna Bertāne
Stila jaunumi
Šodien 10:51
Inna Bertāne par labu stilu: mazāk trendu, vairāk kvalitātes
Stiliste Inna Bertāne zina, cik daudz tēlu spēj mainīt viena precīzi izvēlēta detaļa. Viņas veidotie slavenību tēli uz sarkanā paklāja reti paliek nepamanīti, taču tikpat pārdomāta ir arī pašas Innas garderobe un skaistuma izvēles.
Savu stilu Inna šobrīd raksturo ar vienu vārdu – precīzs. “Kopumā teiktu, ka mans stils ir aptuveni 70 % miera un 30 % krāšņuma – spilgtas, mirdzošas un mazliet dramatiskas lietas,” viņa atklāj. Ikdienā Inna dod priekšroku mierīgākiem tēliem, bet šoruden viņas garderobē īpaša vieta atvēlēta sarkanajai krāsai.
Inna Bertāne
Stiliste atklāj arī, kurās garderobes lietās, viņasprāt, ir vērts investēt, kādi zīmoli viņu šobrīd iedvesmo un bez kuriem trim aksesuāriem nav iedomājama viņas stila vizītkarte.
Savukārt skaistumkopšanā Inna pieturas pie principa “mazāk ir vairāk” un atzīst – vislabāk joprojām strādā paši pamati: labs miegs, ūdens, sports un veselīgs uzturs.
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