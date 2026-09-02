"Ilgi runājām. Tu biji satraukta..." Amala Agnese skumst par Nepālā pazudušo draudzeni Agnesi Fūrmani
Pēc postošās dabas stihijas Nepālā joprojām bez vēsts pazuduši ir tūkstošiem cilvēku, tostarp 33 no Latvijas. Viņu vidū arī Agnese un Raimonds Fūrmaņi. Pēdējo telefonsarunu ar Agnesi atceras un savās pārdomās dalās viņas draudzene, deju grupas "Fandango" vadītāja Amala Agnese.
"Viss reiz notiek pirmo reizi. Esmu pazaudējusi tuvu draugu un domubiedru. Ir izsists balsts," sociālajā platformā neslēpj Amala Agnese.
To, ka Fūrmaņi augustā plāno doties uz Kailašu, Amala Agnese uzzinājusi jau ziemā, un tad viņas vienīgais jautājums bijis: "“Augustā?!” Tu esi pieredzējusi Indijas ceļotāja, un mēs abas zinām, ka tas ir musonu laiks - lietus sezona."
Agnese Fūrmane atbildējusi, ka grupas vadītāji ir pieredzējuši cilvēki utt., un tad Amala Agnese vairs nav apšaubījusi viņas izvēli: "Galu galā Kailašs ir Tibetā, nevis Indijā. Cik vēlāk izpētīju, augusts Kailaša apkārtnē ir samērā piemērots laiks ceļojumam."
"Tagad galvā maļas mūsu sarunas… Teici, ka atsūtīsi maršruta plānu, bet tā arī neatsūtīji. Un tagad murgoju - varbūt es būtu izpētījusi, ka paredzēta pāreja no Nepālas uz Tibetu… Ka arī Nepālā jūlijs un augusts ir lietus sezona ar paaugstinātu plūdu un nogruvumu risku… Ka pirms gada tur jau bija plūdi, Draudzības tilts tika aiznests un esošais pagaidu tilts bija pabeigts tikai šī gada janvārī…" pašreizējās sajūtās dalās Amala Agnese.
"Taču tas ir mans trauksmainais prāts un sāpinātā sirds, kas tagad to visu maļ un mēģina atrast kādu “ja nu”. Tu esi liela meitene, un Raimonds ir liels vīrs. Jūs izvēlējāties šo ceļojumu, un man atliek cienīt jūsu izvēli," viņa saka.
Dienu pirms izlidošanas no Latvijas Agnese Fūrmane piezvanījusi Amalai Agnesei, abas ilgi runājušas. "Tu biji satraukta. Runājām arī par Kailašu un par to, ar kādu nodomu vispār doties šādā ceļā. Es teicu - varbūt nemaz nav jāatrod īpašs nodoms. Nav maģiskās formulas. Man patīk Kārļa Bardeļa vārdi: vienkārši piecelies no rīta un airē. Vienkārši dodies Kailaša korā un vēro. Jūs ar Raimondu to izdarījāt. Piepildījāt savu sapni par Kailaša svētceļojumu."
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Amala Agnese neslēpj, ka draudzenes viņai ļoti, ļoti pietrūkst. "Tu vienmēr esi silta un uzticības pilna, aizrautīga un iekšējo attīstību meklējoša. Tu gribi zināt, mācīties un mainīties… Es ierasti atkārtoju kā sabojājusies leijerkaste: “Tu jau tik daudz esi atklājusi. Tevī ir visas zināšanas. Laiks dalīties…”"
Amala izsaka līdzjūtību visiem cietušo tuviniekiem un atzīst: "Neziņa ir baiss stāvoklis. Un es ļoti ceru, ka arī šai neziņai reiz pienāks gals."
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