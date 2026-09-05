Vai var iemīlēties mākslīgajā intelektā? Psihologi saka - tas vairs nav fantastikas scenārijs
Mākslīgais intelekts arvien biežāk kļūst ne tikai par palīgu, bet arī par sarunu biedru, kuram cilvēki uztic savas emocijas, attiecību problēmas un noslēpumus. Pētījumi atklāj, vai Chat GPT un citi rīki patiešām var kļūt emocionāli tuvāks par cilvēku un kā tas var ietekmēt mūsu attiecības.
Mākslīgais intelekts vairs nav tikai rīks, kam lūdzam uzrakstīt e-pastu, atrast informāciju vai izplānot ceļojumu. Arvien biežāk cilvēki tam uztic savas bailes, attiecību problēmas un noslēpumus, bet daļa pat veido ar tērzēšanas robotiem draudzībai vai romantiskām attiecībām līdzīgu saikni.
Pētījumi liecina – dažās situācijās saruna ar mākslīgo intelektu patiešām var radīt lielāku emocionālās tuvības sajūtu nekā saruna ar cilvēku. Taču psihologi brīdina, ka šādai tuvībai ir arī otra puse.
Psychology Today raksta, ka mākslīgā intelekta pavadoņu pievilcību nav grūti saprast. Tie ir pieejami jebkurā diennakts laikā, nenogurst, nepārtrauc sarunu un spēj atbildēt šķietami iejūtīgi. Cilvēkam var rasties sajūta, ka viņu beidzot kāds patiešām uzklausa. Vienlaikus ilgstoša un intensīva šādu rīku izmantošana var būt saistīta ar emocionālu atkarību un mazāku iesaistīšanos attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Dažkārt saruna ar mākslīgo intelektu rada lielāku tuvību nekā saruna ar cilvēku
Zinātniskajā žurnālā Communications Psychology 2026. gadā publicēts pētījums sniedz īpaši interesantu atbildi uz jautājumu, vai mākslīgais intelekts spēj konkurēt ar cilvēku emocionālās tuvības ziņā. Divos eksperimentālos pētījumos piedalījās kopumā 492 cilvēki, kuri iesaistījās emocionāli personiskās sarunās. Daļai sarunu partneris bija cilvēks, bet daļai – lielais valodas modelis.
Kad dalībnieki uzskatīja, ka sarunājas ar cilvēku, mākslīgā intelekta radītās atbildes izraisīja pat spēcīgāku tuvības sajūtu nekā īstu cilvēku atbildes.
Pētnieki secināja, ka viens no iespējamiem iemesliem bija MI spēja sarunā sniegt vairāk personiska rakstura informācijas un tādējādi veicināt savstarpējas atklātības iespaidu.
Taču bija kāda būtiska nianse. Kad cilvēki zināja, ka viņu sarunu partneris ir mākslīgais intelekts, emocionālā tuvība samazinājās. Tā gan pilnībā nepazuda. Citā 2026. gadā Communications Psychology publicētā pētījumā atklājās līdzīgs paradokss – cilvēki mākslīgā intelekta sniegto empātiju mēdza novērtēt ļoti augstu, tomēr, ja bija iespēja izvēlēties, priekšroku emocionāla atbalsta saņemšanai viņi joprojām deva cilvēkam.
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Kāpēc ar ChatGPT un citiem rīkiem reizēm ir vieglāk runāt nekā ar partneri?
Atšķirībā no cilvēka mākslīgais intelekts nenāk uz sarunu ar savu slikto garastāvokli, nogurumu, aizvainojumu vai vēlmi pierādīt savu taisnību. Tas var pacietīgi atbildēt tik ilgi, cik lietotājs vēlas.
Tieši paredzamība un pastāvīga uzmanība var kļūt par vienu no mākslīgā intelekta lielākajiem vilinājumiem. Psychology Today norāda uz vēl kādu parādību, kas var ietekmēt pāru attiecības –
cilvēki sāk stāstīt mākslīgajam intelektam lietas, kuras vairs nestāsta savam partnerim. Mākslīgais intelekts var palīdzēt sakārtot domas pirms sarežģītas sarunas un pat sagatavoties konfliktam. Šādā lomā tas var būt noderīgs.
Problēma rodas brīdī, kad saruna ar MI vairs nav sagatavošanās sarunai ar partneri, bet sāk to aizstāt. Turklāt tērzēšanas robots lielākoties dzird tikai viena cilvēka stāsta versiju. Tāpēc pastāv risks, ka šķietami atbalstoša saruna nevis palīdzēs ieraudzīt konfliktu no otras puses, bet nostiprinās jau esošo pārliecību par savu taisnību.
Robots var kļūt par draugu – un pat romantisku partneri
Tas vairs nav tikai teorētisks scenārijs. Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) 2026. gada aptaujā, kurā piedalījās vairāk nekā 1200 licencētu psihologu, vairāk nekā trīs ceturtdaļas norādīja, ka viņu pacienti terapijā ir runājuši par mākslīgā intelekta izmantošanu.
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Psihologi ziņoja, ka pacienti izmanto tērzēšanas robotus ne tikai informācijas vai emocionāla atbalsta iegūšanai. 22% psihologu bija pacienti, kuri mākslīgo intelektu izmantojuši draudzībai, bet 13% – intīmām attiecībām.
Vienlaikus daudzi speciālisti bija novērojuši arī pozitīvu efektu. No psihologiem, kuru pacientiem bija izveidojusies kāda veida saikne ar tērzēšanas robotu, 68% norādīja, ka pacienti pēc šīm sarunām jutušies atbalstīti vai emocionāli apstiprināti.
Jo vairāk runājam ar mākslīgo intelektu, jo sarežģītāka kļūst aina
Plašu pētījumu par emocionālo mijiedarbību ar ChatGPT veica arī OpenAI sadarbībā ar MIT Media Lab. Vienā pētījuma daļā tika automatizēti analizēti gandrīz 40 miljoni sarunu, savukārt kontrolētā eksperimentā gandrīz 1000 cilvēku ChatGPT izmantoja četras nedēļas.
Rezultāti neļauj vienkārši apgalvot, ka emocionālas sarunas ar tērzēšanas robotu ir vai nu labas, vai sliktas. Sekas bija saistītas gan ar sarunu veidu, gan lietošanas intensitāti un paša cilvēka psiholoģiskajām īpatnībām.
Piemēram, cilvēkiem, kuri mākslīgo intelektu uztvēra kā draugu un kuriem bija izteiktāka nosliece uz pieķeršanos attiecībās, biežāk tika novēroti nelabvēlīgi rezultāti. Arī ilgāka ikdienas tērzēšanas robotu izmantošana bija saistīta ar sliktākiem pašsajūtas rādītājiem.
Vai tērzēšanas roboti mazina vientulību?
Arī uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. APA norāda, ka mākslīgā intelekta pavadoņi var aizpildīt tukšumu un apmierināt cilvēka fundamentālo vajadzību pēc sociālas saiknes.
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Tomēr pārmērīga šo tehnoloģiju izmantošana var būt saistīta ar lielāku vientulību un sociālo prasmju vājināšanos.
APA aptaujā 55% psihologu piekrita, ka tērzēšanas robotiem ir potenciāls mazināt vientulību, taču vienlaikus 93% uzskatīja, ka MI izmantošana biedriskuma nodrošināšanai var negatīvi ietekmēt cilvēka sociālo iesaisti.
Savukārt 2026. gadā žurnālā Nature Human Behaviour publicētā pētījumā tika analizēta cilvēku mijiedarbība ar mākslīgā intelekta pavadoņiem. Pētnieki apkopoja datus no 1131 ASV pieaugušā Character.AI lietotāja, tostarp analizējot 4664 sarunas ar gandrīz pusmiljonu ziņojumu. Pētījums apliecina, ka cilvēki patiešām veido ar mākslīgā pavadoņiem attiecībām līdzīgas saites un ka šo attiecību saistība ar psiholoģisko labklājību ir daudz niansētāka par vienkāršu dalījumu “labi” vai “slikti”.
Cilvēkam ir kāda priekšrocība, kuru algoritms nespēj atkārtot
Mākslīgais intelekts var uzrakstīt perfektu mierinājuma frāzi. Tas var atcerēties iepriekš stāstīto, nenosodīt un būt pieejams brīdī, kad citi cilvēki guļ vai ir aizņemti. Taču Psychology Today uzsver būtisku atšķirību – simulēta empātija nav tas pats, kas otra cilvēka emocionālā pieredze.
Turklāt mākslīgais intelekts nevar piedāvāt fizisku klātbūtni – apskāvienu, pieskārienu, acu skatienu un sajūtu, ka otrs cilvēks ir izvēlējies būt kopā ar mums, lai gan viņam ir iespēja rīkoties citādi.
Tieši šīs nepilnības, neparedzamība un savstarpējība ir daļa no tā, kas veido īstas cilvēku attiecības. Tādēļ uz jautājumu, vai mākslīgais intelekts kļūst emocionāli tuvāks par cilvēku, atbilde pagaidām ir paradoksāla – dažās sarunās tas patiešām var likt cilvēkam justies vairāk uzklausītam un saprastam. Taču sajūta, ka kāds mūs saprot, vēl nenozīmē, ka otrā pusē ir kāds, kurš šo tuvību pats piedzīvo.