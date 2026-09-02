“Es negribu būt pa vidu.” Māsa sarāvusi attiecības ar vecākiem - ko darīt pārējai ģimenei?
Četru pieaugušu māsu ģimenē attiecības ar vecākiem gadu gaitā kļuvušas sarežģītas, taču viena no māsām spērusi daudz radikālāku soli – pilnībā pārtraukusi jebkādu saziņu ar viņiem. Tagad otra māsa jūtas iesprostota starp abām pusēm un vaicā – vai viņai jāpaliek neitrālai vai tomēr jāmēģina ģimeni samierināt?
Kā raksta The New York Times ētikas padomu rubrikas The Ethicist autors, pilnīga attiecību saraušana ar vecākiem pēdējos gados kļuvusi par daudz plašāk apspriestu parādību. Sociālajos tīklos, tostarp Reddit, TikTok un Facebook, netrūkst cilvēku pieredzes stāstu un padomu par to, kad un kā pārtraukt kontaktus ar ģimenes locekļiem.
Vēstules autore stāsta, ka ir viena no četrām pieaugušām māsām. Katrai no viņām izveidojušās vairāk vai mazāk saspringtas attiecības ar vecākiem.
Vecāki vienmēr materiāli rūpējušies par meitām un nav bijuši vardarbīgi, tomēr, atskatoties pagātnē, sievietei šķiet, ka ģimenē, iespējams, trūcis emocionālas tuvības un uzmanības. Turklāt pieaugušo meitu vērtības un uzskati tagad būtiski atšķiras no vecāku pārliecības. Domstarpības skar politiku, reliģiju, abortus, LGBTQ+ tiesības, naudu un daudzus citus jautājumus. Pati vēstules autore ar vecākiem saglabājusi pieklājīgas attiecības, taču īpaši tuva ar viņiem nav.
Viena no māsām rīkojusies citādi – viņa pilnībā pārtraukusi saziņu ar vecākiem. Viņai ir maza meitiņa, kas ir vecvecāku vienīgais mazbērns. Šī atsvešināšanās vecākiem sagādā lielas sāpes. Viņi regulāri jautā, ko varētu darīt, lai attiecības atjaunotu. Savukārt māsa savu lēmumu mainīt negrasās un no apkārtējiem sagaida atbalstu, nevis mudinājumus izlīgt.
Vēstules autore tādēļ jūtas nonākusi pa vidu - kā situācijas ķīlniece. Viņa saprot vecāku skumjas un apjukumu, bet vienlaikus respektē māsas tiesības noteikt savas robežas un pašai izlemt, ar kuriem cilvēkiem uzturēt attiecības.
Sieviete nevēlas kļūt par starpnieci vai ziņnesi starp abām pusēm. Tomēr gan vecāki, gan māsa, šķiet, gaida no viņas padomu un atbalstu.
Viņa jautā – vai ir ētiski vienkārši uzturēt atsevišķas attiecības gan ar vecākiem, gan māsu? Vai arī viņai ir lielāks pienākums pret vecākiem, māsu vai māsas meitu, jo viņa varētu būt viena no retajām saitēm, kas abas ģimenes puses vēl savieno?
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Vai attiecību pārtraukšana vienmēr ir risinājums?
The Ethicist autors norāda, ka ģimenes atsvešināšanās pēdējā desmitgadē kļuvusi arvien redzamāka. Viņaprāt, savu lomu spēlējusi arī populārā psiholoģijas kultūra un sociālie tīkli, kuros pieaugušie bērni dalās pieredzē par attiecību pārtraukšanu ar vecākiem. Viņš gan uzsver – tas nenozīmē, ka lielākā daļa psihoterapeitu mudinātu cilvēkus pilnībā saraut ģimenes saites.
Tomēr, viņaprāt, sabiedrībā ir paplašinājusies izpratne par to, ko cilvēki uzskata par emocionālu kaitējumu.
Agrāk pilnīgu attiecību saraušanu ar ģimenes locekli visbiežāk saistīja ar ļoti smagiem apstākļiem – fizisku vai seksuālu vardarbību, smagām atkarībām un līdzīgām problēmām. Mūsdienās pieaugušie bērni kā iemeslu mēdz minēt arī sajūtu, ka bērnībā nav bijuši sadzirdēti, vecāki nav bijuši emocionāli pieejami, nav respektējuši robežas vai pārāk daudz kontrolējuši. Šādas problēmas var liecināt par patiesi kaitējošām attiecībām, tomēr atsevišķos gadījumos tās var raksturot arī vecāku kļūdas un nepilnības, kas pašas par sevi ne vienmēr nozīmē vardarbību.
Vienlaikus eksperts uzsver – nevienam nav pienākuma palikt smagi vardarbīgās vai postošās attiecībās tikai tādēļ, ka otrs cilvēks ir viņa māte vai tēvs.
Taču viņš aicina nošķirt distances ievērošanu no pilnīgas attiecību pārraušanas. Pieaugušam bērnam attiecības ar vecākiem laika gaitā var kļūt par vienu no daudzām viņa dzīves attiecībām, savukārt novecojošiem vecākiem saikne ar bērnu nereti joprojām ir viena no svarīgākajām.
Māsai nav jāuzņemas starpnieka loma
Konkrētajā situācijā sievietei, pēc The Ethicist autora domām, nav pienākuma kļūt par starpnieci. Taču par šo nostāju būtu skaidri jāpasaka gan māsai, gan vecākiem. Viņa var paskaidrot, ka respektē māsas tiesības pašai izlemt, ar ko uzturēt attiecības, un vienlaikus jūt līdzi vecākiem, kuri cieš notikušā dēļ. Tas nozīmē arī atteikšanos pārnēsāt ziņas no vienas puses otrai vai mēģināt pierunāt māsu atjaunot attiecības.
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Tomēr eksperts uzskata, ka varētu pajautāt abām pusēm, vai tās būtu gatavas tikties ar ģimenes terapeitu. Speciālists varbūt palīdzēt saprast, vai attiecības iespējams kaut daļēji atjaunot un vai šajā procesā nepieciešama arī pārējo ģimenes locekļu iesaiste. Taču arī šādā gadījumā izlīgumu nevar uzspiest. Galīgais lēmums par attiecību atjaunošanu paliek pašu konfliktā iesaistīto cilvēku ziņā.
Ģimenes konflikts bieži skar arī tos, kuri tajā nav iesaistīti
To, ka šādos konfliktos cieš ne tikai divi cilvēki, apliecina arī Kornela Universitātes sociologa un gerontologa Karla Pillemera pētījumi par ģimenes atsvešināšanos. Pillemera vadītajā ASV mēroga aptaujā, kurā piedalījās vairāk nekā 1300 cilvēku, 27% respondentu norādīja, ka viņiem ir pārtrauktas attiecības ar kādu ģimenes locekli. Savukārt 10% bija atsvešinājušies tieši no vecāka vai bērna.
Pētnieks secinājis, ka ģimenes saišu saraušanas iemesli var būt ļoti dažādi – smaga pieredze bērnībā, vecāku favorītisms (kad vienu bērnu izvēlas par luteklīti jeb bērnu Nr. 1, bet citus ignorē), šķiršanās, konflikti par naudu un mantojumu, problēmas ar partneriem vai laulātajiem, kā arī būtiskas vērtību atšķirības.
Atsevišķā pētījumā tieši vērtību nesakritība tika konstatēta kā nozīmīgs faktors māšu un pieaugušo bērnu atsvešināšanās gadījumos. Īpaši būtisks ir Pillemera aprakstītais “blakus kaitējums” – konflikts starp diviem ģimenes locekļiem var ieraut tajā brāļus, māsas, bērnus un mazbērnus, liekot viņiem izvēlēties puses un dažkārt pārraujot attiecības pat nākamajās paaudzēs. Pillemera pētījumi arī rāda, ka izlīgums dažkārt ir iespējams, taču tam ne vienmēr nepieciešams panākt pilnīgu vienprātību par pagātnē notikušo. Cilvēki, kuriem izdevies atjaunot attiecības, bieži atteikušies no prasības, lai otrs obligāti atzītu viņu notikumu versiju vai atvainotos, un tā vietā koncentrējušies uz to, kādas attiecības iespējams izveidot turpmāk. Dažkārt risinājums nav agrākās tuvības atjaunošana, bet gan ierobežots kontakts ar skaidri noteiktām robežām.