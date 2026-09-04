“Vai mans vīrs ir biseksuāls?” Sieviete pēc vairāk nekā 30 laulības gadiem meklē atbildi
Kāda sieviete pēc vairāk nekā 30 laulībā pavadītiem gadiem sākusi prātot, vai viņas vīrs varētu būt biseksuāls. Pāris jau aptuveni 25 gadus nedzīvo dzimumdzīvi, taču abi ar šādām attiecībām šķiet apmierināti. Vai pēc tik ilga laika vispār ir vērts uzdot jautājumu par partnera seksualitāti?
Ar savu stāstu sieviete vērsusies pie The New York Times padomu slejas The Ethicist, jautājot, kā pēc tik daudziem kopdzīves gadiem sākt sarunu par tēmu, par kuru abi faktiski nekad nav runājuši. Sieviete stāsta, ka ar vīru apprecējusies 1992. gadā. Abiem tolaik bijis ap 30 gadiem, un pirms laulībām abiem bijušas seksuālas attiecības ar pretējā dzimuma partneriem.
Jautājumi par vīra seksuālo orientāciju esot radušies jau agrāk, tomēr pats vīrietis vienmēr stingri apgalvojis, ka nav gejs.
Pirmos septiņus laulības gadus pārim bijušas seksuālas attiecības, taču sekss neesot bijis biežs, turklāt sievietei tas nav sagādājis īpašu prieku.
Aptuveni pirms 25 gadiem vīrs pateicis, ka turpmāk vairs nelūgs sievai nodarboties ar seksu. Kopš tā laika abu fiziskā tuvība aprobežojusies ar apskāvieniem un samīļošanos. Sieviete atzīst, ka viņu šāda situācija apmierina, jo sekss viņai nekad nav īpaši paticis. Tomēr pēdējos gados viņa arvien biežāk domājusi, vai vīrs patiesībā nav biseksuāls un vai viņu attiecības nevarētu uzskatīt par tā dēvēto lavandas laulību.
Ar apzīmējumu "lavandas laulība" vēsturiski raksturo laulību, kurā viens vai abi partneri slēpj savu seksuālo orientāciju, bet laulība palīdz sabiedrības acīs uzturēt heteroseksuālu attiecību iespaidu.
Vai atbilde kaut ko mainītu?
The Ethicist autors norāda – pirms sākt šādu sarunu, sievietei vispirms būtu vērts sev pajautāt, ko viņa cer iegūt, uzzinot atbildi. Pat ja izrādītos, ka vīrs ir biseksuāls, tas pats par sevi nepaskaidrotu, kāpēc viņš nav vēlējies seksu ar sievu.
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Biseksualitāte nenozīmē intereses trūkumu par pretējo dzimumu.
Arī abu attiecības, pēc autora domām, drīzāk neizskatās pēc laulības, kas jau no paša sākuma būtu veidota, lai slēptu kāda partnera seksualitāti.
Drīzāk šī laulība gadu gaitā ir pārtapusi par partnerību, kurā abiem svarīgāka kļuvusi savstarpēja tuvība, biedriskums un drošības sajūta, bet sekss zaudējis nozīmi.
Un šāda situācija nebūt nav unikāla. Mičiganas Universitātes National Poll on Healthy Aging aptaujā, kurā piedalījās sievietes vecumā no 50 līdz 80 gadiem, puse respondentu, kurām bija partneris, bet kuras nebija seksuāli aktīvas, atzina, ka ir apmierinātas ar tuvību savās attiecībās.
Pētījums arī parādīja, ka 43% sieviešu šajā vecuma grupā iepriekšējā gada laikā bija seksuāli aktīvas. Savukārt seksuāli neaktīvo sieviešu vidū 52% bija apmierinātas ar savu seksuālo dzīvi.
Tas liecina, ka seksuāla aktivitāte un apmierinātība ar attiecību tuvību ne vienmēr ir viens un tas pats.
Vai viss obligāti ir jānosauc vārdā?
Padomu slejas autors arī pievērš uzmanību mūsdienu vēlmei precīzi definēt un nosaukt savu seksuālo identitāti. Daļai cilvēku tas palīdz labāk saprast sevi, taču citiem skaidra kategorija nav nepieciešama.
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Daži pāri var būt apmierināti arī tad, ja noteikti jautājumi paliek bez galīgas atbildes – jo īpaši tad, ja seksam viņu attiecībās vairs nav būtiskas nozīmes.
To zināmā mērā apliecina arī citi Mičiganas Universitātes dati. Aptaujā starp cilvēkiem vecumā no 65 līdz 80 gadiem 40% norādīja, ka ir seksuāli aktīvi, bet 73% kopumā sacīja, ka ir apmierināti ar savu seksuālo dzīvi. Pētnieki vienlaikus uzsvēra, ka attiecību dinamika, ķermenis, veselība un cilvēku vajadzības gadu gaitā mainās.
Ja jautāt, tad – kāpēc?
Ja sieviete tomēr jūt nepieciešamību par vīra seksualitāti runāt, The Ethicist iesaka tēmai pieiet saudzīgi. Pirms sarunas svarīgi saprast tās mērķi. Vai nepieciešama skaidrība? Apliecinājums? Vēlme labāk izprast cilvēku, ar kuru kopā nodzīvota lielākā daļa dzīves?
Vai varbūt sievieti satrauc doma, ka viņa neapzināti palīdzējusi vīram slēpt kādu būtisku savas personības daļu?
No viņas apraksta tomēr neizriet, ka kāds no partneriem būtu neapmierināts vai ilgotos pēc pilnīgi citas dzīves. Gluži pretēji – abi, šķiet, atraduši attiecību modeli, kas viņiem ir pieņemams, pat ja tas neatbilst ierastajam priekšstatam par laulību. Interese par partnera iekšējo pasauli ir dabiska arī pēc daudziem kopā nodzīvotiem gadiem. Taču tikpat dabiska var būt vēlme dažas savas dzīves daļas paturēt tikai sev.