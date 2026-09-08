Sieva miegā sauca kolēģa vārdu - vīrs gadiem domāja, ka viņu krāpj. Psihiatrs: "To ir grūti pētīt"
Reizēm cilvēka ķermenis naktī, šķiet, dzīvo pavisam citu dzīvi nekā dienā. Miegā cilvēki var runāt, staigāt, ēst un pat iesaistīties seksuālās darbībās, no rīta par notikušo neko neatceroties.
Kā vēsta CNN, šādu parādību sauc par seksomniju, un tā pieder pie miega traucējumu grupas, ko dēvē par parasomnijām. Pie tām pieskaita arī staigāšanu, runāšanu un ēšanu miegā. Seksomnijas laikā cilvēks var masturbēt, pieskarties partnerim, iesaistīties dzimumattiecībās vai piedzīvot orgasmu, pats neapzinoties savu rīcību.
Prāts guļ, bet ķermenis darbojas
Minesotas Universitātes psihiatrs un ilggadējs parasomniju pētnieks Karloss Šenks (Carlos Schenck) skaidro, ka šādi traucējumi visbiežāk rodas dziļā miega fāzē. Cilvēka smadzenes joprojām atrodas miega stāvoklī, taču ķermenis spēj veikt sarežģītas darbības.
Cleveland Clinic miega speciāliste un neiroloģe Marri Horvata (Marri Horvat) seksomniju arī pieskaita parasomnijām. Tās epizodes laikā cilvēks var pieskarties sev vai partnerim, masturbēt, iesaistīties dzimumattiecībās, veikt ritmiskas iegurņa kustības vai pat spontāni piedzīvot orgasmu.
Apkārtējiem var šķist, ka cilvēks ir nomodā. Dažkārt viņa acis ir atvērtas, taču skatiens var būt tukšs un cilvēks uz apkārt notiekošo nereaģē kā nomodā.
Seksomniju ir grūti pētīt, jo pats cilvēks par savu uzvedību var neko nezināt, līdz par to pastāsta partneris vai kāds ģimenes loceklis. Tāpēc speciālisti iesaka piefiksēt neparastās nakts epizodes – šāda informācija vēlāk var palīdzēt ārstam noteikt diagnozi.
Vīrs sāka domāt, ka sieva viņu krāpj
Psihiatrs Šenks 2021. gadā aprakstīja kādas pacientes gadījumu, kas spilgti parāda, cik smagas sekas seksomnija var radīt attiecībās. Pēc sievietes vīra stāstītā, pirmās neparastās epizodes sākušās jau 2005. gadā. Aptuveni divas reizes mēnesī sieviete miegā vaidējusi un lietojusi vulgārus izteicienus, lai gan nomodā tā nekad nerīkojusies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dažkārt viņa miegā sākusi glāstīt vīru un iniciējusi seksu. Ja sieviete epizodes laikā pamodusies, viņa savukārt apsūdzējusi vīru, ka tieši viņš sācis dzimumattiecības.
Situācija kļuvusi vēl sarežģītāka, jo sieviete miegā masturbējusi un saukusi citu vīriešu vārdus. Viņu vidū bijis arī kāds kolēģis. Vīram tādēļ radušās aizdomas, ka sieva viņu krāpj.
Pati sieviete gadiem ilgi atteikusies ticēt vīra stāstītajam. Pie speciālistiem viņa vērsusies tikai 2015. gadā pēc tam, kad viņas vaidēšanu miegā izdzirdējis deviņus gadus vecais dēls.
Šenks norāda, ka pacientiem īpaši smaga var būt apziņa, ka viņi par savu rīcību neko neatceras. Par notikušo viņiem pastāsta partneris vai ģimenes loceklis, un pēc tam cilvēks var izjust kaunu un vainas sajūtu.
Seksomnijas sekas var būt arī daudz nopietnākas. Ir aprakstīti gadījumi, kad cilvēku rīcība miegā novedusi pat pie tiesiskām problēmām. Šādos gadījumos speciālistiem rūpīgi jāizvērtē cilvēka slimības vēsture, miega traucējumi un apkārtējo liecības.
Kas var izraisīt seksomniju?
Precīzs seksomnijas cēlonis joprojām nav pilnībā noskaidrots. Šenks norāda, ka nozīme varētu būt ģenētikai. Ja kādam tuvam radiniekam ir parasomnija, iespēja piedzīvot līdzīgus traucējumus var būt lielāka.
Dažiem cilvēkiem, kuri bērnībā staigājuši vai runājuši miegā, pieaugušā vecumā attīstās seksomnija vai cita parasomnija, tomēr tas nenotiek visiem.
Seksomnija var būt saistīta arī ar obstruktīvu miega apnoju – traucējumu, kura laikā cilvēkam miegā atkārtoti apstājas elpošana un tiek izjaukts normāls miegs. Šenks skaidro, ka šādos gadījumos miega apnojas izraisītā daļējā pamošanās var provocēt seksuālu uzvedību miegā. Ārstējot miega apnoju, atsevišķiem pacientiem var izzust arī ar to saistītā seksomnija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Risku var palielināt stress un miega trūkums
Seksomnijas epizodes var veicināt arī vairāki ikdienišķi faktori. To vidū ir miega trūkums, stress un trauksme, liels nogurums un neregulārs miega režīms.
Epizodes dažiem cilvēkiem var būt saistītas arī ar alkohola vai narkotisko vielu lietošanu, kā arī atsevišķiem medikamentiem. Tās var provocēt arī ārēji kairinātāji, kas izraisa daļēju pamošanos no dziļā miega, piemēram, troksnis, pieskāriens vai gaisma.
Tas var šķist paradoksāli, jo ilgstošs stress daudziem cilvēkiem samazina interesi par seksu. Tomēr cilvēkiem ar noslieci uz parasomnijām stress, nogurums un nepietiekams miegs var darboties pretēji – veicināt nekontrolētu seksuālu uzvedību miegā.
Vai seksomniju var ārstēt?
Ārstēšana ir atkarīga no tā, kas konkrētajā gadījumā izraisa traucējumus. Atsevišķiem pacientiem ārsts var nozīmēt medikamentus, taču būtiski ir arī atklāt un ārstēt citus miega traucējumus. Šenks aprakstījis arī 41 gadu vecas pacientes gadījumu, kurai medikamenti nav palīdzējuši. Seksomnijas epizodes izzudušas pēc tam, kad sieviete aizgājusi no ļoti stresaina darba un sākusi regulāri gulēt sešas līdz septiņas stundas naktī.
Speciālisti uzsver arī miega higiēnas nozīmi – pietiekami ilgu miegu, regulāru režīmu un tādu faktoru ierobežošanu, kas var izjaukt dziļo miegu.
Ja cilvēkam ir aizdomas par seksomniju, īpaši tad, ja epizodes atkārtojas, apdraud pašu vai partneri vai rada nopietnas problēmas attiecībās, ieteicams konsultēties ar ārstu. Kamēr tiek meklēts problēmas risinājums, atsevišķos gadījumos drošības dēļ var būt nepieciešams gulēt atsevišķi no partnera.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Seksomnija nav apzināta rīcība
Arī Sleep Foundation seksomniju raksturo kā parasomniju, kuras laikā cilvēks miegā iesaistās seksuālās darbībās, tās neapzinoties un pēc pamošanās bieži neko neatceroties. Organizācijas materiālu medicīniski pārskatījis sertificēts neirologs un miega medicīnas speciālists Brendons Pīterss (Brandon R. Peters). Sleep Foundation norāda, ka seksomnija var būt saistīta ne tikai ar citām parasomnijām, bet arī ar obstruktīvu miega apnoju, hronisku bezmiegu un vairākiem citiem miega vai neiroloģiskiem traucējumiem.
Starp iespējamiem epizožu izraisītājiem minēts miega trūkums, stress vai trauksme, alkohols, narkotiskās vielas un izjaukts diennakts ritms.
Diagnozes noteikšanai ārsts var ieteikt miega izmeklējumu, kura laikā tiek reģistrēta cilvēka uzvedība, kustības, elpošana un citi rādītāji. Tas var palīdzēt atklāt arī miega apnoju vai citus traucējumus, kas varētu provocēt seksomnijas epizodes. Arī Amerikas Miega medicīnas akadēmija uzsver, ka seksomnija nav vienkārši kurioza uzvedība miegā – atsevišķiem cilvēkiem tā var kļūt par nopietnu problēmu, radot kaunu, konfliktus attiecībās un citas smagas sekas.