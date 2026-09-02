Mīl viens otru, bet guļ atsevišķi: vai tas tiešām kaitē attiecībām?
Vai laimīgam pārim obligāti katru nakti jāguļ vienā gultā? Pētījumi rāda – universālas atbildes nav, un dažiem pāriem atsevišķas gultas var pat palīdzēt saglabāt gan labāku miegu, gan saskanīgākas attiecības.
Kopīga gulta daudziem šķiet tik pašsaprotama pāra attiecību sastāvdaļa, ka vēlme naktī gulēt atsevišķi var tikt uztverta gandrīz kā brīdinājuma signāls - vai tik mums nav problēmas attiecībās?
Tomēr miega pētnieki un attiecību speciālisti uzsver – tas, kur cilvēki guļ, pats par sevi vēl neko nepasaka par viņu attiecību kvalitāti.
Portāls Psychology Today raksta, ka arvien vairāk pāru izvēlas tā dēvēto “miega šķiršanos” – gulēšanu atsevišķās gultās vai pat istabās. Iemesli parasti ir ļoti praktiski: krākšana, atšķirīgs miega režīms, nemierīga gulēšana, atšķirīgas vēlmes attiecībā uz gulēšanas temperatūru un segas biezumu vai vienkārši tas, ka viens partneris regulāri traucē otra miegu.
Kāpēc gulēt kopā tomēr var būt vērtīgi?
Ir arī zinātniski argumenti par labu gulēšanai kopā. Žurnālā Frontiers in Psychiatry publicētā pētījumā zinātnieki miega laboratorijā novēroja 12 jaunus, veselus pārus, salīdzinot viņu miegu kopā un atsevišķi.
Rezultāti bija interesanti – guļot kopā, dalībniekiem bija aptuveni par 10% vairāk REM miega, tas bija mazāk fragmentēts, bet abu partneru miega stadijas bija izteiktāk sinhronizētas. Vienlaikus, guļot kopā, tika novērots arī vairāk ekstremitāšu kustību. Paši pētnieki uzsver, ka pētījumu par šo tēmu joprojām ir salīdzinoši maz un iepriekš iegūtie rezultāti nav viennozīmīgi.
Arī Psychology Today norāda uz kādu šķietamu pretrunu: dažos pētījumos objektīvie mērījumi liecina, ka partnera klātbūtne var padarīt miegu nemierīgāku, taču cilvēki paši nereti uzskata, ka blakus partnerim guļ labāk. Viena no iespējamām priekšrocībām ir tuvības un drošības sajūta, ko sniedz fiziska partnera klātbūtne.
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Kad kopīga gulēšana sāk traucēt?
Situācija mainās, ja viens no partneriem regulāri neizguļas. Krākšana, miega apnoja, nemierīgas kājas, bieža grozīšanās, atšķirīgs darba grafiks vai ļoti atšķirīgs gulētiešanas laiks var nozīmēt, ka viena cilvēka miegs notiek uz otra miega rēķina. Tas nav tikai jautājums par nogurumu nākamajā rītā. Psychology Today aprakstītie pētījumi saista nepietiekamu miegu ar biežākiem konfliktiem pāra attiecībās un mazāku spēju iejusties partnera emocijās.
Citiem vārdiem – cilvēks, kurš regulāri nav izgulējies, var kļūt vieglāk aizkaitināms un mazāk iecietīgs pret partneri.
Arī Sleep Foundation uzsver, ka atsevišķa gulēšana pati par sevi nenozīmē problēmas attiecībās. Daļa cilvēku pēc pārcelšanās uz atsevišķu gultu vai istabu ziņo par mazāku miega traucējumu skaitu, ilgāku miegu un labāku tā kvalitāti.
Vai atsevišķas guļamistabas var kaitēt tuvībai?
Te slēpjas otra jautājuma puse. Kopīga gulētiešana daudziem pāriem ir viens no retajiem dienas brīžiem, kad netraucē darbs, bērni un ikdienas pienākumi.
Tā ir iespēja sarunāties, apskauties, nodarboties ar seksu vai vienkārši būt fiziski tuvu. Tāpēc pārcelšanās uz atsevišķām guļamistabām bez sarunas var tikt uztverta kā atraidījums.
Psychology Today ģimenes terapeite Vikija Stārka iesaka skaidri pārrunāt, kāpēc nepieciešama cita gulēšanas kārtība, un uzsvērt, ka runa ir par miega kvalitāti, nevis vēlmi emocionāli attālināties.
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Atsevišķs miegs turklāt nenozīmē, ka jāatsakās no vakara tuvības. Pāris var, piemēram, pirms gulētiešanas kādu laiku pavadīt kopā un tikai pēc tam doties katrs uz savu gultu.
Cits variants ir darba dienās gulēt atsevišķi, bet nedēļas nogalēs – kopā.
Pirms pārceļaties katrs uz savu istabu
Ja partneris traucē miegu, atsevišķa guļamistaba nav obligāti pirmais risinājums. Vispirms vērts saprast, kas tieši neļauj izgulēties. Ja problēma ir kustības, var palīdzēt piemērotāks matracis; ja partneri visu nakti cīnās par segu – katram sava sega. Savukārt ļoti atšķirīgu temperatūras vēlmju, gaismas vai trokšņa problēmu dažkārt iespējams atrisināt, pielāgojot guļamistabu.
Īpaši nevajadzētu vienkārši samierināties ar ļoti skaļu un regulāru krākšanu. Tā var būt saistīta ar obstruktīvu miega apnoju, un šādā gadījumā svarīgāk par pārcelšanos uz citu istabu ir noskaidrot krākšanas iemeslu.
Psychology Today norāda, ka miega traucējumu ārstēšana var uzlabot ne tikai paša cilvēka, bet arī viņa partnera miegu. Rezumējot jāuzsver - svarīgākais jautājums, iespējams, nav – vai “normālam” pārim jāguļ vienā gultā. Daudz būtiskāk ir tas, vai abi partneri spēj izgulēties un vienlaikus saglabāt tuvību. Ja atsevišķas gultas palīdz abiem labāk izgulēties un dienas laikā būt laipnākiem vienam pret otru, šāda izvēle nebūt nav jāuzskata par attiecību krīzes pazīmi.