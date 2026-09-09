Kāpēc vīrieši tā skatās uz sieviešu krūtīm? Zinātnei ir atbilde
Kāpēc vīriešu skatiens tik bieži apstājas pie sieviešu krūtīm, un vai tas patiešām notiek gandrīz automātiski? Acu kustību pētījumi rāda, ka krūtis patiešām piesaista uzmanību, taču iemesli nav reducējami tikai uz seksuālu interesi.
Droši vien ne viena vien sieviete ir pamanījusi sarunas biedra skatienu uz mirkli noslīdam zemāk par seju. Savukārt vīrieši mēdz apgalvot, ka reizēm to pat nav darījuši apzināti. Zinātne ļauj vismaz daļēji pārbaudīt, vai šādam apgalvojumam ir pamats.
Pētnieki jau vairākus gadu desmitus izmanto acu kustību izsekošanas jeb eye-tracking tehnoloģijas, lai noskaidrotu, kur cilvēki skatās, vērtējot otra cilvēka ārieni.
Rezultāti rāda – sievietes krūtis patiešām ir viena no ķermeņa zonām, kas piesaista vīriešu vizuālo uzmanību, taču aina ir daudz sarežģītāka par populāro priekšstatu, ka “vīrieši vienkārši nevar neskatīties”.
Skatiens tur nonāk ļoti ātri
Jaunzēlandes pētnieks Barnabijs Diksons (Barnaby Dixson) ar kolēģiem izmantoja acu kustību izsekošanu, lai novērotu vīriešus, kuri aplūkoja digitāli pārveidotus sievietes attēlus. Tika mainīts gan krūšu izmērs, gan vidukļa un gurnu attiecība. Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā Archives of Sexual Behavior, parādīja ko pārsteidzošu – jau aptuveni pirmajās 200 milisekundēs vīriešu skatiens visbiežāk nonāca vai nu krūšu, vai vidukļa rajonā. Turklāt krūtis dalībnieki aplūkoja biežāk un ilgāk nekā citas ķermeņa zonas.
Tomēr tas nenozīmē, ka krūšu izmērs automātiski nosaka sievietes pievilcību. Tajā pašā eksperimentā pievilcības vērtējumu būtiski ietekmēja arī ķermeņa proporcijas. Citiem vārdiem – skatiens var pievērsties vienai ķermeņa daļai, bet kopējais vērtējums veidojas no daudz plašāka vizuālās informācijas kopuma.
Aplūko arī seju un vidukli
Līdzīgu ainu atklājuši Teksasas A&M Starptautiskās universitātes psiholoģijas pētnieki. Eksperimentos, kuros tika reģistrētas acu kustības, visvairāk uzmanības piesaistīja trīs sievietes ķermeņa zonas – seja, krūtis un ķermeņa vidusdaļa.
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Pētījuma autori konstatēja arī dzimumu atšķirības:
vīrieši sievietes ķermeni kopumā aplūkoja ilgāk un krūšu zonai veltīja vairāk uzmanības nekā sievietes, kuras skatījās uz tiem pašiem attēliem.
Tas ir svarīgi, jo ļauj izvairīties no pārāk vienkārša secinājuma, ka vīriešu uzmanību piesaista tikai krūtis. Patiesībā, vērtējot fizisko pievilcību, acis pārvietojas starp vairākām ķermeņa zonām, bet nozīmīga loma saglabājas arī sejai.
Vai vainīga ir evolūcija?
Viens no izplatītākajiem skaidrojumiem nāk no evolucionārās psiholoģijas. Saskaņā ar šo pieeju cilvēka smadzenes īpaši ātri pamana pazīmes, kas vēsturiski varēja sniegt informāciju par potenciālā partnera vecumu, dzimumbriedumu, veselību vai reproduktīvo stāvokli.
Taču zinātnieku vidū nav vienprātības, ka sieviešu krūtis būtu attīstījušās tieši kā “signāls vīriešiem”.
Plašā zinātniskā pārskatā par pastāvīgi palielinātu krūšu evolūciju cilvēkiem pētnieki norāda, ka šī cilvēka anatomiskā īpatnība joprojām nav līdz galam izskaidrota. Ir izvirzītas seksuālās atlases teorijas, taču pastāv arī citi skaidrojumi – piemēram, ka krūtis sākotnēji varēja rasties kā citu evolūcijas pārmaiņu blakusprodukts un tikai vēlāk iegūt nozīmi partnera izvēlē.
Tādēļ populārais apgalvojums, ka “vīrieši skatās uz krūtīm, jo tās signalizē par auglību”, drīzāk jāuztver kā viena no hipotēzēm, nevis neapstrīdams zinātnisks fakts.
Izmēram ne vienmēr ir nozīme
Interesanti, ka arī priekšstats par vīriešu universālu aizraušanos ar lielām krūtīm zinātniskajos pētījumos neapstiprinās tik viennozīmīgi. Diksona un viņa kolēģu acu kustību eksperimentā vīrieši par pievilcīgākiem novērtēja attēlus ar vidēja izmēra vai lielākām krūtīm,
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taču pats krūšu izmērs būtiski nemainīja to, cik ilgi vai cik bieži viņi uz tām skatījās.
Savukārt citos pētījumos konstatētas būtiskas individuālās atšķirības vīriešu izvēlē. Piemēram, vienā pētījumā ar 184 vīriešiem dalībnieki izteikti dalījās tajos, kuri vairāk deva priekšroku krūtīm, un tajos, kuri vairāk uzmanības pievērsa sēžamvietai – turklāt pēdējo bija vairāk. Arī starpkultūru pētījumi liecina, ka priekšroka konkrētam krūšu izmēram vai formai nav pilnīgi universāla un to var ietekmēt kultūras vide.
Un arī sievietes skatās uz krūtīm
Vēl viens interesants pavērsiens – krūtis nav vizuāli nozīmīgas tikai vīriešiem. Pētījumā, kurā 50 vīriešiem un 50 sievietēm lūdza novērtēt dažādu sieviešu krūšu estētiku un simetriju, abu dzimumu acu kustību galvenās iezīmes izrādījās pārsteidzoši līdzīgas.
Gan vīrieši, gan sievietes visilgāk un visbiežāk skatījās uz krūšu apakšējo daļu un krūšgalu zonu.
Protams, šajā eksperimentā dalībniekiem tika īpaši uzdots vērtēt krūšu izskatu, tāpēc rezultātus nevar tieši pielīdzināt ikdienas situācijai. Tomēr tie labi ilustrē būtisku niansi – tas, kur cilvēks skatās, ir atkarīgs ne tikai no dzimuma vai seksuālās intereses, bet arī no konkrētā uzdevuma un situācijas.
Tātad – kāpēc vīrieši skatās?
Visticamāk, nav viena universāla iemesla. Vizuālā uzmanība, seksuālā pievilcība, individuālā gaume, ķermeņa proporcijas, kultūra un situācija darbojas vienlaikus. Acu kustību pētījumi diezgan pārliecinoši parāda, ka heteroseksuālu vīriešu uzmanība, aplūkojot sievietes ķermeni, mēdz ātri nonākt arī krūšu rajonā. Taču no tā nevar secināt, ka katrs šāds skatiens ir apzināts seksuāls vērtējums – un vēl jo mazāk, ka visi vīrieši skatās vienādi.