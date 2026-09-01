Kam patiesībā paredzēts klasiskais "Nivea" krēms zilajā bundžiņā: skaidro dermatologs
Nav daudz tādu kosmētikas līdzekļu, kas būtu tik plaši pazīstami kā klasiskais "Nivea" krēms zilajā bundžiņā. Jau vairākās paaudzēs tas atrodams vannasistabu plauktiņos, un daudzi to izmanto teju visam - sākot ar sausu roku kopšanu un beidzot ar sejas ādas mitrināšanu. Tomēr ir vērts zināt, kam šis krēms patiesībā ir paredzēts.
Kā norāda dermatoloģe Kristīna de Ojosa, viena no svarīgākajām klasiskā "Nivea" krēma īpašībām ir tā spēja uz ādas virsmas izveidot blīvu, tā dēvēto okluzīvo slāni. Tas palīdz samazināt mitruma zudumu, tāpēc īpaši sausai ādai krēms var ātri radīt komforta sajūtu, raksta "Kerteszkedj".
Eksperte skaidro, ka krēma sastāvā ir vairākas vielas, kas palīdz padarīt ādu maigāku un labāk saglabāt tajā mitrumu. Tās ir glicerīns, parafīns, lanolīns un pantenols. Tomēr katrai no šīm sastāvdaļām ir nedaudz atšķirīga funkcija.
"Glicerīns palīdz saglabāt ūdeni ādas virsējā slānī, savukārt parafīnam un lanolīnam ir būtiskāka loma aizsargslāņa veidošanā. Tas var palēnināt ūdens zudumu caur ādu. Pantenolu kosmētikas līdzekļos izmanto tā mīkstinošo un ādu kopjošo īpašību dēļ," teikts rakstā.
Dermatoloģe norāda, ka šis krēms var būt īpaši noderīgs sausām ādas zonām uz rokām, elkoņiem un pēdām. Tas var noderēt arī ziemā, kad aukstā gaisa un telpu apkures dēļ daudziem cilvēkiem āda kļūst sausāka.
Sejas ādai tā nav labākā izvēle
Daudzi klasisko krēmu zilajā bundžiņā izmanto arī sejas kopšanai, tomēr speciāliste iesaka to neuzskatīt par universālu sejas krēmu. Viņa skaidro, ka tā biezā un blīvā tekstūra var būt pārāk smaga taukainai, kombinētai vai uz pinnēm tendētai ādai. Turklāt kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir smaržvielas, cilvēkiem ar jutīgu ādu var izraisīt kairinājumu.
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Arī tad, ja ādai ir nosliece uz rozāciju, jāievēro piesardzība. Šādā gadījumā labāk izvēlēties līdzekli, kas īpaši izstrādāts konkrētās ādas problēmas kopšanai, brīdina eksperte.
"Tātad, pat ja kādam klasiskais "Nivea" krēms lieliski der jau vairākus gadu desmitus, tas nebūt nenozīmē, ka cita cilvēka āda uz to reaģēs tikpat labi," norādīts rakstā.
Biezāks krēms ne vienmēr nozīmē labāku mitrināšanu
Kā norādīts rakstā, mūsdienās ir pieejami daudzi ādas kopšanas līdzekļi, kas izstrādāti, ņemot vērā konkrēta ādas tipa vajadzības vai noteiktas ādas problēmas. Piemēram, klasiskā "Nivea" krēma formula nesatur dažas sastāvdaļas, kas atrodamas daudzos jaunākās paaudzes mitrinošajos līdzekļos. To vidū var būt keramīdi un hialuronskābe.
"Tas, protams, pats par sevi nenozīmē, ka produkts ir slikts. Tas vienkārši darbojas citādi. Tā galvenā priekšrocība ir spēja veidot aizsargslāni un tādējādi palīdzēt saglabāt mitrumu ādā," skaidrots rakstā.
Vai "Nivea" palīdz cīnīties ar grumbām un pigmenta plankumiem?
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Gadu gaitā ar klasisko "Nivea" krēmu saistīti daudzi mājas skaistumkopšanas padomi, un laiku pa laikam tas pat tiek dēvēts par līdzekli pret grumbām, strijām vai pigmenta plankumiem, norādīts rakstā.
Tomēr dermatoloģe uzsver, ka šo krēmu nevajadzētu uzskatīt par specializētu līdzekli grumbu, pigmenta plankumu, rētu vai striju mazināšanai. Tas arī neaizstāj saules aizsargkrēmu, tāpēc dienas laikā atsevišķi jāparūpējas par pienācīgu ādas aizsardzību pret ultravioleto starojumu.
Kam tad īsti izmantot "Nivea" krēmu?
Klasiskais "Nivea" krēms zilajā bundžiņā var būt praktisks līdzeklis ļoti sausu ādas zonu mīkstināšanai un mitruma zuduma mazināšanai, teikts rakstā. Tas var būt īpaši noderīgs ļoti sausām rokām, elkoņiem vai pēdām, kā arī gada aukstajos mēnešos.
"Tātad krēms, kas pazīstams jau vairāk nekā simt gadu, savu aktualitāti nav zaudējis. Vienkārši to nevajadzētu uzskatīt par universālu brīnumlīdzekli, kas vienlīdz labi der ikvienam un palīdz pret jebkuru ādas problēmu. Pareizā ādas kopšanā svarīgākais joprojām ir izvēlēties līdzekli, kas atbilst konkrētajam ādas tipam un tās aktuālajām vajadzībām," rezumē izdevums.